Лула води пред Флавио Болсонаро преди изборите в Бразилия

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва води пред сенатора Флавио Болсонаро преди първия тур на президентските избори на 4 октомври. В същото време последните телевизионни дебати по най-големия безплатен телевизионен оператор в страната – „Глобо“, бяха отменени, след като и двамата основни претенденти решиха да не участват.

Според проучване на „Датафоля“, цитирано от Ройтерс, при евентуален балотаж Лула би получил 48 процента от гласовете срещу 45 процента за Флавио Болсонаро. Допустимата статистическа грешка е 2 процентни пункта. Предишното изследване даваше 47 процента за действащия президент и 45 процента за сенатора.

Лула води и при първия тур

В сценария за първия тур Лула събира 42 процента от намеренията за гласуване, а Флавио Болсонаро – 38 процента. След тях се нареждат Аугусто Кури с 4 процента, Роналдо Кайо и Ренан Сантос с по 3 процента. В предишното проучване Лула имаше 40 процента срещу 36 процента за Болсонаро.

Допитването е проведено сред 2506 души между 29 септември и 1 октомври. Ако никой кандидат не получи повече от половината от действителните гласове, двамата с най-висок резултат ще се явят на балотаж, насрочен за 25 октомври.

Дебатът отпадна след отказа на двамата фаворити

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро, първоначално е планирал да участва в дебата на „Глобо“, но се е оттеглил само часове преди събитието, след като Лула е отказал да присъства. „Единственият ми опонент в тази кампания е Лула. Той е този, с когото искам да дебатирам“, каза Болсонаро-младши.

Лула, който е пропуснал всички предизборни дебати, заяви през юли: „Не ходя на дебати, за да слушам глупости. Ако дебатът не е полезен за обществото, защо трябва да отивам само за да отговарям на нелепи въпроси?!“

„Глобо“ обяви, че отменя събитието след съдебни решения, получени в последния момент, които са позволили на ръководството да промени предварително договорените правила. В дебата са очаквали да участват четирима кандидати от десноцентристкия спектър – писателят и психиатър Аугусто Кури, бившият губернатор на Гояс Роналдо Кайо, бившият губернатор на Минас Жераис Ромеу Зема и Ренан Сантос. Преди това са били отменени още два телевизионни дебата.

Освен за президент бразилците ще гласуват за Камарата на депутатите, за две трети от състава на Сената, както и за губернатори на 26-те щата и на един федерален окръг.

Източници: БТА, Ройтерс