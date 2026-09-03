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Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение за край на войната в Украйна

3 Септември, 2026 12:35 2 352 97

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Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение

Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

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Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за войната в Украйна, тъй като няма проблеми с наличността на военен персонал, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Путин вече отрече по-рано тази седмица спекулациите за нова мобилизация, като нарече слуховете „пълна безсмислица“ и „информационна атака“ срещу Русия.

Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че "отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си", предаде ДПА, пише БТА.

"През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск", изтъкна Зеленски пред журналисти.

Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация "само формално". Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е "твърде неприятна реалност".

Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал.

Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг, припомня ДПА.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    24 12 Отговор
    Вие ще вземете най мъдрото решение другарю Путин

    Коментиран от #45, #51

    12:38 03.09.2026

  • 2 Обаче

    20 29 Отговор
    Ротшилдите вече не вярват на Пусин.

    Коментиран от #21

    12:38 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛАДА АЗИМУТ

    17 11 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    Коментиран от #96

    12:38 03.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    27 25 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #22, #47

    12:39 03.09.2026

  • 6 ЛАДА АЗИМУТ

    26 22 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #26

    12:39 03.09.2026

  • 7 има възможност

    30 27 Отговор
    Безусловна капитулация и доживотен престой в сибирски санаториум за киевската хунта.

    Коментиран от #28

    12:39 03.09.2026

  • 8 Факт

    18 14 Отговор
    Той го казва още от ден-1 на войната. Целукупният запад не беще навит досега.

    12:39 03.09.2026

  • 9 ЛАДА АЗИМУТ

    18 17 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:39 03.09.2026

  • 10 111111

    8 6 Отговор
    Нищо няма да кажа що яко трият!

    12:39 03.09.2026

  • 11 ЛАДА АЗИМУТ

    16 21 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #25, #63

    12:39 03.09.2026

  • 12 ФАКТ

    16 13 Отговор
    Демократите на Ротшилд и Сорос чакат команда как да лаят срещу Русия - високо, ниско или силно.

    12:40 03.09.2026

  • 13 На добър час

    5 13 Отговор
    МНС е независима международна организация със седалище в Хага, Нидерландия, но съдебния процес би могъл да се проведе навсякъде.

    12:40 03.09.2026

  • 14 Брее

    14 6 Отговор
    Че коги минаха три дни

    12:40 03.09.2026

  • 15 111111

    20 16 Отговор
    Тази есен ще слагате ли грозде за вино?
    Сложете що за Нова година ще трябва да пием по чаша за Победата и по още една за здравето на Путин!

    12:41 03.09.2026

  • 16 руската мечка

    17 21 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #17

    12:42 03.09.2026

  • 17 111111

    13 8 Отговор

    До коментар #16 от "руската мечка":

    А ти ще си останеш същия!

    12:42 03.09.2026

  • 18 Анонимен

    27 12 Отговор
    Последен шанс за Украйна да приеме сравнително добри условия. С всяко следващо предложение условията ще се влошават... Да бяха се съгласили още през 2022 г. да отстъпят Донецк и Луганск, щяха да предотвратят и войната, и сриването на европейските икономики!

    Коментиран от #23

    12:45 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Клоуна пусин 🤡💩

    10 12 Отговор
    На yйлo му замириса на въже.

    12:50 03.09.2026

  • 21 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Обаче":

    То и на теб никой, ама карай....!

    12:50 03.09.2026

  • 22 Трабант

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Знаеш ли какво значи фашизъм ? А войната в Европа никога не е спирала. Пропагандата е част от войната, а от твоят коментар се вижда че тази пропаганда ти е оказала голямо влияние. Агресивният коментар който очаквам ще потвърди това което съм писал.

    12:51 03.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 111111

    23 13 Отговор
    Много е късно Украйна да иска нещо или да поставя условия!
    Украйна ще стане Украйничка без излаз на Черно море!
    Ще стане безинтересна за всички!
    Ще има огромни дългове, банките не забравят!
    Из Европа ще скитат укра бандити, армията на Укра в голямата част е на дрога!
    След края на войната ЕС ще съжалява за подкрепата си за Укра!

    12:51 03.09.2026

  • 25 пей пей

    14 16 Отговор

    До коментар #11 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    крайцеро москва е на концерт на кобзон, а над крим се стеле дим

    Коментиран от #30

    12:51 03.09.2026

  • 26 Соломон

    12 18 Отговор

    До коментар #6 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Taka наречените престъпления в Курск нямаше да ги има ако Русия не бе нападнала Украйна.И Фидел Кастро никога не е казвал това.И на всички е ясно и се вижда че нацистите си имат държава.А тя е Русия

    Коментиран от #34, #39

    12:52 03.09.2026

  • 27 Три дена Киев

    10 15 Отговор
    Путягин разбра че Киев е мираж Не три дена ами тридесет години пак няма да им стигнат Сега ще носи отговорност за дето излъга народа си и за стотици хилядите убити и осакатени войници

    12:52 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    11 14 Отговор
    ДАЛИ КИТАЙСКИЯТ ГОСПОДАР.
    НА БУНКЕРНИЯ ВАСАЛ
    НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ НЕЩО?

    ИЛИ ТАЯ ДЕМЕНЦИЯ ПУТИН
    ПАК
    СА ГО НАПАДНАЛИ
    КАСАТКИТЕ?

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    12:53 03.09.2026

  • 30 111111

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "пей пей":

    Ядеш ли колбаси след концерта на Кобзон?

    Коментиран от #44

    12:53 03.09.2026

  • 31 лапай банана

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "Без казармен педелайзен,да?":

    И не се обяснявай, козяк!

    12:53 03.09.2026

  • 32 Йончо

    7 6 Отговор
    Никакви отпуски,докато не натрупам 133 златни тоалетни! Ааааа! Ще ми почиват,дебелаците!

    12:54 03.09.2026

  • 33 Продължаването

    10 6 Отговор
    на войната е най-вредно и дори пагубно за Русия.

    12:55 03.09.2026

  • 34 Русия не е нападала Украйна

    10 13 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Украински неонацисти нападнаха най-новите републики в състава на РФ, ДНР и ЛНР. Русия денацифицира Украйна.

    Коментиран от #37, #40, #43

    12:55 03.09.2026

  • 35 Всичко от московия е лъжа и измама !

    13 8 Отговор
    Какво казва, обещава или подписва Путлер няма никакво значение, той никога не го спазва.
    Мир ще има след Путлер и неговия вapваpcки рашизъм и колкото по бързо го осъзнаят ватенките и свалят престъпника Путлер заедно с цялата му банда престъпници, толкова по бързо ще приключи тяхната агония.

    12:56 03.09.2026

  • 36 ЮНИ МЕСЕЦ

    10 6 Отговор
    ПУТИН ЧМОЛА:

    ДО ЦЕНТЪРА НА СУМИ НИ ОСТАВАТ

    10 КИЛОМЕТРА....

    СЕПТЕМВРИ МЕСЕЦ

    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК:

    ДО ЦЕНТЪРА НА СУМИ НИ ОСТАВАТ

    12 КИЛОМЕТРА.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА


    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
    НЯМА

    12:56 03.09.2026

  • 37 Спрете да ходите в пенсионерския клуб :)

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":

    Много ви облъчват с лъжи :)

    12:57 03.09.2026

  • 38 Пусин е най-жалкия цар на московия

    9 8 Отговор
    Има ли споразумение или договор, който Пусин да не е нарушил ?

    12:57 03.09.2026

  • 39 ЛАДА АЗИМУТ

    15 7 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Удобно е да броиш историята само от момента, който ти изнася, нали? Говорите за престъпления днес, но умишлено забравяте откъде започна всичко. Истината е, че трагедията не започна през 2022 г., а през 2014 г. с незаконния, кървав преврат на Майдана в Киев, дирижиран отвън.Именно тогава беше потъпкана волята на милиони граждани и на власт бяха инсталирани радикални сили, които превърнаха една суверенна страна в инструмент срещу Русия. Когато осем години обстрелваш собственото си население в Донбас само защото отказва да приеме този преврат, нямаш право да се представяш за жертва.Да наричаш Русия „нацистка държава“ е връх на цинизма, докато същевременно оправдаваш режим, който официално издигна нацистки колаборационисти в национални герои. Истинските виновници за разрухата не са в Москва, а в онези, които подпалиха Украйна преди повече от десетилетие.

    12:57 03.09.2026

  • 40 Няма по Проззти

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":

    ПАРЧЕТА от КУПЕЙКИТЕ.

    А КОСАТКИТЕ КОГО
    НАПАДАТ
    БРЕ ИЗФЪСКАЛ?

    Коментиран от #46, #62

    12:57 03.09.2026

  • 41 Боко

    3 5 Отговор
    НАРКОМАН 💩🤮 ДАЙ …
    МАЛКО Е , ДАЙ …

    12:58 03.09.2026

  • 42 име

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "Без казармен педелайзен,да?":

    "Другият месец цел МОСКАЛ ше изгори...
    Хихихихихи"

    Пет години само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, следва, очаква се, дрьгия месец, другата година. А резултата е, че борбата започна с с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир" и рев за пари, ПВО и бело.

    Коментиран от #83

    12:59 03.09.2026

  • 43 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    9 8 Отговор

    До коментар #34 от "Русия не е нападала Украйна":

    Мислите са ви объркани и пишете откровени лъжи !

    12:59 03.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 има, има

    9 9 Отговор

    До коментар #40 от "Няма по Проззти":

    Евроатлантиците са на дъното и го копаят здраво.

    Коментиран от #52

    13:00 03.09.2026

  • 47 Фидел Кастро

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    никога не е казвал такова нещо. При това го копирате всеки ден под всяка статия. Поне да беше вярно, а то си е чиста измислица.

    Коментиран от #69

    13:00 03.09.2026

  • 48 !!!?

    9 8 Отговор
    Възможност за спиране на войната Украйна - пълно изтегляне на кревълския башибозук от окупираните украински територии !!!?

    13:01 03.09.2026

  • 49 Българин

    8 3 Отговор
    Само Путин може да сложи край на тази касапница, но не се знае доколко е искрен за това.

    13:01 03.09.2026

  • 50 Перо

    8 6 Отговор
    Ционистът си мисли, че другите страни са длъжни да воюват заради него и да му издържат военната икономика и цивилното население!

    13:01 03.09.2026

  • 51 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Ето това е фашизма. Да се кланяте на фюрера.

    Коментиран от #58, #61

    13:01 03.09.2026

  • 52 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #46 от "има, има":

    Сериозно ли? А копейките що бягате за Европа, а не за раша? Щот в Европа е много зле, а в раша е рая ли?

    Коментиран от #57

    13:02 03.09.2026

  • 53 Щип

    3 8 Отговор
    Зеленски не иска ваканция той иска да краде евросредствата през цялата година браво герой!!!

    13:03 03.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мир само след капитулация!

    5 11 Отговор
    Путин има предвид безусловна капитулация на Киев! Русия няма да остави фашистка държава до границите си. Нато загуби войната в Украйна!

    Коментиран от #67

    13:05 03.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    11 1 Отговор
    РФ няма институции за изграждане на република, нито ресурси за империя, огромната територия просто ще започне бавно и болезнено да гние и да се разпада.
    Това не е задължително да бъде зрелищен колапс с ядрена война между отделни княжества. Това ще бъде пълзяща „сомализация“. Деградация на инфраструктурата. Примитивизация на икономиката. Поява на регионални барони със собствени частни армии и закони.
    Москва ще загуби контрол над периферията си, превръщайки се в поредния град сред многото, лишен от трилиони субсидии. Китай мълчаливо и прагматично ще вземе Сибир и Далечния изток под своя икономически чадър – без нито един изстрел, просто изкупувайки активи.
    Това ще бъде дълъг, сив и безнадежден упадък в технологичната периферия на света. Гниещ левиатан, неспособен да атакува когото и да било отново, защото зъбите му са паднали, а мускулите са атрофирали.
    Започва потапянето в топло, вонящо, първично блато.

    Коментиран от #66, #70, #77

    13:07 03.09.2026

  • 60 Учебната Година

    10 3 Отговор
    В Русия започна
    А в 3400 училища
    Децата ползват външни КЕНЕФИ

    Величието на Бункерния Фюрер
    Завършва Винаги
    В
    КЕНЕФА.

    И това вече 26 Години.

    Коментиран от #64

    13:07 03.09.2026

  • 61 Това ли е?

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Не е ли когато едрият финансов капитал въоръжи Гермсния и унищожи цели континенти за да си разчисти пътя за още по-големи печалби?

    Коментиран от #80

    13:07 03.09.2026

  • 62 ОНЗИ

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Няма по Проззти":

    И съм ти ръгал яко чушки🌶️ в боба в захлас !

    13:09 03.09.2026

  • 63 Доста сте объркан и заблуден в

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    обстановката. Точно обратното е. Вместо демилитаризация на Украйна се получи милитаризация. В момента Украйна е 100 пъти по-милитаризирана, отколкото преди войната. Факт.

    13:09 03.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 АКО РУСНАЦИТЕ НЕ ОСВОБОДЯТ ЦЯЛА ОКРАИНА

    0 7 Отговор
    След 10 години пак ще има война.

    13:11 03.09.2026

  • 66 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Смърди намай .кятти шунн.дафферета ,чак люти на очите 😂😂😂.

    13:11 03.09.2026

  • 67 Много е късно вече за капитулация.

    9 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мир само след капитулация!":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #68

    13:12 03.09.2026

  • 68 поручик Христо Иванов

    1 9 Отговор

    До коментар #67 от "Много е късно вече за капитулация.":

    Върви се към тотално доунищожение на бандеровците и капитулация на Украйна ,ясно е че преговори няма да има .

    13:15 03.09.2026

  • 69 Само едно цъкване в нета....

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Фидел Кастро":

    ....и той казва,че Фидел Кастро НИКОГА не е изказвал подобна мисъл...!

    Коментиран от #88

    13:16 03.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор
    Разбира се, че има възможности за установяване на мир. Но всипки те не ми изнасят. Така, че....продължаваме по план.

    13:17 03.09.2026

  • 72 Хахахаха

    7 0 Отговор
    Пиздоглазия Петушок що повтаря казаното от Господарят СИ и ЕРДОГАН..вчера?!?
    Хахахаха
    Те му казаха ясно на Педофило ,че... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА... уйде!
    Хахахаха

    13:18 03.09.2026

  • 73 Историк

    8 0 Отговор
    Войната, която Путин започна, може да завърши за 1 ден като изтегли варварските си орди от цялата територия на низависима Украйна. 5 години доказва че е терорист, а с терористи не си преговоря, а се действа със сила. Българските освирепели путинолизци да заминават за Москва.

    Коментиран от #78

    13:20 03.09.2026

  • 74 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    7 0 Отговор
    2 пъти ГЕРОЯТ на монгольяк мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ --- ГОТВАЧО беше категоричен:
    " Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпниците шай гу и Гера симав ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия Без- казарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА! Тия нищо Жества водят П ЕДЕРАЦИЯТА към пълен икономически и Военен КРАХ!!!
    Тва е ИСТИНАТА

    Коментиран от #79, #81

    13:21 03.09.2026

  • 75 поручик Христо Иванов

    1 1 Отговор
    Специалната операция ще приключи както е планирано и в срок! Киев ще бъде превзет и Путин ще приема парада на Майдана! След три дни!

    13:21 03.09.2026

  • 76 Историк

    6 1 Отговор
    Войната, която Путин започна, може да завърши за 1 ден като изтегли варварските си орди от цялата територия на независима Украйна. 5 години доказва че е терорист, а с терористи не се преговоря, а се действа със сила. Българските освирепели путинолизци да заминават за Москва.

    13:21 03.09.2026

  • 77 Умен си, браво

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Китай, Япония, Корея, Индия с ресурсите на Русия в технологичен упадък. Вярно ли?

    13:21 03.09.2026

  • 78 Путин гол до кръста на пони

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Историк":

    Да, мога да приключа войната! Мога да изтегля войските си още утре от Украйна и ще настъпи мир! Но няма да го направя. На мен за какво ми е мир?

    13:23 03.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Това ли е?":

    Не е това. В грешка си. Фашизма е когато идеализирате фюрера. Една държава винаги трябва да е много повече от един фюрер, но за вас копейките фюрера е важен. Това е фашизма. За това и да ви е.., пак ще му вярвате.

    13:27 03.09.2026

  • 81 Ивайло Крачунов

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Мартине ,над.увай ФлиГорната и спри да постваш едни същи спамове 3година подред.Нали знаеш ,който разправя стари вицове върти кавалли под масата на играещите бридж .

    13:28 03.09.2026

  • 82 голем смех

    5 0 Отговор
    Само преди две семици беше много категоричен, че няма да допусне прекратяване на войната без безусловна капитулация на Украйна или поне да се изтеглят от Донбас. Щом е започнал да коментира възможности засключване на примирие значи работите отиват на много зле и мухата вече му е влязла в главата. Вече почти 5 години го въртят за да го докарат до този момент. Веднъж като започне да говори за примирие, ще започне да предлага и отстъпки от позиции. Въпрос на време, докато напълно му уври чайника или не реши отново, че единствен той може да диктува правилата.

    Коментиран от #84

    13:28 03.09.2026

  • 83 хаха 🤣

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    Коментиран от #85

    13:30 03.09.2026

  • 84 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "голем смех":

    Шизи ,не разбра ли ,че примирие няма да има ,това са лакардии за преспиване на аудиторията .Върви се към пълна капитулация на Осрайна .

    13:32 03.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Факт

    5 0 Отговор
    Още има ли някой който да вярва на лъжите на Путин? Същия този Путин който казваше че руснаците и украинците са братя и че Русия никога няма да нападне Украйна.

    13:36 03.09.2026

  • 87 Боби Баламата

    5 1 Отговор
    Да не би монгольяците на ХУ ЙЛО и КИМ ГАЗО да са влезнале в КИЕВ или...
    още мляскат Украински шпекове у ДОНБАС?!?

    Коментиран от #94

    13:37 03.09.2026

  • 88 Именно. Всъщност и

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Само едно цъкване в нета....":

    другите коментари на този човек са пълна измислица. Мисли си, че прави нещо като ги копира всеки ден по всяка статия, а то се получава обратен ефект - налива вода в мелницата на противниците на Русия :)

    13:39 03.09.2026

  • 89 13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО

    2 2 Отговор
    АааааааХахахаха
    13 годин и...НИ ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    АааааааХахахаха
    Тия 23 монголски ядрени Републики, педофила и КИМ с КОЙ воюват бе дееа?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #95

    13:45 03.09.2026

  • 90 Васил

    2 0 Отговор
    Явно седенето в бункера не му се отразява добре.

    13:45 03.09.2026

  • 91 ходещ мъртвец

    2 0 Отговор
    на загиваща държава.
    Този горе.

    13:45 03.09.2026

  • 92 пуси пуси пуси

    1 0 Отговор
    педеруси педруси

    13:46 03.09.2026

  • 93 пуси пуси пуси

    0 0 Отговор
    опъвам мечки секакви

    Коментиран от #97

    13:47 03.09.2026

  • 94 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Боби Баламата":

    Спокойно не са,по на Бисмарк предупрежденията вървят за първите предложения на руснаците:)))Сега бандерите искат преговори да спасят 15 процента от Донбас:))))

    13:48 03.09.2026

  • 95 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "13 г...3 дневен БЛИЦКРИГ на у ЙЛО":

    Така да пишат в мирния договор бандерите и да обявят победа:)Какво като върнат 20 процента руска територия,нищо работа,колкото цяла България:)))

    13:51 03.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "пуси пуси пуси":

    То който се е опитал все опънат като теб си върви:)))

    13:52 03.09.2026

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