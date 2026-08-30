Трагедията край Киев заради "престъпна небрежност"?

След тежката руска атака в близост до Киев, при която загинаха 37 души, украинското правителство вече говори за „небрежност“ от украинска страна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че в селището Мила, в окръг Буча, е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси.

Започнало е разследване

Зеленски посочи, че според действащите правила за съхранение на боеприпаси те не бива да се складират в близост до къщи и жилищни райони. Той заяви, че става дума за „ужасна ситуация“ и „ужасна небрежност от страна на онези, които са съхранявали боеприпаси в непосредствена близост до хората“. По думите му са били засегнати дом за възрастни хора, както и редица жилищни сгради. Започнало е наказателно разследване.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киевска област, в която попада и Буча, заяви, че са били засегнати най-малко 50 жилищни сгради. Атаката е предизвикала и голям пожар, който се е разпрострял върху къщи и един ресторант. Украинските медии цитираха Ткаченко, според когото 34 от загиналите са били обитатели на дома за възрастни хора.

"Престъпна небрежност"

Подобно на Зеленски, мнение изрази и министър-председателят Серхий Корецки. Той посочи, че при нападението срещу киевското предградие Вишневе в началото на юли, когато също бе ударен склад за боеприпаси, загинаха 22 души, а големи експлозии и пожари се разпространиха към близките къщи. „Очевидно тази ужасна трагедия не е послужила за урок. Да се допускат същите грешки в петата година от руската агресия срещу Украйна е престъпна небрежност“, заяви Корецки.

Руското министерство на отбраната на свой ред заяви, че в Мила е бил ударен склад с компоненти и пускови устройства за дронове с голям обсег. Освен това са били атакувани пристанищата в Миколаев и Исмаил, както и логистичен център и складове в региона на Киев, в които са били съхранявани части за украински крилати ракети от типа „Фламинго“.

Автор: Ребека Барт ARD