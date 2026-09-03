Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение за край на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

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Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за войната в Украйна, тъй като няма проблеми с наличността на военен персонал, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Путин вече отрече по-рано тази седмица спекулациите за нова мобилизация, като нарече слуховете „пълна безсмислица“ и „информационна атака“ срещу Русия.

Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че "отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си", предаде ДПА, пише БТА.

"През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск", изтъкна Зеленски пред журналисти.

Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация "само формално". Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е "твърде неприятна реалност".

Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал.

Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг, припомня ДПА.