Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия в следващите 20-30 години, казва пред ДВ Велизар Шаламанов. "Светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас."
Как според Вас ще приключи военната агресия на Путин в Украйна?
Велизар Шаламанов: С консолидация на Европа в ЕС и НАТО, приемане на Украйна и Молдова и изпадане на Русия в голяма зависимост от Китай. С по-силна Европа в НАТО и ново ниво на отношенията на Европа (и Канада) със САЩ, ново ниво на партньорството на НАТО с Япония, Австралия, Република Корея, Нова Зеландия.
А какво ще кажете на проруските "миролюбци" в България? На тези, за които "мир" означава нападнатата държава да се предаде и да отстъпи голяма част от източните си земи? И защо всички трябва да се страхуваме от "ядрения Путин" - сякаш няма негласна система на взаимно удържане?
Велизар Шаламанов: Залагат на погрешна теория за международните отношения, не разбират НАТО, а и ЕС, и САЩ. Надценяват Русия и подценяват Украйна. Мир в Европа ще има, когато се възстанови системата за възпиране на руската агресия чрез консолидация на Европа в НАТО и се постигне свобода за Украйна да избира бъдещето си. Това вероятно ще изтощи Русия и тя ще попадне под по-силна зависимост от Китай.
Консолидацията на Европа и отношенията със САЩ в НАТО от една страна, и т.нар. План 2049 на Китай от друга, вероятно ще ни защитят от ядрен сценарий от Русия, но трябва да сме много внимателни. Важно е да постигнем съгласие у нас за "България 2050" на базата на достоверна теория. През 2049 е 100-годишнината на НАТО и КНР, които ще са двата полюса на един – да се надяваме – по-стабилен свят, но това зависи и от нас.
Как се удържа руският агресор, при положение, че "колективният Запад" е оглавен от лидер като Тръмп? 123-та украинска танкова бригада няма да реши въпроса. Нито влиятелният Т. Р. Ференбах, военен експерт от средата на 20-ти век, според когото можеш да бомбардираш като бесен с авиация (в случая – с дронове), но докато не влезеш с пехота на терен, не става.
Велизар Шаламанов: Руският агресор се активира, защото има доктрина с етапи и мина през дестабилизация и криза в Украйна, за да опита "подчинение" чрез бърза военна операция. Тази операция се превърна във война на изтощение, но както казва австрийският полковник и военен историк Маркус Райзнер, Русия продължава да опитва деморализация и дестабилизация, предизвикване на криза в ЕС, в страни от НАТО (вкл. България), с цел нови вълни на агресия. Въпросът е колко бързо ще се изтощи Путин, за да няма ресурс да продължи този сценарий. Тук подкрепата за Украйна е критично важна за нас - в защита на Европа от руска агресия. В крайна сметка връщането на завзетите 20% от територията на Украйна ще е дълъг процес, но най-важно е да се спре бъдеща агресия от Русия, да се защити Украйна като бъдеща част от ЕС, а и възстановяването ѝ, вкл. териториално с преговори, от които Русия ще има нужда пък за собственото си възстановяване. Най-обхватна е информационната война и тя не се свежда до пехота на терен, а до доминиране в информационното пространство, в ума и сърцата на хората чрез убедителни наративи. Оръжията се използват не само за физическо унищожение, но и за влияние в информационното пространство, за насаждане на страх и сломяване на волята за съпротива. Засега Украйна се справя отлично с това предизвикателство и ние можем да се поучим, ако искаме да спрем руската агресия в Европа.
Какви са реалните опасности за нас? Иран? А какво ще кажете за Тръмп и Нетаняху?
Велизар Шаламанов: Основната опасност за нас е разделението на обществото и агресивната инфовойна на Москва срещу българите и България (както посочихме по време на служебното правителство 2014 във "Визия 2020"). Иран е заплаха за Израел и региона, а подкрепата му от Русия и Китай прави въпроса много по-сериозен от само регионална заплаха. Ангажирането на президента на САЩ в подкрепа на Израел и общия въпрос за недопускане на ядрен Иран с множество далекобойни балистични ракети и мрежа от прокси терористични организации е важно, но изисква консултации в свободния свят и общо решение в съгласие със страните в региона. Този конфликт е риск за България, но не е основният.
По принцип не коментирам лидери на съюзници в НАТО, макар да не съм вече на позиция в Алианса - просто вярвам, че това е добре за НАТО, а от там и добре за България. Израел, макар и извън НАТО, е приятелска демократична страна и израелците имат думата – т.е. нито САЩ, нито Израел са заплаха за България.
Ставаме ли в момента свидетели на огромна технологична революция в бойните действия, а именно – дроновата война, плюс наземните безпилотни машини и т.н.?
Велизар Шаламанов: По-голямата технологична революция е в сферата на изкуствения интелект и като цяло автономните системи – в частност проявата на тези две технологии в дроновата война, но предстоят много по-сериозни промени. Това означава, че се налага преосмисляне на доктрини, програми за развитие на въоръжените сили и оборудването им, а в нашия случай – висока оперативна съвместимост и многонационални сили/проекти със съюзниците. Ние изоставаме драстично във всички тези области и това само по-себе си е заплаха, сравнима с руската агресия в Европа.
Украйна вече поразява цели на 3000 км навътре в руска територия. Доколко това влияе на изхода на тази война? Възможно ли е тя да се превърне в "синдром на безкрайната битка", по Сун Дзъ? И още по-важно – възможно ли е това да е "мръсна" война, в която има отровен газ, най-нови огнехвъргачки, подводници в Черно море и т.н., за които ние не знаем, жестокости, за които никой не подозира?
Велизар Шаламанов: Със сигурност тази война е вече война на изтощение. Ние пропуснахме момента да помогнем по-решително на Украйна (както САЩ и Западът помогнаха на СССР в началото на нацистката агресия) и сега ще е по-трудно, с повече рискове за нови заплахи, които трудно можем да предвидим. Определено Москва се фокусира върху тероризиране на цивилното население – язовири, пожари, жилищни сгради, училища, театри, пазари, енергийна и водоснабдителна инфраструктура. Украйна се въздържа и удря само петролна индустрия, за да прекрати паричните потоци към войната, но ако не се стигне до прекратяване на огъня, ескалацията може да е трудно управляема.
Защо не се говори достатъчно за огромната западна помощ за СССР и американския "Ленд-лийз" през Втората световна война, без която на Източния фронт те вероятно нямаше да спечелят само с героизъм и себеотрицание при Сталинград и особено Курск, когато обърнаха хода на войната?
Велизар Шаламанов: Говори се, но може би наистина недостатъчно, а и сега необходимата помощ за Украйна е много по-различна – количество, но и ново качество, както и постоянен риск от излизане на руската ескалация извън контрол. Понеже в голяма степен Русия налага война на изтощение и разделение на Европа, то трябва да сме иновативни, за да избегнем пряка конфронтация, но и да не изоставим Украйна.
Може ли съвсем хладно да очертаете момента, в който се намираме по отношение на войната в Украйна? "Де е България", така да се каже?
Велизар Шаламанов: Намираме с в период на война на изтощение, както споменах, с продължаваща ескалация от Москва на терористичните удари срещу цивилни граждани и инфраструктура. Подкрепата на свободния свят се усилва, както и санкциите за възпиране на Русия. Но България сякаш някак постепенно се разграничава от ЕС и НАТО и сякаш се създава впечатлението, че защитава интереси на Москва, което в един момент може да доведе до сериозни щети за страната и до преки заплахи за суверенитета и териториалната ни цялост.
А по отношение на конфликта САЩ-Иран?
Велизар Шаламанов: Това е преди всичко конфликт между Иран и Израел, а и другите страни в региона, в който САЩ се ангажираха за защита на свои интереси и съюзник като Израел. Този конфликт влияе негативно на Европа и ние рано или късно ще трябва да вземем трудни решения, но ми е трудно да коментирам повече, защото не познавам региона.
Каква външна политика трябва да водим при това сложно международно положение?
Велизар Шаламанов: Външна политика, базирана на национално съгласие, активно участие при вземане на решения в ЕС и НАТО при стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна в рамките на ЕС и НАТО. Плюс засилване на устойчивостта ни срещу руски и други зловредни неприятелски влияния. Светът върви към прегрупиране около НАТО и Китай, ние сме в НАТО и успехът на НАТО е ключов за нашия успех.
А каква Русия ще дойде след Путин?
Велизар Шаламанов: Бях курсант по времето, когато починаха Брежнев, Андропов, Черненко, после дойде Горбачов, Варшавският договор се разпусна, СССР се разпадна. После Елцин пое Русия, а след това той предаде властта на Путин. Бурен период. Дали ще се развие подобен сценарий, ми е трудно да преценя. Една от опциите е да бъде наследен от още по-брутален лидер от специалните служби, но може и да има период на отслабване на централната власт, евентуален разпад. САЩ и Европа едва ли ще се спуснат да спасяват Русия както през 80-те и 90-те години на миналия век. Според мен най-важно е какъв е планът на Китай за Русия. Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия в следващите 20-30 години, така че за нас е важно да възпираме хибридната и евентуална конвенционална агресия, както и да укрепваме нашите способности плюс силата на ЕС и НАТО. Руснаците ще намерят решение за своята страна, но едва ли могат да възстановят империята или СССР – по-вероятно е да бъдат "поети" от друга сила, след изтощението във войната срещу Украйна. Все пак предният срив бе след войната в Афганистан, която бе далеч по-щадяща за СССР. Ген. Громов стана командващ Киевски военен окръг след войната, по времето на докторантурата ми в Киев – така че познавам много добре кризата с "афганците" в СССР.
А иначе е дошъл моментът за "Визия 2050" за България в НАТО и ЕС, защото светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас. А и след 150 години Трета българска държава трябва да продължим без постоянния опит за контрол от страна на Русия – т.е. да бъдем свободни и равни с другите европейски народи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:27 16.09.2026
2 какво друго ще каже шами-шами
17:27 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 То кога ли....
Коментиран от #20, #21
17:30 16.09.2026
6 Мисира
17:30 16.09.2026
7 Верно ли
17:31 16.09.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #44
17:31 16.09.2026
9 Тик-Ток
17:31 16.09.2026
10 Урсул фон РептиЛайнян🐍
17:31 16.09.2026
11 Велизарий Шашосмахванов
17:32 16.09.2026
12 Истината
17:33 16.09.2026
13 Тоя ш. Не беше се изъвявал
17:33 16.09.2026
14 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Благодарение на Русия ,ние българите сме изгубили 93400 км2 хилядолетни български земи с над три милиона души.
И това до 1913 година!!!!
А от 1989 година до днес българския народ бе намален СЪВСЕМ УМИШЛЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО с 2,5 милиона души от управляващите у нас руско болшевишки колониални еничари .
И то по най жестокия и мъчителен начин - с тормоз ,глад и мизерия!!!!
С ниски заплати и високи данъци.
Една жестока и убийствена истина ,която трябва да се повтаря всеки ден ,за да стигне до всеки българин у нас и по целия свят и за да няма луди ,дебилни и безродни откачалки , които да канят най-големия ни враг пак да ни "освобождава" с разни дългосрочни заробващи договори, с жестоки енергийни монополи и многогодишни зависимости.
Коментиран от #53
17:33 16.09.2026
15 3.14К
17:33 16.09.2026
16 Боруна Лом
Коментиран от #30
17:34 16.09.2026
17 Пръц
Ганьо е глупав, но не толкова чак..Ганьо обича мада рассия, ама от дивана в щатите/лондон/берлин..
17:34 16.09.2026
18 Много точно казано
Разбирам, че копейките беснеят!
Само не разбирам защо Факти допускат такива обиди и заплахи срещу него?
17:34 16.09.2026
19 Българинът
Коментиран от #29
17:35 16.09.2026
20 Боруна Лом
До коментар #5 от "То кога ли....":НЕ СЕ НАПЪВАЙ ,ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗПУСНЕШ
17:35 16.09.2026
21 И проклети да са...
До коментар #5 от "То кога ли....":Тези които казват,че русия е нашата освободителка и руснаците са наши братушки."Захари Стоянов"
Коментиран от #24
17:37 16.09.2026
22 От североизток
Факт.
Коментиран от #32
17:37 16.09.2026
23 По точно
Какво "сякаш" бе, Шаламанов? България прави активна антиевропейска, проруска политика.
17:37 16.09.2026
24 Тези които...
До коментар #21 от "И проклети да са...":Ще ни освободят те ще ни и заробят."Васил Левски"
17:38 16.09.2026
25 !!!?
Коментиран от #50
17:38 16.09.2026
26 Шорт
17:40 16.09.2026
27 шаа
Коментиран от #34
17:43 16.09.2026
28 Ами
Докато куфарчето беше при Митя всички либерасти се
бяха изпокрили и не смееха дори и да гъкнат :)
17:44 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пръц
До коментар #16 от "Боруна Лом":Почти позна. Русия създаде османски протекторат, който обхващаше днешна северна България. Оттам нататък, "мада Рассия" ни напада няколко пъти къде чрез Сърбия (1885та), къде директно ни бомбардира (първата световна), къде ни окупира (втората световна).
За отчуждаването на цели региона от българското - македония, западните покрайнини, поморавието - да не приказваме, че ще ти дойде много.
Коментиран от #37
17:45 16.09.2026
31 Абсурдистан
Коментиран от #51
17:46 16.09.2026
32 Серсемин
До коментар #22 от "От североизток":Най-известния фюрер с малките мустачки е от северозапад, спрямо България. ФАни се па научи малко географията.
17:46 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Атина Паднала
До коментар #27 от "шаа":И аз.
17:48 16.09.2026
35 нннн
17:48 16.09.2026
36 Мимч
Коментиран от #52
17:50 16.09.2026
37 Серсемин
До коментар #30 от "Пръц":То за това ли баш бомбите ни ги мятаха англичани и американци през втората световна?
Коментиран от #49
17:50 16.09.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
ха ха ха ха тия никога не са се вълнували от нищо добро за нас
17:50 16.09.2026
39 Каунь
17:51 16.09.2026
40 Подвеждаща снимка
17:51 16.09.2026
41 Григор
Коментиран от #47
17:51 16.09.2026
42 Дръж се Шаламанооглу!
17:52 16.09.2026
43 Има място
17:53 16.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ВЕЛИЗАРЧО МАМИН
НАЛИ ТАКА БЕ КА......Т
АЙДЕ У ЛЕВО МИЛО
17:53 16.09.2026
46 Григор
17:54 16.09.2026
47 Страшничко си е
До коментар #41 от "Григор":Страшничко си е, Гриша, ей къде е Моста на Дружбата. А пък ф-16 знаеш, малко се забавиха, затова ...
17:55 16.09.2026
48 Гълизар Шамандуров
17:56 16.09.2026
49 Пръц
До коментар #37 от "Серсемин":Баш бомбите вика хаха Ти мани ги тия бомби, виж всички ги помнят, на война е така. Нещото, което Ганьо не помни е след тия бомби кой идва да ни "освободи" избивайки десетки хиляди без съд, инсталирайки васални правителства, създавайки изкуствени нации на гърба на българската и тн и тн и тн. Та даже до ден днешен Ганьо Гадев Президента говори за някакви "освободителки, боркини с фашизма" :Д
Коментиран от #54, #61
17:57 16.09.2026
50 ?!!!
До коментар #25 от "!!!?":Рядкомалоуменси, нали знаеш?
17:57 16.09.2026
51 АМА ВЕРНО Е
До коментар #31 от "Абсурдистан":КО ДОБРО
НЕКЪВ СИ АЕЦ И ДЕСЕТКИ ЗАВОДИ
А И МАЛКО ТАНКОВЕ САМОЛЕТИ И РАКЕТИ
АМА ТО ТУЙ НИЩО НЕ Е
НАЙ ЦЕННОТО Е ЧЕ ТАКИВА ЕДЕ.....И КАТО ТЕБЕ ГИ ПРАЩАХА ДА ЧУКАТ КАМЪНИ ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ЧЕ ЛЪЖАТА Е ГРЯХ
17:57 16.09.2026
52 От чужбина
До коментар #36 от "Мимч":Не само, че няма да върне, ами ще вземе още. А наркомана си знае много добре кой му е господаря и кой го държи на каишка. Ако войната приключи, това означава в Украйна или в остатъка да се проведат избори, които наркомана ще загуби. После ще му бъде потърсена сметка и ако не е избягал ще го обесят или разстрелят. Отделно в Украйна има много безконтролно оръжие и натрупани проблеми и сметки за разчистване. Т.е много е вероятна гражданска война, беззаконие и слаба държавност. Така е във всички държави които бяха разбити от намесата на американците - Ирак, Либия, Афганистан, Сирия. Не случайно и Лавров им го каза - Превръщат държавите в развъдник на бандитизъм и тероризъм.
18:01 16.09.2026
53 Ами
До коментар #14 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":От как Балдуин Фландърски ни гостува,
ние от запада нищо добро не сме видели.
Ще изброя няколко факта само за последния век и половина.
Берлинският конгрес е по настояване на Великобритания.
Точно той отменя Санстефанския мирен договор и разделя България.
През ПСВ Франция окупира Беломорска Тракия.
След това с Ноьойския договор я подарява на Гърция.
Още в Ялта Чърчил настоява българските земи на юг
от Стара планина да се поделят между Турция и Гърция.
Ей това са ни "приятелите".
С такива приятели, врагове не ни трябват.
18:02 16.09.2026
54 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #49 от "Пръц":РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ ЧЕ СЛЕД ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ГРАНИЦАТА С ТУРЦИЯ НЕ МИНАВА ОКОЛ ПЛОВДИВ
НЕЩО ПОДОБНО НА КИПЪР НАЛИ ПОМНИШ
И ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ БЯХА В НАТО
АМА ПО ПРИНЦИП СИ ПРАВ
НЕ ХВЪРЛЯЙ БИСЕРИ НА СВИНЕТЕ
СВИКНАЛИ СА НА ПО.....МИЯ
Коментиран от #56
18:02 16.09.2026
55 Ленин
18:04 16.09.2026
56 Мда
До коментар #54 от "ТОЧНО ТАКА Е":Градски легенди за соц носталгици. Ако ще си говорим за граници надали фактите ще са в полза на българския соц носталгик.
Три държави получават независимост 1878ма, единствената, която НЕ получава я празнува тая война като "освободителна".
Ганьо е просто племе!
18:06 16.09.2026
57 Кочо
18:08 16.09.2026
58 Някой
18:08 16.09.2026
59 селяк
18:09 16.09.2026
60 Военно училище
18:12 16.09.2026
61 Серсемин
До коментар #49 от "Пръц":За пореден път ОБЯСНЯВАМ: НЕ бъркайте Русия със СССР. На Русия и беше натрапен комунизма. Революциите не са случайни. Управляват се от хора които ПЛАЩАТ. По история ни учеха, как другаря Ленин дошъл от Германия с един брониран влак и направил революцията. Интересната подробност е, че с този влак, другаря Ленин е докарал и няколко тона злато с което е ПЛАЩАЛ революцията. Сегашните "цветни" революции също са били плащани. И майдана в Украйна също е платен. Даже си признаха, че са "инвестирали" милиони... В крайна сметка веднъж хванали власт, комунистите започват да я разпространяват. Така България и Източна Европа попадат под комунистическа власт не заради Русия /която в онзи момент НЕ съществува като държава/, под диктата на СССР. По онова време съветския вожд е Сталин, който НЕ е руснак, а грузинец. След него на власт застава Никита Хрусчов - УКРАИНЕЦ.
Из СССР комунистите също избиват много народ. На всякъде комунистите завземат власта с кръв и убииства. НО не е Русия люлката на комунизма, а първа е пострадала от комунизма. Комунизма и е натрапен. Предполагам знаеш от къде са и с какъв произход са Маркс и Енгелс???
18:14 16.09.2026
62 Верно ли бе
18:15 16.09.2026
63 Хаха
18:16 16.09.2026
64 Абе шаламанта
18:16 16.09.2026
65 оти да се лажеме?
Тръгвам натам, където няма път или пътека…
Бяга света, но ние ще я караме полека.
Сядаме пред вълните. И на пясъка – с китара.
Бара е до морето. И морето е до бара...
(По-полека - Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени)
18:23 16.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
18:25 16.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 този изкукуригал глупак
18:27 16.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 трябва да бръщолеви тези глупости
18:29 16.09.2026
74 хахаха
18:35 16.09.2026
75 Лена
Продаваме и подарява е всякакво оръжие на нацистите в Осрайна!
Оръжейните ни заводи започнаха мащабни съкращения на персонала! Защо ли, Шамшалов? И ти не знаеш, ама лаеш!
18:37 16.09.2026