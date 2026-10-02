Седем души са загинали при взривове в химически завод край Москва

Седем души са загинали при серия взривове в Краснозаводския химически завод в град Краснозаводск, Московска област. Това съобщава руският канал SHOT. Експлозиите са станали в цех номер 4, който е бил напълно разрушен.
Очевидци са чули най-малко три мощни взрива, след което в района е избухнал пожар и над предприятието се е издигнал гъст дим. Спасителни екипи са били изпратени на място, а действията им са били затруднени от опасността от нови взривове.
Данните за жертвите и изчезналите работници все още се разминават. SHOT съобщава за седем загинали. Официално потвърждение на този брой не е публикувано в първите часове след инцидента.
Ръководителят на градския окръг Сергиев Посад Алексей Лужецкий заяви, че в сградата са се намирали 44 души. По думите му 40 служители са били евакуирани и прегледани от медици, а местонахождението на още петима души се е установявало.„По предварителна информация случилото се не е свързано с атака с безпилотни летателни апарати. Причините ще бъдат установени от специалисти. Ситуацията е под контрол“, заяви Алексей Лужецкий.
ТАСС, позовавайки се на оперативните служби, съобщи за четирима души, чиято съдба не е била изяснена. Медицински екипи са били изпратени в района, а пожарникари са започнали гасенето след частичното или пълното срутване на конструкциите в производствения корпус.
Заводът е част от структурата на Ростех
Краснозаводският химически завод е част от държавната корпорация „Ростех“. Предприятието произвежда специална химическа продукция, пиротехнически изделия и компоненти за боеприпаси, според публични данни, цитирани от „Москов таймс“.
Заводът е бил свързван и с производството на изделия за руския военно-промишлен комплекс. През юли 2025 г. Украйна съобщи, че предприятието е било атакувано с дронове. За настоящия инцидент обаче местните власти заявиха, че няма данни той да е причинен от безпилотна атака.
Точната причина за взривовете, окончателният брой на жертвите и съдбата на всички работници, които са били в разрушения цех, се установяват.
Източници: Фокус, Медуза, Москов таймс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не са дронове
06:27 02.10.2026
2 Не са дронове или ракети
За финал става, танцува и стреляс 2 пистолета във въздуха и завършва - "Русия в замочка - 2 млн.и 700 хил.поехали надо Кобзона"
06:30 02.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горките русначета
06:35 02.10.2026
6 Ей сега Пусин се ядосА
До коментар #4 от "Сега вече Киев трябва да гори":И напълни куфарчето.🤣🤣🤣
06:35 02.10.2026
7 Британските служби пак
06:35 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня
06:37 02.10.2026
10 Ами
06:40 02.10.2026
11 Тухлата
До коментар #4 от "Сега вече Киев трябва да гори":От Кремъл няма да остане тухла върху тухла.
06:41 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да махат добряка Путин
06:43 02.10.2026
14 Очевидно е терористична акция
До коментар #3 от "Ако дроновите са британски":майстори с в това британците. Пък и много се охарчиха с "украинските" дронове и ракети.
И знаят. че Зеленски с радост пак ще си припише и тая победа, а украинците пак ще го отнесат след това.
Ама на кой му пука!
Коментиран от #16
06:46 02.10.2026
15 Все тая пак украинските нацисти са
06:47 02.10.2026
16 Да бе, да
До коментар #14 от "Очевидно е терористична акция":Не извънземни от Марс са бели и сега Путин ще обяви че ще ги накаже като изтреля някоя ядрена ракета по Марс
06:52 02.10.2026