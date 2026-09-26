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"Цялата репутация на английския футбол е заложена на карта"

"Цялата репутация на английския футбол е заложена на карта"

26 Септември, 2026 16:10 893 2

  • манчестър сити-
  • футбол-
  • висша лига-
  • пеп гуардиола

Журналист смята, че всички спечелени трофеи след идването на собствениците от Абу Даби, както и ерата на Гуардиола, са трайно опетнени

"Цялата репутация на английския футбол е заложена на карта" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. В очакване на официалното решение за наказанието и обявената от клуба жалба, спортният редактор на Daily Mail, Оливър Холт, отправи остра критика, криеща силни послания, предаде bTV.

Той смята, че всички спечелени трофеи след идването на собствениците от Абу Даби, както и ерата на Пеп Гуардиола, сега са трайно опетнени.

„Въпреки че Пеп Гуардиола може да не е знаел за нередностите, той е имал пряка полза от система, изградена по нечестен начин“, гърми Daily Mail. Медията посочва, че най-голямата трагедия е, че най-сериозните опоненти на "гражданите" и техните фенове са били лишени от исторически моменти.

„Ако Сити играеше по правилата, сър Алекс Фъргюсън щеше да има 14 титли, Стивън Джерард щеше да спечели Висшата лига с Ливърпул (2013/14), Жозе Моуриньо щеше да празнува с Юнайтед (2017/18), а Юрген Клоп щеше да спечели поне още две титли и да влезе в историята като най-великия мениджър на ерата след Фъргюсън“, заявява изданието.

Накрая Холт добавя, че санкциите са единственото справедливо решение.

„Простото добавяне на звездичка до оспорваните титли не е достатъчно и Сити трябва да бъде лишен от всички трофеи, спечелени през този период (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 г), а клубът трябва да бъде изгонен от Висшата лига и да влезе в Чемпиъншип. Цялата репутация на английския футбол е заложена на карта. Всяко по-леко наказание би означавало, че измамата е останала ненаказана!“.


Великобритания
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  • 1 ФК Лудогорец

    6 0 Отговор
    Ман сити са инвестиррали като нас в правилния човек и затва нема кой да ги бутне 10-15 г
    който плаща той поръчва съдиите

    16:36 26.09.2026

  • 2 Даниел

    2 0 Отговор
    Сега шумните съседи няма да бъдат чувани много дълго време!

    17:00 26.09.2026

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