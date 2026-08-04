Безкомпромисно! Британска партия се закани да прати бойния флот срещу мигрантите в Ламанша, ако дойде на власт

Партията "Reform UK" обяви, че ще предприеме най-мащабната военна операция в Ламанша от Втората световна война насам, за да се справи с пристигането на мигранти с малки лодки, ако състави следващото правителство. Това предаде БиБиСи.

Анди Бърнам обеща да действа "безкомпромисно" по отношение на пресичането на Ламанша с малки лодки и подчерта, че Обединеното кралство трябва да изгради система, която предлага на търсещите убежище безопасни маршрути. Над 2000 мигранти са пристигнали в страната с малки лодки, откакто той пое премиерския пост.

Съгласно плановете Кралският военноморски флот ще прехваща лодките с мигранти в Ламанша и ще ги връща във Франция или Белгия. Планът на "Reform", наречен "Операция Крепост", е получил подкрепата на бивши висши представители на въоръжените сили, твърди говорителят на формацията Зия Юсуф. Юсуф определи схемата като "хуманитарни мисии", отбелязвайки, че е съвместима с правилата на Европейската конвенция за правата на човека.

Международните морски конвенции позволяват на държавите да прибират хора от плавателни съдове, ако те са изложени на опасност, но не разрешават отвеждането им в друга държава без съгласието на съответната страна.

Юсуф посочи, че Обединеното кралство и Франция може да имат дипломатически спор, ако френските власти откажат да приемат мигранти, ескортирани обратно до френския бряг.

Броят на малките лодки, прекосяващи Ламанша достигна пика си през 2022 г.