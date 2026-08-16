Британски безпилотни летателни апарати (БЛА) бяха използвани от Киев за първи път за извършване на удари дълбоко в руска територия, съобщи The Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили.

Отбелязва се, че дроновете, включително дронът Nyan, произведен от Callen-Lenz в Уилтшир, Англия, са били използвани при удари срещу петролни рафинерии във Волгоград и Ярославъл. Според пенсионирания маршал на авиацията Грег Багуел, използването на британски дронове срещу Русия може да даде основание на Москва да разглежда фабриките, произвеждащи такива дронове, във Великобритания, като „легитимни цели“. В същото време източниците на вестника нарекоха сценария за „пряка военна конфронтация“ между Русия и НАТО малко вероятен.

Преди това Украйна използва британски ракети с голям обсег Storm Shadow при удари дълбоко в руска територия. Както отбелязва вестникът, това не успя да помогне на Киев да „промени хода“ на конфликта.

Руският посланик в Лондон Андрей Келин по-рано заяви, че Обединеното кралство е може би дори по-дълбоко ангажирано в украинския конфликт от която и да е друга държава членка на НАТО. Той посочи, че присъствието на специални части, инструктори и военни специалисти, участващи в изстрелванията на Storm Shadow в Украйна, е официално потвърдено.

Москва последователно заявява, че увеличаването на военната помощ за Киев удължава кризата и прави доставчиците на оръжие съучастници в чудовищни ​​престъпления.