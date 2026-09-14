Диана Дамянова: Ами... отвратително е

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АМИ... ОТВРАТИТЕЛНО Е

Проблемът не е в това, че цялата „жълтопаветна журналистика“ като един се яви на пресконференцията на властта за Околчица, за да я бойкотира /пресконференцията, да не си помислите , че властта/.

Проблемът дори не е в това, че има жълтопаветна журналистика. Като има стока, има и цена...

Проблемът не е в това, че майката на сексуално насилваното, убито момче се явява усмихната на проведената пресконференция.

Проблемът не е дори в това, че има „такива майки“.

Проблемът не е в това, че днес можем да преброим колко е голяма /гигантска/ тролската армия на жълтопаветието и дори не е в това, че „демократичната общност“, както тя обича да се самонарича, има нужда от огромна по мащабите си тролска армия, за да „наложи“ своята гледна точка.

Проблемът е в това, че по въпроса дали има право на съществуване и протекция от властта организация, в която блудството с деца е наложена практика, не би трябвало да има две мнения.

Проблемът е в това, че споменатата по-горе комбинация от роднини, журналисти и тролове не само оправдава факта /напълно доказан и неоспорван от никого/, че над тази организация със смесени сексуално-псевдобудистки практики е бил разтворен държавен чадър, но намира това за напълно естествено и по своите морални критерии вероятно и за добро.

Проблемът е, че бонките /активно представени днес като роднини, симпатизанти и журналисти/ имат винаги различни критерии, когато се отнася за техните действия и тези на опонентите им.

Проблемът е в това, че бонките /в широкия смисъл на думата/ се водят, слава богу само за пред себе си, за единствения и непоклатим морален императив – ние винаги сме прави.

Ами, отвратително е и знам, че днес всички ще се изкажете и ще овладеете медийното си пространство, а вашите тролове ще защитават вашата святост /тази да имате право на каквито си искате девиации/ до смърт, но това не ви прави прави. Тук думите се повтарят нарочно, де не си помислите нещо.

Това ви прави такива, каквито сте – способни на… няма да кажа, че да не прекаля.

Прави ви едни бонки.

И да добавя, днес ми е свободен ден, ще се справя с цялата ви тролска армия на страницата си, един по един.