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Левски с антирекорд след първия кръг в Лига Европа

Левски с антирекорд след първия кръг в Лига Европа

18 Септември, 2026 13:59 581 9

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  • футбол-
  • лига европа

"Сините" допуснаха домакинско поражение с 0:1 от Ред Бул Залцбург в четвъртък

Левски с антирекорд след първия кръг в Лига Европа - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски е единственият отбор, който не успя да отправи точен удар по време на първия кръг в Лига Европа. "Сините" допуснаха домакинско поражение с 0:1 от Ред Бул Залцбург в четвъртък.

Негативната статистика беше отбелязана и от треньора на гостите Дани Рьол, а след това и официално потвърдена от УЕФА. Австрийците имат 7 изстрела по посока вратата на Светослав Вуцов.

Динамо Загреб е единственият друг участник в основната фаза на Лига Европа, който в първия кръг се доближи до „сините“ по негативната статистика. Хърватският гранд стреля само веднъж точно към вратата на Апоел Беер Шева при нулевото равенство между двата тима.

МАЧОВЕТЕ ОТ ЛИГА ЕВРОПА И ТОЧНИТЕ УДАРИ ВЪВ ВРАТИТЕ

Омония – Селта 1:0 (точни удари във вратата 5:4)
Арарат-Армения – Спарта (Прага) 1:4 (точни удари във вратата 2:7)
Байер (Леверкузен) – Целе 2:0 (точни удари във вратата 7:3)
Милан – Бенфика 0:2 (точни удари във вратата 4:4)
Олимпиакос – Ягелония 2:1 (точни удари във вратата 6:3)
Андерлехт – Лион 1:2 (точни удари във вратата 4:10)
Щурм (Грац) – Рен 0:0 (точни удари във вратата 4:6)
Съндърланд – АЗ Алкмаар 1:0 (точни удари във вратата 4:2)
Апоел (Беер Шева) – Динамо (Загреб) 0:0 (точни удари във вратата 3:1)
ОФИ – Хофенхайм 2:0 (точни удари във вратата 3:4)
Левски – Ред Бул Залцбург 0:1 (точни удари във вратата 0:7)
Ювентус – НЕК Ниймеген 5:0 (точни удари във вратата 7:4)
Реал Сосиедад – Борнемут 1:2 (точни удари във вратата 5:3)
Виктория (Пилзен) – Юнион Сен Жилоа 0:3 (точни удари във вратата 4:13)
Селтик – Ференцварош 1:3 (точни удари във вратата 4:5)
Кристъл Палас – Лех (Познан) 4:0 (точни удари във вратата 6:6)
Бешикташ – Олимпик (Марсилия) 4:1 (точни удари във вратата 7:3)
Лилестрьом – Торензе 1:2 (точни удари във вратата 5:3)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Авто маниак

    2 1 Отговор
    Сините говеда, пак ядоха кютека.

    14:18 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жалка картинка

    1 1 Отговор
    вътрешна консумация!

    14:27 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ама вие какво очаквате от го.еда ? УеФски е с анти рекорд от създаването си и така ще продължава да бъде,хем че цялата власт винаги ги е бутала и пак не става !

    14:31 18.09.2026

  • 9 Варна

    1 0 Отговор
    Спокойно,Раев и Боре Зетя имат стратегия хахааа.След още десетина сезона нещата ще се оправят хаха

    14:34 18.09.2026

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