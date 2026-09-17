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Украински въздушен ас: Няма ракети! Изтребителите F-16 се превръщат в напълно безполезен инструмент
  Тема: Украйна

Украински въздушен ас: Няма ракети! Изтребителите F-16 се превръщат в напълно безполезен инструмент

17 Септември, 2026 20:23 1 598 52

  • русия-
  • украйна-
  • ф-16-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Още през юли президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани удари на Русия с балистични ракети

Украински въздушен ас: Няма ракети! Изтребителите F-16 се превръщат в напълно безполезен инструмент - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинските пилоти на изтребители F-16 защитават въздушното пространство от руски атаки, но критичният недостиг на ракети от американско производство поставя изпълнението на тази задача под заплаха. За това, както съобщават Военновъздушните сили на Украйна, съобщава командирът на подразделение от украински пилоти на F-16 с позивна "Фантом“ в интервю за NEWSMAX, пише Фокус.

Той подчертава, че Украйна се нуждае от допълнителни ракети не само за системите Patriot, но и от ракети AIM-120. Освен това той отбелязва, че самолет без въоръжение е "безполезен инструмент“.

Съобщава се, че недостигът е станал толкова остър, че украинските пилоти са принудени да пестят ракетите. А по време на някои бойни полети да разчитат на бордовите картечници на своите F-16 за унищожаване на руски въздушни цели.

Още през юли президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани удари на Русия с балистични ракети.

По думите му, той се фокусира върху преговорите със САЩ, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да продължат те да предоставят средства и оръжие за защита на Украйна, както и да засилят санкциите срещу Русия.

Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава приоритет, тъй като Русия все по-често използва балистични ракети срещу големи градове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 1 Отговор
    Нема трагедия!!!
    Д-р 16 безполезни, ракетите безполезни.....

    Коментиран от #3

    20:25 17.09.2026

  • 2 Подробност

    37 0 Отговор
    С ф-16 не е свалят балистични ракети ,а само дронове и крилати ракети .

    20:26 17.09.2026

  • 3 Пич

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Хахаха...... автоматичния редактор си прави всякакви безобразия!
    Ето ти интелигентност от ИИ....
    Та - Ф 16

    Коментиран от #39

    20:27 17.09.2026

  • 4 спокойноооо

    51 0 Отговор
    руснаците ще ви пратят достатъчно 🖕

    20:27 17.09.2026

  • 5 Курд Околянов

    46 0 Отговор
    Какви изтребители, като украинските летища отдавна са разрушени.

    20:28 17.09.2026

  • 6 Гост

    32 4 Отговор
    Бугарите веднага да дадат 100 милиарда, за да финансират братята украйнци

    20:28 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОВА Е

    21 0 Отговор
    Целта на занятието !

    20:32 17.09.2026

  • 9 Шорт

    41 0 Отговор
    Бялото знаме ще свърши повече работа от ракетите!

    20:32 17.09.2026

  • 10 Започнаха да трият коментари

    28 0 Отговор
    без компромисно. Ти си написал че нашите не могат да летят и по тази причина не са им необходими ракети които ми е нямаме а те веднага гледат да ти сложат белия туш.
    Кажете честно не са ли смешници

    20:33 17.09.2026

  • 11 О, Морес

    22 0 Отговор
    Не сте сами! И нашите са такива.

    20:35 17.09.2026

  • 12 Атина Паднала

    21 0 Отговор
    Да им дадем нашите Г16,направо да им ги подарим а те ще напълнят супермаркетите с рошен и немиров,и без това не ги ползваме а докато построят пистите през 2037 те ще са морално остарели и ръждясали.Можем само да ги боядисвме всяка година.

    20:36 17.09.2026

  • 13 Така е

    23 2 Отговор
    Излъгаха ви Еврорендета !

    20:36 17.09.2026

  • 14 Анонимен

    21 0 Отговор
    То при нашите ефки за милиарди няма ракети. Пилотите със шмайзери от ВСВ ще свалят нарушителите

    20:37 17.09.2026

  • 15 Жалко човече

    12 0 Отговор
    Ами тогава FANIMIUЯ, стреляй с него...

    20:37 17.09.2026

  • 16 Орк

    7 14 Отговор
    Браво! Независимо от това че нямат ракети пак настъпват. Херои

    Коментиран от #18

    20:38 17.09.2026

  • 17 Хвърляй лопати

    19 0 Отговор
    Като Руснаците...

    20:38 17.09.2026

  • 18 Настъпват

    21 0 Отговор

    До коментар #16 от "Орк":

    Мотика та Настъпват

    20:39 17.09.2026

  • 19 Хи хи

    18 1 Отговор
    А урките що не пробват да стрелят чипове за перални ??!! Руснаците го правят още от 2022-ра година !!

    Коментиран от #32

    20:40 17.09.2026

  • 20 Не Трийте

    11 0 Отговор
    Щото пак няма да имате време ДА СЕ ОГЛЕДАТЕ В ОГЛЕДАЛОТО ДАЖЕ..!!

    20:41 17.09.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    МУХЛЬОВЦИ
    ... БУРКАНИ С КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ
    НЯМАТЕ ЛИ ?
    ....
    ПАК ОПРАВДАНИЯ :)

    20:42 17.09.2026

  • 22 Въздушен Ас

    16 0 Отговор
    Майко ооо.... Че то всеки укър като го издумка ФАБ... Започва да лети-начи всички укри са АСОВЕ.... ХА.. ХА.. ХААААААА

    20:46 17.09.2026

  • 23 Наблюдател

    19 0 Отговор
    Терористите от НАТО са въздух под налягане и затова разчитат само на терор и убийства на мирни хора.

    20:48 17.09.2026

  • 24 Конспиратор

    2 14 Отговор
    Когато Украйна контраатакакува, тогава секва американската помощ, да не би случайно да вземе и да отблъсне агресора и да се договори примирие.
    САЩ нямат интерес взаимно изтощителната война да приключи, за да доминират и над двете страни.

    Коментиран от #27

    20:52 17.09.2026

  • 25 Ко ПРАЙМ Ся

    14 0 Отговор
    Блокираме коментарите ли... МУХЛЬ0ВЦИ

    Коментиран от #33

    20:53 17.09.2026

  • 26 Ами

    12 0 Отговор
    пробвайте с ф-16 от друг блок например от 9-ти микрорайон на Люлин....нашите са от блок 70 в Обеля но също не стават, а уж в Обеля бяха голямо страшилище.

    20:53 17.09.2026

  • 27 КОН спиратор

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Конспиратор":

    Спирам Конье

    20:53 17.09.2026

  • 28 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Нищо уе ,фъркай си да плашиш гаргите и да се перчиш

    20:54 17.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Али

    0 12 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    И дълго ще го правят. Клоун/наркоман вече 5-та година ги лупка. То не бяха иранци, корейци,наемници от братска сомалия и тн. и тн. , абе нямат край неволите на пусинчо.

    20:56 17.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така е

    8 0 Отговор
    Ф 16 са безполезни .Особено като нашите - на чертежи🤣🤣🤣....

    21:02 17.09.2026

  • 37 максим

    6 0 Отговор
    генерал армагедон се завърна в русия.сергей суровикин,известен като арамгедон,ще създаде нова линия на суровикин.очаквайте включване.с пускането на подводницата хабаровск,носеща супер ядрени торпеда посейдон,нещата стават зашеметяващи.нато е в паника!!! подводницата върви заедно с другата от класа- белгород.само едно торпедо може да изпрати цяла англия на дъното на морето,сочат западните експерти.а украйна я чака студена и тъмна зима.

    21:02 17.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не е ИИ а много е досадна опция, можеш да я отстраниш от клавиатурата сама те поправя докато пишеш още в началото на думата или ги подчертава с линия когато пратиш излизат други неща ако не си направиш проверка .За ИИ работи отлично нямам оплаквания има опция натискаш и диктуваш, то повтаря дума по дума и те пита искаш ли още нещо да добавиш или да праща съобщение на абоната който си избрал или тук не съм пробвала и не знам дали подържа всички опции на кирилица . Да не ти пука аз чупя рекорда за грешки тук пиша бързо и не правя проверка а и на кой му пука не печатаме вестник или книга то си е резил вече ,а ти просто коментираш.

    21:03 17.09.2026

  • 40 Кики

    6 0 Отговор
    Това е да си купиш самолет ....
    Въпросът е подръжка и въоръжение
    Всяка мутра го знае.
    Но корупцията си казва думата
    Това е наказанието
    Така ще бъдат и българските, защото с кпувати от мутри пожарникари

    21:07 17.09.2026

  • 41 Лука

    9 1 Отговор
    Украински въздушен ас няма, има само подземни асове в безкрайните гробищни паркове в бивша Украйна.

    21:08 17.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    3 0 Отговор
    Ми те и нашите са без ракети, ама жълтопаветните викат че тия самолети били супер оръжие дори така.

    21:19 17.09.2026

  • 44 Купете си ракети

    3 0 Отговор
    Една ракета струва колкото апартамент.

    21:19 17.09.2026

  • 45 Маринов

    1 0 Отговор
    Като тръгнем от заглавието, бе да четем изложението, какво? Руснаците с Путин или да приключват войната скоропостижно, или да изхвърлят Путин и на сложат Сталин 2, който е зад ъгъла. Тази игра с фашистките поколения от ВСВ коства хиляди човешки животи. И големият успех на западняците е, че във всяка от страните умират хора с руско самосъзнание

    21:19 17.09.2026

  • 46 Астрал Регулатор Танос

    2 0 Отговор
    САЩ е лош като враг но е по лош от приятел тази поговорка не трябваше да я забравят Украинците че рано или късно всичко дадено от тях е до време и най вече е нужно да разчитат на самите себе си, и ние колко пъти бяхме предадени и орязвани по територия като никоя друга страна дефакто нашете скъпи приятели от Русия винаги са били и на големия враг на България като по голям враг от тях сме самите себе си които все някой ще трябва да ни оправи вместо самите ние

    Коментиран от #51

    21:19 17.09.2026

  • 47 Тиква

    2 0 Отговор
    Ха ха ха,окбандерския Ас,ха ха ха.

    21:20 17.09.2026

  • 48 Жоро

    0 0 Отговор
    Ако използвахте по добре бойната техника дарена ви от света в началото сега щяхте да имате всичко. Но то като се замисля и Русия в началото що армия и техника загуби зян. Чак сега и двете страни придобиха достатъчно опит за да оптимизират добре и да ги ползват по предназначение

    21:20 17.09.2026

  • 49 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    F-16 винаги са били бракми. Само залуханите европци и папуасите от третия свят богоговеят пред тях. Руснаците отдавна са им намерили цаката, както и на останалите краварски летящи щайги. Въобще т.нар. "цивилизован свят" се оказа въздух под налягане във всяко едно отношение, а техният флагман-Краваристан, голо голеничко царче...

    21:23 17.09.2026

  • 50 максим

    0 1 Отговор
    коефицента на прихващане на искандер или циркон от патриота е под 0,3.дори и да види ракетата,няма как да я следи и да и направи прехват.това е от натовските доклади.руснаците пуснаха много нови це-300 но версия в4.тука нещата са коренно различни.тука бягане,няма.

    21:23 17.09.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Астрал Регулатор Танос":

    Преди няколко години в Турция, Истанбул, имаше голям антивоенен митинг- на прочутият площад "Таксим". На един огромен транспарант протестиращите бяха изписали:"Американ аркадащ-пишман аркадаш!"...

    21:31 17.09.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Кой ли громи руски обекти на 1500 км навътре в Русия.
    Дали някой вярва че това са дронове......

    21:37 17.09.2026

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