Чуждестранни работници: "България е идеалният вариант"

Чужденците от Азия, които работят по българските курорти, стават все повече. "Най-много харесвам природата и хората", казва Айсулу Йолдасова от Узбекистан. Михаил Иванов ни среща с нея и други сезонни работници:
Ще ги срещнете на касата в супермаркета, докато си купувате билет за аквапарк или в моментите, в които надникнете в кухнята на любимия ви ресторант на брега на морето. Те работят в най-луксозните хотели, но и в по-малките семейни бизнеси - от Царево до Балчик.
През последните три години работниците от Централна и Югоизточна Азия се превърнаха в ключова подкрепа за българския туризъм. Така само до средата на юли тази година България е издала толкова разрешителни за работа на чужденци извън ЕС, колкото за цялата 2024 г.
Тази статистика отразява по-дълбока тенденция: краткият летен сезон не предлага достатъчно стабилност за местните работници, което води до липса на достатъчно работна ръка за бизнеса. За да компенсира това, секторът търси сигурност на хиляди километри извън страната.
Намира я при хора, за които България е своеобразен "All Inclusive" пакет - място с прекрасен климат, високи заплати и баланс между работа и почивка. Структурните проблеми обаче остават, а пред бранша се задават и нови - пряк ефект от войната в Иран и по-слабия туристически сезон.
"Мога да си почивам, докато изкарвам пари"
"България е идеалният вариант за мен", казва София Мун от Казахстан. Срещаме се в Кранево, където работи като сервитьорка в голям хотел. Тя е на 20 години и идва от град Костанай, разположен на около 176 км от границата с Русия. Там учи в университет - специалност "пиано".
В България е вече второ лято. Противно на местните хотелиери, за нея краткият сезон е плюс. "Избрах именно България, защото сезонът трае три месеца. В Турция той е пет-шест месеца, а заради образованието ми не мога да си позволя да работя толкова”, казва Мун.
По данни на Министерство на труда и социалната политика, цитирани от "Дневник", тя е част от тези близо 13 000 чужденци извън ЕС, които са получили виза за сезонна заетост до 90 дни. В Кранево те са основно от Узбекистан, Киргизстан и Индонезия.
За да стигне до курорта, Мун, както и основна част от чуждестранните работници, се доверява на фирма посредник. Попълва документите си, плаща такса, а след това очаква да бъде свързана с работодател в България. Миналата година е работила в Поморие, но тази година се озовава на Северното Черноморие. Къде започва работа зависи от договорката между фирмата посредник и конкретния хотелиер.
Разходите за полети до и от България, както и настаняването и изхранването по време на сезона се поемат от работодателите. "Харесва ми, че климатът в България е напълно различен и че мога да си почивам, докато изкарвам пари", казва Мун. Макар да идва от най-голямата икономика в Централна Азия, тя разказва, че възнаграждението ѝ в Кранево би било малко по-високо от това в Казахстан за нейната позиция.
По-високи заплати и добър климат
В същия хотел в Кранево се срешаме и с Марина Тавалдиева от Киргизстан. Тя е на 61 години и работи като камериерка. В родната ѝ страна не намира работа, защото вече е на повече от 58 години, каквато е пенсионната възраст за жените там.
"Здравето ми го позволява, затова работя все още”, казва тя. В краткия ни разговор на руски тя разказва, че в България "се плаща добре".
По данни на Киргизстанския статистически институт средната месечна заплата в страната за 2024 г. е 36 047 сома или под 400 евро - 3 пъти по-малка от тази в България за същия период. Подобно е сравнението и с Узбекистан.
Освен финансова помощ за семейството на Тавалдиева, работата ѝ в България ѝ дава възможност да живее на по-добър климат. "В Киргизстан ми се повишава кръвното налягане, имам сърдечни проблеми, а тук дори не приемам лекарства", споделя тя.
Трудностите пред работодателите
За Тавалдиева това е трето лято в Кранево. Точно от толкова Вера Веселинова, управителката на хотела в курортното село, разчита на работници от Централна Азия.
Тази година в него работят основно чужденци, сред които осем от Азия. Българите, с изключение на мениджърските позиции, са трима. Веселинова работи с българска фирма посредник, а критериите ѝ за чуждестраните работници често се ограничават с това те да говорят руски.
Нарича процеса "руска рулетка", защото неизвестните са много. Налагало ѝ се е да чака визите на работниците четири месеца, а късното им пристигане през юни може да повлияе на готовността на хотела за сезона. Понякога пък описанието на уменията на кадрите не отговаря на реалността.
Преди началото на сезона очакванията ѝ са били да назначи 18 чужденци от Централна Азия. Когато е видяла, че сезонът изглежда ще е по-слаб, ограничава тази бройка.
Отражението на войната в Иран
"За чуждестранните работници е изгодно да работят тук, но за хотелиерите започва да става скъпо", признава Веселинова. По нейни сметки заради войната в Иран и пренасочването на полетите от Близкия Изток, разходите за еднопосочните пътувания са скочили значително. "Цените на еднопосочните самолетните билети, които плащахме за работник, бяха около 300 до 400 лева. Сега тази сума е в евро", казва тя.
Изчислява, че за пристигането на един чуждестранен работник в България разходите по административни такси и транспорт до хотела могат да достигнат до около 1200 евро. Това не включва настаняването, изхранването и заплатите, които по думите ѝ са малко по-ниски от тези на местните служители.
"Наемането на чужденци ни излиза по-скъпо, но важното е, че имаме сигурни кадри", казва Веселинова, като казва, че е доволна от работата си с тях. Управителката обаче не крие опасенията си, че високите разходи могат да променят изградената практика.
"Ако кризата в Персийския залив продължи, очаквам догодина транспортните разходи да стигнат до 500-600 евро на посока, което означава, че няма да можем да ги наемем”, казва тя и допълва, че преди за хотелиерите е било изгодно, "но сега всички се замислят дали има смисъл".
Какво намират чужденците в България?
Въпреки трудностите засега изглежда, че броят на чуждестранните работници в сезонните сектори ще продължава да се увеличава. Алтернативата за българския туризъм е да отчете икономически загуби при липсата на кадри - сценарий, който ще навреди на цялата страна, тъй като секторът отговаря пряко за до 8% от брутния вътрешен продукт на България и до 15%, когато се добавят и сферите, свързани косвено с него.
И докато хотелиерите по Черноморието често говорят за липсата на национална туристическа стратегия, то чуждестранните работници от Централна Азия изглежда се превръщат не само в част от решението на структурния проблем, но и в посланици на България на непознати места.
"Най-много харесвам природата и хората в България - особено морето, защото в Централна Азия нямаме море”, казва Айсулу Йолдасова от Узбекистан, студентка по икономика, която работи като касиерка в най-големия супермаркет в Кранево.
Колежката ѝ Гулсанем Самуратова, студентка по превод от руски на английски, разказва, че е имала възможност да отиде да работи и в Латвия, но близостта на България я е убедила да дойде тук.
Заедно с тях са ангажирани още 16 души от Централна Азия. Освен от по-високите заплати, те казват, че са впечатлени от българските танци. Свободното си време използват, за да опознаят региона между Варна и Кранево. "Първите ми впечатления бяха, че българите са много сурови, но ако се сближиш с тях, ако установиш добри отношения, те се отварят много към теб", казва Самуратова и допълва, че "вече ги чувства като едно семейство". Усещане, което допринася за това и двете да казват, че биха се върнали отново в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #6
16:27 07.09.2026
2 Живков унищожи България. Създаде мафиотс
Коментиран от #9
16:29 07.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
16:29 07.09.2026
4 мда
Коментиран от #25
16:30 07.09.2026
5 Какво
16:30 07.09.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Пустиня(к)":То ора има, ама ги мързи, та 2 не видат.
16:30 07.09.2026
7 България
Коментиран от #13, #18
16:31 07.09.2026
8 Хмм
Коментиран от #12, #21
16:32 07.09.2026
9 БЕЗ РАБОТА
До коментар #2 от "Живков унищожи България. Създаде мафиотс":В заводите вече не допускат българи да работят. Като фабриките на Престиж-сладкарски изделия.
Коментиран от #11, #17
16:32 07.09.2026
10 Ами те бачкат, ти не
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Има ли избор.
16:32 07.09.2026
11 Откъде знаеш, като не си пробвал
До коментар #9 от "БЕЗ РАБОТА":Ами и за там вече трябва средно
образование.
Коментиран от #24
16:33 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти в коя сфера си учен?
До коментар #7 от "България":И какво изобрети?
16:35 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 лошо е
16:35 07.09.2026
16 име
Коментиран от #19
16:36 07.09.2026
17 КАЖЕТЕ КАЖЕТЕ
До коментар #9 от "БЕЗ РАБОТА":Кажете ми поне един български актьор, режисьор, политик и журналист, българин. КАЖЕТЕ ВСЕ Е В РЕ И ........... И в НРБ, и сега. Шоуто Комиците е така, Столичани в повече, Под прикритие, НЛО, Слави ШОУ, КАНАЛЕТО И КУ-КУ.. Николина Добрева, ДАРА, БАКАЛОВА.. И децата актьори, и всички водещи.
16:38 07.09.2026
18 Шегуваш ли се?
До коментар #7 от "България":Какви производители те гонят? Къде ги?
За кво са ти изобретатели, като не стигат заварчици, другари, монтьори, пастири.
За бюро дембели си имаме достатъчно. Всеки дава акъл, никой не бачка.
16:39 07.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 евРЕ ИИ ХАЗ АРИ
Коментиран от #22
16:40 07.09.2026
21 Урсула 1984
До коментар #8 от "Хмм":В Четвъртият Райх низшите раси се превръщат в роби а останалите се унищожават
16:42 07.09.2026
22 Кажете ми поне един български актьор
До коментар #20 от "евРЕ ИИ ХАЗ АРИ":Ванката и Типично са евр и, не зная известен от ютуб да не е.
16:42 07.09.2026
23 Дур
16:44 07.09.2026
24 направо две висши
До коментар #11 от "Откъде знаеш, като не си пробвал":Като всички индиици и пакистанци там, където те са 100% от персоналът. И държавата ги храни по частните заводи, полети им плаща, че и заплатите. НЕОЛИБЕРАЛЕН РАЙ
16:46 07.09.2026
25 НИЩО НЕ ПОДБИВАТ
До коментар #4 от "мда":НА ТЯХ В СТ ЗАГОРА ИМ ДАВАТ ДВОЙНИ ЗАПЛАТИ БЕЗПЛАТЕН ХОТЕЛ И ХРАНА НА КОЙ БЪЛГАРИН ДАВСТ ТСКИВА НЕЩА НООООО ВААЖНОТО Е ДА СЕ УНИЩОЖАВА БЪЛГАРИНА ТВА Е ПОЛИТИКАТА...
16:52 07.09.2026
26 Сатана Z
16:55 07.09.2026
27 Никой
17:11 07.09.2026