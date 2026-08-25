Тома Белев: Държавата дава до €40 000 на говедовъд, а той се заканва да трови мечки и лешояди

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Лальо Бичев от Калофер е обвинен за отравянето на лешоядите в национален парк Централен Балкан. Пред полицията се е признал за извършител, а пред съда е отхвърлил.

Медиите твърдят, че е пожарникар и отглежда няколко крави и коне. Няма информация дали животните са регистрирани, но със сигурност не е получавал помощи за тях.

Името му липсва в заповедите за разпределение на пасища в парка. Ако е качил животни е било незаконно и на пасище наето от друг. Този друг е знаел, че освен неговите животни има и чужди на пасището. Дали е съобщено на парка е неясно.

Ако мечка убие говедо, което няма разрешение да пасе в парка държавата не обезщетява загубата. Иначе се плаща по пазарни цени.

Отново от медиите научаваме, че е имало свидетел на поставянето на отровата. Надявам се, че информация за отровата не е стигнала до служителите в парка, иначе не би трябвало да е оставено мъртвото говедо на място.

Поредицата от незаконни действия и стаяване на знанието за тях ми говори за честото им случване и преди. За случая разбрахме, защото брадатия лешояд бе с GPS предавател. Ако го нямаше вероятността да се разбере бе близко до нулата.

В момента се предлагат поредните промени в Накаьателният кодекс свързани с инкриминиране на поставянето на отрови. Не мисля, че това следва от този случай, защото за убийството на лешоядите си има наказание в кодекса. Други са решенията и трябва да чуем от МОСВ какво предлага.

Вчера един говедовъд от Карлово ми писа, че ако спрем пашата на говеда в парка ще изтрови всички мечки и лешояди. Коментари, че тровенето на мечки е приемливо видях и в групите на Калофер и Карлово. Явно Бичев не е единственият, който го прави или е готов да го направи.

Впрочем този говедовъд от Карлово държавата го беше подкрепила миналата година с 40 хиляди евро (колкото годишната заплата на трима лекари специализанти). И това е от по-малките по размер помощи. Говедовъдите пашуващи в парка са получили средно за 2025 г по 66 000 евро помощи, като някои достигаха до 180 хиляди.

Липсата на уважение към живота е фрапантна. При това от хора, на които обществото плаща. Щото ако е пожарникар, Бичев трябва да е служител на МВР. В този случай на отравяне има много замесени и всички са платени или подпомогнати щедро от бюджета. Явно има много сбъркани неща в системата.

Отново да посоча, че ако няма промени в законите и няма реални и тежки последици за всеки който нарушава или знае за нарушенията просто ще чакаме следващото отравяне. Очаквам официалните предложения на МОСВ, защото е тяхно задължение.