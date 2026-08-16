Британски безпилотни летателни апарати (БЛА) бяха използвани от Киев за първи път за извършване на удари дълбоко в руска територия, съобщи The Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили.
Отбелязва се, че дроновете, включително дронът Nyan, произведен от Callen-Lenz в Уилтшир, Англия, са били използвани при удари срещу петролни рафинерии във Волгоград и Ярославъл. Според пенсионирания маршал на авиацията Грег Багуел, използването на британски дронове срещу Русия може да даде основание на Москва да разглежда фабриките, произвеждащи такива дронове, във Великобритания, като „легитимни цели“. В същото време източниците на вестника нарекоха сценария за „пряка военна конфронтация“ между Русия и НАТО малко вероятен.
Преди това Украйна използва британски ракети с голям обсег Storm Shadow при удари дълбоко в руска територия. Както отбелязва вестникът, това не успя да помогне на Киев да „промени хода“ на конфликта.
Руският посланик в Лондон Андрей Келин по-рано заяви, че Обединеното кралство е може би дори по-дълбоко ангажирано в украинския конфликт от която и да е друга държава членка на НАТО. Той посочи, че присъствието на специални части, инструктори и военни специалисти, участващи в изстрелванията на Storm Shadow в Украйна, е официално потвърдено.
Москва последователно заявява, че увеличаването на военната помощ за Киев удължава кризата и прави доставчиците на оръжие съучастници в чудовищни престъпления.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Ванга
Коментиран от #3, #20
13:39 16.08.2026
2 БУХАХАХА
13:40 16.08.2026
3 Баба Ванга
До коментар #1 от "Баба Ванга":Ке си ядатгумната от глад.
13:40 16.08.2026
4 Последния Софиянец
13:42 16.08.2026
5 Сандо
13:44 16.08.2026
6 Гориил
13:47 16.08.2026
7 Абе
Коментиран от #16
13:49 16.08.2026
8 Хахахаха
Коментиран от #12
13:49 16.08.2026
9 Браво
13:50 16.08.2026
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
13:51 16.08.2026
11 Хаха
13:54 16.08.2026
12 Абе
До коментар #8 от "Хахахаха":Трета световна няма да има и то защото Путлеристан няма никаква способност да участва в такава. Това 4.5 години превзема села на по-малко от 150км отмеждународната сиофициално призната граница и сега навсякъде внего сеиздигат пушеци дето севиждаот космоса показва реалните мувъзможности. Всички виждат това и не им пука за жалкия рев на Путлеристан
Коментиран от #25
13:55 16.08.2026
13 маке
Коментиран от #15
13:56 16.08.2026
14 Бринанците с помощта на урсулите
И накрая Украйна отнася винаги отговора на Русия.
14:06 16.08.2026
15 Да бе, да
До коментар #13 от "маке":Кремълското джудже никога няма да нападне натовска страна колкото и да приказва просто защото то има една цел да е на власт в Русия, а за да е на власт трябва да я има Русия.
14:07 16.08.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #7 от "Абе":Като си толкоз ербап, иди в Киев да видиш там как е.
Коментиран от #24
14:10 16.08.2026
17 Димата Финландов
14:12 16.08.2026
18 Росомаха
Коментиран от #22
14:12 16.08.2026
19 Демокрацията е лъжа!
14:13 16.08.2026
20 Путин
До коментар #1 от "Баба Ванга":Сорос ни каза да сме "многоходови"
14:18 16.08.2026
21 дядо дръмпир да ви налее ум с тоягата...
14:19 16.08.2026
22 оня с коня
До коментар #18 от "Росомаха":И в Русия има доста българи,дано и тях не ги заличат с Атом.
14:21 16.08.2026
23 Сатана Z
14:23 16.08.2026
24 Абе
До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":Важното е как е в цяла Русия. А там димните стълбове са ежедневив и се виждат от космоса.
Браво на Путлер и на негова 4.5годишна "СВО" дето гарантира сигурноста на Русия.
Само се надявам да остане още на власт за да довърши федерацията напълно.
14:24 16.08.2026
25 Значи
До коментар #12 от "Абе":Крим официално е вече руски? 🤣
14:25 16.08.2026