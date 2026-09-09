Преговори за мир в Украйна: идеята на Тръмп е друга

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха първо Москва, а след това и Киев. И Владимир Путин, и Володимир Зеленски обявиха, че преговорите са били „конструктивни“. Но думите на Уиткоф, че и Русия, и Украйна ще трябва да направят компромиси, показват, че в една от столиците явно не са го разбрали или са решили да го игнорират – както Кремъл е правил и преди. В противен случай вместо двама доволни лидери би трябвало да имаме двама недоволни – ако наистина знаеха, че ще бъдат принудени да правят отстъпки. На този фон мнозина отново са с усещането, че това е просто нов етап на имитация на преговори.

Още новини от Украйна

Поведението на Русия в навечерието и по време на този „преговорен уикенд“ не създаде впечатлението, че тя е готова да се договаря за нещо, освен за вече обявените ултиматуми. Става дума например за това дали е готова да предаде без съпротива укрепения район в Донбас, а вероятно и на Запорожие и Херсон, а от украинска страна - за строго фиксиране на числеността на украинската армия и за провеждането на президентски и парламентарни избори в Украйна по време на военни действия.

Благосклонно настроеният към Владимир Путин американски представител Стив Уиткоф казва, че когато се пенсионира, с удоволствие ще си спомня срещите с него. Той обещава скорошно начало на тристранни преговори, на които, по всяка вероятност, ще се обсъждат някои „нови идеи“ за прекратяване на войната, които е чул в Москва.

Кой има превъзходство в небето

Но макар че Русия се съгласи на частично краткосрочно примирие с Украйна, тя все пак не позволи на американските гости за първи път от началото на пълномащабната война да прелетят триумфално със самолет от Москва до Киев. Защото такъв полет би означавал, че украинското въздушно пространство за няколко часа би било фактически затворено за руски дронове и ракети.

Почти едновременно с излитането на американците от московското летище „Внуково“ руснаците нанесоха ракетни удари по киевските летища „Жуляни“ и „Бориспол". След като Володимир Зеленски наскоро предупреди, че заради украинските атаки с дронове руското въздушно пространство не е безопасно за полети, Путин и обкръжението му сега явно са решили да покажат кой остава господар в небето.

В крайна сметка американските пратеници летяха от Москва до Полша, а оттам взеха специалния влак „Експрес на мира" за Киев. Обратният път също минаваше през полския град Жешов.

Преговорите се връщат на ниво упълномощени представители

Няма съмнение, че тези срещи са подготвяни доста дълго. Неслучайно обкръжението на Доналд Тръмп по-рано разпространи чрез медиите информация, че Уиткоф и Къшнър няма да заминат за Москва, докато няма сериозна тема за разговор. Явно, за да се демонстрира, че времето на дипломатическия туризъм е отминало.

За първи път двамата преговарящи този път пристигнаха и в Киев. Времето за визитата също едва ли бе случайно избрано – докато траеше временното примирие, Владимир Путин успя да проведе в Москва множество публични предизборни срещи, включително участва в честването на Деня на града. Защото имаше гаранция, че украинските дронове няма да се появят отнякъде.

Този факт е показателен и защото форматът на преговорите се доближи до онзи, към който Путин отдавна се стремеше. Неведнъж той и неговите представители са казвали, че има смисъл от лидерска среща, включително и във формат от трима, само когато основните споразумения вече са подготвени и остава само да бъдат подписани.

И наистина, преговорите се връщат на нивото на упълномощените представители. Желанието на Зеленски за директни преговори между президентите явно е отминало.

На Тръмп са му нужни успехи преди междинните избори

Мнозина са убедени, че има и друга, може би, дори основна причина за пътуването на пратениците на Тръмп до Москва и Киев - изборите в САЩ тази есен. На тях Републиканската партия рискува да загуби контрола над Конгреса – може би дори не само в Камарата на представителите, но и в Сената, както вече твърдят някои наблюдатели.

Тръмп спешно се нуждае от успехи и е напълно възможно неговата неофициална реторика по отношение на Кремъл наистина да е станала по-твърда. Но проблемът е, че Путин отлично знае и друго: след обявяването на резултатите от гласуването в САЩ интересът на Тръмп към Украйна може отново значително да отслабне.

Ето защо, ако на масата за преговори все още няма истински предложения за мир, за Кремъл ще е достатъчно да изчака 4 ноември, като избягва резки ходове и нови санкции. И тогава отново ще говорят само оръдията и ракетите.