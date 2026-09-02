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Ердоган твърди, че Путин иска войната в Украйна да приключи час по-скоро
  Тема: Украйна

Ердоган твърди, че Путин иска войната в Украйна да приключи час по-скоро

2 Септември, 2026 16:40 1 436 85

  • владимир путин-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Очевидно е, че от тази война няма добър резултат нито за региона, нито за света, нито за враждуващите страни, каза Ердоган

Ердоган твърди, че Путин иска войната в Украйна да приключи час по-скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И Турция, и руският президент Владимир Путин искат войната да приключи час по-скоро, а самият Путин също не е доволен от нейния резултат. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред журналисти в правителствения самолет на връщане от срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се състоя в Киргизстан и където той проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин, предаде БТА.

„Турция поема ролята на търсещия решение и мир при конфликтите в нашия регион. Специално по отношение на войната между Русия и Украйна и нашето, и желанието на Путин е тя са завърши с мир час по-скоро. Искаме час по-скоро в този регион да бъде осъществен мирният процес между Русия и Украйна, така че в региона да властва мирът. Очевидно е, че от тази война няма добър резултат нито за региона, нито за света, нито за (враждуващите – бел. ред.) страни. А дали Путин е доволен от това? Не е доволен. И той очаква час по-скоро тази работа да приключи“, заяви Ердоган, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

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Той определи срещата с Путин като много ползотворна, а атмосферата – като приятелска и разказа, че е изразил пред Путин готовността на Турция да направи необходимото за постигане на мир.

Турският президент заяви, че с Путин са обсъдили и темата за продажба на руските системи за противоракетна и противовъздушна отбрана С400 на трета страна, тъй като това е свързано с връщането на Турция в програмата на военни самолети F-35 на САЩ след изваждането ѝ от нея именно заради закупуването на руските системи. Вдигането на санкциите беше и тема на срещата между Ердоган и американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

„Знаете Турция беше част от програмата за самолети F-35 и имаме значителен принос за нея. Продължават разговорите ни за връщане на Турция в нея. При приключването на процесите в САЩ се надявам, че и този въпрос ще остане зад гърба ни. Докато продължаваме всички тези дипломатически усилия, не се отказваме и от (турските – бел. ред.) самолети KAAH (KAAN)“, каза Ердоган.

Той подчерта необходимостта от механизъм в Черно море, който ще осигури безопасното плаване на търговските кораби.

„За нас е важна сигурността не само на корабите под турски флаг или на турски компании, а на всички граждански кораби в Черно море. Битката между двете страни (Русия и Украйна – бел. ред.) не трябва да бъде довеждана до точка, в която сигурността на цивилните и търговията да бъде премахната. Затова действаме с много по-широка перспектива. Трябва да решим този въпрос, защото с времето вредите се увеличават. Необходим е механизъм, който да осигури трайно сигурността на търговския морски транспорт в Черно море. Искам специално да подчертая, че виждаме как зърнената криза отново се появява в Африка. Поемането на инициатива ще бъде от ползва преди проблемът да се е разраснал още повече“, каза турският президент.

Ердоган коментира и първото заседание на Отбранителния съюз от Мекка между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, което се проведе в Истанбул на 31 август. Като един от приоритетите в неговата дейност турският президент посочи сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия, в която Турция си поставя за цел да бъде сред световните лидери.

„Има много малко страни, които открито се противопоставят на този съюз, но са налице и държави, които тайно го правят. Специално балансът между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция затруднява много участници да критикуват открито този съюз. Той е създаден за стабилността и сигурността в нашия регион. Продължаваме по пътя си заедно с нашите братя, ставайки по-силни“, каза Ердоган.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    27 11 Отговор
    Взема самолета за Хага и войната свършва!

    Коментиран от #16, #81

    16:42 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха ха

    20 8 Отговор
    Що не иска су-57. Дори индийците избягаха от нея

    Коментиран от #25

    16:43 02.09.2026

  • 4 Ха-ха-ха

    9 22 Отговор
    След тези съобщения Зеленски се прави на мъж.... щял да моли филанкишията да затваря небето над Русия😁 . Клоун.
    СЪОБЩЕНИЯ от 14 август 2026 г. са следните:
    - 🇬🇧 Великобритания — предупреждава за пътувания до Украйна и за възможни продължителни прекъсвания на ток, вода и отопление през зимата. Посочва и риск температурите да паднат под –20°C.
    - 🇮🇹 Италия — категорично препоръчва на гражданите си да не пътуват до Украйна, като посочва опасност от руски въздушни удари в цялата страна.
    - 🇳🇱 Нидерландия — поставя цялата територия на Украйна в червената зона и призовава хората да не пътуват там; намиращите се в страната са посъветвани да я напуснат, ако е безопасно.
    - 🇩🇪 Германия — обновява предупреждението си преди Деня на независимостта на Украйна и предупреждава за възможно засилване на руските въздушни удари; пътуването не се препоръчва.
    - 🇺🇸 САЩ — според текста са предупредили за повишена опасност от вълнения в Украйна.
    Нидерландската препоръка третира цялата Украйна като червена зона, а италианската препоръчва да не се пътува до страната изобщо.

    Коментиран от #5, #28, #85

    16:43 02.09.2026

  • 5 Ами

    9 19 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха-ха":

    Той по същият начин се изложи и когато каза, че ще бомби парада в Москва. Путин не го отрази. Само си го премести елегантно в другия крачол. И 🤡 за да излезе от смешното си положение каза, ами разрешавам:))
    Защо не бомби Москва? ЗАщо?😂🤣😂🤣😂ЦИРК ZE 🤡

    Коментиран от #32, #70

    16:44 02.09.2026

  • 6 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    26 9 Отговор
    "Ще бе обесят ако спра войната" - промълвило жуже и изпратило още половин милион могилници на Zakoление.

    16:45 02.09.2026

  • 7 Отидоха като аслани....

    21 5 Отговор
    Върнаха се като на.с.ра..ни.Какво ще обяснява на майките на загиналите войничета за тоя що духа.

    Коментиран от #8

    16:45 02.09.2026

  • 8 Също като...

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Отидоха като аслани....":

    Навремето от Афганистан.

    Коментиран от #21, #79

    16:47 02.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лесно е

    18 6 Отговор
    Изтегля се от Украйна и войната приключва.

    16:48 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    3 14 Отговор
    Всичкото cоpоcня си мечтае за преговори с Путин и сдържане на руската агресия. И това на фона на новини как Русия губи, колко е слаца и се разпада. Я си лапайте бананите!

    Коментиран от #24, #26

    16:49 02.09.2026

  • 13 !!!?

    2 1 Отговор
    Хитлер също искаше да прекрати войната...затова на 30 април си тегли куршума и на 2 септември ВСВ приключи официално !
    Разликата е, че кремълският Ку Чи Син иска да отърве от въжето, реабилитирайки Хитлер и запазвайки заграбеното до момента !!!?

    Коментиран от #73

    16:50 02.09.2026

  • 14 Големи ла и на

    12 4 Отговор
    Разбърка пу тьо - не знам как ще се измъкне жив !!!

    16:51 02.09.2026

  • 15 Изрод

    14 4 Отговор
    Много добре знае че рано или късно ще го Обесят ! Да избиеш 2 милиона православни славяни , няма прошка !

    16:51 02.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Димитър

    11 5 Отговор
    Не е доволен,защото шефа на ЦРУ му показа истинските факти от войната,а не неговите генерали и офицери да го лъжат от страх за живота си,че напредват,да не ги прати някъде в Сибир да изстинат!

    Коментиран от #37

    16:52 02.09.2026

  • 18 аz СВО Победа 81

    7 5 Отговор
    Извънредно!
    Накратко:
    Всички московски летища преустановяват да функционират!

    16:52 02.09.2026

  • 19 Констатация

    6 4 Отговор
    """ ....Путин искал войната в Украйна да приключи час по-скоро"""" ----- Абе едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го няаправиш...!!! Дедушка Пфуу... няма нито воля, нито решителност, нито акъл за победа!!!!

    16:52 02.09.2026

  • 20 Цвете

    6 5 Отговор
    КАТО ИСКА ДА ПРИКЛЮЧИ, ЗАЩО ЛАМТИ ЗА ДОНЕЦК ? И ТУРЦИЯ ТРЯБВА ДА МУ НАЛОЖИ ВЕТО ЗА ВЛИЗАЩИТЕ И БЯГАЩИ РУСНАЦИ ОТ МОСКВА.

    Коментиран от #33, #45

    16:52 02.09.2026

  • 21 Не забравяй...

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Също като...":

    И от Сирия как избягаха завалиите.

    16:53 02.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Васил

    5 2 Отговор
    Единият диктатор твърди какво иска другият диктатор каква идилия!

    16:53 02.09.2026

  • 24 да бе

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    всъщност само вие - слугите на московците, си мечтаете за преговори. нормалните хора чакат капитулацията му, а до тогава - стойте си в мочурищата, защото в европа не ви искаме

    16:54 02.09.2026

  • 25 Защото Турция

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха ха":

    е в НАТО!
    Поне за сега!
    А НАТО е военен бизнес преди всичко.

    Други въпроси?

    Коментиран от #43

    16:54 02.09.2026

  • 26 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Кой ще разговаря с тоя боклук бе копей?

    16:54 02.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руската пропаганда

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха-ха":

    Е предназначена само за глупаците.

    Коментиран от #80

    16:55 02.09.2026

  • 29 койдазнай

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тролей":

    Ако Путин беше умен и смел като вас, то тогава така щеше да стане.
    Само че Путин е шубелия и не смее да пусне няколко ракети по западна Европа.
    Така че, избора е или война до разпад на Русия, или Хага.
    Аз предпочитам Хага, но моето мнение не е оипределящо.

    Коментиран от #40

    16:56 02.09.2026

  • 30 Един друг

    4 3 Отговор
    Путин иска да завърши тази война, но няма желание да я приключи. Всичко зависи само от него, обявява край и това е. Но после в Русия ще стане страшно, като се върнат 500000 въоръжени, хора с тежки ментални проблеми, които не знаят нищо друго, освен да убиват. От това се страхува и Путин.

    16:56 02.09.2026

  • 31 РФ е един огромен КЕН eф !

    8 3 Отговор
    Август беше чудесен тази година. Но не и за рашистите на Путлер.
    За август месец руската армия - минус 41 000.
    Убити и ранени.
    Иначе, Киев да три дни, бе.

    16:57 02.09.2026

  • 32 Ми...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Ти видя ли как си мести сламката?

    16:57 02.09.2026

  • 33 Букетче

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    СВО не започна за територии. Истанбул не бе за територии. Минск не бе за територии

    Образовай се!

    Коментиран от #60

    16:59 02.09.2026

  • 34 Статията е точна

    1 0 Отговор
    Ердоган преди час пред СНН

    Коментиран от #74

    17:00 02.09.2026

  • 35 Че то Пи ткин Загуби

    3 2 Отговор
    Позорно войната!!
    СДА ВАЙ СЯ... ХУ ЙЛО
    Хихихихи

    17:00 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Димитър":

    И какво, шефът на СеРеУ 80 тона материали ли му е занесъл🤔❓
    Ама верно ли мислиш така😀❗
    Щото можеш да си избереш
    защо да летиш с транспортник дето може
    -- да превози 80 тонен танк,
    --100 десантчика с ПБС или
    -- 36 тежко ранени с необходимата поддържаща ги апаратура❗

    Коментиран от #53, #67, #76

    17:00 02.09.2026

  • 38 Давид

    2 6 Отговор
    Русия е велика страна и ще пребъде . А турчина е подъл плъх и ламти за част от българската земя , няма разлика между евреите и турците - невежи !

    Коментиран от #42, #44

    17:01 02.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Искаше

    3 2 Отговор
    му се за три дни,амаа....

    17:03 02.09.2026

  • 42 Кое

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Давид":

    и е великото?

    17:04 02.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма такивa иgиoти !

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Давид":

    "няма разлика между евреите и турците - невежи ! "
    Но си е избрал традиционно славянски никнейм "Давид " 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:06 02.09.2026

  • 45 Ердо

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    спря полетите!

    17:07 02.09.2026

  • 46 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    4 2 Отговор
    Деца,старци и жени ли ще избивате?М?На фронта ви дънят като шкембе от дувар!Завиждам на стоманените нерви на Зеленски,че още не ви е заровил по бункерите цялата кремълска пасмина.

    17:08 02.09.2026

  • 47 Прав е Султана

    5 2 Отговор
    Пуся за пять лет немножко-множко АбАсрАлся

    17:08 02.09.2026

  • 48 Ами

    0 2 Отговор
    да помоли агресора Зеленски!

    17:08 02.09.2026

  • 49 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    4 2 Отговор
    Как нема да иска мир.

    17:08 02.09.2026

  • 50 Лъв 16

    3 1 Отговор
    Не е срамно да развее белия байрак!

    17:09 02.09.2026

  • 51 Зимата

    4 2 Отговор
    Зимата в Русия ще е страшно!

    17:10 02.09.2026

  • 52 Преди

    3 1 Отговор
    или след ,като го обесят?

    17:10 02.09.2026

  • 53 Така де

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Шефа на ЦРУ а закарал малко гориво на Путин.

    Коментиран от #55

    17:11 02.09.2026

  • 54 Лакомото тупе

    3 1 Отговор
    накрая ще остане без Крим!

    17:12 02.09.2026

  • 55 И малко

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Така де":

    ботокс!

    17:12 02.09.2026

  • 56 очевидно

    2 6 Отговор
    Краят ще е капитулацията на Украйна! Това е по-близо като възможност! По-сложното е, че трябва да капитулира и ЕС на 4-тия урс-райх! Там е кучето - да се махнат всички санкции и да се върнат всички откраднати руски пари, кораби и всякакви активи!

    17:13 02.09.2026

  • 57 Руснак

    1 0 Отговор
    Добре че се ожених за туркиня!

    Коментиран от #69

    17:13 02.09.2026

  • 58 оня с коня

    3 0 Отговор
    Путин ВИНАГИ е заявявал че иска войната да приключи,но...по неговите Условия.Е няма как да стане неговата Работа!

    17:14 02.09.2026

  • 59 Да бяга

    1 0 Отговор
    при Ким и готово!

    17:15 02.09.2026

  • 60 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Букетче":

    Хахде бе .СВО не било за територии.А за какво е тогава.

    Коментиран от #61

    17:15 02.09.2026

  • 61 За а а

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    идеали !

    Коментиран от #65

    17:16 02.09.2026

  • 62 ДА АМА

    0 0 Отговор
    ХИЕНИТЕ ТОЛКОВА МИЛИАРДИ ВКАРАХА ЧЕ МИР НЕ ИМ ТРЯБВА,ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ СА НАМЕРИЛИ ЛУДИ ДА СЕ БИЯТ И МРЪТ ВМЕСТО ТЯХ.

    Коментиран от #64

    17:17 02.09.2026

  • 63 Путин

    1 0 Отговор
    няма път назад !

    17:18 02.09.2026

  • 64 Също

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "ДА АМА":

    и джуджето ли?

    17:19 02.09.2026

  • 65 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "За а а":

    И какви са тия идеали.И защо ги търсят на територията на Украйна.Русия се простира върху 11 часови зони.Има достатъчно място да си ги търсят тия идеали там а не в Украйна

    17:20 02.09.2026

  • 66 дядо дръмпир-дълбоко виждащ!

    1 0 Отговор
    докато путин или двойниците му са лице на просиянската власт и политика ,Мир няма да има!трябва кгб да направи рязък завой и да приеме условията на ротшилд!Колкото се бави решението на кгб,толкова по разрушителен ще е мирът за кремъл!пс...сега мешел ще бълва змии и гущери!

    17:20 02.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Димитър":

    Само за август месец Украйна е ударила 19 НПЗта.Върнала си е 250 кв км територия.А русия е загубила над 42000 башибузука

    17:26 02.09.2026

  • 69 Рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Руснак":

    Добре,че се омъжих за турчин!

    17:29 02.09.2026

  • 70 Капейчо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Винаги се учудвам как хората виждат някакви неща и след това в паметта им има нещо противоположно. Та явно си забравил, но да ти припомня:
    "Зеленски разреши с указ № 374/2026 парада на Червения площад в Москва". В указа бяха публикувани и съответните координати.
    А Путин така взе да го мести, че парадът трая 15 минути и се състоеше от 1 брой Т-34.

    17:30 02.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #78

    17:31 02.09.2026

  • 73 Фотошопче

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Голяма си (!), да знаеш.

    17:32 02.09.2026

  • 74 Мисирки ООД

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Статията е точна":

    Статуята е фейк, както и в 90 процента от сайтовете тук. Кълвете на празна хранилка.

    17:34 02.09.2026

  • 75 Бит русораст

    1 0 Отговор
    Нещо русорастите никакви ги няма.

    17:35 02.09.2026

  • 76 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не нормалник.

    17:36 02.09.2026

  • 77 Никой

    1 1 Отговор
    Хайде тогава миротвореца мистър Кеш и мистър Кинтекс призоват Путлер да се изтегли от Украйна в замяна да му предат България без бой . Тук също има неофашисти и убиват хора .

    Коментиран от #84

    17:36 02.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 имаш предвид бягството на

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Също като...":

    американците от Афганистан???? Висяхо по колесарите на самолетите само и само да напуснат територията и всичко оставиха на талибаните. Хайде, ако не го знаеш, научи го. Тук такива работи не се разправят от боковци и петроханци.

    17:40 02.09.2026

  • 80 Тиролски тъпир

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Като тебе, но не си най-големия глупак тук, защото и за това си твърде глупав.

    17:41 02.09.2026

  • 81 самолета за Хага е зает

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    от надрусаното зелено клоунче. Успя да изработи госпожите от есср-то, Тръмп не му се връзва. Но крайният изход на зеленилото е ЕДИН и той е ясен - толкова народ след укро-бандерите унищожи. Нито е легитимен, нито отива на фронта....

    Коментиран от #83

    17:42 02.09.2026

  • 82 Путлето къде ще бяга?

    0 0 Отговор
    Едно си мислеше през 2022 г.,стана както винаги.

    17:44 02.09.2026

  • 83 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "самолета за Хага е зает":

    Нещо си вкиснат.

    17:45 02.09.2026

  • 84 наистина си никой,

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Никой":

    то ли си дгендър, то ли невроатлантик платен, но мисленето ти не е У РЕД. Не се притеснявай. Обади се на д-р Гълъбова. Да не си шиши магнитски, който СЕ СКРИ ВДЪН гори откакто генерал Радев е премиер. Той употребяваше м-р Кеш - СЕГА ВИЖДАМЕ с документи, кой е употребявал държавни пари да пътува толкова често до Дубай на разходка според тебе, нали? АМАН от продажи и примитивни невежи!

    17:46 02.09.2026

  • 85 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха-ха":

    Има бръмбари в главата ти. Може би, ако гръмне нещо руско в българия и има жертви ще поумнееш ама надали

    17:46 02.09.2026

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