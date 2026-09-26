На ГКПП Лесово пресякоха международен канал за трафик на наркоци за над €2,2 млн. СНИМКИ+ВИДЕО

20 кг кокаин и 26 кг марихуана, укрити в специално пригоден тайник в резервоара на товарен автомобил, иззеха при съвместна операция служители на Агенция „Митници“ и на ГДБОП – МВР. Композицията – влекач с ремарке, е пътувал транзит към Република към Турция и е отклонен за проверка на ГКПП „Лесово“.

Задържан е шофьорът - 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви.

Подробности за случая съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол.

Снимка: МВР/АМ

Превозното средство е спряно на 25 септември 2026 г. на изходящо трасе на ГКПП „Лесово“ от съвместните екипи на двете институции. При пролъчване с рентгенова апаратура е установена необичайна плътност в областта на външния резервоар на влекача.

При щателната митническа проверка е установено, че вътрешността на резервоара е пълна с два вида пакети. След демонтажа и разрязването му е митническите инспектори установяват 41 пакета – 24 от тях вакуумирани пакети съдържащи зелена тревиста маса, а 17 правоъгълни пакети, опаковани с тиксо, съдържащи бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест веществата реагират на марихуана и кокаин.

Снимка: МВР/АМ

Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана, съобщи заместник-директорът на митниците Стефан Бакалов. Наркотичните вещества са на стойност по цени на съдопроизводството от над 2.2 милиона евро, уточни той. Те са били покрити със специална оловна риза с цел да се заблудят контролните органи. Преминавали са като транзитен трафик от Западна Европа.

До задържането се е стигнало в следствие на множество разследвания на ГДБОП на групи, занимаващи се с разпространението на наркотични вещества през страната, уточни старши комисар Дарин Костов. В момента полицейските действия на територията на страната продължават на адреси в цялата страна, допълни той.

Снимка: МВР/АМ

Задържаният мъж вече е с повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 242 НК, за което е предвиден затвор до 20 години и глоба до 200 000 лева, каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. С прокурорско постановление оставането му в ареста е продължени на до 72 часа, ще бъде поискана и постоянна мярка.