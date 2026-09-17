Украински въздушен ас: Няма ракети! Изтребителите F-16 се превръщат в напълно безполезен инструмент

Украинските пилоти на изтребители F-16 защитават въздушното пространство от руски атаки, но критичният недостиг на ракети от американско производство поставя изпълнението на тази задача под заплаха. За това, както съобщават Военновъздушните сили на Украйна, съобщава командирът на подразделение от украински пилоти на F-16 с позивна "Фантом“ в интервю за NEWSMAX, пише Фокус.

Той подчертава, че Украйна се нуждае от допълнителни ракети не само за системите Patriot, но и от ракети AIM-120. Освен това той отбелязва, че самолет без въоръжение е "безполезен инструмент“.

Съобщава се, че недостигът е станал толкова остър, че украинските пилоти са принудени да пестят ракетите. А по време на някои бойни полети да разчитат на бордовите картечници на своите F-16 за унищожаване на руски въздушни цели.

Още през юли президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани удари на Русия с балистични ракети.

По думите му, той се фокусира върху преговорите със САЩ, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да продължат те да предоставят средства и оръжие за защита на Украйна, както и да засилят санкциите срещу Русия.

Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава приоритет, тъй като Русия все по-често използва балистични ракети срещу големи градове.