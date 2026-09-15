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Помилван наркобарон: Не комисията, Йотова носи отговорност

Помилван наркобарон: Не комисията, Йотова носи отговорност

15 Септември, 2026 17:17 1 017 37

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • илияна йотова-
  • бойко борисов

Когато Йотова подписва указа, Атанасов вече две години не е в затвора - изпълнението на присъдата му е прекъснато по здравословни причини

Помилван наркобарон: Не комисията, Йотова носи отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Ключовият въпрос около "петричкия наркобарон" е защо изобщо е било необходимо помилване. Когато Йотова подписва указа, Атанасов вече не е в затвора заради здравословни причини. Точно тук обяснението на Йотова се разпада.

Ако вярваме на президента и кандидат-президент Илияна Йотова, помилваният от нея през 2022 г. наркобарон Огнян Атанасов “днес не би трябвало да може да стане от инвалидната количка”. Така тя защити решението си пред Нова телевизия: лекарската комисия била категорична, че състоянието му не позволява да се върне в затвора.

Снимка от април 2025 г. обаче показва „петричкия Ескобар“ на крака между двама полицаи, които го отвеждат в съда. Самата снимка не отменя медицинските му диагнози, но отслабва обяснението на Йотова. По това време Атанасов вече е прекарал два месеца в ареста, след като отново е обвинен за участие в организирана група за наркотрафик. При акцията в автомобила на друг обвиняем са намерени близо пет килограма кокаин.

Къде е сега Атанасов? Последната публична информация е, че миналата пролет съдът го е пуснал под домашен арест. Оттогава няма известие нито за внесен обвинителен акт, нито за започнал процес, нито за промяна на мярката му.

Човекът, чието здраве е било достатъчно тежко, за да му опрости вицепрезидентката десет години затвор, отново изчезва от полезрението на държавата - този път не след бягство от гръцки затвор, а зад вратата на собствения си дом. Но МВР дали е убедено, че Атанасов е там?

Трансгранична престъпност

Съдейки по серията публикации в гръцки медии за последните две години, Огнян Атанасов е по-известен в съседна Гърция, отколкото в България. Гръцката му история започва още през 1995 г., когато е заловен с 2,5 килограма хероин и съдът в Солун го осъжда на доживотен затвор. След присъдата той заявява в съдебната зала, че е платил, за да получи по-леко наказание. Последва разследване срещу бивш полицейски началник, затворник и адвокат, обвинени, че са му взели 40 милиона драхми (117 388 евро) за подкупи на съдии.

Никой не е наказан. На втора инстанция доживотната присъда действително е заменена с 18 години - след представен от полицията документ, че Атанасов помогнал за разкриването на три наркомрежи. После затворнически служители удостоверяват, че е съдействал за предотвратяването на бунт. Той е преместен в открития затвор „Касандра“, откъдето през 1998 г. бяга. Четирима служители са обвинени в неизпълнение на служебните си задължения, но впоследствие са оправдани, а останалите проверки приключват без резултат.

Когато най-сетне е предаден на Гърция през 2019 г., Атанасов отново се позовава на здравето си. Заявява, че е болен, губи съзнание и не разбира за какво е съден, а адвокатите му твърдят, че страда от енцефалопатия с амнезия. Съдът отказва да спре делото, въпреки думите на Атанасов: “Болен съм, не знам защо съм обвинен. Жена ми знае.”

Българското МВР периодично го залавя, гръцките власти периодично го издирват - а между двете държави Атанасов все намира пролука, за да се измъкне.

Непрозрачност по закон

Президентството защити помилването с „обстойна проверка“, становища от компетентните органи и заключение на седемчленна медицинска комисия. В серия интервюта и изявления Йотова заяви, че нищо не е скрито и че носи отговорност за подписа си.

Публични обаче не са нито медицинската експертиза, нито протоколът на Комисията по помилването, нито конкретните мотиви за решението. Указът също не е обнародван в „Държавен вестник“, но това не е пропуск - законът не го изисква нито за помилването, нито за гражданството и за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Така обществото научава кого е помилвала президентската институция само ако случаят бъде огласен от нея - или ако помилваният отново попадне в криминалната хроника.

По-важният въпрос е защо изобщо е било необходимо помилване. Когато Йотова подписва указа, Атанасов вече две години не е в затвора - изпълнението на присъдата му е прекъснато по здравословни причини. Прекъсването го освобождава, докато състоянието му не позволява да изтърпява наказанието. Но оставя възможност да бъде върнат, ако се подобри. Помилването заличава тази възможност и му опрощава окончателно оставащите десет години.

Тъкмо тук обяснението на Йотова се разпада. Ако Атанасов е бил толкова тежко и необратимо болен, че и днес „не би трябвало да може да стане от инвалидната количка“, опасност да се върне в затвора практически не е имало. Ако обаче подобрение е било възможно, защо държавата предварително се е отказала от правото да изпълни остатъка от присъдата?

Медицинската комисия може да обясни защо Атанасов не е можел да бъде в затвора през 2022 г. Тя не може да отговори защо е трябвало да бъде освободен от присъдата завинаги. Това решение е на Илияна Йотова. Случаят нашумя заради президентската кампания, но предизборната употреба на един факт не го прави по-малко важен. Йотова иска да стане президент след девет години като вицепрезидент. Затова не е достатъчно да каже, че носи отговорност за подписа си - трябва да обясни какво е наложило да бъде положен.

Милостта като политика и като изключение

Важно е помилването да бъде подложено на обществен контрол. По време на двата си мандата американският президент Барак Обама съкрати присъдите на 1715 души, повечето осъдени за ненасилствени престъпления с наркотици. Отделно помилва напълно 212 души. Това беше предварително обявена политика срещу прекомерните наказания, приложена към цяла категория затворници, а не трудно обяснимо изключение за един човек. Освен това всички имена са публично достъпни на сайта на Министерството на правосъдието заедно със съдилищата, присъдите и съдържанието на всяко решение.

В Перу стотици помилвания на наркотрафиканти при президента Алан Гарсия станаха известни като narcoindultos - „наркопомилванията“. Последва разследване на твърденията, че са уреждани срещу пари. Ето как правото на милост се превръща в подозрение за услуга, когато липсва достатъчно публичност.

В случая с Огнян Атанасов важи обратното: колкото по-трудно обяснимо е едно изключение, толкова по-малко институцията може да иска от обществото просто да ѝ повярва.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 12 Отговор
    Тамплиерката Йотова е помилвала петима наркобосове и един имотен измамник с шест присъди.Може ли да се поправи човек с шест присъди?

    17:18 15.09.2026

  • 2 Черната пантера

    10 4 Отговор
    Аве, кво стана с таа мачка бе, с петрохана там, с ланския сняг..., стига с тия пирамиди, фараони

    17:20 15.09.2026

  • 3 Прогресивен българин

    26 8 Отговор
    Йотова да кажа кой и е наредил да помилва наркобарона....Тя няма ли деца, внуци?

    17:20 15.09.2026

  • 4 Отговорност

    15 13 Отговор
    За какво ни е Йотова, която заедно с Радев ще ни прави 16-та губерния бе?

    17:20 15.09.2026

  • 5 Пич

    20 9 Отговор
    Йотова е невинна!!!
    Когато е подписвала, откъде да знае, че ще става президент...?!
    Просто е искала да вземе едни пари, жената!!!

    17:21 15.09.2026

  • 6 Пустиня(к)

    3 2 Отговор
    Бе...стаа и така. Оно нема никво значение. Като кво ше са окаже за амнайсти път.

    17:21 15.09.2026

  • 7 наум карамфилов

    3 3 Отговор
    ами да я исберем , пунежи мяза къту наз

    17:25 15.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 12 Отговор
    Отново сме свидетели на помията на ДВ, те се надпреварват със "Свободна точка" (Вившата свободна европа, на която господаря резна финансирането)

    Йотова не решава еднолично - нейния подпис е само акт завършващ колективно решение!
    След като има медицинско становище, че здравословното състояние на въпросния не е съвместимо със затворнически условия няма друг изход осен помилването. Защото пребиваването му в затвора директно вкарва България в Съда за правата на човека за нехуманно отношение! И после пак ще плащаме

    Писна ми от гнусотията и помията която тия продажни ненормалници от ДВ изливат върху България като цяло! Да си хващат куфарите и да вървят при Хасан и Мохамед в Германия!

    Не мислех дори да ходя да гласувам, но целия тоя "евроатлантически" жълтопваветен вой срещу Йотова ще ме закара пред урните да гласувам за нея защото е НЕДОПУСТИМО да се дава власт на ГюрУ и карикатурата Кандев! Д О С Т А Т Ъ Ч Н О !!!

    Коментиран от #12, #20

    17:25 15.09.2026

  • 9 !!!?

    4 2 Отговор
    Радев и Йотова са помилвали петричкия наркобарон Огнян Атанасов !!!

    НАРОДЕ ????

    17:27 15.09.2026

  • 10 Бай Тошо

    9 1 Отговор
    Такива ги пращахме в урановите мини или куршум в главата. Сега си живеят като бейове. На ви демокрация.

    17:28 15.09.2026

  • 11 Цвете

    6 2 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНАТА СТАТИЯ.ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ДА БЪДЕ ОПОВЕСТЕНО ДО ВСИЧКИ МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ЙОТОВА, ЩЕ КАЖЕШ ЛИ, НЕЩО В ДОПЪЛНЕНИЕ ИЛИ КРАЯТ ОСТАВА ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ? 🤦‍♂️🇧🇬🤦‍♂️👀🔎

    17:29 15.09.2026

  • 12 Илиана Ескобар

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Постави ги на мястото им, браво! Нека всички разберат, че наркотрафикантите и убийците са хора и имат право на помилване. Все пак парите не миришат.

    17:29 15.09.2026

  • 13 Отвратен

    7 3 Отговор
    НА ВСИЧКИ Е ЯСНО ЧЕ,ТУКА СА ИГРАЛИ МНОГО ПАРИ И ЗА КОМИСИЯ ,АДВОКАТИ И Т.Н.!

    17:29 15.09.2026

  • 14 И още мисирки ООД

    8 7 Отговор
    Мръсната кална баня продължава и към нея с удоволствие се присъединява "Дойче Веле", за да даде едно рамо на любимците си в България - "умните и красивите". Авторката на този злостен пасквил даже не се е подписала. Колкото повече плюят по Йотова, толкова повече й правят реклама.

    17:30 15.09.2026

  • 15 Платена медия

    7 5 Отговор
    Поредната жълтопаветна партенка

    17:36 15.09.2026

  • 16 Мунчо

    8 5 Отговор
    Срещу 117 388 евро барона от Петрич получава в Гърция от доживотна на 18 годишна присъда! Пита се днес на първия учебен ден за годината, колко е платил в Президентството за помилването си? Колко?
    Защо там трябва да получават заплати, след като заработва в хиляди?!

    Коментиран от #24, #31

    17:41 15.09.2026

  • 17 Щом Дойче Веле го казва

    4 3 Отговор
    Демек Денков невинен, че подписал за Космос на петроханци, а Терзиев ги спонсорирал

    17:42 15.09.2026

  • 18 Ами

    5 1 Отговор
    Сега остава „петричкия Ескобар“ да каже че е платил и на
    комисията по помилванията, и тогава става интересно :)

    17:43 15.09.2026

  • 19 Нормално

    3 1 Отговор
    Спонсори на ПБ.

    17:43 15.09.2026

  • 20 Питам

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    ИСКАШ ДА НИ УБЕДИШ, ВЪЗМЕЗДИЕТО ЗА НАЛОЖЕНАТА ПРИСЪДА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ? ОТРОВАТА /НАРКОТИК/ ОТ КОЯТО УМИРАТ ХОРА Е ПО ВАЖНО ДА БЪДЕМ ХУМАННИ ПРЕД ЕС ОТ КОЛКОТО СОБСТВЕНИЯ НАРОД И ИЗБИРАНЕТО НА ЙОТОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ?
    ТЯ НЯМА МОРАЛА ДА БЪДЕ ТАКАВА!

    17:43 15.09.2026

  • 21 Мистър кеш

    8 4 Отговор
    Момчетата си платиха и затова ги помилва секретарката Йотова.

    17:44 15.09.2026

  • 22 Данаил

    6 1 Отговор
    Той и Брендо се прибра в България под защитата на света Илияна да бъде. Честито на българските деца с такава светица.

    17:45 15.09.2026

  • 23 Мирише на нпо-та и соросоиди

    2 2 Отговор
    И тия плювачи ще ми рекламират случайници в политиката, а може би Кондев няма да помилва, и без това не е ясно с бумагите

    17:46 15.09.2026

  • 24 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо":

    Преди да отидат документите за помилване
    в президентството те минават през комисия.
    Вече знаем кой е назначил комисията.
    Като начало, няма да е лошо една
    проверка на членовете на комисията.

    17:48 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Опа

    4 3 Отговор
    Нито Йотова, нито Гюров да стока. Ударихме дъното с такива кандидати за президент и такова правителство.

    17:48 15.09.2026

  • 27 гост

    2 0 Отговор
    Всички laino-гризци на барикадата!

    17:49 15.09.2026

  • 28 Споко, няма да ви огрее

    1 1 Отговор
    По-добре кажете защо Гюров е скрил случая Петрохан, Терзиев ги е спонсориран, а педофили се гаврят с деца

    17:51 15.09.2026

  • 29 Меси от Банкя

    2 1 Отговор
    Едните финансират петроханската педофилска секта, другите помилват наркотрафиканти.

    17:52 15.09.2026

  • 30 Борис

    1 0 Отговор
    Едва ли само Йотова и барона знаят сумата на свободата? Хиляди са и то в евро!
    Но така е при всяко едно дело и при всяка
    една присъда в демократична България!
    Храненето изисква грижи, а грижите внимание към правораздаването!
    Велика България!

    17:52 15.09.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо":

    Президентът ли му е изготвил медицинското заключение, бе. Министърът на правосъдието е назначил комисия от медицински лица, с здравният министър я в съгласувал. На Йотова се представя заключение, че лицето бере душа. Нито, го в виждала, нито го в знаела. Търсите под вола теле. Търсете комисията, щом се съмнявате.

    17:53 15.09.2026

  • 32 Хаха

    1 0 Отговор
    ДВ а Надка Гълъбицата назначила комисията, какво носи?

    17:54 15.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Промяната

    1 2 Отговор
    Хайде, холъм, президент ще бъде Йотова. Колкото и да преритвате, така ще е!

    17:59 15.09.2026

  • 35 оставете човеко

    1 0 Отговор
    За Партията се труди!
    Партията не изоставя своите да глият по затворите!

    17:59 15.09.2026

  • 36 зад комисии

    0 0 Отговор
    Нарко барона е с нарко партньори извън решетките, а те са заинтересовани и имат средства да предложат сделка за откупване.

    18:02 15.09.2026

  • 37 Всички срещу

    0 0 Отговор
    нея на изборите. 10 год. в президентството и се усладиха. Сега иска до живот. Наглост. Колко е работила през живота си?

    18:06 15.09.2026