Украински въздушен ас: Няма ракети! Изтребителите F-16 се превръщат в напълно безполезен инструмент

Украинските пилоти на изтребители F-16 защитават въздушното пространство от руски атаки, но критичният недостиг на ракети от американско производство поставя изпълнението на тази задача под заплаха. За това, както съобщават Военновъздушните сили на Украйна, съобщава командирът на подразделение от украински пилоти на F-16 с позивна "Фантом“ в интервю за NEWSMAX, пише Фокус.
Той подчертава, че Украйна се нуждае от допълнителни ракети не само за системите Patriot, но и от ракети AIM-120. Освен това той отбелязва, че самолет без въоръжение е "безполезен инструмент“.
Съобщава се, че недостигът е станал толкова остър, че украинските пилоти са принудени да пестят ракетите. А по време на някои бойни полети да разчитат на бордовите картечници на своите F-16 за унищожаване на руски въздушни цели.
Още през юли президентът Володимир Зеленски в интервю за Sky News заяви, че Украйна изпитва критичен недостиг на ракети за защита срещу масирани удари на Русия с балистични ракети.
По думите му, той се фокусира върху преговорите със САЩ, президента Доналд Тръмп и други съюзници, за да продължат те да предоставят средства и оръжие за защита на Украйна, както и да засилят санкциите срещу Русия.
Зеленски подчерта, че противовъздушната отбрана остава приоритет, тъй като Русия все по-често използва балистични ракети срещу големи градове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Д-р 16 безполезни, ракетите безполезни.....
Коментиран от #3
20:25 17.09.2026
2 Подробност
20:26 17.09.2026
3 Пич
До коментар #1 от "Пич":Хахаха...... автоматичния редактор си прави всякакви безобразия!
Ето ти интелигентност от ИИ....
Та - Ф 16
Коментиран от #39
20:27 17.09.2026
4 спокойноооо
20:27 17.09.2026
5 Курд Околянов
20:28 17.09.2026
6 Гост
20:28 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТОВА Е
20:32 17.09.2026
9 Шорт
20:32 17.09.2026
10 Започнаха да трият коментари
Кажете честно не са ли смешници
20:33 17.09.2026
11 О, Морес
20:35 17.09.2026
12 Атина Паднала
20:36 17.09.2026
13 Така е
20:36 17.09.2026
14 Анонимен
20:37 17.09.2026
15 Жалко човече
20:37 17.09.2026
16 Орк
Коментиран от #18
20:38 17.09.2026
17 Хвърляй лопати
20:38 17.09.2026
18 Настъпват
До коментар #16 от "Орк":Мотика та Настъпват
20:39 17.09.2026
19 Хи хи
Коментиран от #32
20:40 17.09.2026
20 Не Трийте
20:41 17.09.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... БУРКАНИ С КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ
НЯМАТЕ ЛИ ?
....
ПАК ОПРАВДАНИЯ :)
20:42 17.09.2026
22 Въздушен Ас
20:46 17.09.2026
23 Наблюдател
20:48 17.09.2026
24 Конспиратор
САЩ нямат интерес взаимно изтощителната война да приключи, за да доминират и над двете страни.
Коментиран от #27
20:52 17.09.2026
25 Ко ПРАЙМ Ся
Коментиран от #33
20:53 17.09.2026
26 Ами
20:53 17.09.2026
27 КОН спиратор
До коментар #24 от "Конспиратор":Спирам Конье
20:53 17.09.2026
28 Kaлпазанин
20:54 17.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Али
До коментар #19 от "Хи хи":И дълго ще го правят. Клоун/наркоман вече 5-та година ги лупка. То не бяха иранци, корейци,наемници от братска сомалия и тн. и тн. , абе нямат край неволите на пусинчо.
20:56 17.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така е
21:02 17.09.2026
37 максим
21:02 17.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Соваж бейби
До коментар #3 от "Пич":Не е ИИ а много е досадна опция, можеш да я отстраниш от клавиатурата сама те поправя докато пишеш още в началото на думата или ги подчертава с линия когато пратиш излизат други неща ако не си направиш проверка .За ИИ работи отлично нямам оплаквания има опция натискаш и диктуваш, то повтаря дума по дума и те пита искаш ли още нещо да добавиш или да праща съобщение на абоната който си избрал или тук не съм пробвала и не знам дали подържа всички опции на кирилица . Да не ти пука аз чупя рекорда за грешки тук пиша бързо и не правя проверка а и на кой му пука не печатаме вестник или книга то си е резил вече ,а ти просто коментираш.
21:03 17.09.2026
40 Кики
Въпросът е подръжка и въоръжение
Всяка мутра го знае.
Но корупцията си казва думата
Това е наказанието
Така ще бъдат и българските, защото с кпувати от мутри пожарникари
21:07 17.09.2026
41 Лука
21:08 17.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Механик
21:19 17.09.2026
44 Купете си ракети
21:19 17.09.2026
45 Маринов
21:19 17.09.2026
46 Астрал Регулатор Танос
Коментиран от #51
21:19 17.09.2026
47 Тиква
21:20 17.09.2026
48 Жоро
21:20 17.09.2026
49 Стоянчо Пуканката
21:23 17.09.2026
50 максим
21:23 17.09.2026
51 Стоянчо Пуканката
До коментар #46 от "Астрал Регулатор Танос":Преди няколко години в Турция, Истанбул, имаше голям антивоенен митинг- на прочутият площад "Таксим". На един огромен транспарант протестиращите бяха изписали:"Американ аркадащ-пишман аркадаш!"...
21:31 17.09.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
Дали някой вярва че това са дронове......
21:37 17.09.2026