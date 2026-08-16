„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари"

Със своите над 75 декара площ и повече от 1800 търговски обекта Димитровградският пазар се нарежда на първо място може би и на Балканския полуостров. Неслучайно е наричан и „най-големият мол на открито“.
Тази сутрин пред всеки търговски обект има обявена промоция. Например - два броя детски дрешки струват 5 евро, разкри бТВ.
Но каква всъщност е справедливата цена, на която тук търговците продават?
"Реално от няколко години пазарът е много слаб, хората нямат пари. Клиенти има, но само на разходка са", коментира Джонейт Халим, собственик на магазин.
Особено при дрехите, цената според мен е справедлива, защото сме направили цените съобразно курса, който ни обявиха, коментира той.
"Превалутирането е нормално. Даже при някои дрехи имаме цените и в български левове, и в евро. Цените не са се променили. Миналата година, например, сме продавали един артикул за 20 лева, а сега е 10 евро – пак 20 лева. Но при много стоки се получи обратното. Хората гледат и цените на храните, и на лекарствата. Там, според мен, цените не са справедливи", коментира търговецът.
"Вижте – по 5 евро са два броя. За 5 евро имаме тениски, блузки. Просто нямат пари хората. Стресирани са. За храна ли да дадат, или за дрехи", смята Халим.
"Когато има проверки и всичко е нормално, плащат се всички данъци и всичко, което се дължи, не ми се вярва да има някакъв стрес сред колегите и при нас. Според мен хората трябва да имат пари, за да могат да дойдат и да си купуват дрехи. Не е както преди – да се очаква през септември, например, преди първия учебен ден, хората да дойдат да си купуват дрехи. Но тук вече от четири-пет години пазарът е много слаб", посочва още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:43 16.08.2026
2 Хмм
Коментиран от #4
13:43 16.08.2026
3 Аре бегай ве Алибегов
13:46 16.08.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Хмм":В моловете са същите боклуци на високи цени.
13:46 16.08.2026
5 Лопата Орешник
13:47 16.08.2026
6 Лама Кифла
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ритат топки Софиянците в този Ритайл парк
13:48 16.08.2026
7 Гербер
Коментиран от #11
13:49 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айляк
Да, немалка част от хората нямат пари, но това не трябва да е оправдание.
Всъщност, едно дронче идеално би свършило работа през нощта с тоя "най-голям мол на открито" - руско или бандерско, няма значение.
13:53 16.08.2026
10 Сaтана Z
13:53 16.08.2026
11 Онуй
До коментар #7 от "Гербер":Дето Костадинов щял да го връща
13:54 16.08.2026
12 Ама
13:58 16.08.2026
13 Перо
14:01 16.08.2026
14 Дур
14:03 16.08.2026