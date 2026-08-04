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Безкомпромисно! Британска партия се закани да прати бойния флот срещу мигрантите в Ламанша, ако дойде на власт
  Тема: Кризата с бежанците

Безкомпромисно! Британска партия се закани да прати бойния флот срещу мигрантите в Ламанша, ако дойде на власт

4 Август, 2026 08:42 1 142 23

  • reform uk-
  • великобритания-
  • ламанш-
  • мигранти-
  • анди барнъм

Reform UК обяви, че ще предприеме най-мащабната военна операция в Ламанша от Втората световна война насам, за да се справи с пристигането на мигранти с малки лодки, ако състави следващото правителство

Безкомпромисно! Британска партия се закани да прати бойния флот срещу мигрантите в Ламанша, ако дойде на власт - 1
Reuters Reuters

Партията "Reform UK" обяви, че ще предприеме най-мащабната военна операция в Ламанша от Втората световна война насам, за да се справи с пристигането на мигранти с малки лодки, ако състави следващото правителство. Това предаде БиБиСи.

Анди Бърнам обеща да действа "безкомпромисно" по отношение на пресичането на Ламанша с малки лодки и подчерта, че Обединеното кралство трябва да изгради система, която предлага на търсещите убежище безопасни маршрути. Над 2000 мигранти са пристигнали в страната с малки лодки, откакто той пое премиерския пост.

Съгласно плановете Кралският военноморски флот ще прехваща лодките с мигранти в Ламанша и ще ги връща във Франция или Белгия. Планът на "Reform", наречен "Операция Крепост", е получил подкрепата на бивши висши представители на въоръжените сили, твърди говорителят на формацията Зия Юсуф. Юсуф определи схемата като "хуманитарни мисии", отбелязвайки, че е съвместима с правилата на Европейската конвенция за правата на човека.

Международните морски конвенции позволяват на държавите да прибират хора от плавателни съдове, ако те са изложени на опасност, но не разрешават отвеждането им в друга държава без съгласието на съответната страна.

Юсуф посочи, че Обединеното кралство и Франция може да имат дипломатически спор, ако френските власти откажат да приемат мигранти, ескортирани обратно до френския бряг.

Броят на малките лодки, прекосяващи Ламанша достигна пика си през 2022 г.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СБЛЪСЪКА

    6 4 Отговор
    Ще е н неясен победител.

    08:44 04.08.2026

  • 2 име

    23 0 Отговор
    По принцип, така трябва, но най-добре е първо да провесят по дърветата либералите в Лондостан, щото от тях идват всички пакости.

    08:44 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Късно е либе за китка

    19 3 Отговор
    Европа отече в канала
    Франция - араби и негри
    Британия - индийци и пакистанци
    Германия - турци
    Нашата територия се напълни с римляни
    И още и още.....

    08:47 04.08.2026

  • 5 Чист Агличанин

    16 1 Отговор
    Щом го е казал Юсюф,може.Само не знам и тоя с коя лодка е дошъл.

    08:51 04.08.2026

  • 6 Пич

    12 0 Отговор
    Точно така трябва ж- всички мигранти на дъното!!!

    08:54 04.08.2026

  • 7 глупусти

    1 9 Отговор
    От времето на БРЕКЗИТ, във Великобритания не е влезнал нито един мигрант!

    Коментиран от #10

    09:04 04.08.2026

  • 8 Ба бааааа

    10 2 Отговор
    И ко ще направите нищо те превзеха цяла Англия и Европа но това заслужавате сега вие ще сте слугите

    09:07 04.08.2026

  • 9 Фолклендска криза

    5 2 Отговор
    Да, ама ако не дойде на власт, армията може да прати партията при мигрантите.

    09:08 04.08.2026

  • 10 Глупости

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "глупусти":

    Как да не е постоянно влизат иди на Калайс и на Дюнкерк да видиш кво става

    Коментиран от #16

    09:10 04.08.2026

  • 11 Пълни

    7 1 Отговор
    глупости, и да де канят и да не се канят, законът им го забранява. Без да си сменят закона ме могат да пипнат с пръст мигрантите преди да им обработят молбите за имиграция

    09:10 04.08.2026

  • 12 ШЕКСПИР

    9 0 Отговор
    Въпроса е ,защо европейски народи търпят незаконната емиграция и крадливите политици ??? Чистка на Европа от навлеците от Африка и Азия !!!

    09:16 04.08.2026

  • 13 българина

    8 3 Отговор
    който се кани нишо не прави! англия вече не е еднонационална държава, белите са напът към малцинството, такива партии няма кой да ги избере вече, белите в цяла Западна европа ще бъдат маргинализирани и наритани в собствените си страни

    Коментиран от #15

    09:18 04.08.2026

  • 14 Точно така

    10 0 Отговор
    Това, което тези африканци направиха, е масова инвазия. И това трябва да бъде отговорено по истински държавен начин. Военни и гранични сили по границите и силово да ги принудят да НЕ минават границите на тяхната страна и съответно на ЕС/Шенгин. Испанците изобщо НЕ реагираха и това е много лош знак. Вече не само мароканци, а от цяла Африка се запътиха за Испания!!! Натото за какво е? Да ти плашат с Русия? Безумци. Тези примати са много, много по-опасни от Русия... Те са гладни скакалци. Ще дойдат и ще унищожат Европа. Бяха само млади мъже и момчета от 14 г до 18 г. Не се ли обърне внимание, умирането на Европа ще стане за 5 г само.

    09:20 04.08.2026

  • 15 Англия вече е

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "българина":

    Превзета. Премиер Риши Сунак, министър на вътрешните работи, Шушана Мохамедани Али, кметове Там Бим Чун и подобни. Тези са "бегали" вече...

    Коментиран от #17

    09:23 04.08.2026

  • 16 глупусти

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Глупости":

    Е за какво напуснахме единния европейски пазар тогава? Нали обещаха, че няма да има повече мигранти към Острова.

    09:35 04.08.2026

  • 17 Ще видим

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Англия вече е":

    кой ще остане, след етническата война която не минуемо предстои в цяла Европа.

    Коментиран от #19

    09:36 04.08.2026

  • 18 Мисля

    4 0 Отговор
    Юсуф не допуска друг Юсуф до острова.

    09:43 04.08.2026

  • 19 Да, ама тя има

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще видим":

    Съвсем други правила... Това насилие, биене по улиците, чупене па коли, използване на ножове и мачкане с автомобили е само малката част па тази война. Другата, много по-опасната те вече са я победили. В града бутат по 2 колички с малки, още 3-4 до 7-8 г възраст тичат около нея. И тя още е и бременна... Те съвсем "нормално", даже и без един изстрел или насилие са ни победили. Народите в цяла Европа, Япония, Русия дори и в Китай вече имаме отрицателна демография... Еми въпрос е на 20-30 г и те ще са мнозинство в страните. Те ще определят всичко.

    Коментиран от #20

    09:46 04.08.2026

  • 20 Те и скакълците

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да, ама тя има":

    се плодят бързо, но и бързо ги ликвидират, като започнат да вредят много. Технически прогрес.

    Коментиран от #21

    09:53 04.08.2026

  • 21 И това няма да

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Те и скакълците":

    Стане. Тези "зелени" психопати в западналите страни искат и ще пускат още и още... Отделно те правят законите, всичко за скакалците. Местното население е подтискано всячески да няма деца. На тези им плащат всичко и им предоставят готов инкубатор за размножаване!!! Това нещо е наистина планирано. По друг начин не може на се обясни. Някои искат да унищожат Европа, такава, каквато беше до 80-те г. И много успешно се справят.

    Коментиран от #22

    10:02 04.08.2026

  • 22 Умишлено

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "И това няма да":

    ли натякваш песимизъм, да не си от тях ? Ще видим " кой кого" има време.

    10:21 04.08.2026

  • 23 Нещастници

    3 0 Отговор
    ама разбира се, ше действа безкомпромисно създавайки. безопасни мрашрути! Хитлер се е погрижил за евреите, като ги е спасил от земните им мъки..... Решено е запдна Европа да стане черна....само революция ще оправи нешата

    10:23 04.08.2026

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