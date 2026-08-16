Катар отказва достъп на експерти, разследващи случая с иранските пилоти

Иранските власти твърдят, че Катар отказва достъп в емирството на експертен екип, който да разследва обстоятелствата по случая и съдбата на иранските пилоти, намиращи се в момента на катарска земя. Това заяви говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили).

„Катар отказва да позволи на ирански експерт и разследващ комитет да разследват съдбата на иранските пилоти“, каза говорител на КГИР, цитиран от Al Hadath TV. Той твърди, че иранските експерти „чакат от няколко месеца разрешение да влязат в Катар, за да проведат... разследване на съдбата на пилотите“.

КГИР смята, че „Катар трябва да позволи достъп на експертния екип, вместо да отрича съобщенията за задържането на иранските пилоти“.

На 15 август Мохамад Багерзаде, ръководител на Комитета за изчезнали лица към иранските въоръжени сили, обяви, че трима ирански пилоти на Су-24 са били заловени от катарските сили през март, след като самолетът им се е разбил по време на бойна мисия. Той заяви, че пилотите са държани в плен от шест месеца и катарското правителство е отказало да им позволи да се срещнат със семействата си. Багерзаде призова Международния комитет на Червения кръст да посети пилотите и да улесни освобождаването им.