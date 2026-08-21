На произвола на съдбата: малолетните мигранти в Сеута

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Няколко хиляди малолетни мигранти продължават да се намират в испанския ексклав Сеута. Много от тях страдат от болести и са подложени на сексуални посегателства, а властите нямат решение на проблема.

В индустриалната зона на Сеута в осем часа сутринта вместо работници и камиони се виждат най-вече мръсни одеяла и собственоръчно вдигнати палатки. В повечето от тях спят деца и младежи. Смята се, че в града все още се намират между 3000 и 5000 малолетни мигранти. Много от тях вече от две седмици живеят на улицата, тъй като не могат да намерят подслон в препълнените лагери в испанския ексклав.

Помощ за болните деца няма

Амина (името ѝ е променено - бел. ред.) е на 14 години. Младата мароканка и нейният брат са били сред 80-те хиляди мигранти, които в края на юли незаконно преминаха испанската граница. Междувременно повечето отново са напуснали града, но към 9000 са останали - сред тях много деца и младежи като Амина. "Най-лошото е, че дори нямаме тоалетни", разказва момичето. "Трябва да ходим в храстите, а аз не смея да отида там сама."

Точно до Амина е седнала Малика, която е опънала няколко одеяла за себе си и за четирите си деца. Мароканката разказва, че като чистачка в Мароко печели по седем евро дневно. "Това просто не е достатъчно за издръжката ни. Скоро ще започне учебната година, а ние нямаме пари нито за учебници, нито за прилични дрехи за децата." Затова майката решила да се включи в масовото преминаване на границата към Испания, след като научила за него от социалните медии. Сега обаче не знае какво да прави. Едното от децата е болно. Има висока температура, а аз не мога да получа помощ отникъде." Затова тя се опитва да облекчи мъките на детето с вода и оцет.

Изнасилванията на малолетни стават все повече

Малика обаче се тревожи в момента най-вече за дъщерите си на 12 и 14 години, както споделя пред ДВ. През последната седмица в Сеута броят на сексуалните посегателства е нараснал рязко. Междувременно полицията разследва поне 15 случая на предполагаеми изнасилвания. А местните власти допускат, че са много повече.

Сузана Асадо, която работи в спешната помощ, се е сблъскала с много жертви на изнасилвания в последните дни. "Вчера дойде едно 12-годишно момиче. То разказа, че други мигранти го тормозили и го докосвали неприятно. Пристигна много уплашено, плачеше. Придружаваше го жена, която го намерила на улицата. Именно тя е спасила момичето."

Лекарката споделя, че за нея сегашните обстоятелства са трудно поносими. "Особено застрашени в момента са момичетата под 18 години. Към това се добавя, че в момента тук има относително голямо неравновесие между жените и мъжете мигранти - това естествено не помага."

Политиците не са единни

В ексклузивно интервю за ДВ редица високопоставени представители на местните власти в Сеута бият тревога. Регионалната министърка на здравеопазването и социалните дейности Набила Бензина говори за "най-лошия момент в историята на Сеута" и настоява за повече подкрепа от централното правителство в Мадрид. "Имаме нужда от повече полиция - най-вече заради младите жени, но и като цяло за защита на населението."

Нейният шеф, регионалният президент на Сеута Хуан Хесус Вивас определя пред ДВ ситуацията като "високорискова", в която обществените услуги могат да се поддържат много трудно. "Що се отнася до малолетните, в момента сме 5000 процента над нашите капацитети. Това означава, че никой вече не може да се грижи подобаващо за тях."

Междувременно централното правителство в Мадрид обяви, че малолетните ще бъдат разпределени из цялата страна в съответствие със законодателството. Но конкретен план няма, а представители на правителството вече предупредиха, че механизмът на разпределение ще отнеме време. Много региони в Испания, в чието управление участва крайнодясната партия VOX, отказват да приемат мигранти.

Опция ли е връщането?

Правителственият ръководител на Сеута споменава пред ДВ и друга опция: "Малолетните трябва да се съберат със семействата си, в противен случай мароканските социални служби ще трябва да поемат попечителство над тях." Според него това е единственото решение на актуалната криза и затова той изисква от Мадрид да предприеме "съответните правни стъпки".

Само че много от малолетните казват, че не искат да напускат Сеута въпреки тежките обстоятелства. Предимно мигрантите от други африкански държави вече са започнали да си строят импровизирани подслони по плажа. 17-годишният Ибрахим от Судан казва пред ДВ, че няма да се откаже, докато не осигури по-добър живот на родителите си в родината. 14-годишната Амина също не мисли за връщане в Мароко. "Училищата при нас са много лоши. Искам друго бъдеще за себе си - искам един ден да стана архитектка", посочва тя.