Пентагонът удвоява бойната надбавка до 450 долара

Пентагонът увеличава месечната надбавка за участие в бойни действия до 450 долара, а плащането за непосредствена опасност – до 275 долара. Новите ставки влизат в сила от 1 октомври 2026 г., като военнослужещите няма да могат да получават двете плащания едновременно за един и същ период.

Прессекретарят на Пентагона Шон Парнел заяви: „Нашите военнослужещи, които се намират в опасни условия, заслужават компенсация, съответстваща на нивото на риска.“ Размерът на двете надбавки беше фиксиран на 225 долара месечно от октомври 2002 г.

Как се променят плащанията

Hostile Fire Pay се изплаща за месец, в който военнослужещият е бил изложен на вражески огън, взрив на мина или друга вражеска атака. Плащането е пълният месечен размер и не се изчислява според броя на дните.

Imminent Danger Pay се отнася за служба в район, определен като зона с непосредствена опасност. То се изчислява пропорционално на дните, прекарани в съответната зона, до месечен максимум от 275 долара. При пълен месец сумата достига новия таван.

Според Федерал нюз нетуърк Морската пехота ще прилага ставките от 1 октомври. За нейните военнослужещи Hostile Fire Pay нараства от 225 на 450 долара, а Imminent Danger Pay – от 225 на 275 долара месечно.

Повишението идва след повече от две десетилетия

Промяната е първото съществено увеличение на тези плащания от повече от 20 години. Тя засяга военнослужещи, които служат в райони с реални бойни действия или в места, определени от американското военно ведомство като опасни.

Двете надбавки са различни по предназначение. Hostile Fire Pay е свързано с конкретно събитие или потвърдено излагане на вражеска атака, докато Imminent Danger Pay компенсира служба в район, където съществува постоянен риск от физическа вреда. Военнослужещ, който получава едното плащане, не получава и другото за същия период.

Източници: Федерал нюз нетуърк