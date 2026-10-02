ИИ разчете 217-годишно шифровано писмо на Наполеон до генерал Мармон

Шифровано писмо до френския генерал Огюст дьо Мармон беше разчетено 217 години след написването му с помощта на изкуствен интелект. Документът е съставен през март 1809 г. по нареждане на Наполеон Бонапарт, който инструктирал доведения си син Йожен дьо Богарне да предаде на Мармон сведения за разположението на френските и съюзническите армии.

За разчитането е използван моделът GPT-6 Astra. Според Картър Чърч, инженер по изкуствен интелект в американската компания „СентинелУан“, системата е обработвала документа около шест часа. Тя е започнала с изображение на оригиналния шифър, а не с готова транскрипция.

„Писмото е съдържало 1300 шифровани единици и 155 различни знака“, пише Чърч в описанието на работата си. Сред символите има цифри, букви и специални ръчно изписани знаци. Ключът към шифъра не е запазен.

Как е възстановен изгубеният ключ

При анализа са използвани 33 предварително установени стойности на знаци, които обясняват около една трета от текста. Останалите съответствия са търсени чрез алгоритъм, базиран на метода на симулираното отгряване - техника за намиране на най-вероятното решение при голям брой възможни комбинации.

Предложенията са били проверявани спрямо всички появявания на съответния знак в документа. Полученият текст е сравнен и с френски езикови модели, както и със запазени текстове на Мармон. Според Чърч повторен анализ, при който са изключени мемоарите на генерала и други наполеонови текстове, е дал същия резултат.

Военната информация в писмото

Разчетеният документ е изпратен от щаба на Йожен дьо Богарне, вицекрал на Италия, до Мармон, който по това време командва френски сили в Далмация. В него са описани позициите на армията на херцога на Данциг край Мюнхен и Пасау, полските войски на княз Юзеф Понятовски край Висла, саксонските части край Дрезден и други френски формирования.

Посочени са и числености на отделни армии - 40 000 баварци, 30 000 поляци, 80 000 французи край Байройт, 60 000 души край Улм и Дьонауверт и 40 000 войници край Аугсбург и река Лех.

„Австрия ще бъде атакувана едновременно от всички страни и следователно бързо се движи към своята гибел“, гласи разчетеният текст.

В писмото Мармон е призован да не се страхува от малобройни противникови части, когато получи заповед да започне придвижване. Съдържанието съвпада с инструкция на Наполеон от 16 март 1809 г. Йожен да изпрати на генерала шифрована информация за разположението на войските.

Разчетът поставя документа в последните дни на март 1809 г., непосредствено преди австрийското настъпление. На 10 април Австрия преминава река Ин и започва войната, известна като Войната на Петата коалиция.

Източници: РБК