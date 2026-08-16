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За пръв път британски дронове навлизат толкова навътре в Русия
  Тема: Украйна

За пръв път британски дронове навлизат толкова навътре в Русия

16 Август, 2026 13:37 1 563 25

  • дрон-
  • украйна-
  • русия-
  • великобритания-
  • удари

Това, обаче не успява да помогне на Киев да промени хода на войната

За пръв път британски дронове навлизат толкова навътре в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британски безпилотни летателни апарати (БЛА) бяха използвани от Киев за първи път за извършване на удари дълбоко в руска територия, съобщи The Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили.

Отбелязва се, че дроновете, включително дронът Nyan, произведен от Callen-Lenz в Уилтшир, Англия, са били използвани при удари срещу петролни рафинерии във Волгоград и Ярославъл. Според пенсионирания маршал на авиацията Грег Багуел, използването на британски дронове срещу Русия може да даде основание на Москва да разглежда фабриките, произвеждащи такива дронове, във Великобритания, като „легитимни цели“. В същото време източниците на вестника нарекоха сценария за „пряка военна конфронтация“ между Русия и НАТО малко вероятен.

Преди това Украйна използва британски ракети с голям обсег Storm Shadow при удари дълбоко в руска територия. Както отбелязва вестникът, това не успя да помогне на Киев да „промени хода“ на конфликта.

Руският посланик в Лондон Андрей Келин по-рано заяви, че Обединеното кралство е може би дори по-дълбоко ангажирано в украинския конфликт от която и да е друга държава членка на НАТО. Той посочи, че присъствието на специални части, инструктори и военни специалисти, участващи в изстрелванията на Storm Shadow в Украйна, е официално потвърдено.

Москва последователно заявява, че увеличаването на военната помощ за Киев удължава кризата и прави доставчиците на оръжие съучастници в чудовищни ​​престъпления.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Ванга

    38 12 Отговор
    Островът ке потъне.

    Коментиран от #3, #20

    13:39 16.08.2026

  • 2 БУХАХАХА

    8 22 Отговор
    Влезнали са им навътре.

    13:40 16.08.2026

  • 3 Баба Ванга

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    Ке си ядатгумната от глад.

    13:40 16.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    Евреите изгонени от Русия избягаха в Лондон и оттам удрят.

    13:42 16.08.2026

  • 5 Сандо

    26 8 Отговор
    Тъпи брити,поне да си бяха мълчали!После ще ореват целия свят "А нас - защо?",ако рева им се чува от морските дълбини,разбира се.

    13:44 16.08.2026

  • 6 Гориил

    20 11 Отговор
    Руските инженери вече са проучили всички характеристики на най-новите британски дронове в своите лаборатории. Първоначалните впечатления са скептични. Нищо ново.

    13:47 16.08.2026

  • 7 Абе

    12 23 Отговор
    Искрено ми липсват само приказките на щатният кремълски шут Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави

    Коментиран от #16

    13:49 16.08.2026

  • 8 Хахахаха

    8 23 Отговор
    А не ви ли е ясно, че ако рашата удари тези фабрики във Великобритания, то ще стане трета световна? Ясно ли ви е, че рашата също не ползва техника собствено производство, а ползва корейски ракети, ирански дронове и китайски части за ФПВ дронове? Значи и те трябва да са цел, за Украйна? Ясно ли ви е, че тупин бута света към трета световна?

    Коментиран от #12

    13:49 16.08.2026

  • 9 Браво

    7 13 Отговор
    Много добре се е получило при моннголяците.

    13:50 16.08.2026

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    10 7 Отговор
    Путин само мрънка за червени линии ! Удри Лондон, кво чакаш Путине !? Чакаш да превземат Москва и да те изкарат от бункера ли 😁🤣

    13:51 16.08.2026

  • 11 Хаха

    3 2 Отговор
    Както се казва, let me go deep, deep, deep, дтеб

    13:54 16.08.2026

  • 12 Абе

    9 15 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Трета световна няма да има и то защото Путлеристан няма никаква способност да участва в такава. Това 4.5 години превзема села на по-малко от 150км отмеждународната сиофициално призната граница и сега навсякъде внего сеиздигат пушеци дето севиждаот космоса показва реалните мувъзможности. Всички виждат това и не им пука за жалкия рев на Путлеристан

    Коментиран от #25

    13:55 16.08.2026

  • 13 маке

    10 4 Отговор
    Удрайте англетата- почнати и недовършени като нация, и всичко свършва..

    Коментиран от #15

    13:56 16.08.2026

  • 14 Бринанците с помощта на урсулите

    6 3 Отговор
    отдавна воюват срещу Русия и то директно, но под прикритието зад гърба на Украйна. Коронни британски номера. Не е за първи път с дроновете, но просто са им свършили сглобените от украинците дронове с украински лепенки по тях.

    И накрая Украйна отнася винаги отговора на Русия.

    14:06 16.08.2026

  • 15 Да бе, да

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "маке":

    Кремълското джудже никога няма да нападне натовска страна колкото и да приказва просто защото то има една цел да е на власт в Русия, а за да е на власт трябва да я има Русия.

    14:07 16.08.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Като си толкоз ербап, иди в Киев да видиш там как е.

    Коментиран от #24

    14:10 16.08.2026

  • 17 Димата Финландов

    5 2 Отговор
    Много навътре ми влизат тия дронове ,Маша чек изплю един влязал толкова на дълбоко

    14:12 16.08.2026

  • 18 Росомаха

    1 3 Отговор
    В Англия има много българи. Дано не ги заличат с атом.

    Коментиран от #22

    14:12 16.08.2026

  • 19 Демокрацията е лъжа!

    3 3 Отговор
    Удри Владимире, удри малобританските плодове на векове кръвосмешения!

    14:13 16.08.2026

  • 20 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Ванга":

    Сорос ни каза да сме "многоходови"

    14:18 16.08.2026

  • 21 дядо дръмпир да ви налее ум с тоягата...

    2 1 Отговор
    Моето мнение е ,че киев вече има инициативата във войната.Накрая ще видим кой е по прецизен....като знам възможностите си за смятане и стратегия съм убеден ,че ще позная !

    14:19 16.08.2026

  • 22 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Росомаха":

    И в Русия има доста българи,дано и тях не ги заличат с Атом.

    14:21 16.08.2026

  • 23 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Широколистните дървесни видове в московските паркове се обезлистиха. Причината е, внезапно от магазините изчезна тоалетната хартия. Московчани започнаха да се бършат с листа, тъй като по вестниците почти на всяка страница е ликът на Путин, а патриотите смятат за светотатство да се бършат с портрета на Вожда.

    14:23 16.08.2026

  • 24 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Важното е как е в цяла Русия. А там димните стълбове са ежедневив и се виждат от космоса.
    Браво на Путлер и на негова 4.5годишна "СВО" дето гарантира сигурноста на Русия.
    Само се надявам да остане още на власт за да довърши федерацията напълно.

    14:24 16.08.2026

  • 25 Значи

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Крим официално е вече руски? 🤣

    14:25 16.08.2026

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