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Катар отказва достъп на експерти, разследващи случая с иранските пилоти

Катар отказва достъп на експерти, разследващи случая с иранските пилоти

16 Август, 2026 13:23 1 173 3

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  • пилоти-
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Експертите чакат вече няколко месеца, за да влязат в Катар

Катар отказва достъп на експерти, разследващи случая с иранските пилоти - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранските власти твърдят, че Катар отказва достъп в емирството на експертен екип, който да разследва обстоятелствата по случая и съдбата на иранските пилоти, намиращи се в момента на катарска земя. Това заяви говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили).

„Катар отказва да позволи на ирански експерт и разследващ комитет да разследват съдбата на иранските пилоти“, каза говорител на КГИР, цитиран от Al Hadath TV. Той твърди, че иранските експерти „чакат от няколко месеца разрешение да влязат в Катар, за да проведат... разследване на съдбата на пилотите“.

КГИР смята, че „Катар трябва да позволи достъп на експертния екип, вместо да отрича съобщенията за задържането на иранските пилоти“.

На 15 август Мохамад Багерзаде, ръководител на Комитета за изчезнали лица към иранските въоръжени сили, обяви, че трима ирански пилоти на Су-24 са били заловени от катарските сили през март, след като самолетът им се е разбил по време на бойна мисия. Той заяви, че пилотите са държани в плен от шест месеца и катарското правителство е отказало да им позволи да се срещнат със семействата си. Багерзаде призова Международния комитет на Червения кръст да посети пилотите и да улесни освобождаването им.


Катар
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Как да ги

    9 1 Отговор
    пуснат, след като пилотите вече са отведени от ЦРУ в Гуантанамо за разпити

    13:31 16.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Е па ,кво става пак тук сега ,нали клоуна оня ден каза и вие го писахте че персите нямали ВВС и ВМФ ,отде пък ги свалиха тия пилоти

    13:32 16.08.2026

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Пилотите са руснаци . И са двама, пилот и щурман на СУ 24 . Кабината е двуместна . Третия се е возил незаконно . Само ФАКТИ могат да напишат подобни дивотии откраднати от друга пишман медия .

    14:09 16.08.2026