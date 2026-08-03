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Дезинформацията за Сеута: кой я разпространи и с каква цел
  Тема: Кризата с бежанците

Дезинформацията за Сеута: кой я разпространи и с каква цел

3 Август, 2026 21:05 1 526 27

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  • педро санчес

Мадрид и Рабат винят трафикантските канали, че са помагали за разпространението на това съдържание

Дезинформацията за Сеута: кой я разпространи и с каква цел - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Имаше синхронизирана реакция на международни сили, които се включиха, за да раздухат случващото се и да разпространят лъжи и фалшиви новини за Шенген", заяви испанският външен министър по повод Сеута. Кои са те?

В социалните мрежи масово е разпространявана подвеждаща информация за Испания, а трафикантите са допринесли за това, заяви мароканското вътрешно министерство в първото си официално изявление за събитията в Сеута в края на миналата седмица.

Тогава десетки хиляди нелегално преминаха границата с автономния испански град, а армията трябваше да се намеси, за да се върнат обратно.

Организирано нахлуване или спонтанна реакция?

Грешно тълкуване на решение на испанския съд, което затруднява директното отблъскване на мигранти, опитващи се да влязат в Испания по вода, също е допринесло за събитията, уточнява Рабат. Официалната позиция на властите е, че вълната от десетки хиляди, която навлезе в Сеута, не е организирана, а е възникнала спонтанно. Мароко казва, че се ангажира да се бори с нелегалната миграция.

По данни на северноафриканската държава става дума за 40 000 души, от които 11 са загинали - повечето от тях са се удавили. Според испанските власти става дума за над 50 000 преминавания и 70 загинали, някои медии говорят дори за по-големи числа.

В свидетелства пред "Ел Паис" и други испански издания мигрантите казват, че мароканските власти са ги допуснали, дори са ги мотивирали да преминат през границата. В същото време се разпространиха и част от съдържанията, много от които в TikTok и WhatsApp, мотивирали вълната. На видеа се виждат както призиви да се премине испанската граница, която била "отворена", така и съвети за водоустойчиви дрехи и други аксесоари, необходими за успешното преминаване. Разпространявали са се и карти, на които е посочено откъде преминаването е по-лесно.

Приближени до Тръмп, крайнодесни лидери и руски издания

Кой стои зад кампанията все още не е ясно. Мадрид и Рабат винят трафикантските канали, че са помагали за разпространението на това съдържание.

Кадрите от Сеута впоследствие станаха вирални, след като ги споделиха и представители на администрацията на Тръмп, както и лидери на крайнодесните в Европа - от Марин Льо Пен във Франция през Найджъл Фараж във Великобритания до Алис Вайдел в Германия. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс написа: Добре че откакто Тръмп "беше избран, нашата граница вече не изглежда така". Ванс публикува видео от "Фокс Нюз", в което невярно се твърди, че тези кадри са от "Северна Испания", а не от Северна Африка. До 3 август това видео не е свалено. Сеута не е част от Шенгенското пространство и мигрантите не могат да стигат до континентална Европа (включително и "Северна Испания") просто така.

Украинското външно министерство пък предостави списък на руски издания, които също са разпространявали подобни съдържания, внушаващи, че Европа е завладяна от мигранти. Става въпрос за над 1500 публикации, като 300 от тях са в испанската версия на "Правда" - мрежа от сайтове, за която френските власти отдавна потвърдиха, че е свързана с Кремъл.

Държавният департамент във Вашингтон издаде предупреждение за пътуващите до Испания и обвини правителството, че полага "усилия да позволи и улесни масовата нелегална миграция към Европа". След като в рамките на часове кризата бе преодоляна, не последва опровержение. Критики към Мароко липсваха. Кралят на Мароко Мохамед VI се смята за съюзник на Тръмп, а страната стана част от неговия Съвет за мир.

"Синхронизирана реакция на международни сили"

"В социалните медии се наблюдаваше много необичайна активност, основана на обективен факт - решение на Върховния съд", коментира външният министър на Испания Хосе Мануел Албарес. "Имаше синхронизирана реакция на международни сили, които много бързо се включиха, за да раздухат случващото се, а също и да разпространят лъжи и фалшиви новини за Шенгенското пространство", допълни той. Албарес каза пред испанската обществена телевизия RTVE, че Испания ще настоява за европейска солидарност, както и че "социалните медии трябва да бъдат наблюдавани, а дезинформацията - борена, тъй като тя беше ключовият елемент, предизвикал това безпрецедентно движение".

Почти всички хора, преминали границата в четвъртък, са напуснали Сеута, обявиха испанските власти. Във водите пред Сеута беше разположена надуваема бариера с дължина около 500 метра. Плаващата преграда, която в зависимост от вълните се издига на височина от около 30 до 70 сантиметра и достига дълбочина до един метър, има за цел да попречи на мигрантите да достигнат испанския град по вода.

Военното присъствие е повишено, но животът в испанския екслав се връща към нормалното. Кафенетата и ресторантите отново отвориха врати, на плажовете вече се срещат много семейства с деца, разказва RTVE. Предполага се, че в Сеута все още се намират няколкостотин новопристигнали мигранти. Ситуацията обаче е спокойна.

В същото време лидерът на анклава Хуан Хесус Вивас твърди, че там още има "хиляди" мигранти и че на Мароко не може да се вярва, за което то вини правителството в Мадрид. Хуан Хесус Вивас е представител на Народната партия на Испания, която е в опозиция от осем години.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    27 4 Отговор
    Ако има дезинформация то това е еврейското зеле ,дори поздравихте уж една ислямска страна за това че са атакували Испания с емигранти .вие сте л@@@@@ ,и трябва всички от вашето племе да сте затворени в изолирано място в пустинята , дявола лв е ваш баща сатанинска синагога

    21:10 03.08.2026

  • 2 Абе

    31 3 Отговор
    ДВ, вие не се ли уморихте от тъпотията си, и не намразихте ли кретенията си?

    21:11 03.08.2026

  • 3 От страни

    27 4 Отговор
    Лелиииии, я виж колко доктори, инженери и учители дойдоха в Испания.....Ща прокопса да знаиш.....

    21:13 03.08.2026

  • 4 осраински

    13 7 Отговор
    Който отказва на лудия донч0 бере ядове.За това Радев прибра Хамериканските цистерни

    21:14 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От страни

    19 3 Отговор
    Пак ли Путин е виновния?

    21:15 03.08.2026

  • 7 Цвете

    8 23 Отговор
    ДО КЪДЕ СТИГАТ ПИПАЛАТА НА ТОВА РУСКО ЧУДОВИЩЕ ? НЯМА ДА УСПЕЕ, ЕВРОПА Е МНОГОМИЛИОННА ,А ТОЙ С КОГО Е? СЕВЕРНА КОРЕЯ. ТА И ВЕСТНИК ПО ПОДОБИЕ НА " ПРАВДА ". ИСПАНИЯ Е ПРЕКРАСНА СТРАНА И МНОГО ГОСТОПРИЕМНА.ПРЕКРАСНИ СЪРДЕЧНИ ХОРА, СЛЪНЧЕВИ КАТО ДЪРЖАВАТА ИМ.👏👍🫶

    Коментиран от #27

    21:16 03.08.2026

  • 8 Конкистадор

    25 4 Отговор
    И къде испанците видяха дезинформация след като на видеата се вижда всичко-как мароканските скакалци безпрепятсвено преминават границата с хиляди! И тука се намесват естествено украинците за да обяснят че отново са виновни руснаците-смях голям! Да са ин честити-Wilkommen.....

    21:17 03.08.2026

  • 9 Виновни

    21 2 Отговор
    са евреите и сащ,след като испанците им биха шута и мосад и цру спретнаха една амнистия на млади мароканци от затворите в мароко и ги насъскаха срещу сеута,евреите ненапразно са изгонени от испанското кралство още през я5 век

    21:18 03.08.2026

  • 10 Сорос е Невинен

    9 0 Отговор
    Неизбежният въпрос : Кой има интерес? Има прекалено много отговори и е трудно да се предположи , че всички действат в синхрон за да навредят на Европа . А нашата Европа , както казва Макрон , ИМА МНОГО ВРАГОВЕ.
    Крайно време е ЕС да престане да се прави на велик "толкова дълго колкото е необходимо" и вместо да се pen4u , да подобри отношенията със собствените съседи.

    21:23 03.08.2026

  • 11 ?????

    16 1 Отговор
    Ха ха.
    На Дойче Велле пак Путин им е виновен за европейската мигрантска политика.

    21:24 03.08.2026

  • 12 Вие сте фалшивите

    15 0 Отговор
    Понеже защитавате гнилата идея, да ни наводнят с милиони примати, които ще ни унищожат, като народ, традиционно, културно и даже физически, понеже тези са тъпи и много агресивни. Изобщо не ни трябва нито един мигрант. Който иска да живее с такива, нека отиде в техните страни и да види, колко са "добрички" и какви "специалисти " са!!! Нито един цент там няма да му дадат. Ако изобщо го оставят жив. Ама не. Те искат тези тука нас да ни побъркват. Дойче зеле е пропаднала медия.

    21:30 03.08.2026

  • 13 Бай Желю зоофил русофили Бургас

    1 10 Отговор
    Защо бягат от богатия колективен Брикс и комунистически интернационал,в лошия запад,много странно ,западна пропаганда

    Коментиран от #22

    21:31 03.08.2026

  • 14 Анонимен

    12 0 Отговор
    Интересно, че руските издания са писали СЛЕД нахлуването, ама пак те са ви виновни. В крайна сметка лесно могат да проследят парите - водят до Нетеняху и за това няма да чуем повече по въпроса.

    21:32 03.08.2026

  • 15 Хахахаха😂😂😂😂

    9 0 Отговор
    ЦРУ и Мосад подпалиха задните геюви части! Естествено със съучастието на местното ппдб/ЛГБТ!

    21:33 03.08.2026

  • 16 Статия с дезинформация

    7 0 Отговор
    относно дезинформацията.

    Тъпо и плоско!

    21:35 03.08.2026

  • 17 Факт

    4 5 Отговор
    Най много мигранти в ЕС има от източна Европа,източния блок,бившия руски кенеф,само в германия има 3 милиона поляци и 3 милиона италянци, рускоговорящи са десетки милиони

    Коментиран от #20

    21:35 03.08.2026

  • 18 Гошо

    6 0 Отговор
    Путин е виновен!...Урсула не е!....А Зеленски е ангел небесен!....Слава!

    21:38 03.08.2026

  • 19 Путин е виновен 🤣

    6 0 Отговор
    Европа отдавна е гето. Щата Пенджаб, пасти да яде.

    21:39 03.08.2026

  • 20 Ванков

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    А не са ли стотици милиони?....Я помисли и пак кажи!

    Коментиран от #23

    21:39 03.08.2026

  • 21 Горски

    5 0 Отговор
    Това, което при Тръмп изглежда като старческо слабоумие, всъщност е добре отигран способ да печели пари от всичко. И като предприемач, и като тв звезда, и като президент още повече. Слабоумни всъщност се оказаха избирателите му, които му плащат за схемите, мита, бензин, инфлация на всичко. Отдавна трябваше да е в затвора! Ако не за пеофилията поне за данъците и Мошенгиите! Незаконни войни срещу мирни държави!

    21:40 03.08.2026

  • 22 Да не намекваш

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Желю зоофил русофили Бургас":

    че тия отиват в Европа заради моралните ценности да се реализират? Тия отиват там за цицат социални от данъкоплатците. Да оплождат европейки. И да досъсипят добрата стара Европа.
    Ако страните от Брикс почнат да раздават социални на калпак, скоро посоката ще се обърне.

    Коментиран от #24

    21:48 03.08.2026

  • 23 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ванков":

    Няма кво да мислиш има си официална статистика

    21:48 03.08.2026

  • 24 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да не намекваш":

    Да в Брикс и комунистическите държави има глад и мизерия,няма социал всеки месец и покрив над главата като в лошия прогнил запад,но там имат морал ,като в Китай до преди 20 години всяко второ дете го изгаряха на екарисаж

    21:54 03.08.2026

  • 25 хъхъ

    0 0 Отговор
    Прави са от Дойче-то. Докторите и инженерите от снимката вече са заели пълни работни дни по болници и индустриални зони в Испания.

    22:00 03.08.2026

  • 26 смешарковци а е възникнала спонтанно

    1 0 Отговор
    Мечока ги е подкокорасал и им казал
    пролетарии от все страни съединявайте се

    22:09 03.08.2026

  • 27 Ти вярваш ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    И на кой свят си.....
    Може би на планетата на малкия принц.
    Да си жива и здрава но с настъпването на септември ще обясних и умреш а той е много близо.

    22:10 03.08.2026

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