Мили Боби Браун и Джейк Бонджови станаха родители на второ дете (СНИМКА)

Британската актриса Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови показаха за първи път второто си дете, след като стана известно, че двамата отново са станали родители чрез осиновяване.

22-годишната звезда от „Stranger Things“ и 24-годишният син на рок музиканта Джон Бон Джоуви публикуваха обща снимка в Instagram. На кадъра се виждат ръцете на Мили Боби Браун и Джейк Бонджови, които държат малката ръчичка на бебето.

„Здравей, малко момче!“, написаха двамата към снимката, с което очевидно потвърдиха, че второто им дете е момче.

Публикацията се появи часове след като People съобщи, позовавайки се на свой източник, че Мили Боби Браун и Джейк Бонджови са осиновили още едно дете. Двамата засега не са разкрили името на сина си или други подробности около осиновяването.

Това е второ дете за младото семейство. През август 2025 г. актрисата и съпругът ѝ обявиха, че са осиновили момиченце.

„Това лято посрещнахме нашето прекрасно момиченце чрез осиновяване. Изключително развълнувани сме да започнем тази красива нова глава като родители в спокойствие и уединение“, написаха тогава Мили Боби Браун и Джейк Бонджови.

Слуховете, че семейството им се е увеличило отново, започнаха още в началото на септември. Повод стана публикация на актрисата от семейна ваканция в Доломитите в Италия. В един от кадрите Мили Боби Браун държи дъщеря им, докато Джейк Бонджови носи бебешка раница, което предизвика въпроси сред последователите им.

Двойката последователно пази първото си дете далеч от публичността. Мили Боби Браун и Джейк Бонджови не са показвали лицето на дъщеря си и не са обявявали официално името ѝ. Фенове предполагаха, че тя може да се казва Рут в чест на покойната баба на актрисата, след като Браун беше забелязана с колие с това име, но предположението не е потвърдено.

Мили Боби Браун обясни решението си да пази детето си от светлината на прожекторите в интервю за британския Vogue през ноември 2025 г.

„За мен е наистина важно да защитя нея и нейната история, докато не стане достатъчно голяма, за да реши сама дали един ден иска да я сподели“, заяви актрисата от „Енола Холмс“.

Браун подчерта, че не смята за правилно да превръща дъщеря си в публична личност без нейното съгласие. Самата актриса става световноизвестна още като дете благодарение на ролята на Eleven в сериала „Stranger Things“.

Мили Боби Браун и Джейк Бонджови започнаха връзката си през 2021 г., а през 2023 г. обявиха годежа си. Двамата сключиха брак през 2024 г., първоначално на малка частна церемония в Хамптънс, а по-късно същата година организираха по-мащабна сватба в Италия.

С появата на момченцето младите звезди вече са родители на две осиновени деца, като засега продължават да пазят подробностите за семейния им живот извън публичното пространство.