Отбелязват 140 години от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия

Днес в Ямбол тържествено се отбелязва 140-та година от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия. Поделението е разформировано окончателно през 2008 година.

За честването се очакват бивши военнослужещи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на организационния комитет полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7- ма Мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29 -ти Ямболски пехотен полк.

"В годините е била 3-та Пехотна, 6-та Пехотна, 3-та Балканска, 7-ма Стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници-голяма част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб."

След концерта на Гвардейския духов оркестър честването ще продължи в района Музей на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почит на героите от войните и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Гостите на музея ще могат да разгледат богатите му експозиции.