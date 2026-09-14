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Диана Дамянова: Ами... отвратително е

Диана Дамянова: Ами... отвратително е

14 Септември, 2026 15:42 998 11

  • диана дамянова-
  • петрохан-околчица-
  • пресконференция-
  • отвратително

Проблемът е в това, че по въпроса дали има право на съществуване и протекция от властта организация, в която блудството с деца е наложена практика, не би трябвало да има две мнения.

Диана Дамянова: Ами... отвратително е - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

АМИ... ОТВРАТИТЕЛНО Е
Проблемът не е в това, че цялата „жълтопаветна журналистика“ като един се яви на пресконференцията на властта за Околчица, за да я бойкотира /пресконференцията, да не си помислите , че властта/.
Проблемът дори не е в това, че има жълтопаветна журналистика. Като има стока, има и цена...
Проблемът не е в това, че майката на сексуално насилваното, убито момче се явява усмихната на проведената пресконференция.
Проблемът не е дори в това, че има „такива майки“.
Проблемът не е в това, че днес можем да преброим колко е голяма /гигантска/ тролската армия на жълтопаветието и дори не е в това, че „демократичната общност“, както тя обича да се самонарича, има нужда от огромна по мащабите си тролска армия, за да „наложи“ своята гледна точка.
Проблемът е в това, че по въпроса дали има право на съществуване и протекция от властта организация, в която блудството с деца е наложена практика, не би трябвало да има две мнения.
Проблемът е в това, че споменатата по-горе комбинация от роднини, журналисти и тролове не само оправдава факта /напълно доказан и неоспорван от никого/, че над тази организация със смесени сексуално-псевдобудистки практики е бил разтворен държавен чадър, но намира това за напълно естествено и по своите морални критерии вероятно и за добро.
Проблемът е, че бонките /активно представени днес като роднини, симпатизанти и журналисти/ имат винаги различни критерии, когато се отнася за техните действия и тези на опонентите им.
Проблемът е в това, че бонките /в широкия смисъл на думата/ се водят, слава богу само за пред себе си, за единствения и непоклатим морален императив – ние винаги сме прави.
Ами, отвратително е и знам, че днес всички ще се изкажете и ще овладеете медийното си пространство, а вашите тролове ще защитават вашата святост /тази да имате право на каквито си искате девиации/ до смърт, но това не ви прави прави. Тук думите се повтарят нарочно, де не си помислите нещо.
Това ви прави такива, каквито сте – способни на… няма да кажа, че да не прекаля.
Прави ви едни бонки.
И да добавя, днес ми е свободен ден, ще се справя с цялата ви тролска армия на страницата си, един по един.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвратителна е единствено

    11 14 Отговор
    Тази урудлива дърта кокошка изтъкана от лъжи и злоба!

    Коментиран от #8

    15:45 14.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 2 Отговор
    Радевисти трябва да вкарат закон срещу троловете, ама само срещу жълтопаветните тролове, защото нямат чувство за хумор.

    Коментиран от #7

    15:45 14.09.2026

  • 3 ?????

    12 2 Отговор
    Айде ПП-тата да я почват бившата им пиарка.

    15:46 14.09.2026

  • 4 Сандо

    4 0 Отговор
    Ако продължаваме по същия начин неизбежно ще дойде денят,когато ще се наложи с огън и меч да се налага нормалния човешки морал.

    Коментиран от #6

    15:46 14.09.2026

  • 5 Червени бokлyци !

    5 3 Отговор
    Тая на какви гъби е ?
    След два часа брифинг се разбра, че няма абсолютно никакви връзки на случая "Петрохан“ с Гюров, ПП или ДБ, а беше направен само за да се маже. Време е да се върнем към темата с помилването на наркотрафиканти от Илияна Йотова.

    Коментиран от #10

    15:52 14.09.2026

  • 6 колев

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    огъня и меча трябва да играят в парламента,ще е напълно достатъчно за морала!

    15:53 14.09.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Троловете на вожда Полу ДваПръстаЧело, са умни като Кандев, когато е бил малък!🤥

    15:56 14.09.2026

  • 8 Когато

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратителна е единствено":

    ти каже истината някой от вашите най боли.Ами разбирам твоята злоба и безсилие,но толкова е жалък и окаян розАвия жълтопаветен планктон,че еша си няма.

    15:57 14.09.2026

  • 9 Наглост Дамянова без край

    1 0 Отговор
    Проблемът, дърта, грозна и нечистоплътна вещице е, че има такива жалки нищожества като теб, които перминават от партия в партия като от креват в креват, обслужват я и биват натирени като некадърни, неграмотни, алчни за пари и корумпирани! КОЙ ти позволява да наричаш "Жълтопаветници" цяла политическа партия и цяла една общност ма, вещице грозна и нагла с петте косъма на кухата кратуна? Че ти къде ли не пермина ма, нагла дъртофелнице? Лазеше в краката на Кръстю Петков, когато го играеше "синдикалистка", после отиде да лазиш в карката на супер престъпника, олигарх и Боков авер Златевия Валю, после се присламчи към демократите, но те те изметоха много бързо, а сега си подолжила дъртата си на "прогресивните" измамници и лъжци, покровители на наркобарони и наркопласьори! Я бягай на дивана на чалгарското учиндолско нищожество да му смениш памперсите и да му правиш компания, двамает така сте си паснали в злобата към ПП и ДБ, че що ли не се вземете?!

    16:00 14.09.2026

  • 10 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Червени бokлyци !":

    само в твоята глава няма връзка. Ти искаш специално някой да дойде и да ти я обясни.

    16:02 14.09.2026

  • 11 Ами,

    0 0 Отговор
    Дамяново нищожество, отвратителна си! Много отвратителна!

    16:03 14.09.2026