Отбелязват 140 години от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия

Днес в Ямбол тържествено се отбелязва 140-та година от създаването на 7-ма Мотострелкова дивизия. Поделението е разформировано окончателно през 2008 година.
За честването се очакват бивши военнослужещи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на организационния комитет полковника от запаса Красимир Вълов. Той припомни, че 7- ма Мотострелкова дивизия през годините многократно е била преименувана, но остава наследник на 29 -ти Ямболски пехотен полк.
"В годините е била 3-та Пехотна, 6-та Пехотна, 3-та Балканска, 7-ма Стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници-голяма част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб."
След концерта на Гвардейския духов оркестър честването ще продължи в района Музей на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почит на героите от войните и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Гостите на музея ще могат да разгледат богатите му експозиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ..............
16:09 26.09.2026
2 Кина
Коментиран от #15
16:11 26.09.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #16
16:15 26.09.2026
4 Еводебил
16:16 26.09.2026
5 Пламен
Яко беше! От една страна изгубих свободата си за две години, но от друга страна научих много полезни неща там.
16:16 26.09.2026
6 Миндич
16:20 26.09.2026
7 Сандо
16:20 26.09.2026
8 Леле ,
16:26 26.09.2026
9 Иновации и растеж
Коментиран от #13
16:26 26.09.2026
10 Тя умряла
16:35 26.09.2026
11 Чета коментарите преди мен ...
Коментиран от #14
16:39 26.09.2026
12 Вече е стрелкова
16:57 26.09.2026
13 Танкиста
До коментар #9 от "Иновации и растеж":Служил в 12 МСП ЕЛХОВО само на 19-20 годишна възраст като командир на танков взвод ...с заплата от 14,50 Живково лева на месец...
Лейтенанта, завършил в Търново на моята длъжност вземаше 300+ кинти...по него време...
,,Фазан" бях...дал над 50+ въоръжени караула...занятия в т.чч. и на полигона на ,,Ново село". три дни в кал и на палатки.
.месец февруари....дал запаси след уволнението след висшето си гражданско образование...ДНЕС още без ...пенсия...
Служил на Родината ,но уви ,,Държавата на демокрацията" ДНЕС ...МЕ ЗАБРАВИ!
(о.з..к-н от БНА)
17:10 26.09.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Чета коментарите преди мен ...":Ами мъже, които имат какво да си припомнят. Гюров се скатал от 6 месеца служба и сега напира женчото, главнокомандващ на армията да става. Едно време казваха " Мъж, който не е служил -не е мъж, а жена, която не е раждала -не е жена"
Коментиран от #19
17:11 26.09.2026
15 До Михо Михов
До коментар #2 от "Кина":Соломон Паси и.... Андрешко от село Сенник.
17:21 26.09.2026
16 да ти сваря
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":житце?
17:21 26.09.2026
17 Музей на бойната слава
Живко Желязков !
Браво !
17:28 26.09.2026
18 Живко Желязков
Такива отдадени личности са пример за безкористност и себераздаване в името на обществена кауза !
17:31 26.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.