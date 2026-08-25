Тома Белев: Държавата дава до €40 000 на говедовъд, а той се заканва да трови мечки и лешояди

Лальо Бичев от Калофер е обвинен за отравянето на лешоядите в национален парк Централен Балкан. Пред полицията се е признал за извършител, а пред съда е отхвърлил.
Медиите твърдят, че е пожарникар и отглежда няколко крави и коне. Няма информация дали животните са регистрирани, но със сигурност не е получавал помощи за тях.
Името му липсва в заповедите за разпределение на пасища в парка. Ако е качил животни е било незаконно и на пасище наето от друг. Този друг е знаел, че освен неговите животни има и чужди на пасището. Дали е съобщено на парка е неясно.
Ако мечка убие говедо, което няма разрешение да пасе в парка държавата не обезщетява загубата. Иначе се плаща по пазарни цени.
Отново от медиите научаваме, че е имало свидетел на поставянето на отровата. Надявам се, че информация за отровата не е стигнала до служителите в парка, иначе не би трябвало да е оставено мъртвото говедо на място.
Поредицата от незаконни действия и стаяване на знанието за тях ми говори за честото им случване и преди. За случая разбрахме, защото брадатия лешояд бе с GPS предавател. Ако го нямаше вероятността да се разбере бе близко до нулата.
В момента се предлагат поредните промени в Накаьателният кодекс свързани с инкриминиране на поставянето на отрови. Не мисля, че това следва от този случай, защото за убийството на лешоядите си има наказание в кодекса. Други са решенията и трябва да чуем от МОСВ какво предлага.
Вчера един говедовъд от Карлово ми писа, че ако спрем пашата на говеда в парка ще изтрови всички мечки и лешояди. Коментари, че тровенето на мечки е приемливо видях и в групите на Калофер и Карлово. Явно Бичев не е единственият, който го прави или е готов да го направи.
Впрочем този говедовъд от Карлово държавата го беше подкрепила миналата година с 40 хиляди евро (колкото годишната заплата на трима лекари специализанти). И това е от по-малките по размер помощи. Говедовъдите пашуващи в парка са получили средно за 2025 г по 66 000 евро помощи, като някои достигаха до 180 хиляди.
Липсата на уважение към живота е фрапантна. При това от хора, на които обществото плаща. Щото ако е пожарникар, Бичев трябва да е служител на МВР. В този случай на отравяне има много замесени и всички са платени или подпомогнати щедро от бюджета. Явно има много сбъркани неща в системата.
Отново да посоча, че ако няма промени в законите и няма реални и тежки последици за всеки който нарушава или знае за нарушенията просто ще чакаме следващото отравяне. Очаквам официалните предложения на МОСВ, защото е тяхно задължение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 помашка
Коментиран от #3, #29
16:04 25.08.2026
2 БЕЗ ДУМИ
16:07 25.08.2026
3 офффф
До коментар #1 от "помашка":в Калофер и Карлово няма помаци
Коментиран от #8, #14
16:07 25.08.2026
4 да си ходят
Коментиран от #10, #28
16:10 25.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Природата сама трябвало да се грижи за биоразнообразието си."😡
Човекът не е искал да трови птиците.
Коментиран от #31
16:10 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 феремер да си
16:15 25.08.2026
8 Сила
До коментар #3 от "офффф":Арнаути са , турците са ги докарали навремето ...
16:16 25.08.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОТОМЦИТЕ НА БОТЕВ И ЛЕВСКИ
МОГАТ ДА ГО ВЪРЖАТ ЗА ПРИМАМКА НА БАБА МЕЦА :)
..... НЯМА ДА Е ГОЛЯМА ЗАГУБА ЗА НАРОДА :)
Коментиран от #12
16:17 25.08.2026
10 Сила
До коментар #4 от "да си ходят":1000% тоя бракониерства нон стоп в Балкана ...
Тоя КРАТУНКОВЕЦ ходи по горите да бракониерства целогодишно !!!
16:18 25.08.2026
11 а сега де
16:18 25.08.2026
12 Сила
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това са потомците на тези , които са прогонили Ботев от Калофер ...да не им пречи на чорбаджилъка и ортащината с турците !!!
16:20 25.08.2026
13 Такааа,
Коментиран от #30
16:21 25.08.2026
14 Имь един
До коментар #3 от "офффф":Лальо Бичев
16:22 25.08.2026
15 примери защо се труди господина от МВР
2. Трябва да храни и да дава ЛЕПТА, на тези дето са ходатайствали за него.
3. В Пожарната няма "много приходи за деня".
4. По цял ден кибичат айляк. Бол свободно време.
5. С някоя кака под пагон си правят разходки, да не ги виждат.
16:23 25.08.2026
16 0407
16:26 25.08.2026
17 Зелен антифашист
Коментиран от #19
16:27 25.08.2026
18 жалки МВР, няма доблестни мъже
16:28 25.08.2026
19 Сила
До коментар #17 от "Зелен антифашист":Лешояда естествено !!!
На фона на Лальо Бичев , дори хлебарката или бълхата е по важна !!!
Аман от хрантутници с фуражки !!!
Коментиран от #26
16:32 25.08.2026
20 УВЕЛИЧИХТЕ им заплатите и пак недоволни
1. Защо ползва чуждо пасище?
2. Защо шикалкави, след като си сгрешил - да носи отговорност.
3. МВР имат ли право на допълнителна дейност?
16:33 25.08.2026
21 Тома Белев
16:35 25.08.2026
22 Стхоплетец
Гладни и долни, винаги недоволни!
трите абреавиатури, си барат К...
16:38 25.08.2026
23 Краварите са напаст навсякъде !
Служителите даже покровителстват отглеждането на трева,за което получават комионни.
Няма нито една пейка или бесетка,няма нито чешми нито нищо.
Паркаджийте неструват това е.
Коментиран от #24
16:38 25.08.2026
24 Бг изобилие
До коментар #23 от "Краварите са напаст навсякъде !":Като са навсякъде колко телешко или говеждо има в магазина? В магазина е 20годишно отвъд океана. Затова ли е на мода най-бедняшкото-опашка?
16:47 25.08.2026
25 няма вече мъже
Кому е нужно да си хлъзгав, мазен, да се отричаш от казаното.
16:49 25.08.2026
26 Не се хаби
До коментар #19 от "Сила":Явно живееш с хлебарки и бълхи, ние българите ги обезпаразитяваме. За паразити смятаме и зелените фашисти, есфашисти и евроатлантици.
16:54 25.08.2026
27 Чиба пеДроханецо
16:59 25.08.2026
28 Серсемин
До коментар #4 от "да си ходят":Пожарникаря като даде едно дежурство от 24часа после три дена почива. Тука до нас има един такъв калмук дето е шофьор в пожарната и същевременно държи склад за дърва и въглища. Постоянно е там, кога работи незнам.
16:59 25.08.2026
29 Демек,
До коментар #1 от "помашка":нашенска, българска работа...
Коментиран от #32
17:02 25.08.2026
30 Българин от Кърджали
До коментар #13 от "Такааа,":Тома Белев е честен човек.
17:06 25.08.2026
31 Факт
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не той(Белев), а експерти по горите взеха това правилно решение...
17:10 25.08.2026
32 Това е положението.
До коментар #29 от "Демек,":При 80% дебили няма начин да няма много говеда(хайвани казано по турски)...
17:16 25.08.2026