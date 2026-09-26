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Отбелязват 140 години от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия

Отбелязват 140 години от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия

26 Септември, 2026 16:06 779 19

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  • 140 години

Поделението е разформировано окончателно през 2008 година

Отбелязват 140 години от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия - 1
СНИМКА: Даниела Костова
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес в Ямбол тържествено се отбелязва 140-та година от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия. Поделението е разформировано окончателно през 2008 година.

За честването се очакват бивши военнослужещи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на организационния комитет полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7- ма Мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29 -ти Ямболски пехотен полк.

"В годините е била 3-та Пехотна, 6-та Пехотна, 3-та Балканска, 7-ма Стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници-голяма част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб."

След концерта на Гвардейския духов оркестър честването ще продължи в района Музей на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почит на героите от войните и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Гостите на музея ще могат да разгледат богатите му експозиции.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ..............

    11 0 Отговор
    Сега цялата БА няма и половината та 7 ма дивизия.

    16:09 26.09.2026

  • 2 Кина

    9 3 Отговор
    Надявам се първия наказателен дрон да цунка Соломон Паси който разруши българската армия и вкара държавата в огромен дълг като уреди НАТО да ни пази от несъществуващ враг.!

    Коментиран от #15

    16:11 26.09.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор
    Това е Помен. Не е празник

    Коментиран от #16

    16:15 26.09.2026

  • 4 Еводебил

    5 3 Отговор
    ,Да не забравите да по тоя повод да развеете онзи байрак дето почти носи цветовете на дъгата.Много ще е подходящ за тържеството.И кокорчо терзиев,Гюров и аз да държат слово.Задължително салют за падналите европедофили на петрохан и Околчица.Вдигане на паметник в чест на ппдб ламите.

    16:16 26.09.2026

  • 5 Пламен

    5 3 Отговор
    Грудово,Елхово,Звездец+Болярово. Младите не знаят какво означаваше това.
    Яко беше! От една страна изгубих свободата си за две години, но от друга страна научих много полезни неща там.

    16:16 26.09.2026

  • 6 Миндич

    2 2 Отговор
    Що муро ми дирите там след като евродушмамите на народа ни я ликвидираха тази дивизия преди 4 петилетки.Веднага един прайд да се спретне в Ямбол.

    16:20 26.09.2026

  • 7 Сандо

    1 1 Отговор
    1886 - 2008.Друго няма какво да се напише.

    16:20 26.09.2026

  • 8 Леле ,

    1 1 Отговор
    Колко "българи " се отзоваха ...

    16:26 26.09.2026

  • 9 Иновации и растеж

    1 2 Отговор
    Тротинеткострелкова дивизия да направят, много ще е ефективна.

    Коментиран от #13

    16:26 26.09.2026

  • 10 Тя умряла

    2 1 Отговор
    Те и честват създаването. Смях в залата.

    16:35 26.09.2026

  • 11 Чета коментарите преди мен ...

    3 1 Отговор
    Пропити с нафталин приказки. Тотална функционална неграмотност на ревали по плаца и яли в столовата шкембевойводи.

    Коментиран от #14

    16:39 26.09.2026

  • 12 Вече е стрелкова

    2 0 Отговор
    Стрелкова от ръчните часовници със стрелки!

    16:57 26.09.2026

  • 13 Танкиста

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иновации и растеж":

    Служил в 12 МСП ЕЛХОВО само на 19-20 годишна възраст като командир на танков взвод ...с заплата от 14,50 Живково лева на месец...
    Лейтенанта, завършил в Търново на моята длъжност вземаше 300+ кинти...по него време...
    ,,Фазан" бях...дал над 50+ въоръжени караула...занятия в т.чч. и на полигона на ,,Ново село". три дни в кал и на палатки.
    .месец февруари....дал запаси след уволнението след висшето си гражданско образование...ДНЕС още без ...пенсия...
    Служил на Родината ,но уви ,,Държавата на демокрацията" ДНЕС ...МЕ ЗАБРАВИ!
    (о.з..к-н от БНА)

    17:10 26.09.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чета коментарите преди мен ...":

    Ами мъже, които имат какво да си припомнят. Гюров се скатал от 6 месеца служба и сега напира женчото, главнокомандващ на армията да става. Едно време казваха " Мъж, който не е служил -не е мъж, а жена, която не е раждала -не е жена"

    Коментиран от #19

    17:11 26.09.2026

  • 15 До Михо Михов

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Соломон Паси и.... Андрешко от село Сенник.

    17:21 26.09.2026

  • 16 да ти сваря

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    житце?

    17:21 26.09.2026

  • 17 Музей на бойната слава

    1 0 Отговор
    Браво на директора на музея , който госъгради от 0 буквално !
    Живко Желязков !
    Браво !

    17:28 26.09.2026

  • 18 Живко Желязков

    0 0 Отговор
    Директорът на музея е истински радетел на доброто за Ямбол и историята му .
    Такива отдадени личности са пример за безкористност и себераздаване в името на обществена кауза !

    17:31 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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