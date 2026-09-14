Диана Дамянова: Ами... отвратително е

АМИ... ОТВРАТИТЕЛНО Е
Проблемът не е в това, че цялата „жълтопаветна журналистика“ като един се яви на пресконференцията на властта за Околчица, за да я бойкотира /пресконференцията, да не си помислите , че властта/.
Проблемът дори не е в това, че има жълтопаветна журналистика. Като има стока, има и цена...
Проблемът не е в това, че майката на сексуално насилваното, убито момче се явява усмихната на проведената пресконференция.
Проблемът не е дори в това, че има „такива майки“.
Проблемът не е в това, че днес можем да преброим колко е голяма /гигантска/ тролската армия на жълтопаветието и дори не е в това, че „демократичната общност“, както тя обича да се самонарича, има нужда от огромна по мащабите си тролска армия, за да „наложи“ своята гледна точка.
Проблемът е в това, че по въпроса дали има право на съществуване и протекция от властта организация, в която блудството с деца е наложена практика, не би трябвало да има две мнения.
Проблемът е в това, че споменатата по-горе комбинация от роднини, журналисти и тролове не само оправдава факта /напълно доказан и неоспорван от никого/, че над тази организация със смесени сексуално-псевдобудистки практики е бил разтворен държавен чадър, но намира това за напълно естествено и по своите морални критерии вероятно и за добро.
Проблемът е, че бонките /активно представени днес като роднини, симпатизанти и журналисти/ имат винаги различни критерии, когато се отнася за техните действия и тези на опонентите им.
Проблемът е в това, че бонките /в широкия смисъл на думата/ се водят, слава богу само за пред себе си, за единствения и непоклатим морален императив – ние винаги сме прави.
Ами, отвратително е и знам, че днес всички ще се изкажете и ще овладеете медийното си пространство, а вашите тролове ще защитават вашата святост /тази да имате право на каквито си искате девиации/ до смърт, но това не ви прави прави. Тук думите се повтарят нарочно, де не си помислите нещо.
Това ви прави такива, каквито сте – способни на… няма да кажа, че да не прекаля.
Прави ви едни бонки.
И да добавя, днес ми е свободен ден, ще се справя с цялата ви тролска армия на страницата си, един по един.
Диана Дамянова: Ами... отвратително е
14 Септември, 2026 15:42 998 11
Проблемът е в това, че по въпроса дали има право на съществуване и протекция от властта организация, в която блудството с деца е наложена практика, не би трябвало да има две мнения.
АМИ... ОТВРАТИТЕЛНО Е
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отвратителна е единствено
Коментиран от #8
15:45 14.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #7
15:45 14.09.2026
3 ?????
15:46 14.09.2026
4 Сандо
Коментиран от #6
15:46 14.09.2026
5 Червени бokлyци !
След два часа брифинг се разбра, че няма абсолютно никакви връзки на случая "Петрохан“ с Гюров, ПП или ДБ, а беше направен само за да се маже. Време е да се върнем към темата с помилването на наркотрафиканти от Илияна Йотова.
Коментиран от #10
15:52 14.09.2026
6 колев
До коментар #4 от "Сандо":огъня и меча трябва да играят в парламента,ще е напълно достатъчно за морала!
15:53 14.09.2026
7 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "честен ционист":Троловете на вожда Полу ДваПръстаЧело, са умни като Кандев, когато е бил малък!🤥
15:56 14.09.2026
8 Когато
До коментар #1 от "Отвратителна е единствено":ти каже истината някой от вашите най боли.Ами разбирам твоята злоба и безсилие,но толкова е жалък и окаян розАвия жълтопаветен планктон,че еша си няма.
15:57 14.09.2026
9 Наглост Дамянова без край
16:00 14.09.2026
10 Георги
До коментар #5 от "Червени бokлyци !":само в твоята глава няма връзка. Ти искаш специално някой да дойде и да ти я обясни.
16:02 14.09.2026
11 Ами,
16:03 14.09.2026