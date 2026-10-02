Саркофагът на цар Самуил се довършва във Велинград

Във Велинград приключват последните приготовления по саркофага, в който ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Довършването и монтажът му трябва да приключат днес, преди останките на владетеля да бъдат върнати в България.

Саркофагът се изработва в цех за мраморни изделия. Орнаментите върху него включват два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Върху мрамора ще бъде изобразен и гербът, взет от плащеницата, с която е погребан българският цар. Името на Самуил също ще бъде изписано върху саркофага.

Официално посрещане в София

Тленните останки ще бъдат посрещнати с официална церемония в София в събота, 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в църквата „Света София“, съобщи Нова.

Церемонията ще отбележи връщането на останките на владетеля и полагането им в храма, който ще бъде тяхното място за вечен покой.

Източници: Нова