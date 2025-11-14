Тома Белев: Ситуацията с плана за управление на Природен парк Витоша придобива груб селски характер

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ситуацията с плана за управление на Природен парк Витоша придобива груб селски характер, както казват ямболии.

Преди ден Дирекцията на парка обяви, че между 2 декември и 5 януари 2026 г. ще имаме съмнителното удоволствие заедно с подготовката и празнуването на Рождество да обсъждаме и проект на плана за управление за 2014-2025г.

Няколко часа по-късно разбрахме от пост на кмета Терзиев, че това обсъждане го дължим на действията на екипа “Визия за Витоша” към общината и общественият натиск. Оставало само да пипнат и устройствените закони. (без уточнение кои закони и къде ще ги пипат). Странно изявление, защото община София няма нищо общо с дирекцията на парка.

Няколко часа след Терзиев Министерство на земеделието и храните излезе с изявление, че изменението на плана е резултат от съвместната комисия на МЗХ и Министерство на туризма. Това особено закучи нещата - откъде накъде планът ще се пипа от двете министерства, след като те нямат повече права от всички останали. Даже министърът на туризма Боршош скача на Столична община и почва да обяснява как „Витоша е национален символ и стратегически природен ресурс. Наш ангажимент е да осигурим модерна, устойчива и прозрачна рамка за нейното управление. Държавата води процеса и гарантира, че общественият интерес ще бъде защитен. Столична община изцяло отсъства от този процес“. Не се споменава откъде министър Боршош е придобил квалификация да разработва планове за управление на защитени територии и дали прави разлика между бук и бор. Познанията все пак не идват автоматично с картата на Министерски съвет.

В съобщението се посочва, че разработеният през 2014 г. проект на актуализация на плана е преминал процес на редакция с цел допълване на актуални данни и осъвременяване с наличната нова информация. Не се казва, кой е редактирал нефелния документ от 2014г разрешаващ застрояването на половината Витоша и с каква цел.

Да напомним, че през 2014 г. проектът се препъна в процедурата за екологична оценка. Сега никой не говори за екологични оценки и ни се предлага през 2026г да обсъждаме план за 2014-2025г, което е безумно.

Така че гответе се за протести - някакви некомпетентни и неясно с какво мотивирани лица са писали плана за управление на парка Витоша и едва ли са го правили с цел да защитят парка.