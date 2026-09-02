Ердоган твърди, че Путин иска войната в Украйна да приключи час по-скоро

И Турция, и руският президент Владимир Путин искат войната да приключи час по-скоро, а самият Путин също не е доволен от нейния резултат. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред журналисти в правителствения самолет на връщане от срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се състоя в Киргизстан и където той проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин, предаде БТА.

„Турция поема ролята на търсещия решение и мир при конфликтите в нашия регион. Специално по отношение на войната между Русия и Украйна и нашето, и желанието на Путин е тя са завърши с мир час по-скоро. Искаме час по-скоро в този регион да бъде осъществен мирният процес между Русия и Украйна, така че в региона да властва мирът. Очевидно е, че от тази война няма добър резултат нито за региона, нито за света, нито за (враждуващите – бел. ред.) страни. А дали Путин е доволен от това? Не е доволен. И той очаква час по-скоро тази работа да приключи“, заяви Ердоган, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

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Той определи срещата с Путин като много ползотворна, а атмосферата – като приятелска и разказа, че е изразил пред Путин готовността на Турция да направи необходимото за постигане на мир.

Турският президент заяви, че с Путин са обсъдили и темата за продажба на руските системи за противоракетна и противовъздушна отбрана С400 на трета страна, тъй като това е свързано с връщането на Турция в програмата на военни самолети F-35 на САЩ след изваждането ѝ от нея именно заради закупуването на руските системи. Вдигането на санкциите беше и тема на срещата между Ердоган и американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

„Знаете Турция беше част от програмата за самолети F-35 и имаме значителен принос за нея. Продължават разговорите ни за връщане на Турция в нея. При приключването на процесите в САЩ се надявам, че и този въпрос ще остане зад гърба ни. Докато продължаваме всички тези дипломатически усилия, не се отказваме и от (турските – бел. ред.) самолети KAAH (KAAN)“, каза Ердоган.

Той подчерта необходимостта от механизъм в Черно море, който ще осигури безопасното плаване на търговските кораби.

„За нас е важна сигурността не само на корабите под турски флаг или на турски компании, а на всички граждански кораби в Черно море. Битката между двете страни (Русия и Украйна – бел. ред.) не трябва да бъде довеждана до точка, в която сигурността на цивилните и търговията да бъде премахната. Затова действаме с много по-широка перспектива. Трябва да решим този въпрос, защото с времето вредите се увеличават. Необходим е механизъм, който да осигури трайно сигурността на търговския морски транспорт в Черно море. Искам специално да подчертая, че виждаме как зърнената криза отново се появява в Африка. Поемането на инициатива ще бъде от ползва преди проблемът да се е разраснал още повече“, каза турският президент.

Ердоган коментира и първото заседание на Отбранителния съюз от Мекка между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, което се проведе в Истанбул на 31 август. Като един от приоритетите в неговата дейност турският президент посочи сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия, в която Турция си поставя за цел да бъде сред световните лидери.

„Има много малко страни, които открито се противопоставят на този съюз, но са налице и държави, които тайно го правят. Специално балансът между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция затруднява много участници да критикуват открито този съюз. Той е създаден за стабилността и сигурността в нашия регион. Продължаваме по пътя си заедно с нашите братя, ставайки по-силни“, каза Ердоган.