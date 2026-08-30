Трагедията край Киев заради "престъпна небрежност"?

След тежката руска атака в близост до Киев, при която загинаха 37 души, украинското правителство вече говори за „небрежност“ от украинска страна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че в селището Мила, в окръг Буча, е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси.
Започнало е разследване
Зеленски посочи, че според действащите правила за съхранение на боеприпаси те не бива да се складират в близост до къщи и жилищни райони. Той заяви, че става дума за „ужасна ситуация“ и „ужасна небрежност от страна на онези, които са съхранявали боеприпаси в непосредствена близост до хората“. По думите му са били засегнати дом за възрастни хора, както и редица жилищни сгради. Започнало е наказателно разследване.
Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киевска област, в която попада и Буча, заяви, че са били засегнати най-малко 50 жилищни сгради. Атаката е предизвикала и голям пожар, който се е разпрострял върху къщи и един ресторант. Украинските медии цитираха Ткаченко, според когото 34 от загиналите са били обитатели на дома за възрастни хора.
"Престъпна небрежност"
Подобно на Зеленски, мнение изрази и министър-председателят Серхий Корецки. Той посочи, че при нападението срещу киевското предградие Вишневе в началото на юли, когато също бе ударен склад за боеприпаси, загинаха 22 души, а големи експлозии и пожари се разпространиха към близките къщи. „Очевидно тази ужасна трагедия не е послужила за урок. Да се допускат същите грешки в петата година от руската агресия срещу Украйна е престъпна небрежност“, заяви Корецки.
Руското министерство на отбраната на свой ред заяви, че в Мила е бил ударен склад с компоненти и пускови устройства за дронове с голям обсег. Освен това са били атакувани пристанищата в Миколаев и Исмаил, както и логистичен център и складове в региона на Киев, в които са били съхранявани части за украински крилати ракети от типа „Фламинго“.
Автор: Ребека Барт ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #18, #24, #26, #31, #71, #74, #78, #80
11:03 30.08.2026
2 Анонимен
11:03 30.08.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #17, #27
11:03 30.08.2026
4 ВВП
11:04 30.08.2026
5 Тц, тц, тц!
11:04 30.08.2026
6 Чукче - коледар
-Трагедия за прасето, празник за цялата рода.
11:04 30.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ФАКТ
Коментиран от #37, #46, #67
11:05 30.08.2026
9 Слугата на еврейския народ:
11:06 30.08.2026
10 Махони
Коментиран от #39
11:06 30.08.2026
11 Антирашист 4118
Коментиран от #75
11:06 30.08.2026
12 Вашето мнение
11:07 30.08.2026
13 Виновните са в затвора
Борбата за освобождение на Украйна от руския окупатор продължава ефективно.
Коментиран от #77
11:07 30.08.2026
14 ВВП
11:07 30.08.2026
15 Ъъъъ
Коментиран от #29
11:08 30.08.2026
16 Вашето мнение
11:10 30.08.2026
17 ❓❓❓❓
До коментар #3 от "Тик-Ток":Зеленски и украинските въоръжени сили направиха изявления относно експлозията в склад за боеприпаси близо до Киев.
„След инцидента във Вишнево се случи друго подобно престъпление. Това е абсолютно неприемливо. Очаквам подробностите да бъдат своевременно оповестени публично. Първият удар е поразил склад за боеприпаси, който определено не е трябвало да бъде там – склад на Силите за отбрана. Детонацията на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове беше в значителен мащаб“, каза Зеленски.
Броят на загиналите от нападението срещу складове, последвано от детонация в област Буча, се е увеличил до 37, съобщава Регионалната военна администрация.
Всички ръководители на подразделения на Силите за сигурност и отбрана, както и на отбранителни предприятия, трябва да извършат пълна проверка на складовете за оръжие и боеприпаси. Такива съоръжения не трябва да се разполагат в близост до жилищни сгради, заяви украинското Министерство на отбраната.
Защо украинскатаХунта се крие зад гърба на цивилните хорица. Защо си мисли, че руснаците няма да уцелят складовете с оръжия, убиващи руски жени и деца. Складове пълни със западни оръжия?
11:10 30.08.2026
18 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #1 от "ФАКТ":Ми след казването кво да не цели то руснаците уцелиха де що има в укрия, па никой не влиза в Русия да обезглавява нещо си там, е сега кво правим.
Коментиран от #28
11:12 30.08.2026
19 Голяма скука е тука
Коментиран от #33
11:12 30.08.2026
20 Симона
11:12 30.08.2026
21 Лакеите на Пентагона
11:13 30.08.2026
22 дискотека укрия
11:14 30.08.2026
23 az СВО Победа 81
От първия ден на СВО, Киев умишлено крие военна техника, оборудване, боеприпаси, личен състав в цивилната зона, за да ги запази от удари, т.к. руснаците пазят цивилните и не бият по тях.
11:14 30.08.2026
24 Европеец
До коментар #1 от "ФАКТ":Бе ,гледам много знаеш бе..... Престъпна небрежност и Малоумие е самото решение на киевската хунта да иска присъединяване към НАТО и да тръгне да воюва с Русия....
11:14 30.08.2026
25 последната укра
Коментиран от #36
11:14 30.08.2026
26 Ех тозав пингвин ти беше там
До коментар #1 от "ФАКТ":Когато сащисаните казват какво може и какво не ,почивен ден неделя е върни се в леглото при мъжката си половинка .може да те поканя на гости с меките си пръсти да правиш войничета от Лего и да играеш на война през това време аз ще те наблюдавам и правя ножка ще ти позволя да викаш слава украйне до като вкарвам 45 годишната си наденица в теб
11:15 30.08.2026
27 Най-големият концлагер е Северна Корея
До коментар #3 от "Тик-Ток":След нея се нареждат Русия и някои африкански диктатури :)
Коментиран от #34
11:16 30.08.2026
28 Какво означава
До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":русораст и евраст ?
11:16 30.08.2026
29 Европеец
До коментар #15 от "Ъъъъ":Съжалявам тоя пропаганден автор не го чета ...
11:17 30.08.2026
30 небрежност
11:17 30.08.2026
31 1812
До коментар #1 от "ФАКТ":Може да влязат, може даже да попътуват из часовите пояси, въпросът е как ще излязат..
11:19 30.08.2026
32 име
11:20 30.08.2026
33 Ъъъъ
До коментар #19 от "Голяма скука е тука":Днес играе голф!
11:20 30.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 име
11:22 30.08.2026
36 Факти
До коментар #25 от "последната укра":Украинците знаят много добре кой е виновен за съдбата им. Три века руско робство приключват сега. Руската чума повече никога няма да стъпи в Украйна.
Коментиран от #54
11:22 30.08.2026
37 Не се напрягай толкова
До коментар #8 от "ФАКТ":Направи си една разходка..да ти се прочисти мозъка..
Например «Мосбилет» е събрал три кратки маршрута из Москва, които мгат да се премина даже при пълен график. Предлага се да се започне с запознанство с творчеството на Сергей Есенин в «Есенин-център», да се отбиеш в Музея К.Г. Паустовски и да отпочинеш край езерцето или да се отправиш в Дом-музея на Марина Цветаева, а след това да се разходиш по Новия Арбат.
В Ямбол сигурно има подобни екскурзии..
11:25 30.08.2026
38 Простият
11:25 30.08.2026
39 Използва
До коментар #10 от "Махони":народа си, като жив щит.
11:25 30.08.2026
40 Механик
До коментар #7 от "ВВП":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #64, #66
11:27 30.08.2026
41 венсеремос
Коментиран от #49
11:27 30.08.2026
42 404 приключи
Коментиран от #45
11:30 30.08.2026
43 В куьоф
11:30 30.08.2026
44 хъхъ
Този път екплозиите бяха толкова силни, че дори пропагандата не успя да прикрие какво е ударено.
11:32 30.08.2026
45 Глупаво е
До коментар #42 от "404 приключи":да тролиш.
11:32 30.08.2026
46 жжжжжжжжжж
До коментар #8 от "ФАКТ":Заводите работят от години, Путин едва сега щял да ги удря. Наистина много смешно и нерешително човече.
11:33 30.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Е.С.
11:34 30.08.2026
49 Тичкай да я ликвидираш
До коментар #41 от "венсеремос":С лозунги не става. Заради такива неактивни като теб Раша не напредва на фронта, а превзема само вече превзети села.
11:35 30.08.2026
50 Павел Пенев
11:36 30.08.2026
51 Смях с копейки
Хора, днес попаднах на една публикация и щях да умра от смях! Сърцето ми се сви от трогателната гледка: коментарите отдолу бяха превзети от армия нашенски путинисти и пишман-русофили. Едно такова мазнене, едно мачкане на каскети, едно виртуално слюноотделяне към всичко руско – направо не е истина! Нашите се кланят до земята, целуват руския флаг през екрана, пускат емотикони с рози и пишат с разтуптени сърца: „Ах, братушки! Благодаря ви, че ви има! Ние сме един народ, вие ни освободихме от робството, а пък ние нали ви дадохме буквите, православието и езика! Гуш?“ 🇧🇬❤️🇷🇺
И точно тук настъпи великата комедия! Вместо братска прегръдка от Москва, отдолу се включиха истински руснаци и им удариха такъв звучен, виртуален шамар през пръстите, че на нашите путинисти сигурно им паднаха изкуствените зъби. Руснаците започнаха брутално да им се присмиват и да им пишат: „Иди на..., болгарин! Какви букви сте ни дали вие, бе? Всичко ни е от Византия, Кирил и Методий са македонци, а вие сте просто едни натовски предатели без история!“
Няма по-велик срам от това да гледаш как българският соц-носталгик се опитва да направи културен бартер („аз на тебе азбука, ти на мене свобода“), за да седне на една маса с „големия брат“, а самият голям брат го рита под масата. Нашенецът си мисли, че сме равностойни партньори, а за руския империалист съществува само една истина: Русия е център на Вселената, а малките държави с
Коментиран от #53, #57, #62, #81
11:36 30.08.2026
52 Копейки
11:38 30.08.2026
53 Смях с ватенки
До коментар #51 от "Смях с копейки":Копейчикът си мисли, че сме равностойни партньори, а за руския империалист съществува само една истина: Русия е център на Вселената, а малките държави са длъжни да мълчат, да козируват и да са благодарни до гроб!
Най-смешното е, че руските тролове беснеят и отричат историческия факт, че църковнославянският им език е всъщност чист старобългарски, а книгите са внасяни с каруци от Преслав и Охрид. За надутото им его е космическо унижение да признаят, че тяхната огромна ядрена империя някога е била покръстена и грамотно захранена от малка България!
И докато нашенските коленопреклонни патриоти продължават да бленуват за „чистата любов на Дядо Иван“, историята тихо им напомня: през 1877 г. руската армия идва тук от държава, в която допреди 16 години е имало официално РОБСТВО (крепостно право). Руските войници тогава остават шокирани, че „поробеният“ българин живее в хубава двуетажна къща, има собствена земя и по-модерни училища от тези в Москва! 🏡😲
Но нищо, другари путинисти! Вие не спирайте да се мазните из мрежите и да пишете „Спасибо“, докато отсреща ви обясняват, че не съществувате на картата. Няма по-красива романтика от това да обичаш някого, който те смята за заден двор и ти се плюе на историята! Наздраве за „братството“!
11:39 30.08.2026
54 Ъъъ
До коментар #36 от "Факти":"Руската чума повече никога няма да стъпи в Украйна."
То няма да има къде да стъпи... Щото няма да има "Украйна"!
П.с
Укроте бръщолевят за някаква 600-хилядна войска, която щяла да атакува Киев и Чернигов....
11:39 30.08.2026
55 Споко!
Било лесно и за предпочитане след като умните им военачалници бяха пратили техни колеги да копаят окопи край Чернобил против украински танкове. 🥳🥳🥳
А севернокорейците не могат да се нарадват на късмета си да поживеят малко в цивилизована страна. Всички до един са помолили да ги водят безследно изчезнали.
11:43 30.08.2026
56 Груз 404
11:44 30.08.2026
57 БГ путинистите са най путинисти
До коментар #51 от "Смях с копейки":в света. Но! Винаги са капо.
11:46 30.08.2026
58 укра без глава и мозък
Коментиран от #73
11:47 30.08.2026
59 Правила?
11:48 30.08.2026
60 Зелен бункерен rнom
11:49 30.08.2026
61 не може да бъде
Коментиран от #65
11:49 30.08.2026
62 Хахааа!
До коментар #51 от "Смях с копейки":Няма такова падение! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Нашият Горски Пич пънеше ли се там?
11:50 30.08.2026
63 Последният украинец
11:51 30.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 не може да бъде -уточнение
До коментар #61 от "не може да бъде":Исках да напиша -Не е ракета Искандер или Циркон -.А Е безпилотник Геран - 4 или 5 ...извинявам се за пропуска
Коментиран от #69
11:54 30.08.2026
66 Мен два пъти ме лъгаха коцетата,
До коментар #40 от "Механик":ама аз си взех дипломата и започнах да чета и да се къпя.
11:55 30.08.2026
67 Историк
До коментар #8 от "ФАКТ":Не са на вятъра, 3 млн. при Бандера.
11:56 30.08.2026
68 Мишел
Коментиран от #82
11:57 30.08.2026
69 Безсмислено е да си уточняваш
До коментар #65 от "не може да бъде -уточнение":фейковете. Труд на вятъра.
11:57 30.08.2026
70 Споко!
Било лесно и за предпочитане след като умните им военачалници бяха пратили техни колеги да копаят окопи край Чернобил против украински танкове. 🥳🥳🥳
А севернокорейците не могат да се нарадват на късмета си да поживеят малко в цивилизована страна. Всички до един са помолили да ги водят безследно изчезнали.
11:59 30.08.2026
71 Мутата
До коментар #1 от "ФАКТ":Пий хаповете, щото ще джйдат ония с белите пристилки.
12:01 30.08.2026
72 Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)
Коментиран от #76
12:02 30.08.2026
73 Руски солдат
До коментар #58 от "укра без глава и мозък":А нас питаш ли ни. Умните ни шефове ни бяха пратили да копаем противотанкови окопи край Чернобил.
12:02 30.08.2026
74 Стоян
До коментар #1 от "ФАКТ":И под сто ника да пишете ваша милост, про100тията ви личи от всякъде и ви издава.
12:03 30.08.2026
75 Антишорошпия
До коментар #11 от "Антирашист 4118":Верваме само на либерастите!
12:03 30.08.2026
76 Я, Янукович!
До коментар #72 от "Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)":Че нали си в Кремъл бре?! И тоалетната си ли влачи със себе си?
Не им ли я предложи доброволно срещу закрила?
Я пак!
12:03 30.08.2026
77 Ще има размяна на военнопленници
До коментар #13 от "Виновните са в затвора":100 корееца за 1000 укри.🤣🤣
12:05 30.08.2026
78 Мишел
До коментар #1 от "ФАКТ":Дали ще влязат в Москва, след като руските ракети стигат до Лондон за 6 минути, до Вашингтон за 18 минути, а техните Минитмън до Москва за час?
12:06 30.08.2026
79 Знае
Коментиран от #83
12:06 30.08.2026
80 бай Митко
До коментар #1 от "ФАКТ":Да, да ще влязат, но дали ще излязат!? Това е въпросът, на който си и отговарят, и за това не влизат! Дръвцето, ще гризват дръвцето!
12:07 30.08.2026
81 Иван Русанов
До коментар #51 от "Смях с копейки":Когато някой няма уважение ,към подвига на братята руси ,това са хора достойни за нищо друго освен презрение !
1878г. да тръгнеш от 2 000 километра пеш и наконе ,да влачиш със себе си цялото въоръжение и снаряжение ,да пътуваш ден и нощ ,да спиш където замръкнеш ,да ядеш каквото има ,да оставиш жена и деца ,да зарежеш родината си ,да тръгнеш не само към неизвестното ,а да тръгнеш за да се биеш и дори да умреш ,за каузата на друг народ !
Това нали разбирате е дори повече от подвиг !
Всичко това във време в ,което няма дори нормални пътища ,във време в което трябва да прекосиш реки и планини ,във времена в които всичко с което тръгваш е това ,което е на гърба ти и с него трябва да преминеш всички изпитания на които ще бъдеш подложен !
Това изобщо може ли днешният разглезен човек дори за секунда да си го представи !
Разбирате ли как само нищо не разбирате ,как огромен процент от днешните ни политици и съмишленици не са виждали дори войнишки шинел ,не са виждали войнишка манерка ,не са виждали партенка,камо ли да са навивали !
Разбирате ли за каква огромна неблагодарност става дума ,при положение ,че днес от нас се иска да поднесем един венец и само да кажем благодарим ви братушки и да се поклоним доземи ,за всичко онова ,което никой друг никъде по света не е сторил за своите братя ,по език,азбука и религия !
Ето как изглажда Курган тогава и вместо да се строят свои пътища и магистрали ,русите идват при нас за да помагат !
Хвала за подвига ви б
12:09 30.08.2026
82 не може да бъде
До коментар #68 от "Мишел":Сега се разбира че след детонацията така са хвърчали някои складирани неща че е трябвало да се затвори за около 10 ч.в двете посоки магистралата Киев- Житомир в отсечката от 17 до 32 км !?Въпросът е дали не са хвърчали ракети от партидата Патриоти -около 30 бр -които Великобритания и Франция великодушно отпуснаха/събраха с усилие/ на Украйна съвсем наскоро ---няма как други неща -освен ракети-да хвърчат на разстояние 30-40 км!?!?
12:09 30.08.2026
83 Знаещ
До коментар #79 от "Знае":Данните за убитите и безследно изчезналилите при взривът на арсенала в Киев изнесе тази заран в украинският телеграм канал MayiakUA бившият заместник командир в Азов , бандеровецът неонацист Мосейчук.
12:10 30.08.2026
84 Зелю контраступа
12:26 30.08.2026
85 Моряка
12:26 30.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.