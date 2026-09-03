Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение за край на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.
Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.
„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.
Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за войната в Украйна, тъй като няма проблеми с наличността на военен персонал, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
Путин вече отрече по-рано тази седмица спекулациите за нова мобилизация, като нарече слуховете „пълна безсмислица“ и „информационна атака“ срещу Русия.
Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.
Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че "отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си", предаде ДПА, пише БТА.
"През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск", изтъкна Зеленски пред журналисти.
Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация "само формално". Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е "твърде неприятна реалност".
Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал.
Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг, припомня ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффф
Коментиран от #45, #51
12:38 03.09.2026
2 Обаче
Коментиран от #21
12:38 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
Коментиран от #96
12:38 03.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #22, #47
12:39 03.09.2026
6 ЛАДА АЗИМУТ
Коментиран от #26
12:39 03.09.2026
7 има възможност
Коментиран от #28
12:39 03.09.2026
8 Факт
12:39 03.09.2026
9 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:39 03.09.2026
10 111111
12:39 03.09.2026
11 ЛАДА АЗИМУТ
Коментиран от #25, #63
12:39 03.09.2026
12 ФАКТ
12:40 03.09.2026
13 На добър час
12:40 03.09.2026
14 Брее
12:40 03.09.2026
15 111111
Сложете що за Нова година ще трябва да пием по чаша за Победата и по още една за здравето на Путин!
12:41 03.09.2026
16 руската мечка
Коментиран от #17
12:42 03.09.2026
17 111111
До коментар #16 от "руската мечка":А ти ще си останеш същия!
12:42 03.09.2026
18 Анонимен
Коментиран от #23
12:45 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Клоуна пусин 🤡💩
12:50 03.09.2026
21 Гошо
До коментар #2 от "Обаче":То и на теб никой, ама карай....!
12:50 03.09.2026
22 Трабант
До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":Знаеш ли какво значи фашизъм ? А войната в Европа никога не е спирала. Пропагандата е част от войната, а от твоят коментар се вижда че тази пропаганда ти е оказала голямо влияние. Агресивният коментар който очаквам ще потвърди това което съм писал.
12:51 03.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 111111
Украйна ще стане Украйничка без излаз на Черно море!
Ще стане безинтересна за всички!
Ще има огромни дългове, банките не забравят!
Из Европа ще скитат укра бандити, армията на Укра в голямата част е на дрога!
След края на войната ЕС ще съжалява за подкрепата си за Укра!
12:51 03.09.2026
25 пей пей
До коментар #11 от "ЛАДА АЗИМУТ":крайцеро москва е на концерт на кобзон, а над крим се стеле дим
Коментиран от #30
12:51 03.09.2026
26 Соломон
До коментар #6 от "ЛАДА АЗИМУТ":Taka наречените престъпления в Курск нямаше да ги има ако Русия не бе нападнала Украйна.И Фидел Кастро никога не е казвал това.И на всички е ясно и се вижда че нацистите си имат държава.А тя е Русия
Коментиран от #34, #39
12:52 03.09.2026
27 Три дена Киев
12:52 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НА БУНКЕРНИЯ ВАСАЛ
НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ НЕЩО?
ИЛИ ТАЯ ДЕМЕНЦИЯ ПУТИН
ПАК
СА ГО НАПАДНАЛИ
КАСАТКИТЕ?
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
12:53 03.09.2026
30 111111
До коментар #25 от "пей пей":Ядеш ли колбаси след концерта на Кобзон?
Коментиран от #44
12:53 03.09.2026
31 лапай банана
До коментар #28 от "Без казармен педелайзен,да?":И не се обяснявай, козяк!
12:53 03.09.2026
32 Йончо
12:54 03.09.2026
33 Продължаването
12:55 03.09.2026
34 Русия не е нападала Украйна
До коментар #26 от "Соломон":Украински неонацисти нападнаха най-новите републики в състава на РФ, ДНР и ЛНР. Русия денацифицира Украйна.
Коментиран от #37, #40, #43
12:55 03.09.2026
35 Всичко от московия е лъжа и измама !
Мир ще има след Путлер и неговия вapваpcки рашизъм и колкото по бързо го осъзнаят ватенките и свалят престъпника Путлер заедно с цялата му банда престъпници, толкова по бързо ще приключи тяхната агония.
12:56 03.09.2026
36 ЮНИ МЕСЕЦ
ДО ЦЕНТЪРА НА СУМИ НИ ОСТАВАТ
10 КИЛОМЕТРА....
СЕПТЕМВРИ МЕСЕЦ
БУНКЕРНИЯ КАРЛИК:
ДО ЦЕНТЪРА НА СУМИ НИ ОСТАВАТ
12 КИЛОМЕТРА.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
НЯМА
12:56 03.09.2026
37 Спрете да ходите в пенсионерския клуб :)
До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":Много ви облъчват с лъжи :)
12:57 03.09.2026
38 Пусин е най-жалкия цар на московия
12:57 03.09.2026
39 ЛАДА АЗИМУТ
До коментар #26 от "Соломон":Удобно е да броиш историята само от момента, който ти изнася, нали? Говорите за престъпления днес, но умишлено забравяте откъде започна всичко. Истината е, че трагедията не започна през 2022 г., а през 2014 г. с незаконния, кървав преврат на Майдана в Киев, дирижиран отвън.Именно тогава беше потъпкана волята на милиони граждани и на власт бяха инсталирани радикални сили, които превърнаха една суверенна страна в инструмент срещу Русия. Когато осем години обстрелваш собственото си население в Донбас само защото отказва да приеме този преврат, нямаш право да се представяш за жертва.Да наричаш Русия „нацистка държава“ е връх на цинизма, докато същевременно оправдаваш режим, който официално издигна нацистки колаборационисти в национални герои. Истинските виновници за разрухата не са в Москва, а в онези, които подпалиха Украйна преди повече от десетилетие.
12:57 03.09.2026
40 Няма по Проззти
До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":ПАРЧЕТА от КУПЕЙКИТЕ.
А КОСАТКИТЕ КОГО
НАПАДАТ
БРЕ ИЗФЪСКАЛ?
Коментиран от #46, #62
12:57 03.09.2026
41 Боко
МАЛКО Е , ДАЙ …
12:58 03.09.2026
42 име
До коментар #28 от "Без казармен педелайзен,да?":"Другият месец цел МОСКАЛ ше изгори...
Хихихихихи"
Пет години само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, следва, очаква се, дрьгия месец, другата година. А резултата е, че борбата започна с с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир" и рев за пари, ПВО и бело.
Коментиран от #83
12:59 03.09.2026
43 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":Мислите са ви объркани и пишете откровени лъжи !
12:59 03.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 има, има
До коментар #40 от "Няма по Проззти":Евроатлантиците са на дъното и го копаят здраво.
Коментиран от #52
13:00 03.09.2026
47 Фидел Кастро
До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":никога не е казвал такова нещо. При това го копирате всеки ден под всяка статия. Поне да беше вярно, а то си е чиста измислица.
Коментиран от #69
13:00 03.09.2026
48 !!!?
13:01 03.09.2026
49 Българин
13:01 03.09.2026
50 Перо
13:01 03.09.2026
51 Хахахаха
До коментар #1 от "Уффф":Ето това е фашизма. Да се кланяте на фюрера.
Коментиран от #58, #61
13:01 03.09.2026
52 Хахахаха
До коментар #46 от "има, има":Сериозно ли? А копейките що бягате за Европа, а не за раша? Щот в Европа е много зле, а в раша е рая ли?
Коментиран от #57
13:02 03.09.2026
53 Щип
13:03 03.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мир само след капитулация!
Коментиран от #67
13:05 03.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Това не е задължително да бъде зрелищен колапс с ядрена война между отделни княжества. Това ще бъде пълзяща „сомализация“. Деградация на инфраструктурата. Примитивизация на икономиката. Поява на регионални барони със собствени частни армии и закони.
Москва ще загуби контрол над периферията си, превръщайки се в поредния град сред многото, лишен от трилиони субсидии. Китай мълчаливо и прагматично ще вземе Сибир и Далечния изток под своя икономически чадър – без нито един изстрел, просто изкупувайки активи.
Това ще бъде дълъг, сив и безнадежден упадък в технологичната периферия на света. Гниещ левиатан, неспособен да атакува когото и да било отново, защото зъбите му са паднали, а мускулите са атрофирали.
Започва потапянето в топло, вонящо, първично блато.
Коментиран от #66, #70, #77
13:07 03.09.2026
60 Учебната Година
А в 3400 училища
Децата ползват външни КЕНЕФИ
Величието на Бункерния Фюрер
Завършва Винаги
В
КЕНЕФА.
И това вече 26 Години.
Коментиран от #64
13:07 03.09.2026
61 Това ли е?
До коментар #51 от "Хахахаха":Не е ли когато едрият финансов капитал въоръжи Гермсния и унищожи цели континенти за да си разчисти пътя за още по-големи печалби?
Коментиран от #80
13:07 03.09.2026
62 ОНЗИ
До коментар #40 от "Няма по Проззти":И съм ти ръгал яко чушки🌶️ в боба в захлас !
13:09 03.09.2026
63 Доста сте объркан и заблуден в
До коментар #11 от "ЛАДА АЗИМУТ":обстановката. Точно обратното е. Вместо демилитаризация на Украйна се получи милитаризация. В момента Украйна е 100 пъти по-милитаризирана, отколкото преди войната. Факт.
13:09 03.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АКО РУСНАЦИТЕ НЕ ОСВОБОДЯТ ЦЯЛА ОКРАИНА
13:11 03.09.2026
66 Ами
До коментар #59 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Смърди намай .кятти шунн.дафферета ,чак люти на очите 😂😂😂.
13:11 03.09.2026
67 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #56 от "Мир само след капитулация!":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #68
13:12 03.09.2026
68 поручик Христо Иванов
До коментар #67 от "Много е късно вече за капитулация.":Върви се към тотално доунищожение на бандеровците и капитулация на Украйна ,ясно е че преговори няма да има .
13:15 03.09.2026
69 Само едно цъкване в нета....
До коментар #47 от "Фидел Кастро":....и той казва,че Фидел Кастро НИКОГА не е изказвал подобна мисъл...!
Коментиран от #88
13:16 03.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Путин гол до кръста на пони
13:17 03.09.2026
72 Хахахаха
Хахахаха
Те му казаха ясно на Педофило ,че... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА... уйде!
Хахахаха
13:18 03.09.2026
73 Историк
Коментиран от #78
13:20 03.09.2026
74 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
" Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпниците шай гу и Гера симав ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия Без- казарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! Тия нищо Жества водят П ЕДЕРАЦИЯТА към пълен икономически и Военен КРАХ!!!
Тва е ИСТИНАТА
Коментиран от #79, #81
13:21 03.09.2026
75 поручик Христо Иванов
13:21 03.09.2026
76 Историк
13:21 03.09.2026
77 Умен си, браво
До коментар #59 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Китай, Япония, Корея, Индия с ресурсите на Русия в технологичен упадък. Вярно ли?
13:21 03.09.2026
78 Путин гол до кръста на пони
До коментар #73 от "Историк":Да, мога да приключа войната! Мога да изтегля войските си още утре от Украйна и ще настъпи мир! Но няма да го направя. На мен за какво ми е мир?
13:23 03.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Хахахаха
До коментар #61 от "Това ли е?":Не е това. В грешка си. Фашизма е когато идеализирате фюрера. Една държава винаги трябва да е много повече от един фюрер, но за вас копейките фюрера е важен. Това е фашизма. За това и да ви е.., пак ще му вярвате.
13:27 03.09.2026
81 Ивайло Крачунов
До коментар #74 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Мартине ,над.увай ФлиГорната и спри да постваш едни същи спамове 3година подред.Нали знаеш ,който разправя стари вицове върти кавалли под масата на играещите бридж .
13:28 03.09.2026
82 голем смех
Коментиран от #84
13:28 03.09.2026
83 хаха 🤣
До коментар #42 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
Коментиран от #85
13:30 03.09.2026
84 Я пъ тоа
До коментар #82 от "голем смех":Шизи ,не разбра ли ,че примирие няма да има ,това са лакардии за преспиване на аудиторията .Върви се към пълна капитулация на Осрайна .
13:32 03.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Факт
13:36 03.09.2026
87 Боби Баламата
още мляскат Украински шпекове у ДОНБАС?!?
Коментиран от #94
13:37 03.09.2026
88 Именно. Всъщност и
До коментар #69 от "Само едно цъкване в нета....":другите коментари на този човек са пълна измислица. Мисли си, че прави нещо като ги копира всеки ден по всяка статия, а то се получава обратен ефект - налива вода в мелницата на противниците на Русия :)
13:39 03.09.2026
89 13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО
13 годин и...НИ ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
АааааааХахахаха
Тия 23 монголски ядрени Републики, педофила и КИМ с КОЙ воюват бе дееа?!?
АааааааХахахаха
Коментиран от #95
13:45 03.09.2026
90 Васил
13:45 03.09.2026
91 ходещ мъртвец
Този горе.
13:45 03.09.2026
92 пуси пуси пуси
13:46 03.09.2026
93 пуси пуси пуси
Коментиран от #97
13:47 03.09.2026
94 Абе
До коментар #87 от "Боби Баламата":Спокойно не са,по на Бисмарк предупрежденията вървят за първите предложения на руснаците:)))Сега бандерите искат преговори да спасят 15 процента от Донбас:))))
13:48 03.09.2026
95 Ами
До коментар #89 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":Така да пишат в мирния договор бандерите и да обявят победа:)Какво като върнат 20 процента руска територия,нищо работа,колкото цяла България:)))
13:51 03.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ами
До коментар #93 от "пуси пуси пуси":То който се е опитал все опънат като теб си върви:)))
13:52 03.09.2026