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Седем души са загинали при взривове в химически завод край Москва
  Тема: Украйна

Седем души са загинали при взривове в химически завод край Москва

2 Октомври, 2026 06:21, обновена 2 Октомври, 2026 06:24 529 16

  • краснозаводск-
  • химически завод-
  • взрив-
  • московска област-
  • ростех

Експлозиите са разрушили цех в предприятие в Краснозаводск. Местните власти заявиха, че инцидентът не е свързан с атака с дронове.

Седем души са загинали при взривове в химически завод край Москва - 1
Снимка: korrespondent.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем души са загинали при серия взривове в Краснозаводския химически завод в град Краснозаводск, Московска област. Това съобщава руският канал SHOT. Експлозиите са станали в цех номер 4, който е бил напълно разрушен.

Очевидци са чули най-малко три мощни взрива, след което в района е избухнал пожар и над предприятието се е издигнал гъст дим. Спасителни екипи са били изпратени на място, а действията им са били затруднени от опасността от нови взривове.

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Данните за жертвите и изчезналите работници все още се разминават. SHOT съобщава за седем загинали. Официално потвърждение на този брой не е публикувано в първите часове след инцидента.

Ръководителят на градския окръг Сергиев Посад Алексей Лужецкий заяви, че в сградата са се намирали 44 души. По думите му 40 служители са били евакуирани и прегледани от медици, а местонахождението на още петима души се е установявало.

„По предварителна информация случилото се не е свързано с атака с безпилотни летателни апарати. Причините ще бъдат установени от специалисти. Ситуацията е под контрол“, заяви Алексей Лужецкий.

ТАСС, позовавайки се на оперативните служби, съобщи за четирима души, чиято съдба не е била изяснена. Медицински екипи са били изпратени в района, а пожарникари са започнали гасенето след частичното или пълното срутване на конструкциите в производствения корпус.

Заводът е част от структурата на Ростех

Краснозаводският химически завод е част от държавната корпорация „Ростех“. Предприятието произвежда специална химическа продукция, пиротехнически изделия и компоненти за боеприпаси, според публични данни, цитирани от „Москов таймс“.

Заводът е бил свързван и с производството на изделия за руския военно-промишлен комплекс. През юли 2025 г. Украйна съобщи, че предприятието е било атакувано с дронове. За настоящия инцидент обаче местните власти заявиха, че няма данни той да е причинен от безпилотна атака.

Точната причина за взривовете, окончателният брой на жертвите и съдбата на всички работници, които са били в разрушения цех, се установяват.

Източници: Фокус, Медуза, Москов таймс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не са дронове

    11 0 Отговор
    Отломки от дронове.

    06:27 02.10.2026

  • 2 Не са дронове или ракети

    10 2 Отговор
    А Зеленски в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ показва видеа от масираните удари и жертвите не са 7 а десетки!
    За финал става, танцува и стреляс 2 пистолета във въздуха и завършва - "Русия в замочка - 2 млн.и 700 хил.поехали надо Кобзона"

    06:30 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горките русначета

    5 0 Отговор
    Неможачи

    06:35 02.10.2026

  • 6 Ей сега Пусин се ядосА

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сега вече Киев трябва да гори":

    И напълни куфарчето.🤣🤣🤣

    06:35 02.10.2026

  • 7 Британските служби пак

    1 4 Отговор
    пак са се проявили. С надеждата че пак Украйна ще го отнесе. Както винаги до сега.

    06:35 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    5 2 Отговор
    И се разнесе мириз на изгоряла вата.Хубав ще да е денят.

    06:37 02.10.2026

  • 10 Ами

    6 1 Отговор
    Пак като не казват, че само тревите наоколо се взривяват добре. Явно някой пак е пушил на неразрешено място. Руския позор няма край

    06:40 02.10.2026

  • 11 Тухлата

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сега вече Киев трябва да гори":

    От Кремъл няма да остане тухла върху тухла.

    06:41 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да махат добряка Путин

    2 3 Отговор
    И да идва някой с голямата тояга че ни писна от тъпотии

    06:43 02.10.2026

  • 14 Очевидно е терористична акция

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ако дроновите са британски":

    майстори с в това британците. Пък и много се охарчиха с "украинските" дронове и ракети.
    И знаят. че Зеленски с радост пак ще си припише и тая победа, а украинците пак ще го отнесат след това.
    Ама на кой му пука!

    Коментиран от #16

    06:46 02.10.2026

  • 15 Все тая пак украинските нацисти са

    1 1 Отговор
    Виновни и трябва мощно да гп отнесат (По предварителна информация случилото се не е свързано с атака с безпилотни летателни апарати. )

    06:47 02.10.2026

  • 16 Да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Очевидно е терористична акция":

    Не извънземни от Марс са бели и сега Путин ще обяви че ще ги накаже като изтреля някоя ядрена ракета по Марс

    06:52 02.10.2026

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