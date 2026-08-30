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Трагедията край Киев заради "престъпна небрежност"?
  Тема: Украйна

Трагедията край Киев заради "престъпна небрежност"?

30 Август, 2026 11:00 2 988 86

  • украйна-
  • киев-
  • буча-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

След тежка руска атака, при която загинаха 37 души, украинският президент Зеленски заяви, че е допусната "небрежност"

Трагедията край Киев заради "престъпна небрежност"? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След тежката руска атака в близост до Киев, при която загинаха 37 души, украинското правителство вече говори за „небрежност“ от украинска страна. Президентът Володимир Зеленски заяви, че в селището Мила, в окръг Буча, е бил ударен склад, в който са се съхранявали боеприпаси.

Започнало е разследване

Зеленски посочи, че според действащите правила за съхранение на боеприпаси те не бива да се складират в близост до къщи и жилищни райони. Той заяви, че става дума за „ужасна ситуация“ и „ужасна небрежност от страна на онези, които са съхранявали боеприпаси в непосредствена близост до хората“. По думите му са били засегнати дом за възрастни хора, както и редица жилищни сгради. Започнало е наказателно разследване.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киевска област, в която попада и Буча, заяви, че са били засегнати най-малко 50 жилищни сгради. Атаката е предизвикала и голям пожар, който се е разпрострял върху къщи и един ресторант. Украинските медии цитираха Ткаченко, според когото 34 от загиналите са били обитатели на дома за възрастни хора.

"Престъпна небрежност"

Подобно на Зеленски, мнение изрази и министър-председателят Серхий Корецки. Той посочи, че при нападението срещу киевското предградие Вишневе в началото на юли, когато също бе ударен склад за боеприпаси, загинаха 22 души, а големи експлозии и пожари се разпространиха към близките къщи. „Очевидно тази ужасна трагедия не е послужила за урок. Да се допускат същите грешки в петата година от руската агресия срещу Украйна е престъпна небрежност“, заяви Корецки.

Руското министерство на отбраната на свой ред заяви, че в Мила е бил ударен склад с компоненти и пускови устройства за дронове с голям обсег. Освен това са били атакувани пристанищата в Миколаев и Исмаил, както и логистичен център и складове в региона на Киев, в които са били съхранявани части за украински крилати ракети от типа „Фламинго“.

Автор: Ребека Барт ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    13 135 Отговор
    САЩ и Англия казват на малкия кремълски многоход какво не може да цели в Украйна. Иначе ще влязат в Русия и ще обезглавят ръководството й както в Иран. Затова Путлер е многоходов.

    Коментиран от #18, #24, #26, #31, #71, #74, #78, #80

    11:03 30.08.2026

  • 2 Анонимен

    12 12 Отговор
    Не беше ли замесен и със следене на домовете?

    11:03 30.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    108 7 Отговор
    Yсрайна е един огромен концлагер

    Коментиран от #17, #27

    11:03 30.08.2026

  • 4 ВВП

    76 6 Отговор
    Окрсинска мъкъъ.Това шее бъдещето .

    11:04 30.08.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    102 7 Отговор
    Пък ние си мислехме, че е било склад за детски играчки! Виж ти!

    11:04 30.08.2026

  • 6 Чукче - коледар

    65 7 Отговор
    По Коледа е същото:
    -Трагедия за прасето, празник за цялата рода.

    11:04 30.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ФАКТ

    10 83 Отговор
    Птулер тази седмица "заплаши" Англия, че ще започне да цели военните й завпди в Украйна. Що за военна стратегия е това, копейки? 2 млн жертви на вятъра. За страхливия, крадлив многоход.

    Коментиран от #37, #46, #67

    11:05 30.08.2026

  • 9 Слугата на еврейския народ:

    68 8 Отговор
    Ама това беше завод за климатици!

    11:06 30.08.2026

  • 10 Махони

    85 7 Отговор
    Обичайна практика е украинската армия да крие оръжия и боеприпаси в детски градини, училища, сред жилишни сгради. Като една истинска терористична организация.

    Коментиран от #39

    11:06 30.08.2026

  • 11 Антирашист 4118

    6 56 Отговор
    Вредно е да се вярва на просия !

    Коментиран от #75

    11:06 30.08.2026

  • 12 Вашето мнение

    70 6 Отговор
    Бандеррите непрекъснато се крият под полите на жените и зад децата, сега били допуснали престъпна небрежност. Бухахахахаха, приказки за лека нощ на гладкоизпилени паветни мозъчета.

    11:07 30.08.2026

  • 13 Виновните са в затвора

    6 59 Отговор
    при пленените севернокорейци.
    Борбата за освобождение на Украйна от руския окупатор продължава ефективно.

    Коментиран от #77

    11:07 30.08.2026

  • 14 ВВП

    60 7 Отговор
    ЦРУ шеф отишъл в Москва да моли .да не взривяват американски инсталации..и да прибере труповете .на ,,сътрудниците,,

    11:07 30.08.2026

  • 15 Ъъъъ

    53 6 Отговор
    Вече забравих, какво лъгаха по този въпрос DW? Моля някой да ми припомни!

    Коментиран от #29

    11:08 30.08.2026

  • 16 Вашето мнение

    45 6 Отговор
    ДВ пуска поредната пропаганда за жълтопаветни маймуни, които с промитите си мозъчета попиват като гъба.

    11:10 30.08.2026

  • 17 ❓❓❓❓

    36 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Зеленски и украинските въоръжени сили направиха изявления относно експлозията в склад за боеприпаси близо до Киев.

    „След инцидента във Вишнево се случи друго подобно престъпление. Това е абсолютно неприемливо. Очаквам подробностите да бъдат своевременно оповестени публично. Първият удар е поразил склад за боеприпаси, който определено не е трябвало да бъде там – склад на Силите за отбрана. Детонацията на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове беше в значителен мащаб“, каза Зеленски.

    Броят на загиналите от нападението срещу складове, последвано от детонация в област Буча, се е увеличил до 37, съобщава Регионалната военна администрация.

    Всички ръководители на подразделения на Силите за сигурност и отбрана, както и на отбранителни предприятия, трябва да извършат пълна проверка на складовете за оръжие и боеприпаси. Такива съоръжения не трябва да се разполагат в близост до жилищни сгради, заяви украинското Министерство на отбраната.
    Защо украинскатаХунта се крие зад гърба на цивилните хорица. Защо си мисли, че руснаците няма да уцелят складовете с оръжия, убиващи руски жени и деца. Складове пълни със западни оръжия?

    11:10 30.08.2026

  • 18 Удри евраста с лопатЕто

    41 7 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Ми след казването кво да не цели то руснаците уцелиха де що има в укрия, па никой не влиза в Русия да обезглавява нещо си там, е сега кво правим.

    Коментиран от #28

    11:12 30.08.2026

  • 19 Голяма скука е тука

    28 6 Отговор
    Даже нищо не казват какво прави Доналд Тръмп!

    Коментиран от #33

    11:12 30.08.2026

  • 20 Симона

    36 7 Отговор
    Какъв кеф, оръжията на урсуля трепят бандерюги

    11:12 30.08.2026

  • 21 Лакеите на Пентагона

    32 7 Отговор
    За отмъщение, ще поизтрепе малко деца по плажове и автобуси, с нашите данъци.

    11:13 30.08.2026

  • 22 дискотека укрия

    24 5 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    11:14 30.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    42 5 Отговор
    Никаква небрежност!

    От първия ден на СВО, Киев умишлено крие военна техника, оборудване, боеприпаси, личен състав в цивилната зона, за да ги запази от удари, т.к. руснаците пазят цивилните и не бият по тях.

    11:14 30.08.2026

  • 24 Европеец

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Бе ,гледам много знаеш бе..... Престъпна небрежност и Малоумие е самото решение на киевската хунта да иска присъединяване към НАТО и да тръгне да воюва с Русия....

    11:14 30.08.2026

  • 25 последната укра

    32 7 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    Коментиран от #36

    11:14 30.08.2026

  • 26 Ех тозав пингвин ти беше там

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Когато сащисаните казват какво може и какво не ,почивен ден неделя е върни се в леглото при мъжката си половинка .може да те поканя на гости с меките си пръсти да правиш войничета от Лего и да играеш на война през това време аз ще те наблюдавам и правя ножка ще ти позволя да викаш слава украйне до като вкарвам 45 годишната си наденица в теб

    11:15 30.08.2026

  • 27 Най-големият концлагер е Северна Корея

    6 33 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    След нея се нареждат Русия и някои африкански диктатури :)

    Коментиран от #34

    11:16 30.08.2026

  • 28 Какво означава

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":

    русораст и евраст ?

    11:16 30.08.2026

  • 29 Европеец

    16 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    Съжалявам тоя пропаганден автор не го чета ...

    11:17 30.08.2026

  • 30 небрежност

    20 4 Отговор
    Подземни складове се строят бавно, а планини като в Персия няма.

    11:17 30.08.2026

  • 31 1812

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Може да влязат, може даже да попътуват из часовите пояси, въпросът е как ще излязат..

    11:19 30.08.2026

  • 32 име

    25 3 Отговор
    Накомана отдавна си призна, че не могат да допуснат цивилните да се изнесат от градовете, защото иначе руснаците ще напредват много бързо.

    11:20 30.08.2026

  • 33 Ъъъъ

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Голяма скука е тука":

    Днес играе голф!

    11:20 30.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 име

    19 2 Отговор
    Фламингото станало на нощно бинго! Последния срок за влизането в употреба беше тази есен, сега ЩЕ има спрягане на упротребата на частицата ЩЕ.

    11:22 30.08.2026

  • 36 Факти

    3 29 Отговор

    До коментар #25 от "последната укра":

    Украинците знаят много добре кой е виновен за съдбата им. Три века руско робство приключват сега. Руската чума повече никога няма да стъпи в Украйна.

    Коментиран от #54

    11:22 30.08.2026

  • 37 Не се напрягай толкова

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Направи си една разходка..да ти се прочисти мозъка..
    Например «Мосбилет» е събрал три кратки маршрута из Москва, които мгат да се премина даже при пълен график. Предлага се да се започне с запознанство с творчеството на Сергей Есенин в «Есенин-център», да се отбиеш в Музея К.Г. Паустовски и да отпочинеш край езерцето или да се отправиш в Дом-музея на Марина Цветаева, а след това да се разходиш по Новия Арбат.
    В Ямбол сигурно има подобни екскурзии..

    11:25 30.08.2026

  • 38 Простият

    18 1 Отговор
    Не е след тежка руска атака, а поради не спазване на нормативите (украинските). Дори Злиенски ви го каза в прав текст: "Зеленски посочи, че според действащите правила за съхранение на боеприпаси те не бива да се складират в близост до къщи и жилищни райони. Той заяви, че става дума за „ужасна ситуация“ и „ужасна небрежност от страна на онези, които са съхранявали боеприпаси в непосредствена близост до хората“..... Започнало е наказателно разследване." Какво точно не е ясно?

    11:25 30.08.2026

  • 39 Използва

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Махони":

    народа си, като жив щит.

    11:25 30.08.2026

  • 40 Механик

    3 21 Отговор

    До коментар #7 от "ВВП":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #64, #66

    11:27 30.08.2026

  • 41 венсеремос

    21 2 Отговор
    ОКРАИНА/покрайнина трябва да бде ликвидирана без остатък .Зелената еуглена/наркоман със златни тоалетни да бъде ликвидиран.Киев да бъде разрушен ,където се съхранява боеприпаси доставени от кръвосмесителна Англия и от Сащ.

    Коментиран от #49

    11:27 30.08.2026

  • 42 404 приключи

    19 2 Отговор
    Виновни за войната са лакомите англосаксонсци! Но лакомо ду. пе кръв се. ре! Зелената въшка скоро ще бъде линчувана!

    Коментиран от #45

    11:30 30.08.2026

  • 43 В куьоф

    6 2 Отговор
    Всичко е "ок".... съгласно плановете....

    11:30 30.08.2026

  • 44 хъхъ

    17 2 Отговор
    Русия все уж удря жилищни сгради и цивилни обекти, пък все яко гърми след удара.
    Този път екплозиите бяха толкова силни, че дори пропагандата не успя да прикрие какво е ударено.

    11:32 30.08.2026

  • 45 Глупаво е

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "404 приключи":

    да тролиш.

    11:32 30.08.2026

  • 46 жжжжжжжжжж

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Заводите работят от години, Путин едва сега щял да ги удря. Наистина много смешно и нерешително човече.

    11:33 30.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Е.С.

    12 3 Отговор
    Как ще е престъпна небрежност. Хунтата в Киев използува цивилните като жив щит.

    11:34 30.08.2026

  • 49 Тичкай да я ликвидираш

    3 11 Отговор

    До коментар #41 от "венсеремос":

    С лозунги не става. Заради такива неактивни като теб Раша не напредва на фронта, а превзема само вече превзети села.

    11:35 30.08.2026

  • 50 Павел Пенев

    16 1 Отговор
    Наркомана се прави на паднал от Марс. Тази "небрежност" за която говори е всъщност неговата тактика от началото на военните действия- да укрива военни и оръжия в жилищните сгради и да ползва населението като жив щит. Сега това се доказва за сетен път а той се прави на изненадан.

    11:36 30.08.2026

  • 51 Смях с копейки

    4 13 Отговор
    ДНЕС ВЪВ FACEBOOK: НАЙ-СМЕШНИЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ЦИРК БЕЗ ПАРИ!
    Хора, днес попаднах на една публикация и щях да умра от смях! Сърцето ми се сви от трогателната гледка: коментарите отдолу бяха превзети от армия нашенски путинисти и пишман-русофили. Едно такова мазнене, едно мачкане на каскети, едно виртуално слюноотделяне към всичко руско – направо не е истина! Нашите се кланят до земята, целуват руския флаг през екрана, пускат емотикони с рози и пишат с разтуптени сърца: „Ах, братушки! Благодаря ви, че ви има! Ние сме един народ, вие ни освободихме от робството, а пък ние нали ви дадохме буквите, православието и езика! Гуш?“ 🇧🇬❤️🇷🇺
    И точно тук настъпи великата комедия! Вместо братска прегръдка от Москва, отдолу се включиха истински руснаци и им удариха такъв звучен, виртуален шамар през пръстите, че на нашите путинисти сигурно им паднаха изкуствените зъби. Руснаците започнаха брутално да им се присмиват и да им пишат: „Иди на..., болгарин! Какви букви сте ни дали вие, бе? Всичко ни е от Византия, Кирил и Методий са македонци, а вие сте просто едни натовски предатели без история!“
    Няма по-велик срам от това да гледаш как българският соц-носталгик се опитва да направи културен бартер („аз на тебе азбука, ти на мене свобода“), за да седне на една маса с „големия брат“, а самият голям брат го рита под масата. Нашенецът си мисли, че сме равностойни партньори, а за руския империалист съществува само една истина: Русия е център на Вселената, а малките държави с

    Коментиран от #53, #57, #62, #81

    11:36 30.08.2026

  • 52 Копейки

    3 9 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    11:38 30.08.2026

  • 53 Смях с ватенки

    4 11 Отговор

    До коментар #51 от "Смях с копейки":

    Копейчикът си мисли, че сме равностойни партньори, а за руския империалист съществува само една истина: Русия е център на Вселената, а малките държави са длъжни да мълчат, да козируват и да са благодарни до гроб!
    Най-смешното е, че руските тролове беснеят и отричат историческия факт, че църковнославянският им език е всъщност чист старобългарски, а книгите са внасяни с каруци от Преслав и Охрид. За надутото им его е космическо унижение да признаят, че тяхната огромна ядрена империя някога е била покръстена и грамотно захранена от малка България!
    И докато нашенските коленопреклонни патриоти продължават да бленуват за „чистата любов на Дядо Иван“, историята тихо им напомня: през 1877 г. руската армия идва тук от държава, в която допреди 16 години е имало официално РОБСТВО (крепостно право). Руските войници тогава остават шокирани, че „поробеният“ българин живее в хубава двуетажна къща, има собствена земя и по-модерни училища от тези в Москва! 🏡😲
    Но нищо, другари путинисти! Вие не спирайте да се мазните из мрежите и да пишете „Спасибо“, докато отсреща ви обясняват, че не съществувате на картата. Няма по-красива романтика от това да обичаш някого, който те смята за заден двор и ти се плюе на историята! Наздраве за „братството“!

    11:39 30.08.2026

  • 54 Ъъъ

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    "Руската чума повече никога няма да стъпи в Украйна."

    То няма да има къде да стъпи... Щото няма да има "Украйна"!

    П.с

    Укроте бръщолевят за някаква 600-хилядна войска, която щяла да атакува Киев и Чернигов....

    11:39 30.08.2026

  • 55 Споко!

    1 5 Отговор
    Вече всичко е под контрол. Руските и севернокорейските пленници разчистиха местопрестъплението. Руснаците с радост го правят и се молят да не ги връщат на Путин, че ще ги прател пак на фронта. Обещали в замяна да построят наново завода.
    Било лесно и за предпочитане след като умните им военачалници бяха пратили техни колеги да копаят окопи край Чернобил против украински танкове. 🥳🥳🥳
    А севернокорейците не могат да се нарадват на късмета си да поживеят малко в цивилизована страна. Всички до един са помолили да ги водят безследно изчезнали.

    11:43 30.08.2026

  • 56 Груз 404

    5 2 Отговор
    Украинската кочина гори като суха трева и пуши продължително.

    11:44 30.08.2026

  • 57 БГ путинистите са най путинисти

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Смях с копейки":

    в света. Но! Винаги са капо.

    11:46 30.08.2026

  • 58 укра без глава и мозък

    4 2 Отговор
    Тъкмо започнахме контраступа и WC - то се подпали. 🫢🫢🫢

    Коментиран от #73

    11:47 30.08.2026

  • 59 Правила?

    4 2 Отговор
    Според действащите украински правила, масово се укриват в цивилни обекти, болници, училища и жилищни райони.

    11:48 30.08.2026

  • 60 Зелен бункерен rнom

    3 2 Отговор
    Шефа на цру ми подари пожарогасител и огнеупорна тоалетна.

    11:49 30.08.2026

  • 61 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Считам че ударът по склада за боеприпаси в предградието Мила/Милая/ заслужава сериозно внимание и както виждам в Германия се усещат даже върлите русофоби!?Пораженията са не само само материални-на имиджа на украинската власт и военно р-ства е нанесена ужасна рана -тази небрежност за която се говори всъщност е връх на цинизма изразяващ се в отношение към цивилни хора като разходен материал -става дума за възрастни хора настанени в пансионат край когото са сложили боеприпасите ...и поне половината от жертвите са от пансионата !?Възниква въпросът това отношение не е ли към всички в т.ч и войниците особено рускоговорящите!?Другият удар идва от това какво е предизвикало детонацията -ами не е ракета Искандер или Циркона безпилотник Геран-4 или 5!?И се вижда че украинското ПВО е безпомощно спрямо този вариант -ракетите Патриот са твърде скъпи за да се използват против тях а на всичко отгоре даже с Патриоти ефективността е ниска.... с другите средства не се получава -тези безпилотници летят доста бързо а и траекторията им е трудна за прихващане !?А руснаците вече произвеждат от тях поне по 3000 бр месечно/общо за двата вида/!?

    Коментиран от #65

    11:49 30.08.2026

  • 62 Хахааа!

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Смях с копейки":

    Няма такова падение! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Нашият Горски Пич пънеше ли се там?

    11:50 30.08.2026

  • 63 Последният украинец

    4 3 Отговор
    В склада е имало бебешко мляко и пюре, те са лесно запалими.

    11:51 30.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 не може да бъде -уточнение

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    Исках да напиша -Не е ракета Искандер или Циркон -.А Е безпилотник Геран - 4 или 5 ...извинявам се за пропуска

    Коментиран от #69

    11:54 30.08.2026

  • 66 Мен два пъти ме лъгаха коцетата,

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    ама аз си взех дипломата и започнах да чета и да се къпя.

    11:55 30.08.2026

  • 67 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ":

    Не са на вятъра, 3 млн. при Бандера.

    11:56 30.08.2026

  • 68 Мишел

    5 2 Отговор
    След удар по голям склад на ВСУ с боеприпаси , цялото село Мила (497 жители) е напълно разрушено при детонацията на запасите от ракетите Фламинго и Сторм Шадоу, след което е обсипано с разхврчали се реактивни снаряди Хаймарс ,152 и155 мм. артилерийски снаряди. За първия час са извадени 37 трупа, разчистването продължава.

    Коментиран от #82

    11:57 30.08.2026

  • 69 Безсмислено е да си уточняваш

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "не може да бъде -уточнение":

    фейковете. Труд на вятъра.

    11:57 30.08.2026

  • 70 Споко!

    1 4 Отговор
    Вече всичко е под контрол. Руските и севернокорейските пленници разчистиха местопрестъплението. Руснаците с радост го правят и се молят да не ги връщат на Путин, че ще ги прател пак на фронта. Обещали в замяна да построят наново завода.
    Било лесно и за предпочитане след като умните им военачалници бяха пратили техни колеги да копаят окопи край Чернобил против украински танкове. 🥳🥳🥳
    А севернокорейците не могат да се нарадват на късмета си да поживеят малко в цивилизована страна. Всички до един са помолили да ги водят безследно изчезнали.

    11:59 30.08.2026

  • 71 Мутата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Пий хаповете, щото ще джйдат ония с белите пристилки.

    12:01 30.08.2026

  • 72 Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)

    2 2 Отговор
    Вчера напълних златната си тоалетна догоре от страх да не ми я изгорят руснаците, може да съм жуже, но gpиckam яко.

    Коментиран от #76

    12:02 30.08.2026

  • 73 Руски солдат

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "укра без глава и мозък":

    А нас питаш ли ни. Умните ни шефове ни бяха пратили да копаем противотанкови окопи край Чернобил.

    12:02 30.08.2026

  • 74 Стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    И под сто ника да пишете ваша милост, про100тията ви личи от всякъде и ви издава.

    12:03 30.08.2026

  • 75 Антишорошпия

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Антирашист 4118":

    Верваме само на либерастите!

    12:03 30.08.2026

  • 76 Я, Янукович!

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)":

    Че нали си в Кремъл бре?! И тоалетната си ли влачи със себе си?
    Не им ли я предложи доброволно срещу закрила?
    Я пак!

    12:03 30.08.2026

  • 77 Ще има размяна на военнопленници

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Виновните са в затвора":

    100 корееца за 1000 укри.🤣🤣

    12:05 30.08.2026

  • 78 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Дали ще влязат в Москва, след като руските ракети стигат до Лондон за 6 минути, до Вашингтон за 18 минути, а техните Минитмън до Москва за час?

    12:06 30.08.2026

  • 79 Знае

    3 0 Отговор
    Има закон с правила за водене на война и се нарича Виенска Конвенция . Нарушителите на тези правила се наричат военнопрестъпници . Според тази конвенция е забранено използването на мирно население като жив щит за разместване в граждански жилищни масиви на военни арсенали и въоръжения . Разместилите в мирни граждански обекти военни арсенали в жилищни обекти като Вишнево , а сега и в село Мила са военнопрестъпници . Сега по последни данни над 300 жители на това селище са евакуирани 37 са установените загинали и 47 са безследно изчезнали ( разбирай разпаднати на атоми) от зверски те детонации !!! Над 50 са ранените . Сега бандеровците обявяват ден на траур в Киев . Ако не бяха се продали за дантелени гащички на платеният противоконституционен преврат през 2014 година за печените курабийки на американската еврейка , сега нямаше да обявяват ден на траур .

    Коментиран от #83

    12:06 30.08.2026

  • 80 бай Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Да, да ще влязат, но дали ще излязат!? Това е въпросът, на който си и отговарят, и за това не влизат! Дръвцето, ще гризват дръвцето!

    12:07 30.08.2026

  • 81 Иван Русанов

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Смях с копейки":

    Когато някой няма уважение ,към подвига на братята руси ,това са хора достойни за нищо друго освен презрение !
    1878г. да тръгнеш от 2 000 километра пеш и наконе ,да влачиш със себе си цялото въоръжение и снаряжение ,да пътуваш ден и нощ ,да спиш където замръкнеш ,да ядеш каквото има ,да оставиш жена и деца ,да зарежеш родината си ,да тръгнеш не само към неизвестното ,а да тръгнеш за да се биеш и дори да умреш ,за каузата на друг народ !
    Това нали разбирате е дори повече от подвиг !
    Всичко това във време в ,което няма дори нормални пътища ,във време в което трябва да прекосиш реки и планини ,във времена в които всичко с което тръгваш е това ,което е на гърба ти и с него трябва да преминеш всички изпитания на които ще бъдеш подложен !
    Това изобщо може ли днешният разглезен човек дори за секунда да си го представи !
    Разбирате ли как само нищо не разбирате ,как огромен процент от днешните ни политици и съмишленици не са виждали дори войнишки шинел ,не са виждали войнишка манерка ,не са виждали партенка,камо ли да са навивали !
    Разбирате ли за каква огромна неблагодарност става дума ,при положение ,че днес от нас се иска да поднесем един венец и само да кажем благодарим ви братушки и да се поклоним доземи ,за всичко онова ,което никой друг никъде по света не е сторил за своите братя ,по език,азбука и религия !
    Ето как изглажда Курган тогава и вместо да се строят свои пътища и магистрали ,русите идват при нас за да помагат !
    Хвала за подвига ви б

    12:09 30.08.2026

  • 82 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Сега се разбира че след детонацията така са хвърчали някои складирани неща че е трябвало да се затвори за около 10 ч.в двете посоки магистралата Киев- Житомир в отсечката от 17 до 32 км !?Въпросът е дали не са хвърчали ракети от партидата Патриоти -около 30 бр -които Великобритания и Франция великодушно отпуснаха/събраха с усилие/ на Украйна съвсем наскоро ---няма как други неща -освен ракети-да хвърчат на разстояние 30-40 км!?!?

    12:09 30.08.2026

  • 83 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Знае":

    Данните за убитите и безследно изчезналилите при взривът на арсенала в Киев изнесе тази заран в украинският телеграм канал MayiakUA бившият заместник командир в Азов , бандеровецът неонацист Мосейчук.

    12:10 30.08.2026

  • 84 Зелю контраступа

    0 0 Отговор
    А аз си мислех, че евроатлантическите супер оръжия не гърмят.

    12:26 30.08.2026

  • 85 Моряка

    0 0 Отговор
    Айде стига с този Миколаев.Градът е кръстен на внука на Екатерина втора,Николай,бъдещия император.Както и руснака Николай Гогол стана Миколай,Екатерина стана Катерина, чистите руснаци,запорожките казаци,изведнъж станаха украинци,а пък украинците по произход били най чистите арийци.На Пушкин пък,вместо да го прекръстят с правилното име Олесандър,направо му събарят паметницине.Но върха на шутовщината стана обявяването на световно известния кардиохирург,академик Амосов,руснак от северозападна Русия,за украинец на столетието,само дето е работил в Киев.Ами по тази логика да абявят за заслужили украинци Тагарев и Шаламанов,образовали се в Киев,както и говорителчето на Атлантическия съвет- Васето Данов,завършил военно политическото училище в гр.Лвов,СССР.

    12:26 30.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

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