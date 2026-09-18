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Бившата на Абрамович се появи с прозрачна пола на яхта в Гърция

Бившата на Абрамович се появи с прозрачна пола на яхта в Гърция

18 Септември, 2026 14:15 942 6

  • дария жукова-
  • прозрачна пола-
  • яхта-
  • гърция

45-годишната Дария Жукова показа кадри от лятната си почивка

Бившата на Абрамович се появи с прозрачна пола на яхта в Гърция - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дария Жукова, бившата съпруга на милиардера Роман Абрамович, привлече вниманието в социалните мрежи със стилни кадри от почивката си в Гърция. 45-годишната бизнесдама и колекционер на изкуство позира на борда на яхта в компанията на близки и приятели, пише gazeta.ru.

За морската разходка Жукова е избрала черна прозрачна пола, съчетана със семпла бяла тениска и джапанки. Визията е допълнена от слънчеви очила и голяма плетена сламена чанта, а дългата ѝ коса е прибрана в небрежна плитка.

Бившата на Абрамович се появи с прозрачна пола на яхта в Гърция
Снимка: Инстаграм

Снимките са публикувани от Евгения Ниархос – сестрата на настоящия съпруг на Жукова, гръцкия милиардер Ставрос Ниархос III. Компанията е прекарала част от лятото на яхта край гръцкото крайбрежие, а Ниархос определи кадрите като спомени от гръцкото лято.

Новата поява на Жукова идва след поредица от нейни участия на големи светски и модни събития през тази година. През юли тя беше сред гостите на ревюто на Christian Dior Haute Couture есен/зима 2026–2027 в рамките на Седмицата на модата в Париж. Тогава тя заложи на жълта рокля с перлени детайли и бяла яка.

През май Жукова и Ставрос Ниархос бяха и сред гостите на Met Gala 2026 в Ню Йорк. За най-престижната модна вечер тя избра черна макси рокля на Prada с кейп и кристали, съчетана с масивни диамантени обеци. Името на двойката фигурира и в списъка с гости на тазгодишната Met Gala, публикуван от Vanity Fair.

Дария Жукова е добре позната не само от светските хроники. Тя е предприемач, филантроп и фигура в международния арт свят. След раздялата си с Роман Абрамович през 2017 г. Жукова започна нов етап в личния си живот.

През 2019 г. тя се омъжи за Ставрос Ниархос III, наследник на известната гръцка корабна династия. Двамата имат три деца. От брака си с Абрамович Жукова има още две деца – син Аарон и дъщеря Лея.

През последните години Жукова развива и собствен бизнес в сферата на недвижимите имоти. Нейната компания Ray работи по жилищни проекти, които комбинират архитектура, изкуство и пространства за културни инициативи.

Въпреки натоварения си график 45-годишната бизнесдама продължава да бъде редовен гост на най-големите събития в света на модата и изкуството. А последните кадри от Гърция показват далеч по-непринудената ѝ страна – далеч от официалните рокли и червените килими.


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  • 1 ........–

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    Шарани ли ще лови с тази мрежа?

    14:17 18.09.2026

  • 2 507968575347и

    3 0 Отговор
    Дарка - на 45 - с 5 деца и предприемач и филантроп ! Ей Богу !

    14:22 18.09.2026

  • 3 коко

    3 0 Отговор
    Пропуснали сте да напишете какъв е цветът на бикините и.Моля да го направите защото има към това голям интерес у читателите. Ако е свършила парите да дойде в наше село,няма да умре от глад.

    14:28 18.09.2026

  • 4 Ааа зная я тази

    2 0 Отговор
    И аз съм мушкал Даринка, ама друг път

    14:29 18.09.2026

  • 5 коко

    3 0 Отговор
    В наше село булките са по-хубави,яки и имат тен по рождение.

    14:30 18.09.2026

  • 6 Ми тя вече е

    2 0 Отговор
    поувяхнала, ако не е с прозрачна пола, никой няма да и обърне внимание...

    14:36 18.09.2026