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Тома Белев: Държавата дава до €40 000 на говедовъд, а той се заканва да трови мечки и лешояди

Тома Белев: Държавата дава до €40 000 на говедовъд, а той се заканва да трови мечки и лешояди

25 Август, 2026 16:00 1 263 32

  • тома белев-
  • лешояди-
  • отровени-
  • централен балкан-
  • карлово-
  • калофер-
  • говедовъд

Коментари, че тровенето на мечки е приемливо видях и в групите на Калофер и Карлово

Тома Белев: Държавата дава до €40 000 на говедовъд, а той се заканва да трови мечки и лешояди - 1
Снимка: БГНЕС
Тома Белев Тома Белев еколог
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лальо Бичев от Калофер е обвинен за отравянето на лешоядите в национален парк Централен Балкан. Пред полицията се е признал за извършител, а пред съда е отхвърлил.

Медиите твърдят, че е пожарникар и отглежда няколко крави и коне. Няма информация дали животните са регистрирани, но със сигурност не е получавал помощи за тях.

Името му липсва в заповедите за разпределение на пасища в парка. Ако е качил животни е било незаконно и на пасище наето от друг. Този друг е знаел, че освен неговите животни има и чужди на пасището. Дали е съобщено на парка е неясно.

Ако мечка убие говедо, което няма разрешение да пасе в парка държавата не обезщетява загубата. Иначе се плаща по пазарни цени.

Отново от медиите научаваме, че е имало свидетел на поставянето на отровата. Надявам се, че информация за отровата не е стигнала до служителите в парка, иначе не би трябвало да е оставено мъртвото говедо на място.

Поредицата от незаконни действия и стаяване на знанието за тях ми говори за честото им случване и преди. За случая разбрахме, защото брадатия лешояд бе с GPS предавател. Ако го нямаше вероятността да се разбере бе близко до нулата.

В момента се предлагат поредните промени в Накаьателният кодекс свързани с инкриминиране на поставянето на отрови. Не мисля, че това следва от този случай, защото за убийството на лешоядите си има наказание в кодекса. Други са решенията и трябва да чуем от МОСВ какво предлага.

Вчера един говедовъд от Карлово ми писа, че ако спрем пашата на говеда в парка ще изтрови всички мечки и лешояди. Коментари, че тровенето на мечки е приемливо видях и в групите на Калофер и Карлово. Явно Бичев не е единственият, който го прави или е готов да го направи.

Впрочем този говедовъд от Карлово държавата го беше подкрепила миналата година с 40 хиляди евро (колкото годишната заплата на трима лекари специализанти). И това е от по-малките по размер помощи. Говедовъдите пашуващи в парка са получили средно за 2025 г по 66 000 евро помощи, като някои достигаха до 180 хиляди.

Липсата на уважение към живота е фрапантна. При това от хора, на които обществото плаща. Щото ако е пожарникар, Бичев трябва да е служител на МВР. В този случай на отравяне има много замесени и всички са платени или подпомогнати щедро от бюджета. Явно има много сбъркани неща в системата.

Отново да посоча, че ако няма промени в законите и няма реални и тежки последици за всеки който нарушава или знае за нарушенията просто ще чакаме следващото отравяне. Очаквам официалните предложения на МОСВ, защото е тяхно задължение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 помашка

    6 9 Отговор
    работа

    Коментиран от #3, #29

    16:04 25.08.2026

  • 2 БЕЗ ДУМИ

    24 5 Отговор
    как и защо служител на МВР е и фермер!!!!!!!!!???????? парите ли са му малко??????????

    16:07 25.08.2026

  • 3 офффф

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "помашка":

    в Калофер и Карлово няма помаци

    Коментиран от #8, #14

    16:07 25.08.2026

  • 4 да си ходят

    14 1 Отговор
    МВР (хората рабтещи) толкова ли са си починали на работното си место............ та да имат сили за след работия ден........... да се занимават и с други дейности?

    Коментиран от #10, #28

    16:10 25.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 4 Отговор
    тоА "загрижения" за природата остави хиляди борове да изсъхнат нападнати от вредители❗
    " Природата сама трябвало да се грижи за биоразнообразието си."😡
    Човекът не е искал да трови птиците.

    Коментиран от #31

    16:10 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 феремер да си

    13 3 Отговор
    където има пари са намесени "куки". Жулат от където и да е, важното е да захлебят! Тези от МВР, съд и Прокуратура са навсякъде!

    16:15 25.08.2026

  • 8 Сила

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "офффф":

    Арнаути са , турците са ги докарали навремето ...

    16:16 25.08.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ТОМА БЕЛЕВ СПОКОЙНО
    ПОТОМЦИТЕ НА БОТЕВ И ЛЕВСКИ
    МОГАТ ДА ГО ВЪРЖАТ ЗА ПРИМАМКА НА БАБА МЕЦА :)
    ..... НЯМА ДА Е ГОЛЯМА ЗАГУБА ЗА НАРОДА :)

    Коментиран от #12

    16:17 25.08.2026

  • 10 Сила

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "да си ходят":

    1000% тоя бракониерства нон стоп в Балкана ...
    Тоя КРАТУНКОВЕЦ ходи по горите да бракониерства целогодишно !!!

    16:18 25.08.2026

  • 11 а сега де

    7 2 Отговор
    Либерално го кара нашата държава. Как е възможно да ползва чуждо пасище МеВеРе(ица). Именно този трябва да спазва закона.

    16:18 25.08.2026

  • 12 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това са потомците на тези , които са прогонили Ботев от Калофер ...да не им пречи на чорбаджилъка и ортащината с турците !!!

    16:20 25.08.2026

  • 13 Такааа,

    13 5 Отговор
    Белев да посочи своята заплата и милионите, които е взел за нищоправене през годините. Да бъде вързан в Централен балкан на верига, да си хортува с мечките. Противен и крадлив тип. Забраниха на хората да си пасат животните, за да отглеждат мечки и лешояди. Лешояди са те самите.

    Коментиран от #30

    16:21 25.08.2026

  • 14 Имь един

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "офффф":

    Лальо Бичев

    16:22 25.08.2026

  • 15 примери защо се труди господина от МВР

    5 2 Отговор
    1. Станал с връзки към МВР.
    2. Трябва да храни и да дава ЛЕПТА, на тези дето са ходатайствали за него.
    3. В Пожарната няма "много приходи за деня".
    4. По цял ден кибичат айляк. Бол свободно време.
    5. С някоя кака под пагон си правят разходки, да не ги виждат.

    16:23 25.08.2026

  • 16 0407

    7 1 Отговор
    Т.Белев.....има ли проверка колко са истинските говедовъди и колко "евровъди" щото кат се почне от къщите за гости и магистрали, тецове ,вецове,соларки и т.н........иначе и без мечки можем ,ама без говеда ич......

    16:26 25.08.2026

  • 17 Зелен антифашист

    5 6 Отговор
    Кой е по-важен Човекът или лешояда?

    Коментиран от #19

    16:27 25.08.2026

  • 18 жалки МВР, няма доблестни мъже

    6 2 Отговор
    НАЛИ ГЛЕДАШЕ САМО Коне, ОВЦЕ и КОЗИ. Първо казал че той е отровил животните , после ама как така - нали щял да си изтрови и собствени животни!? От кога тревопасните налитат на мръвки?

    16:28 25.08.2026

  • 19 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Зелен антифашист":

    Лешояда естествено !!!
    На фона на Лальо Бичев , дори хлебарката или бълхата е по важна !!!
    Аман от хрантутници с фуражки !!!

    Коментиран от #26

    16:32 25.08.2026

  • 20 УВЕЛИЧИХТЕ им заплатите и пак недоволни

    6 1 Отговор
    и аз да ги подредя по ред:
    1. Защо ползва чуждо пасище?
    2. Защо шикалкави, след като си сгрешил - да носи отговорност.
    3. МВР имат ли право на допълнителна дейност?

    16:33 25.08.2026

  • 21 Тома Белев

    4 3 Отговор
    Ги иска тия пари за катерички и петрохан. Тоя гном още ли се обажда, сега пък против говедовъдите, тях кой и как ще ги защити от хищниците, които им унищожават труда, към белев ли да се обърнат?

    16:35 25.08.2026

  • 22 Стхоплетец

    3 1 Отговор
    Мвр, съд и прокуратура.
    Гладни и долни, винаги недоволни!
    трите абреавиатури, си барат К...

    16:38 25.08.2026

  • 23 Краварите са напаст навсякъде !

    5 3 Отговор
    В района на Сандански парк Пирин не се стопанисва изобщо,служителите нехаят за безчинствата там,няма една полянка на която да седнеш без да се омажеш в кравешкшки..
    Служителите даже покровителстват отглеждането на трева,за което получават комионни.
    Няма нито една пейка или бесетка,няма нито чешми нито нищо.
    Паркаджийте неструват това е.

    Коментиран от #24

    16:38 25.08.2026

  • 24 Бг изобилие

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Краварите са напаст навсякъде !":

    Като са навсякъде колко телешко или говеждо има в магазина? В магазина е 20годишно отвъд океана. Затова ли е на мода най-бедняшкото-опашка?

    16:47 25.08.2026

  • 25 няма вече мъже

    3 1 Отговор
    Да застане като мъж ! - Сгреших, виновен съм!
    Кому е нужно да си хлъзгав, мазен, да се отричаш от казаното.

    16:49 25.08.2026

  • 26 Не се хаби

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Явно живееш с хлебарки и бълхи, ние българите ги обезпаразитяваме. За паразити смятаме и зелените фашисти, есфашисти и евроатлантици.

    16:54 25.08.2026

  • 27 Чиба пеДроханецо

    2 1 Отговор
    ПеДроханецът ТомА Белев! Ха-ха!

    16:59 25.08.2026

  • 28 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "да си ходят":

    Пожарникаря като даде едно дежурство от 24часа после три дена почива. Тука до нас има един такъв калмук дето е шофьор в пожарната и същевременно държи склад за дърва и въглища. Постоянно е там, кога работи незнам.

    16:59 25.08.2026

  • 29 Демек,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "помашка":

    нашенска, българска работа...

    Коментиран от #32

    17:02 25.08.2026

  • 30 Българин от Кърджали

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Такааа,":

    Тома Белев е честен човек.

    17:06 25.08.2026

  • 31 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не той(Белев), а експерти по горите взеха това правилно решение...

    17:10 25.08.2026

  • 32 Това е положението.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Демек,":

    При 80% дебили няма начин да няма много говеда(хайвани казано по турски)...

    17:16 25.08.2026