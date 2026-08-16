„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари"

Със своите над 75 декара площ и повече от 1800 търговски обекта Димитровградският пазар се нарежда на първо място може би и на Балканския полуостров. Неслучайно е наричан и „най-големият мол на открито“.

Тази сутрин пред всеки търговски обект има обявена промоция. Например - два броя детски дрешки струват 5 евро, разкри бТВ.

Но каква всъщност е справедливата цена, на която тук търговците продават?

"Реално от няколко години пазарът е много слаб, хората нямат пари. Клиенти има, но само на разходка са", коментира Джонейт Халим, собственик на магазин.

Особено при дрехите, цената според мен е справедлива, защото сме направили цените съобразно курса, който ни обявиха, коментира той.

"Превалутирането е нормално. Даже при някои дрехи имаме цените и в български левове, и в евро. Цените не са се променили. Миналата година, например, сме продавали един артикул за 20 лева, а сега е 10 евро – пак 20 лева. Но при много стоки се получи обратното. Хората гледат и цените на храните, и на лекарствата. Там, според мен, цените не са справедливи", коментира търговецът.

"Вижте – по 5 евро са два броя. За 5 евро имаме тениски, блузки. Просто нямат пари хората. Стресирани са. За храна ли да дадат, или за дрехи", смята Халим.

"Когато има проверки и всичко е нормално, плащат се всички данъци и всичко, което се дължи, не ми се вярва да има някакъв стрес сред колегите и при нас. Според мен хората трябва да имат пари, за да могат да дойдат и да си купуват дрехи. Не е както преди – да се очаква през септември, например, преди първия учебен ден, хората да дойдат да си купуват дрехи. Но тук вече от четири-пет години пазарът е много слаб", посочва още той.