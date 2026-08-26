Преднината намалява! Минимално мнозинство от исландците подкрепя подновяване на преговорите за членство в ЕС

Малко мнозинство от исландците подкрепя подновяването на преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз преди националния референдум в събота, показва ново социологическо проучване. Разликата между двата лагера обаче продължава да се свива, предава "Ройтерс".

Допитването на агенция Maskína, проведено между 21 и 25 август сред 1019 души, показва, че 51,3% от изразилите позиция подкрепят възобновяването на преговорите с Брюксел, докато 48,7% са против. Данните са публикувани от исландския всекидневник Vísir.

Преднината на привържениците на преговорите намалява. В предишно проучване на Maskína от 13 август 52,2% подкрепяха подновяване на разговорите с ЕС срещу 47,8% против. През юли подкрепата е била 53%.

Исландците ще гласуват на 29 август дали Рейкявик да възобнови преговорите за членство в ЕС, прекратени през 2013 г. Референдумът няма да реши пряко дали страната да стане член на съюза. При евентуално постигане на споразумение с Брюксел условията за присъединяване ще трябва да бъдат одобрени на втори референдум.

Исландия започна преговори за членство в ЕС през 2009 г., след тежката финансова криза и срива на банковата система. Четири години по-късно ново евроскептично правителство прекрати процеса.

През последните години обаче интересът към членството се засили от високите разходи за живот, войната в Украйна и променената геополитическа обстановка в Арктика. Допълнителен фактор са и многократните изявления на американския президент Доналд Тръмп за евентуално присъединяване на Гренландия към САЩ.

Исландия вече е силно интегрирана в европейските структури. Тя участва в Европейското икономическо пространство и единния европейски пазар, част е от Шенгенското пространство и от Европейската асоциация за свободна търговия заедно с Норвегия и Лихтенщайн. Страната обаче няма право на глас при вземането на решения в институциите на ЕС.

Пълноправното членство би дало на Исландия представителство в Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. То би означавало и присъединяване към митническия съюз и би открило възможност за приемане на еврото.

Според анализ на исландското външно министерство, ако на 29 август победи лагерът "за", официалните преговори могат да започнат още до края на 2026 г. и да приключат за около 18 до 24 месеца.

Резултатът обаче остава трудно предвидим. Друго проучване на Gallup от август също показва практическо равенство между двата лагера, а анализите сочат, че активността и решението на колебаещите се избиратели могат да се окажат решаващи.