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Русия удря по украинската икономика - с драматични последици
  Тема: Украйна

Русия удря по украинската икономика - с драматични последици

31 Август, 2026 06:01 848 12

  • украйна-
  • русия-
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  • пейтриът-
  • черно море

Атаките на Русия по украински заводи и кораби имат драматични последици. Москва използва предимството си във въздуха, за да унищожава украинската икономика.

Русия удря по украинската икономика - с драматични последици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия систематично тероризира хората в Украйна с дронове и ракети, почти ежедневно има жертви. Същевременно все по-ефективно разрушава икономиката на съседната страна. Наблюдателите бият тревога: много фирми са застрашени от сериозни загуби.

АРД цитира икономиста Андрий Длихач, който посочва драматични данни. Неговият анализ показва, че в следващите 12 месеца всяка фирма в Украйна има вероятност от 20 процента да бъде засегната от военен удар. „Опираме се на сведенията за това колко балистични ракети произвежда Русия, както и на обстоятелството, че не можем винаги да ги прехващаме."

До момента ефективна е само системата "Пейтриът"

Украинското военно разузнаване ГРУ смята, че Русия произвежда най-малко 60 балистични ракети месечно. Но Украйна в момента е до голяма степен беззащитна срещу тях. Още през юли, по нейни собствени данни, тя е успявала да прехване едва всяка седма балистична ракета, отбелязва германската обществена медия. Но междувременно армията е престанала да оповестява този вид статистика. Наблюдателите са на мнение, че това се прави, за да не станат ясни мащабите на безпомощността.

Ситуацията е обезпокоителна, тъй като в Украйна до момента само американските системи „Пейтриът" бяха достатъчно ефективни за прехващането на руски ракети. А тази година Киев няма възможност да купи достатъчно количество, посочва АРД.

По думите на президента Володимир Зеленски до края на годината общият им брой ще достигне 264, като сред тях са и по-малко ефективните от варианта РАС-2. През миналата година ракетите "Пейтриът" са били 364, пише германската обществена медия. В началото на седмицата, на срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите", Украйна получи нови обещания, но само за „няколко нови ракети", както изтъкна Зеленски.

Нулев растеж или дори спад

Икономистът Длихач отбелязва, че Украйна вече е усетила липсата на ракетите. През тази година мащабните руски оръжия вече са нанесли двойно повече щети на икономиката, отколкото за всички четири години война преди това. При това, без да се визират щетите, нанесени от сраженията в близост до фронта - там почти всички предприятия са до голяма степен разрушени.

И други наблюдатели смятат, че положението е драматично. Британският "Economist" излезе със заглавие „Руските удари нанасят големи щети на украинската икономика". Експертите коригират икономическите си прогнози за Украйна надолу. Правителството вече говори само за 1,4 процента растеж, а експертите смятат, че е по-вероятно растежът да е нула и дори да се стигне до спад.

Директни нападения срещу кораби

Русия целенасочено атакува възлови отрасли в Украйна - включително стоманодобива. През август руските ракети нанесоха удари срещу доменни пещи в Запорожие и Кривой рог, както съобщават медиите.

Особено болезнени обаче са започналите от юли нападения в Черно море, казва икономистката Олена Билан, цитирана от АРД. Русия отдавна атакува редовно пристанищната инфраструктура, но директните нападения срещу кораби са новост. Затова напоследък почти никакви кораби не акостират в пристанищата около Одеса, посочва Билан.

"Това сериозно ще се отрази на икономиката", подчертава експертката. Тъй като през черноморските пристанища минават 90 процента от селскостопанския износ, 60 процента от износа на стомана и половината от износа на руда. А превозите могат да бъдат пренасочени само частично, обяснява Билан.

Експертите призовават за намеса на държавата

От катастрофа е застрашено най-вече селското стопанство, пише АРД. Смята се, че Украйна би искала да изнесе през тази година над 50 милиона тона зърно. Част от него би могла да бъде складирана, но Русия атакува и силозите, казва икономистът Длихач. Според него държавата сега трябва да предприеме поне това, което е възможно - например да стимулира изгодните кредити за фирмите.

С нейна помощ те биха могли да възобновят производството и логистиката в западните части на страната, да ги разделят на по-малки звена или дори да ги прехвърлят под земята. Украинските предприемачи са доказали, че могат да се справят с екстремни ситуации, но вече са изтощени от войната, изтъква Длихач пред АРД.

Автор: Флориан Келерман ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА Е

    14 3 Отговор
    целта на занятието !

    06:10 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град София

    12 1 Отговор
    Бииий да те уважават!

    06:21 31.08.2026

  • 5 Шорт

    13 1 Отговор
    Путин най после се събуди!

    06:22 31.08.2026

  • 6 Оня

    11 0 Отговор
    Ко викаш Ко? Дойче нещо си? Верно ли бе умници? Чак сега си разбрахте?

    06:22 31.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КРЕДИТИ ЛИ ПРОЧЕТОХ?!?!!

    7 0 Отговор
    ТУКА.........БАНКИТЕ ША СА ОБЛАЖАТ ТОЕСТ ЕВРЕИТЕ. ТЕ ВЪРТЯТ СВЕТА НА ПРЪСТА СИ...

    06:23 31.08.2026

  • 9 Укра

    7 1 Отговор
    Блогъри , говорят вече за 100 жертви на взрива в село Мила до Киев .

    06:28 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много боклук много нещо

    0 0 Отговор
    Ами вие какво си мислите бе боклуци?? Какво ви беше в продажните главици? Давате оръжия на Украйна, пращате народа и да мре на бойното поле и не се спрях те, продължихте, като идеята ви беше до последния украинец. Ето получи се това, и сега какви ги дращите? Трябва да ви съберат всички къде бутахте към ескалация и да бъдете съдени по законите на войната. Нищо чудно и това да се случи, като гледам как се развиват събитията.

    06:40 31.08.2026

  • 12 осраински

    1 0 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯТ ФАШИСТ

    06:42 31.08.2026