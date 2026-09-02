Ердоган твърди, че Путин иска войната в Украйна да приключи час по-скоро

И Турция, и руският президент Владимир Путин искат войната да приключи час по-скоро, а самият Путин също не е доволен от нейния резултат. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред журналисти в правителствения самолет на връщане от срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се състоя в Киргизстан и където той проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин, предаде БТА.
„Турция поема ролята на търсещия решение и мир при конфликтите в нашия регион. Специално по отношение на войната между Русия и Украйна и нашето, и желанието на Путин е тя са завърши с мир час по-скоро. Искаме час по-скоро в този регион да бъде осъществен мирният процес между Русия и Украйна, така че в региона да властва мирът. Очевидно е, че от тази война няма добър резултат нито за региона, нито за света, нито за (враждуващите – бел. ред.) страни. А дали Путин е доволен от това? Не е доволен. И той очаква час по-скоро тази работа да приключи“, заяви Ердоган, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.
Той определи срещата с Путин като много ползотворна, а атмосферата – като приятелска и разказа, че е изразил пред Путин готовността на Турция да направи необходимото за постигане на мир.
Турският президент заяви, че с Путин са обсъдили и темата за продажба на руските системи за противоракетна и противовъздушна отбрана С400 на трета страна, тъй като това е свързано с връщането на Турция в програмата на военни самолети F-35 на САЩ след изваждането ѝ от нея именно заради закупуването на руските системи. Вдигането на санкциите беше и тема на срещата между Ердоган и американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.
„Знаете Турция беше част от програмата за самолети F-35 и имаме значителен принос за нея. Продължават разговорите ни за връщане на Турция в нея. При приключването на процесите в САЩ се надявам, че и този въпрос ще остане зад гърба ни. Докато продължаваме всички тези дипломатически усилия, не се отказваме и от (турските – бел. ред.) самолети KAAH (KAAN)“, каза Ердоган.
Той подчерта необходимостта от механизъм в Черно море, който ще осигури безопасното плаване на търговските кораби.
„За нас е важна сигурността не само на корабите под турски флаг или на турски компании, а на всички граждански кораби в Черно море. Битката между двете страни (Русия и Украйна – бел. ред.) не трябва да бъде довеждана до точка, в която сигурността на цивилните и търговията да бъде премахната. Затова действаме с много по-широка перспектива. Трябва да решим този въпрос, защото с времето вредите се увеличават. Необходим е механизъм, който да осигури трайно сигурността на търговския морски транспорт в Черно море. Искам специално да подчертая, че виждаме как зърнената криза отново се появява в Африка. Поемането на инициатива ще бъде от ползва преди проблемът да се е разраснал още повече“, каза турският президент.
Ердоган коментира и първото заседание на Отбранителния съюз от Мекка между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, което се проведе в Истанбул на 31 август. Като един от приоритетите в неговата дейност турският президент посочи сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия, в която Турция си поставя за цел да бъде сред световните лидери.
„Има много малко страни, които открито се противопоставят на този съюз, но са налице и държави, които тайно го правят. Специално балансът между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция затруднява много участници да критикуват открито този съюз. Той е създаден за стабилността и сигурността в нашия регион. Продължаваме по пътя си заедно с нашите братя, ставайки по-силни“, каза Ердоган.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #16, #81
16:42 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ха ха ха
Коментиран от #25
16:43 02.09.2026
4 Ха-ха-ха
СЪОБЩЕНИЯ от 14 август 2026 г. са следните:
- 🇬🇧 Великобритания — предупреждава за пътувания до Украйна и за възможни продължителни прекъсвания на ток, вода и отопление през зимата. Посочва и риск температурите да паднат под –20°C.
- 🇮🇹 Италия — категорично препоръчва на гражданите си да не пътуват до Украйна, като посочва опасност от руски въздушни удари в цялата страна.
- 🇳🇱 Нидерландия — поставя цялата територия на Украйна в червената зона и призовава хората да не пътуват там; намиращите се в страната са посъветвани да я напуснат, ако е безопасно.
- 🇩🇪 Германия — обновява предупреждението си преди Деня на независимостта на Украйна и предупреждава за възможно засилване на руските въздушни удари; пътуването не се препоръчва.
- 🇺🇸 САЩ — според текста са предупредили за повишена опасност от вълнения в Украйна.
Нидерландската препоръка третира цялата Украйна като червена зона, а италианската препоръчва да не се пътува до страната изобщо.
Коментиран от #5, #28, #85
16:43 02.09.2026
5 Ами
До коментар #4 от "Ха-ха-ха":Той по същият начин се изложи и когато каза, че ще бомби парада в Москва. Путин не го отрази. Само си го премести елегантно в другия крачол. И 🤡 за да излезе от смешното си положение каза, ами разрешавам:))
Защо не бомби Москва? ЗАщо?😂🤣😂🤣😂ЦИРК ZE 🤡
Коментиран от #32, #70
16:44 02.09.2026
6 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
16:45 02.09.2026
7 Отидоха като аслани....
Коментиран от #8
16:45 02.09.2026
8 Също като...
До коментар #7 от "Отидоха като аслани....":Навремето от Афганистан.
Коментиран от #21, #79
16:47 02.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лесно е
16:48 02.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 име
Коментиран от #24, #26
16:49 02.09.2026
13 !!!?
Разликата е, че кремълският Ку Чи Син иска да отърве от въжето, реабилитирайки Хитлер и запазвайки заграбеното до момента !!!?
Коментиран от #73
16:50 02.09.2026
14 Големи ла и на
16:51 02.09.2026
15 Изрод
16:51 02.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Димитър
Коментиран от #37
16:52 02.09.2026
18 аz СВО Победа 81
Накратко:
Всички московски летища преустановяват да функционират!
16:52 02.09.2026
19 Констатация
16:52 02.09.2026
20 Цвете
Коментиран от #33, #45
16:52 02.09.2026
21 Не забравяй...
До коментар #8 от "Също като...":И от Сирия как избягаха завалиите.
16:53 02.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Васил
16:53 02.09.2026
24 да бе
До коментар #12 от "име":всъщност само вие - слугите на московците, си мечтаете за преговори. нормалните хора чакат капитулацията му, а до тогава - стойте си в мочурищата, защото в европа не ви искаме
16:54 02.09.2026
25 Защото Турция
До коментар #3 от "ха ха ха":е в НАТО!
Поне за сега!
А НАТО е военен бизнес преди всичко.
Други въпроси?
Коментиран от #43
16:54 02.09.2026
26 Ха ха
До коментар #12 от "име":Кой ще разговаря с тоя боклук бе копей?
16:54 02.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Руската пропаганда
До коментар #4 от "Ха-ха-ха":Е предназначена само за глупаците.
Коментиран от #80
16:55 02.09.2026
29 койдазнай
До коментар #16 от "Тролей":Ако Путин беше умен и смел като вас, то тогава така щеше да стане.
Само че Путин е шубелия и не смее да пусне няколко ракети по западна Европа.
Така че, избора е или война до разпад на Русия, или Хага.
Аз предпочитам Хага, но моето мнение не е оипределящо.
Коментиран от #40
16:56 02.09.2026
30 Един друг
16:56 02.09.2026
31 РФ е един огромен КЕН eф !
За август месец руската армия - минус 41 000.
Убити и ранени.
Иначе, Киев да три дни, бе.
16:57 02.09.2026
32 Ми...
До коментар #5 от "Ами":Ти видя ли как си мести сламката?
16:57 02.09.2026
33 Букетче
До коментар #20 от "Цвете":СВО не започна за територии. Истанбул не бе за територии. Минск не бе за територии
Образовай се!
Коментиран от #60
16:59 02.09.2026
34 Статията е точна
Коментиран от #74
17:00 02.09.2026
35 Че то Пи ткин Загуби
СДА ВАЙ СЯ... ХУ ЙЛО
Хихихихи
17:00 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Димитър":И какво, шефът на СеРеУ 80 тона материали ли му е занесъл🤔❓
Ама верно ли мислиш така😀❗
Щото можеш да си избереш
защо да летиш с транспортник дето може
-- да превози 80 тонен танк,
--100 десантчика с ПБС или
-- 36 тежко ранени с необходимата поддържаща ги апаратура❗
Коментиран от #53, #67, #76
17:00 02.09.2026
38 Давид
Коментиран от #42, #44
17:01 02.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Искаше
17:03 02.09.2026
42 Кое
До коментар #38 от "Давид":и е великото?
17:04 02.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Няма такивa иgиoти !
До коментар #38 от "Давид":"няма разлика между евреите и турците - невежи ! "
Но си е избрал традиционно славянски никнейм "Давид " 🤣🤣🤣🤣🤣
17:06 02.09.2026
45 Ердо
До коментар #20 от "Цвете":спря полетите!
17:07 02.09.2026
46 На Берлин ли маама ви блатна де а?
17:08 02.09.2026
47 Прав е Султана
17:08 02.09.2026
48 Ами
17:08 02.09.2026
49 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
17:08 02.09.2026
50 Лъв 16
17:09 02.09.2026
51 Зимата
17:10 02.09.2026
52 Преди
17:10 02.09.2026
53 Така де
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Шефа на ЦРУ а закарал малко гориво на Путин.
Коментиран от #55
17:11 02.09.2026
54 Лакомото тупе
17:12 02.09.2026
55 И малко
До коментар #53 от "Така де":ботокс!
17:12 02.09.2026
56 очевидно
17:13 02.09.2026
57 Руснак
Коментиран от #69
17:13 02.09.2026
58 оня с коня
17:14 02.09.2026
59 Да бяга
17:15 02.09.2026
60 Соломон
До коментар #33 от "Букетче":Хахде бе .СВО не било за територии.А за какво е тогава.
Коментиран от #61
17:15 02.09.2026
61 За а а
До коментар #60 от "Соломон":идеали !
Коментиран от #65
17:16 02.09.2026
62 ДА АМА
Коментиран от #64
17:17 02.09.2026
63 Путин
17:18 02.09.2026
64 Също
До коментар #62 от "ДА АМА":и джуджето ли?
17:19 02.09.2026
65 Соломон
До коментар #61 от "За а а":И какви са тия идеали.И защо ги търсят на територията на Украйна.Русия се простира върху 11 часови зони.Има достатъчно място да си ги търсят тия идеали там а не в Украйна
17:20 02.09.2026
66 дядо дръмпир-дълбоко виждащ!
17:20 02.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Соломон
До коментар #67 от "Димитър":Само за август месец Украйна е ударила 19 НПЗта.Върнала си е 250 кв км територия.А русия е загубила над 42000 башибузука
17:26 02.09.2026
69 Рускиня
До коментар #57 от "Руснак":Добре,че се омъжих за турчин!
17:29 02.09.2026
70 Капейчо
До коментар #5 от "Ами":Винаги се учудвам как хората виждат някакви неща и след това в паметта им има нещо противоположно. Та явно си забравил, но да ти припомня:
"Зеленски разреши с указ № 374/2026 парада на Червения площад в Москва". В указа бяха публикувани и съответните координати.
А Путин така взе да го мести, че парадът трая 15 минути и се състоеше от 1 брой Т-34.
17:30 02.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Дон Корлеоне
Коментиран от #78
17:31 02.09.2026
73 Фотошопче
До коментар #13 от "!!!?":Голяма си (!), да знаеш.
17:32 02.09.2026
74 Мисирки ООД
До коментар #34 от "Статията е точна":Статуята е фейк, както и в 90 процента от сайтовете тук. Кълвете на празна хранилка.
17:34 02.09.2026
75 Бит русораст
17:35 02.09.2026
76 Аха
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не нормалник.
17:36 02.09.2026
77 Никой
Коментиран от #84
17:36 02.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 имаш предвид бягството на
До коментар #8 от "Също като...":американците от Афганистан???? Висяхо по колесарите на самолетите само и само да напуснат територията и всичко оставиха на талибаните. Хайде, ако не го знаеш, научи го. Тук такива работи не се разправят от боковци и петроханци.
17:40 02.09.2026
80 Тиролски тъпир
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Като тебе, но не си най-големия глупак тук, защото и за това си твърде глупав.
17:41 02.09.2026
81 самолета за Хага е зает
До коментар #1 от "койдазнай":от надрусаното зелено клоунче. Успя да изработи госпожите от есср-то, Тръмп не му се връзва. Но крайният изход на зеленилото е ЕДИН и той е ясен - толкова народ след укро-бандерите унищожи. Нито е легитимен, нито отива на фронта....
Коментиран от #83
17:42 02.09.2026
82 Путлето къде ще бяга?
17:44 02.09.2026
83 Ол1гофрен,
До коментар #81 от "самолета за Хага е зает":Нещо си вкиснат.
17:45 02.09.2026
84 наистина си никой,
До коментар #77 от "Никой":то ли си дгендър, то ли невроатлантик платен, но мисленето ти не е У РЕД. Не се притеснявай. Обади се на д-р Гълъбова. Да не си шиши магнитски, който СЕ СКРИ ВДЪН гори откакто генерал Радев е премиер. Той употребяваше м-р Кеш - СЕГА ВИЖДАМЕ с документи, кой е употребявал държавни пари да пътува толкова често до Дубай на разходка според тебе, нали? АМАН от продажи и примитивни невежи!
17:46 02.09.2026
85 Мериленд
До коментар #4 от "Ха-ха-ха":Има бръмбари в главата ти. Може би, ако гръмне нещо руско в българия и има жертви ще поумнееш ама надали
17:46 02.09.2026