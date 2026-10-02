Седем души са загинали при взривове в химически завод край Москва

Седем души са загинали при серия взривове в Краснозаводския химически завод в град Краснозаводск, Московска област. Това съобщава руският канал SHOT. Експлозиите са станали в цех номер 4, който е бил напълно разрушен.

Очевидци са чули най-малко три мощни взрива, след което в района е избухнал пожар и над предприятието се е издигнал гъст дим. Спасителни екипи са били изпратени на място, а действията им са били затруднени от опасността от нови взривове.

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Данните за жертвите и изчезналите работници все още се разминават. SHOT съобщава за седем загинали. Официално потвърждение на този брой не е публикувано в първите часове след инцидента.

Ръководителят на градския окръг Сергиев Посад Алексей Лужецкий заяви, че в сградата са се намирали 44 души. По думите му 40 служители са били евакуирани и прегледани от медици, а местонахождението на още петима души се е установявало.

„По предварителна информация случилото се не е свързано с атака с безпилотни летателни апарати. Причините ще бъдат установени от специалисти. Ситуацията е под контрол“, заяви Алексей Лужецкий.

ТАСС, позовавайки се на оперативните служби, съобщи за четирима души, чиято съдба не е била изяснена. Медицински екипи са били изпратени в района, а пожарникари са започнали гасенето след частичното или пълното срутване на конструкциите в производствения корпус.

Заводът е част от структурата на Ростех

Краснозаводският химически завод е част от държавната корпорация „Ростех“. Предприятието произвежда специална химическа продукция, пиротехнически изделия и компоненти за боеприпаси, според публични данни, цитирани от „Москов таймс“.

Заводът е бил свързван и с производството на изделия за руския военно-промишлен комплекс. През юли 2025 г. Украйна съобщи, че предприятието е било атакувано с дронове. За настоящия инцидент обаче местните власти заявиха, че няма данни той да е причинен от безпилотна атака.

Точната причина за взривовете, окончателният брой на жертвите и съдбата на всички работници, които са били в разрушения цех, се установяват.

Източници: Фокус, Медуза, Москов таймс