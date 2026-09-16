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"Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия"
  Тема: Украйна

"Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия"

16 Септември, 2026 17:23 1 262 75

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • нато

Руският агресор се активира, защото има доктрина с етапи и мина през дестабилизация и криза в Украйна, за да опита "подчинение" чрез бърза военна операция

"Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия" - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия в следващите 20-30 години, казва пред ДВ Велизар Шаламанов. "Светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас."

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Как според Вас ще приключи военната агресия на Путин в Украйна?

Велизар Шаламанов: С консолидация на Европа в ЕС и НАТО, приемане на Украйна и Молдова и изпадане на Русия в голяма зависимост от Китай. С по-силна Европа в НАТО и ново ниво на отношенията на Европа (и Канада) със САЩ, ново ниво на партньорството на НАТО с Япония, Австралия, Република Корея, Нова Зеландия.

А какво ще кажете на проруските "миролюбци" в България? На тези, за които "мир" означава нападнатата държава да се предаде и да отстъпи голяма част от източните си земи? И защо всички трябва да се страхуваме от "ядрения Путин" - сякаш няма негласна система на взаимно удържане?

Велизар Шаламанов: Залагат на погрешна теория за международните отношения, не разбират НАТО, а и ЕС, и САЩ. Надценяват Русия и подценяват Украйна. Мир в Европа ще има, когато се възстанови системата за възпиране на руската агресия чрез консолидация на Европа в НАТО и се постигне свобода за Украйна да избира бъдещето си. Това вероятно ще изтощи Русия и тя ще попадне под по-силна зависимост от Китай.

Консолидацията на Европа и отношенията със САЩ в НАТО от една страна, и т.нар. План 2049 на Китай от друга, вероятно ще ни защитят от ядрен сценарий от Русия, но трябва да сме много внимателни. Важно е да постигнем съгласие у нас за "България 2050" на базата на достоверна теория. През 2049 е 100-годишнината на НАТО и КНР, които ще са двата полюса на един – да се надяваме – по-стабилен свят, но това зависи и от нас.

Как се удържа руският агресор, при положение, че "колективният Запад" е оглавен от лидер като Тръмп? 123-та украинска танкова бригада няма да реши въпроса. Нито влиятелният Т. Р. Ференбах, военен експерт от средата на 20-ти век, според когото можеш да бомбардираш като бесен с авиация (в случая – с дронове), но докато не влезеш с пехота на терен, не става.

Велизар Шаламанов: Руският агресор се активира, защото има доктрина с етапи и мина през дестабилизация и криза в Украйна, за да опита "подчинение" чрез бърза военна операция. Тази операция се превърна във война на изтощение, но както казва австрийският полковник и военен историк Маркус Райзнер, Русия продължава да опитва деморализация и дестабилизация, предизвикване на криза в ЕС, в страни от НАТО (вкл. България), с цел нови вълни на агресия. Въпросът е колко бързо ще се изтощи Путин, за да няма ресурс да продължи този сценарий. Тук подкрепата за Украйна е критично важна за нас - в защита на Европа от руска агресия. В крайна сметка връщането на завзетите 20% от територията на Украйна ще е дълъг процес, но най-важно е да се спре бъдеща агресия от Русия, да се защити Украйна като бъдеща част от ЕС, а и възстановяването ѝ, вкл. териториално с преговори, от които Русия ще има нужда пък за собственото си възстановяване. Най-обхватна е информационната война и тя не се свежда до пехота на терен, а до доминиране в информационното пространство, в ума и сърцата на хората чрез убедителни наративи. Оръжията се използват не само за физическо унищожение, но и за влияние в информационното пространство, за насаждане на страх и сломяване на волята за съпротива. Засега Украйна се справя отлично с това предизвикателство и ние можем да се поучим, ако искаме да спрем руската агресия в Европа.

Какви са реалните опасности за нас? Иран? А какво ще кажете за Тръмп и Нетаняху?

Велизар Шаламанов: Основната опасност за нас е разделението на обществото и агресивната инфовойна на Москва срещу българите и България (както посочихме по време на служебното правителство 2014 във "Визия 2020"). Иран е заплаха за Израел и региона, а подкрепата му от Русия и Китай прави въпроса много по-сериозен от само регионална заплаха. Ангажирането на президента на САЩ в подкрепа на Израел и общия въпрос за недопускане на ядрен Иран с множество далекобойни балистични ракети и мрежа от прокси терористични организации е важно, но изисква консултации в свободния свят и общо решение в съгласие със страните в региона. Този конфликт е риск за България, но не е основният.

По принцип не коментирам лидери на съюзници в НАТО, макар да не съм вече на позиция в Алианса - просто вярвам, че това е добре за НАТО, а от там и добре за България. Израел, макар и извън НАТО, е приятелска демократична страна и израелците имат думата – т.е. нито САЩ, нито Израел са заплаха за България.

Ставаме ли в момента свидетели на огромна технологична революция в бойните действия, а именно – дроновата война, плюс наземните безпилотни машини и т.н.?

Велизар Шаламанов: По-голямата технологична революция е в сферата на изкуствения интелект и като цяло автономните системи – в частност проявата на тези две технологии в дроновата война, но предстоят много по-сериозни промени. Това означава, че се налага преосмисляне на доктрини, програми за развитие на въоръжените сили и оборудването им, а в нашия случай – висока оперативна съвместимост и многонационални сили/проекти със съюзниците. Ние изоставаме драстично във всички тези области и това само по-себе си е заплаха, сравнима с руската агресия в Европа.

Украйна вече поразява цели на 3000 км навътре в руска територия. Доколко това влияе на изхода на тази война? Възможно ли е тя да се превърне в "синдром на безкрайната битка", по Сун Дзъ? И още по-важно – възможно ли е това да е "мръсна" война, в която има отровен газ, най-нови огнехвъргачки, подводници в Черно море и т.н., за които ние не знаем, жестокости, за които никой не подозира?

Велизар Шаламанов: Със сигурност тази война е вече война на изтощение. Ние пропуснахме момента да помогнем по-решително на Украйна (както САЩ и Западът помогнаха на СССР в началото на нацистката агресия) и сега ще е по-трудно, с повече рискове за нови заплахи, които трудно можем да предвидим. Определено Москва се фокусира върху тероризиране на цивилното население – язовири, пожари, жилищни сгради, училища, театри, пазари, енергийна и водоснабдителна инфраструктура. Украйна се въздържа и удря само петролна индустрия, за да прекрати паричните потоци към войната, но ако не се стигне до прекратяване на огъня, ескалацията може да е трудно управляема.

Защо не се говори достатъчно за огромната западна помощ за СССР и американския "Ленд-лийз" през Втората световна война, без която на Източния фронт те вероятно нямаше да спечелят само с героизъм и себеотрицание при Сталинград и особено Курск, когато обърнаха хода на войната?

Велизар Шаламанов: Говори се, но може би наистина недостатъчно, а и сега необходимата помощ за Украйна е много по-различна – количество, но и ново качество, както и постоянен риск от излизане на руската ескалация извън контрол. Понеже в голяма степен Русия налага война на изтощение и разделение на Европа, то трябва да сме иновативни, за да избегнем пряка конфронтация, но и да не изоставим Украйна.

Може ли съвсем хладно да очертаете момента, в който се намираме по отношение на войната в Украйна? "Де е България", така да се каже?

Велизар Шаламанов: Намираме с в период на война на изтощение, както споменах, с продължаваща ескалация от Москва на терористичните удари срещу цивилни граждани и инфраструктура. Подкрепата на свободния свят се усилва, както и санкциите за възпиране на Русия. Но България сякаш някак постепенно се разграничава от ЕС и НАТО и сякаш се създава впечатлението, че защитава интереси на Москва, което в един момент може да доведе до сериозни щети за страната и до преки заплахи за суверенитета и териториалната ни цялост.

А по отношение на конфликта САЩ-Иран?

Велизар Шаламанов: Това е преди всичко конфликт между Иран и Израел, а и другите страни в региона, в който САЩ се ангажираха за защита на свои интереси и съюзник като Израел. Този конфликт влияе негативно на Европа и ние рано или късно ще трябва да вземем трудни решения, но ми е трудно да коментирам повече, защото не познавам региона.

Каква външна политика трябва да водим при това сложно международно положение?

Велизар Шаламанов: Външна политика, базирана на национално съгласие, активно участие при вземане на решения в ЕС и НАТО при стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна в рамките на ЕС и НАТО. Плюс засилване на устойчивостта ни срещу руски и други зловредни неприятелски влияния. Светът върви към прегрупиране около НАТО и Китай, ние сме в НАТО и успехът на НАТО е ключов за нашия успех.

А каква Русия ще дойде след Путин?

Велизар Шаламанов: Бях курсант по времето, когато починаха Брежнев, Андропов, Черненко, после дойде Горбачов, Варшавският договор се разпусна, СССР се разпадна. После Елцин пое Русия, а след това той предаде властта на Путин. Бурен период. Дали ще се развие подобен сценарий, ми е трудно да преценя. Една от опциите е да бъде наследен от още по-брутален лидер от специалните служби, но може и да има период на отслабване на централната власт, евентуален разпад. САЩ и Европа едва ли ще се спуснат да спасяват Русия както през 80-те и 90-те години на миналия век. Според мен най-важно е какъв е планът на Китай за Русия. Не очаквам нищо добро за България от страна на Русия в следващите 20-30 години, така че за нас е важно да възпираме хибридната и евентуална конвенционална агресия, както и да укрепваме нашите способности плюс силата на ЕС и НАТО. Руснаците ще намерят решение за своята страна, но едва ли могат да възстановят империята или СССР – по-вероятно е да бъдат "поети" от друга сила, след изтощението във войната срещу Украйна. Все пак предният срив бе след войната в Афганистан, която бе далеч по-щадяща за СССР. Ген. Громов стана командващ Киевски военен окръг след войната, по времето на докторантурата ми в Киев – така че познавам много добре кризата с "афганците" в СССР.

А иначе е дошъл моментът за "Визия 2050" за България в НАТО и ЕС, защото светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас. А и след 150 години Трета българска държава трябва да продължим без постоянния опит за контрол от страна на Русия – т.е. да бъдем свободни и равни с другите европейски народи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 8 Отговор
    Шаламанката още му помня физиономията като му казах, че България е в НАТО само по желание и заръка на Русия, докато се пенявеше за НАТО 2020.

    17:27 16.09.2026

  • 2 какво друго ще каже шами-шами

    58 10 Отговор
    абракадабра. Нали си е продал душата. НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА какво мисли той и другите му дружки - натагаренко, пасито и т.н. Продажници и плиткоумци, които се напъват да казват мнение, което никой не им иска. Апропо, не е ли той на фронта в укро-бандерия?

    17:27 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 То кога ли....

    10 51 Отговор
    Е имало нещо добро за България от русия.Само злини.Проклет да е деня и минутата в която е стъпил руския ботуш в България"Захари Стоянов"

    Коментиран от #20, #21

    17:30 16.09.2026

  • 6 Мисира

    48 9 Отговор
    И мен какво ме интересува какво очаква Шаламанов и групата му кратунки?

    17:30 16.09.2026

  • 7 Верно ли

    50 9 Отговор
    Ми какво добро от Русия, бе, Шаламанов, при наличието на такива отп@дъци като теб!

    17:31 16.09.2026

  • 8 Сатана Z

    34 4 Отговор
    Ген.Съби Събев те чака ,Шаламанов!

    Коментиран от #44

    17:31 16.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    42 6 Отговор
    Абе стига сте ни занимавали с това ла@йнян0 петно Шашаманов

    17:31 16.09.2026

  • 10 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    33 8 Отговор
    Ек,во друго може да изгръхти ШалОMанОFF,след като е всеизвестно, че жидовете ненавиждат Православната руска империя.

    17:31 16.09.2026

  • 11 Велизарий Шашосмахванов

    18 4 Отговор
    Византийстване му е майката. Докато дойдат пак поганците. А те те са много далече.

    17:32 16.09.2026

  • 12 Истината

    6 32 Отговор
    Мъдър човек!

    17:33 16.09.2026

  • 13 Тоя ш. Не беше се изъвявал

    26 5 Отговор
    Откъде изкочи

    17:33 16.09.2026

  • 14 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    13 31 Отговор
    РУСИЯ – ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА СЪСИПВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ПРЕЗ 19, 20 И 21 ВЕК
    Благодарение на Русия ,ние българите сме изгубили 93400 км2 хилядолетни български земи с над три милиона души.
    И това до 1913 година!!!!
    А от 1989 година до днес българския народ бе намален СЪВСЕМ УМИШЛЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО с 2,5 милиона души от управляващите у нас руско болшевишки колониални еничари .
    И то по най жестокия и мъчителен начин - с тормоз ,глад и мизерия!!!!
    С ниски заплати и високи данъци.
    Една жестока и убийствена истина ,която трябва да се повтаря всеки ден ,за да стигне до всеки българин у нас и по целия свят и за да няма луди ,дебилни и безродни откачалки , които да канят най-големия ни враг пак да ни "освобождава" с разни дългосрочни заробващи договори, с жестоки енергийни монополи и многогодишни зависимости.

    Коментиран от #53

    17:33 16.09.2026

  • 15 3.14К

    35 6 Отговор
    Защо в DW пишат само @трепки?

    17:33 16.09.2026

  • 16 Боруна Лом

    33 9 Отговор
    ЕИ МИЗЕРНИЦИ, РУСИЯ НИ СЪЗДАДЕ КАТО ДЪРЖАВА,А ОБОРА НИ ЗАНУЛИ!

    Коментиран от #30

    17:34 16.09.2026

  • 17 Пръц

    7 18 Отговор
    Бай Костя, Гумен Гадев и всичките им пропагандатори - бай ицо вангата, бай вацо пияницата, кръгчето поглед инфо, скритият гей Дачков и дъртия перверзник Карбовски - ще са първите с куфарчетата за към Запад, когато дойде новата вълна на "освобождение" от руската войска.
    Ганьо е глупав, но не толкова чак..Ганьо обича мада рассия, ама от дивана в щатите/лондон/берлин..

    17:34 16.09.2026

  • 18 Много точно казано

    7 33 Отговор
    от Велизар Шаламанов!
    Разбирам, че копейките беснеят!

    Само не разбирам защо Факти допускат такива обиди и заплахи срещу него?

    17:34 16.09.2026

  • 19 Българинът

    6 21 Отговор
    Е тъпичък, На Путин не му пука за своя народ, камоли за вас

    Коментиран от #29

    17:35 16.09.2026

  • 20 Боруна Лом

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "То кога ли....":

    НЕ СЕ НАПЪВАЙ ,ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗПУСНЕШ

    17:35 16.09.2026

  • 21 И проклети да са...

    8 21 Отговор

    До коментар #5 от "То кога ли....":

    Тези които казват,че русия е нашата освободителка и руснаците са наши братушки."Захари Стоянов"

    Коментиран от #24

    17:37 16.09.2026

  • 22 От североизток

    7 18 Отговор
    идат само студ, глад, мизерия, терор, диктатура и фюрери.

    Факт.

    Коментиран от #32

    17:37 16.09.2026

  • 23 По точно

    6 7 Отговор
    "България сякаш някак постепенно се разграничава от ЕС и НАТО".
    Какво "сякаш" бе, Шаламанов? България прави активна антиевропейска, проруска политика.

    17:37 16.09.2026

  • 24 Тези които...

    6 16 Отговор

    До коментар #21 от "И проклети да са...":

    Ще ни освободят те ще ни и заробят."Васил Левски"

    17:38 16.09.2026

  • 25 !!!?

    11 15 Отговор
    Добро от империята на Злото...!!!?

    Коментиран от #50

    17:38 16.09.2026

  • 26 Шорт

    12 6 Отговор
    Тоя прилича на антлантическа хиена!

    17:40 16.09.2026

  • 27 шаа

    13 5 Отговор
    прочетох заглавието и откъде е прекопиран материала. напълно достатъчно е.

    Коментиран от #34

    17:43 16.09.2026

  • 28 Ами

    10 3 Отговор
    Пак започнаха стандартните простотии.
    Докато куфарчето беше при Митя всички либерасти се
    бяха изпокрили и не смееха дори и да гъкнат :)

    17:44 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пръц

    5 14 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    Почти позна. Русия създаде османски протекторат, който обхващаше днешна северна България. Оттам нататък, "мада Рассия" ни напада няколко пъти къде чрез Сърбия (1885та), къде директно ни бомбардира (първата световна), къде ни окупира (втората световна).
    За отчуждаването на цели региона от българското - македония, западните покрайнини, поморавието - да не приказваме, че ще ти дойде много.

    Коментиран от #37

    17:45 16.09.2026

  • 31 Абсурдистан

    6 12 Отговор
    Никкога не е имало добро от Русия за България. Дори фактът на Освобождението е страничен резултат от войната за проливите. Скоро следва 22-ри Септември - Денят на Независимостта на България. Русия за пореден път е против. И така до ден днешен.

    Коментиран от #51

    17:46 16.09.2026

  • 32 Серсемин

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "От североизток":

    Най-известния фюрер с малките мустачки е от северозапад, спрямо България. ФАни се па научи малко географията.

    17:46 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Атина Паднала

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "шаа":

    И аз.

    17:48 16.09.2026

  • 35 нннн

    14 4 Отговор
    Шаламанов и DW - две в едно. Вони.

    17:48 16.09.2026

  • 36 Мимч

    13 4 Отговор
    На тоя всезнайко ще кажа,че Русия никога няма да върне тези 20% за които говори на укрите,а ще завземе и още,докато се осъзнае зеления западен лизач,че те го използват.

    Коментиран от #52

    17:50 16.09.2026

  • 37 Серсемин

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пръц":

    То за това ли баш бомбите ни ги мятаха англичани и американци през втората световна?

    Коментиран от #49

    17:50 16.09.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 2 Отговор
    дойче вмирисаното зеле се е загрижило за БЪЛГАРИЯ?

    ха ха ха ха тия никога не са се вълнували от нищо добро за нас

    17:50 16.09.2026

  • 39 Каунь

    7 2 Отговор
    Промит мозък бе братче. Щом е за САЩ черното е жяло ама за Русия всичко е яко черно...Пфууу така се нагаждаме спрямо господаря и му прощаваме всички гадости, щото видиш ли ти били демократични гадости....

    17:51 16.09.2026

  • 40 Подвеждаща снимка

    7 2 Отговор
    Трябваше да сложат снимката на одрямания Шаламанчо, за да подхожда на великата мисъл на заглавието. И много хора нямаше да го четат.

    17:51 16.09.2026

  • 41 Григор

    9 2 Отговор
    Какво стана? Написах за руско-турската освободителна война и Цар Освободител и ме изтриха? Толкова ли е страшно?

    Коментиран от #47

    17:51 16.09.2026

  • 42 Дръж се Шаламанооглу!

    10 1 Отговор
    Шаламанов , един достоен еничар и твърд германофил, изпечен евроатлантик и просто обикновен майкопродавец! Куфара, гарата, 13 коловоз източно и към фронта, Киев не е далеч! Ще громим московците, и аз бих дошъл, но нали сега печа чушки, знаеш, ще изчакам малко...

    17:52 16.09.2026

  • 43 Има място

    7 2 Отговор
    В историята ни има място и за имената на видни предатели на българщината. Имената на Шаламанов , Тагарев , Паси, А .Йорданов, Костов и много други знайни и незнайни ще се помнят дълго.

    17:53 16.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ВЕЛИЗАРЧО МАМИН

    8 1 Отговор
    ТИ НАЛИ НЕ ОЧАКВАШЕ И ДВОЙНО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ СЛЕД ЕВРОЗОНАТА
    НАЛИ ТАКА БЕ КА......Т
    АЙДЕ У ЛЕВО МИЛО

    17:53 16.09.2026

  • 46 Григор

    9 3 Отговор
    Има неща от които мърдане няма. Колкото и да триете, те си остават факти и на ревизия не подлежат. Благодарение на Русия имаме знаме и химн, тоест имаме държава и никой не е в състояние да промени това. Можете пак да ме изтриете!

    17:54 16.09.2026

  • 47 Страшничко си е

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Григор":

    Страшничко си е, Гриша, ей къде е Моста на Дружбата. А пък ф-16 знаеш, малко се забавиха, затова ...

    17:55 16.09.2026

  • 48 Гълизар Шамандуров

    6 1 Отговор
    Едва ли ще преживее и две три години реална война, камоли 20-30.

    17:56 16.09.2026

  • 49 Пръц

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Серсемин":

    Баш бомбите вика хаха Ти мани ги тия бомби, виж всички ги помнят, на война е така. Нещото, което Ганьо не помни е след тия бомби кой идва да ни "освободи" избивайки десетки хиляди без съд, инсталирайки васални правителства, създавайки изкуствени нации на гърба на българската и тн и тн и тн. Та даже до ден днешен Ганьо Гадев Президента говори за някакви "освободителки, боркини с фашизма" :Д

    Коментиран от #54, #61

    17:57 16.09.2026

  • 50 ?!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "!!!?":

    Рядкомалоуменси, нали знаеш?

    17:57 16.09.2026

  • 51 АМА ВЕРНО Е

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    КО ДОБРО
    НЕКЪВ СИ АЕЦ И ДЕСЕТКИ ЗАВОДИ
    А И МАЛКО ТАНКОВЕ САМОЛЕТИ И РАКЕТИ
    АМА ТО ТУЙ НИЩО НЕ Е
    НАЙ ЦЕННОТО Е ЧЕ ТАКИВА ЕДЕ.....И КАТО ТЕБЕ ГИ ПРАЩАХА ДА ЧУКАТ КАМЪНИ ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ЧЕ ЛЪЖАТА Е ГРЯХ

    17:57 16.09.2026

  • 52 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мимч":

    Не само, че няма да върне, ами ще вземе още. А наркомана си знае много добре кой му е господаря и кой го държи на каишка. Ако войната приключи, това означава в Украйна или в остатъка да се проведат избори, които наркомана ще загуби. После ще му бъде потърсена сметка и ако не е избягал ще го обесят или разстрелят. Отделно в Украйна има много безконтролно оръжие и натрупани проблеми и сметки за разчистване. Т.е много е вероятна гражданска война, беззаконие и слаба държавност. Така е във всички държави които бяха разбити от намесата на американците - Ирак, Либия, Афганистан, Сирия. Не случайно и Лавров им го каза - Превръщат държавите в развъдник на бандитизъм и тероризъм.

    18:01 16.09.2026

  • 53 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    От как Балдуин Фландърски ни гостува,
    ние от запада нищо добро не сме видели.
    Ще изброя няколко факта само за последния век и половина.
    Берлинският конгрес е по настояване на Великобритания.
    Точно той отменя Санстефанския мирен договор и разделя България.
    През ПСВ Франция окупира Беломорска Тракия.
    След това с Ноьойския договор я подарява на Гърция.
    Още в Ялта Чърчил настоява българските земи на юг
    от Стара планина да се поделят между Турция и Гърция.
    Ей това са ни "приятелите".
    С такива приятели, врагове не ни трябват.

    18:02 16.09.2026

  • 54 ТОЧНО ТАКА Е

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пръц":

    РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ ЧЕ СЛЕД ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ГРАНИЦАТА С ТУРЦИЯ НЕ МИНАВА ОКОЛ ПЛОВДИВ
    НЕЩО ПОДОБНО НА КИПЪР НАЛИ ПОМНИШ
    И ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ БЯХА В НАТО
    АМА ПО ПРИНЦИП СИ ПРАВ
    НЕ ХВЪРЛЯЙ БИСЕРИ НА СВИНЕТЕ
    СВИКНАЛИ СА НА ПО.....МИЯ

    Коментиран от #56

    18:02 16.09.2026

  • 55 Ленин

    7 1 Отговор
    САЩ помагали на Израел и били добри, а Русия като помагат на ДНР и ЛНР са лошите..Уол лошите.. ама зависи от коя гледна точка гледаш.Пък ние пак сме от грешната страна на луната. А ако не бяха изкуфелия дъртак Байдън и другия изкуфял Джонсън дали щеше да има война??? Не казва!

    18:04 16.09.2026

  • 56 Мда

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "ТОЧНО ТАКА Е":

    Градски легенди за соц носталгици. Ако ще си говорим за граници надали фактите ще са в полза на българския соц носталгик.
    Три държави получават независимост 1878ма, единствената, която НЕ получава я празнува тая война като "освободителна".
    Ганьо е просто племе!

    18:06 16.09.2026

  • 57 Кочо

    7 1 Отговор
    Велизарката ли плюва? Петроханци, жълтопаветните, умнокрасивите и директорите на училища с камери в тоалетните, но презназначени на заместник-директори.... ще се изкажат мощно. Дали ще има камери в новото училище, където е преназначен като заместник-директор? Петроханци да кажат! Ламата да каже! Първо им е пръснал халките, после и главите! Така излиза!

    18:08 16.09.2026

  • 58 Някой

    8 1 Отговор
    Е, какво да очаква човек от Шаламанов? Доказан жълтопаветник, за който интересите на Кая и Урсула са над интересите на българския народ. На този не трябва да му се дава думата

    18:08 16.09.2026

  • 59 селяк

    3 1 Отговор
    е тая част много радва " но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас." а ЕС какво прави? А ЕЦБ какво прави? същото :Д решава вместо нас :Д

    18:09 16.09.2026

  • 60 Военно училище

    5 1 Отговор
    Велизарчо, пак ли така мислеше като партиен секретар във военното училище?

    18:12 16.09.2026

  • 61 Серсемин

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пръц":

    За пореден път ОБЯСНЯВАМ: НЕ бъркайте Русия със СССР. На Русия и беше натрапен комунизма. Революциите не са случайни. Управляват се от хора които ПЛАЩАТ. По история ни учеха, как другаря Ленин дошъл от Германия с един брониран влак и направил революцията. Интересната подробност е, че с този влак, другаря Ленин е докарал и няколко тона злато с което е ПЛАЩАЛ революцията. Сегашните "цветни" революции също са били плащани. И майдана в Украйна също е платен. Даже си признаха, че са "инвестирали" милиони... В крайна сметка веднъж хванали власт, комунистите започват да я разпространяват. Така България и Източна Европа попадат под комунистическа власт не заради Русия /която в онзи момент НЕ съществува като държава/, под диктата на СССР. По онова време съветския вожд е Сталин, който НЕ е руснак, а грузинец. След него на власт застава Никита Хрусчов - УКРАИНЕЦ.
    Из СССР комунистите също избиват много народ. На всякъде комунистите завземат власта с кръв и убииства. НО не е Русия люлката на комунизма, а първа е пострадала от комунизма. Комунизма и е натрапен. Предполагам знаеш от къде са и с какъв произход са Маркс и Енгелс???

    18:14 16.09.2026

  • 62 Верно ли бе

    6 1 Отговор
    Само глупостите на Шамандуров липсваха днес .

    18:15 16.09.2026

  • 63 Хаха

    6 1 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    18:16 16.09.2026

  • 64 Абе шаламанта

    7 1 Отговор
    Що нас българите ни брига къде теб те сърби и боли... взимай си грантовете и си трайкай продажба гнид0..

    18:16 16.09.2026

  • 65 оти да се лажеме?

    0 1 Отговор
    "Светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас."

    Тръгвам натам, където няма път или пътека…
    Бяга света, но ние ще я караме полека.
    Сядаме пред вълните. И на пясъка – с китара.
    Бара е до морето. И морето е до бара...
    (По-полека - Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени)

    18:23 16.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    1 0 Отговор
    Шамандуров заработи доларчета, че да отиде на почивка в Гърция...

    18:25 16.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 този изкукуригал глупак

    3 0 Отговор
    и мнението му не са важни и необходими за никого в България

    18:27 16.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 трябва да бръщолеви тези глупости

    1 0 Отговор
    нали затова го хранят , този за друго освен да бълва злоба и простотии , не става

    18:29 16.09.2026

  • 74 хахаха

    1 0 Отговор
    "Светът се променя, но ние сме актьор в тези промени и не можем да чакаме други да решават вместо нас." велизарий умний явно не знае, че актьорът чака режисьора да му каже как да играе. И ако на режисьора не му хареса играта, актьорът ще прави дубъли до... да не говорим, че някои актьори, за да получат роля, правят намквиси нещица с уста...:)))

    18:35 16.09.2026

  • 75 Лена

    0 0 Отговор
    Шамшалов, а България какво добро направи за Русия от една петилетка назад?
    Продаваме и подарява е всякакво оръжие на нацистите в Осрайна!
    Оръжейните ни заводи започнаха мащабни съкращения на персонала! Защо ли, Шамшалов? И ти не знаеш, ама лаеш!

    18:37 16.09.2026