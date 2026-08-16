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„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари"

„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари"

16 Август, 2026 13:42 938 14

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Със своите над 75 декара площ и повече от 1800 търговски обекта Димитровградският пазар се нарежда на първо място може би и на Балканския полуостров

„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари" - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със своите над 75 декара площ и повече от 1800 търговски обекта Димитровградският пазар се нарежда на първо място може би и на Балканския полуостров. Неслучайно е наричан и „най-големият мол на открито“.

Тази сутрин пред всеки търговски обект има обявена промоция. Например - два броя детски дрешки струват 5 евро, разкри бТВ.

Но каква всъщност е справедливата цена, на която тук търговците продават?

"Реално от няколко години пазарът е много слаб, хората нямат пари. Клиенти има, но само на разходка са", коментира Джонейт Халим, собственик на магазин.

Особено при дрехите, цената според мен е справедлива, защото сме направили цените съобразно курса, който ни обявиха, коментира той.

"Превалутирането е нормално. Даже при някои дрехи имаме цените и в български левове, и в евро. Цените не са се променили. Миналата година, например, сме продавали един артикул за 20 лева, а сега е 10 евро – пак 20 лева. Но при много стоки се получи обратното. Хората гледат и цените на храните, и на лекарствата. Там, според мен, цените не са справедливи", коментира търговецът.

"Вижте – по 5 евро са два броя. За 5 евро имаме тениски, блузки. Просто нямат пари хората. Стресирани са. За храна ли да дадат, или за дрехи", смята Халим.

"Когато има проверки и всичко е нормално, плащат се всички данъци и всичко, което се дължи, не ми се вярва да има някакъв стрес сред колегите и при нас. Според мен хората трябва да имат пари, за да могат да дойдат и да си купуват дрехи. Не е както преди – да се очаква през септември, например, преди първия учебен ден, хората да дойдат да си купуват дрехи. Но тук вече от четири-пет години пазарът е много слаб", посочва още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    В София откриват няколко нови Ритейл паркове.

    Коментиран от #6

    13:43 16.08.2026

  • 2 Хмм

    4 5 Отговор
    точно обратното, хората не искат вече да купуват евтини боклуци

    Коментиран от #4

    13:43 16.08.2026

  • 3 Аре бегай ве Алибегов

    8 1 Отговор
    Народът поръчва от тему и пести за таратор по 10Е, защото е престижно и така е в клуба на богатите!

    13:46 16.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    В моловете са същите боклуци на високи цени.

    13:46 16.08.2026

  • 5 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тему ми е Димитровград, но от дивана! Срещу това няма игра!

    13:47 16.08.2026

  • 6 Лама Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ритат топки Софиянците в този Ритайл парк

    13:48 16.08.2026

  • 7 Гербер

    3 0 Отговор
    Какво беше това "лев"?

    Коментиран от #11

    13:49 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айляк

    0 1 Отговор
    Евтиното винаги излиза по-скъпо.
    Да, немалка част от хората нямат пари, но това не трябва да е оправдание.
    Всъщност, едно дронче идеално би свършило работа през нощта с тоя "най-голям мол на открито" - руско или бандерско, няма значение.

    13:53 16.08.2026

  • 10 Сaтана Z

    3 1 Отговор
    За какво да биеш път до Димитровград като можеш да отскочиш до Одрин където още приемат български левове за разплащане.

    13:53 16.08.2026

  • 11 Онуй

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гербер":

    Дето Костадинов щял да го връща

    13:54 16.08.2026

  • 12 Ама

    1 0 Отговор
    Как бе хора, нали другарят Радев преди пет години вдигна юмрука и оправи нещата ..!!?

    13:58 16.08.2026

  • 13 Перо

    1 0 Отговор
    Когато в една страна се ликвидира потреблението, чрез ценова политика, държавата отива на кино! В САЩ през 2008 г., държавата финансира трилиони долари за банките, само и само не се намаляват кредитите и се запазят домовете и покупателната способност на населението! Тук е обратното, банките спират кредитирането, работодателите са притиснати от установените от правителството заплати, без да се гледа заработката и постъпленията! За разлика от Европа, на фермерите се изплащат субсидии на декар, а не на кг продукция! Всичко е обратно! Даже сме единствената страна в света, където има термин “справедлива цена”!

    14:01 16.08.2026

  • 14 Дур

    1 0 Отговор
    Капитализма е система на упадък и разруха, на лишения и мизерия за 80% от хората. Има ли капитализъм има и малка част много богати и големи маси от бедняци.

    14:03 16.08.2026

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