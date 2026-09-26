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На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО

На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО

26 Септември, 2026 16:18 716 8

  • гкпп лесово-
  • кокаин-
  • дрога-
  • канал

Задържан е шофьорът - 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви

На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО - 1
Снимка: МВР/АМ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

20 кг кокаин и 26 кг марихуана, укрити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил, иззеха при съвместна операция служители на Агенция „Митници“ и на ГДБОП – МВР. Композицията – влекач с ремарке, е пътувал транзит към Република към Турция и е отклонен за проверка на ГКПП „Лесово“.

Задържан е шофьорът - 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви.

Подробности за случая съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол.

На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО
Снимка: МВР/АМ

Превозното средство е спряно на 25 септември 2026 г. на изходящо трасе на ГКПП „Лесово“ от съвместните екипи на двете институции. При пролъчване с рентгенова апаратура е установена необичайна плътност в областта на външния резервоар на влекача.

При щателната митническа проверка е установено, че вътрешността на резервоара е пълна с два вида пакети. След демонтажа и разрязването му е митническите инспектори установяват 41 пакета – 24 от тях вакуумирани пакети съдържащи зелена тревиста маса, а 17 правоъгълни пакети, опаковани с тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест веществата реагират на марихуана и кокаин.

На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО
Снимка: МВР/АМ

Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, съобщи заместник-директорът на митниците Стефан Бакалов. Наркотичните вещества са на стойност по цени на съдопроизводството от над 2.2 милиона евро, уточни той. Те са били покрити със специална оловна риза с цел да се заблудят контролните органи. Преминавали са като транзитен трафик от Западна Европа.

До задържането се е стигнало в следствие на множество разследвания на ГДБОП на групи, занимаващи се с разпространението на наркотични вещества през страната, уточни старши комисар Дарин Костов. В момента полицейските действия на територията на страната продължават на адреси в цялата страна, допълни той.

На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО
Снимка: МВР/АМ

Задържаният мъж вече е с повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 242 НК, за което е предвиден затвор до 20 години и глоба до 200 000 лева, каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. С прокурорско постановление оставането му в ареста е продължени на до 72 часа, ще бъде поискана и постоянна мярка.


Бургас / България
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  • 1 Герге ,

    2 0 Отговор
    НАСАМАГОНЛИСИ НАРКОЦИЙ

    16:23 26.09.2026

  • 2 Пеги

    5 0 Отговор
    Тоя е от нашите.

    16:25 26.09.2026

  • 3 Чистят

    5 0 Отговор
    пътя от чуждите !

    16:41 26.09.2026

  • 4 променете законите още по.строго

    4 0 Отговор
    Аз немога да разбора какво е туй нещо с тия наркотици всеки ден...Ми ние имаме повече от Колумбия явно.

    16:46 26.09.2026

  • 5 Зеленски

    3 2 Отговор
    Качеството добро ли е?Не е задължително да ми пращате само пари и ракети може и други работи.

    16:48 26.09.2026

  • 6 Рамбо

    5 0 Отговор
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    16:53 26.09.2026

  • 7 А пак ще има работа за Йотова

    4 1 Отговор
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    16:55 26.09.2026

  • 8 кмета на врани кон

    3 0 Отговор
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    17:05 26.09.2026