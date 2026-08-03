Дезинформацията за Сеута: кой я разпространи и с каква цел

"Имаше синхронизирана реакция на международни сили, които се включиха, за да раздухат случващото се и да разпространят лъжи и фалшиви новини за Шенген", заяви испанският външен министър по повод Сеута. Кои са те?

В социалните мрежи масово е разпространявана подвеждаща информация за Испания, а трафикантите са допринесли за това, заяви мароканското вътрешно министерство в първото си официално изявление за събитията в Сеута в края на миналата седмица.

Тогава десетки хиляди нелегално преминаха границата с автономния испански град, а армията трябваше да се намеси, за да се върнат обратно.

Организирано нахлуване или спонтанна реакция?

Грешно тълкуване на решение на испанския съд, което затруднява директното отблъскване на мигранти, опитващи се да влязат в Испания по вода, също е допринесло за събитията, уточнява Рабат. Официалната позиция на властите е, че вълната от десетки хиляди, която навлезе в Сеута, не е организирана, а е възникнала спонтанно. Мароко казва, че се ангажира да се бори с нелегалната миграция.

По данни на северноафриканската държава става дума за 40 000 души, от които 11 са загинали - повечето от тях са се удавили. Според испанските власти става дума за над 50 000 преминавания и 70 загинали, някои медии говорят дори за по-големи числа.

В свидетелства пред "Ел Паис" и други испански издания мигрантите казват, че мароканските власти са ги допуснали, дори са ги мотивирали да преминат през границата. В същото време се разпространиха и част от съдържанията, много от които в TikTok и WhatsApp, мотивирали вълната. На видеа се виждат както призиви да се премине испанската граница, която била "отворена", така и съвети за водоустойчиви дрехи и други аксесоари, необходими за успешното преминаване. Разпространявали са се и карти, на които е посочено откъде преминаването е по-лесно.

Приближени до Тръмп, крайнодесни лидери и руски издания

Кой стои зад кампанията все още не е ясно. Мадрид и Рабат винят трафикантските канали, че са помагали за разпространението на това съдържание.

Кадрите от Сеута впоследствие станаха вирални, след като ги споделиха и представители на администрацията на Тръмп, както и лидери на крайнодесните в Европа - от Марин Льо Пен във Франция през Найджъл Фараж във Великобритания до Алис Вайдел в Германия. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс написа: Добре че откакто Тръмп "беше избран, нашата граница вече не изглежда така". Ванс публикува видео от "Фокс Нюз", в което невярно се твърди, че тези кадри са от "Северна Испания", а не от Северна Африка. До 3 август това видео не е свалено. Сеута не е част от Шенгенското пространство и мигрантите не могат да стигат до континентална Европа (включително и "Северна Испания") просто така.

Украинското външно министерство пък предостави списък на руски издания, които също са разпространявали подобни съдържания, внушаващи, че Европа е завладяна от мигранти. Става въпрос за над 1500 публикации, като 300 от тях са в испанската версия на "Правда" - мрежа от сайтове, за която френските власти отдавна потвърдиха, че е свързана с Кремъл.

Държавният департамент във Вашингтон издаде предупреждение за пътуващите до Испания и обвини правителството, че полага "усилия да позволи и улесни масовата нелегална миграция към Европа". След като в рамките на часове кризата бе преодоляна, не последва опровержение. Критики към Мароко липсваха. Кралят на Мароко Мохамед VI се смята за съюзник на Тръмп, а страната стана част от неговия Съвет за мир.

"Синхронизирана реакция на международни сили"

"В социалните медии се наблюдаваше много необичайна активност, основана на обективен факт - решение на Върховния съд", коментира външният министър на Испания Хосе Мануел Албарес. "Имаше синхронизирана реакция на международни сили, които много бързо се включиха, за да раздухат случващото се, а също и да разпространят лъжи и фалшиви новини за Шенгенското пространство", допълни той. Албарес каза пред испанската обществена телевизия RTVE, че Испания ще настоява за европейска солидарност, както и че "социалните медии трябва да бъдат наблюдавани, а дезинформацията - борена, тъй като тя беше ключовият елемент, предизвикал това безпрецедентно движение".

Почти всички хора, преминали границата в четвъртък, са напуснали Сеута, обявиха испанските власти. Във водите пред Сеута беше разположена надуваема бариера с дължина около 500 метра. Плаващата преграда, която в зависимост от вълните се издига на височина от около 30 до 70 сантиметра и достига дълбочина до един метър, има за цел да попречи на мигрантите да достигнат испанския град по вода.

Военното присъствие е повишено, но животът в испанския екслав се връща към нормалното. Кафенетата и ресторантите отново отвориха врати, на плажовете вече се срещат много семейства с деца, разказва RTVE. Предполага се, че в Сеута все още се намират няколкостотин новопристигнали мигранти. Ситуацията обаче е спокойна.

В същото време лидерът на анклава Хуан Хесус Вивас твърди, че там още има "хиляди" мигранти и че на Мароко не може да се вярва, за което то вини правителството в Мадрид. Хуан Хесус Вивас е представител на Народната партия на Испания, която е в опозиция от осем години.