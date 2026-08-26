Новини
Свят »
Исландия »
Преднината намалява! Минимално мнозинство от исландците подкрепя подновяване на преговорите за членство в ЕС

Преднината намалява! Минимално мнозинство от исландците подкрепя подновяване на преговорите за членство в ЕС

26 Август, 2026 15:18 1 008 15

  • исландия-
  • европейски съюз-
  • евро-
  • еврозона

Исландия започна преговори за членство в ЕС през 2009 г., след тежката финансова криза и срива на банковата система

Преднината намалява! Минимално мнозинство от исландците подкрепя подновяване на преговорите за членство в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Малко мнозинство от исландците подкрепя подновяването на преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз преди националния референдум в събота, показва ново социологическо проучване. Разликата между двата лагера обаче продължава да се свива, предава "Ройтерс".

Допитването на агенция Maskína, проведено между 21 и 25 август сред 1019 души, показва, че 51,3% от изразилите позиция подкрепят възобновяването на преговорите с Брюксел, докато 48,7% са против. Данните са публикувани от исландския всекидневник Vísir.

Преднината на привържениците на преговорите намалява. В предишно проучване на Maskína от 13 август 52,2% подкрепяха подновяване на разговорите с ЕС срещу 47,8% против. През юли подкрепата е била 53%.

Исландците ще гласуват на 29 август дали Рейкявик да възобнови преговорите за членство в ЕС, прекратени през 2013 г. Референдумът няма да реши пряко дали страната да стане член на съюза. При евентуално постигане на споразумение с Брюксел условията за присъединяване ще трябва да бъдат одобрени на втори референдум.

Исландия започна преговори за членство в ЕС през 2009 г., след тежката финансова криза и срива на банковата система. Четири години по-късно ново евроскептично правителство прекрати процеса.

През последните години обаче интересът към членството се засили от високите разходи за живот, войната в Украйна и променената геополитическа обстановка в Арктика. Допълнителен фактор са и многократните изявления на американския президент Доналд Тръмп за евентуално присъединяване на Гренландия към САЩ.

Исландия вече е силно интегрирана в европейските структури. Тя участва в Европейското икономическо пространство и единния европейски пазар, част е от Шенгенското пространство и от Европейската асоциация за свободна търговия заедно с Норвегия и Лихтенщайн. Страната обаче няма право на глас при вземането на решения в институциите на ЕС.

Пълноправното членство би дало на Исландия представителство в Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. То би означавало и присъединяване към митническия съюз и би открило възможност за приемане на еврото.

Според анализ на исландското външно министерство, ако на 29 август победи лагерът "за", официалните преговори могат да започнат още до края на 2026 г. и да приключат за около 18 до 24 месеца.

Резултатът обаче остава трудно предвидим. Друго проучване на Gallup от август също показва практическо равенство между двата лагера, а анализите сочат, че активността и решението на колебаещите се избиратели могат да се окажат решаващи.


Исландия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    17 1 Отговор
    Има и умни хора в Европа

    Коментиран от #4

    15:21 26.08.2026

  • 2 Тов. ЧЛЕНИН

    1 15 Отговор
    Таваришчи , някой знае ли как живеят исландците ? Говорете ми в рубли .. Благодаря , предварително ..

    15:23 26.08.2026

  • 3 Жуматате ла мине, жуматате ла тине

    7 1 Отговор
    Половината искат в ЕС, другата половина в малобритания.

    Коментиран от #5

    15:25 26.08.2026

  • 4 Корчо,

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Янко":

    Нашите ошанки винаги сте били най-умни ..

    15:25 26.08.2026

  • 5 Сафачемте

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жуматате ла мине, жуматате ла тине":

    Бригададефутай

    Коментиран от #6

    15:27 26.08.2026

  • 6 Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сафачемте":

    Пащеле Домнезол фица дракул

    15:35 26.08.2026

  • 7 Как го правят в Европа

    20 1 Отговор
    2 референдума! А тук дето все ни говорят за демокрация, европейски и атлантически ценности нямаше референдум нито за НАТО, нито за ЕС, нито за еврото! Но иначе ни обясняват каква голяма демокрация сме, а нито ни питат, нито ни оставят избор!

    15:37 26.08.2026

  • 8 ред

    11 1 Отговор
    Да влизат в кюпа ЕС . Какъв референдум това не е демократично. Исландци гледайте България влизаме с двата крака без да ни питат и винаги казват "йес" корумпираните ни политици.

    15:47 26.08.2026

  • 9 морския

    10 1 Отговор
    тея ще си получат квотите за риба и ще се озъбят !

    15:48 26.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ХИЧ НЕ ИМ ТРЯБВА!А ПОСЛЕ И ЕВРОТО И ТОТАЛ ЩЕТА КАТО НАС

    15:48 26.08.2026

  • 11 Хааххх

    2 5 Отговор
    Мръсни копейкафжий са тея

    15:51 26.08.2026

  • 12 Добре сте дошли

    3 6 Отговор
    Да заповядат, те трябва да бъдат част от Европейския съюз.

    15:53 26.08.2026

  • 13 СПРАВЕДЛИВ

    6 0 Отговор
    Изглежда, разумът на исландците надделява, въпреки скритите "санкции", които принудително са ги водили към срив в икономиката и "желание" за членство в ЕС. Използването на референдум в такива ситуации, говори за правилно държавно управление, с което ние не можем да се похвалим, за съжаление.
    Да им пожелаем успех в избора на правилната посока за развитие!

    16:15 26.08.2026

  • 14 Нека

    2 0 Отговор
    седнат, като нас на леврото !

    16:25 26.08.2026

  • 15 Много ясно

    4 1 Отговор
    кой здравомислещ ще иска да се присъедини към това недоразумение наречено ес

    16:32 26.08.2026