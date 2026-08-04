Безкомпромисно! Британска партия се закани да прати бойния флот срещу мигрантите в Ламанша, ако дойде на власт

Партията "Reform UK" обяви, че ще предприеме най-мащабната военна операция в Ламанша от Втората световна война насам, за да се справи с пристигането на мигранти с малки лодки, ако състави следващото правителство. Това предаде БиБиСи.
Анди Бърнам обеща да действа "безкомпромисно" по отношение на пресичането на Ламанша с малки лодки и подчерта, че Обединеното кралство трябва да изгради система, която предлага на търсещите убежище безопасни маршрути. Над 2000 мигранти са пристигнали в страната с малки лодки, откакто той пое премиерския пост.
Съгласно плановете Кралският военноморски флот ще прехваща лодките с мигранти в Ламанша и ще ги връща във Франция или Белгия. Планът на "Reform", наречен "Операция Крепост", е получил подкрепата на бивши висши представители на въоръжените сили, твърди говорителят на формацията Зия Юсуф. Юсуф определи схемата като "хуманитарни мисии", отбелязвайки, че е съвместима с правилата на Европейската конвенция за правата на човека.
Международните морски конвенции позволяват на държавите да прибират хора от плавателни съдове, ако те са изложени на опасност, но не разрешават отвеждането им в друга държава без съгласието на съответната страна.
Юсуф посочи, че Обединеното кралство и Франция може да имат дипломатически спор, ако френските власти откажат да приемат мигранти, ескортирани обратно до френския бряг.
Броят на малките лодки, прекосяващи Ламанша достигна пика си през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СБЛЪСЪКА
08:44 04.08.2026
2 име
08:44 04.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Късно е либе за китка
Франция - араби и негри
Британия - индийци и пакистанци
Германия - турци
Нашата територия се напълни с римляни
И още и още.....
08:47 04.08.2026
5 Чист Агличанин
08:51 04.08.2026
6 Пич
08:54 04.08.2026
7 глупусти
Коментиран от #10
09:04 04.08.2026
8 Ба бааааа
09:07 04.08.2026
9 Фолклендска криза
09:08 04.08.2026
10 Глупости
До коментар #7 от "глупусти":Как да не е постоянно влизат иди на Калайс и на Дюнкерк да видиш кво става
Коментиран от #16
09:10 04.08.2026
11 Пълни
09:10 04.08.2026
12 ШЕКСПИР
09:16 04.08.2026
13 българина
Коментиран от #15
09:18 04.08.2026
14 Точно така
09:20 04.08.2026
15 Англия вече е
До коментар #13 от "българина":Превзета. Премиер Риши Сунак, министър на вътрешните работи, Шушана Мохамедани Али, кметове Там Бим Чун и подобни. Тези са "бегали" вече...
Коментиран от #17
09:23 04.08.2026
16 глупусти
До коментар #10 от "Глупости":Е за какво напуснахме единния европейски пазар тогава? Нали обещаха, че няма да има повече мигранти към Острова.
09:35 04.08.2026
17 Ще видим
До коментар #15 от "Англия вече е":кой ще остане, след етническата война която не минуемо предстои в цяла Европа.
Коментиран от #19
09:36 04.08.2026
18 Мисля
09:43 04.08.2026
19 Да, ама тя има
До коментар #17 от "Ще видим":Съвсем други правила... Това насилие, биене по улиците, чупене па коли, използване на ножове и мачкане с автомобили е само малката част па тази война. Другата, много по-опасната те вече са я победили. В града бутат по 2 колички с малки, още 3-4 до 7-8 г възраст тичат около нея. И тя още е и бременна... Те съвсем "нормално", даже и без един изстрел или насилие са ни победили. Народите в цяла Европа, Япония, Русия дори и в Китай вече имаме отрицателна демография... Еми въпрос е на 20-30 г и те ще са мнозинство в страните. Те ще определят всичко.
Коментиран от #20
09:46 04.08.2026
20 Те и скакълците
До коментар #19 от "Да, ама тя има":се плодят бързо, но и бързо ги ликвидират, като започнат да вредят много. Технически прогрес.
Коментиран от #21
09:53 04.08.2026
21 И това няма да
До коментар #20 от "Те и скакълците":Стане. Тези "зелени" психопати в западналите страни искат и ще пускат още и още... Отделно те правят законите, всичко за скакалците. Местното население е подтискано всячески да няма деца. На тези им плащат всичко и им предоставят готов инкубатор за размножаване!!! Това нещо е наистина планирано. По друг начин не може на се обясни. Някои искат да унищожат Европа, такава, каквато беше до 80-те г. И много успешно се справят.
Коментиран от #22
10:02 04.08.2026
22 Умишлено
До коментар #21 от "И това няма да":ли натякваш песимизъм, да не си от тях ? Ще видим " кой кого" има време.
10:21 04.08.2026
23 Нещастници
10:23 04.08.2026