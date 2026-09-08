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Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците трябва да увеличат подкрепата си за Украйна в борбата ѝ срещу Русия
  Тема: Украйна

Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците трябва да увеличат подкрепата си за Украйна в борбата ѝ срещу Русия

8 Септември, 2026 19:45 548 46

  • украйна-
  • марк рюте-
  • русия-
  • нато

Държавите трябва да направят повече, нямаме друг избор, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците трябва да увеличат подкрепата си за Украйна в борбата ѝ срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си за нея в борбата ѝ срещу Русия, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Държавите трябва да направят повече, нямаме друг избор“, каза Рюте в рамките на видеоконференция с министрите на отбраната на страните, подкрепящи Украйна.

„Нашата обща подкрепа ще позволи на Украйна да се възползва от възможностите, които създава в момента на всички фронтове, и да брани небето си“, заяви той.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, предаде Ройтерс.

„Планът е толкова добър, колкото са ресурсите, с които разполагаме за изпълнението му, и финансовите решения са необходими още днес“, заяви той на среща на т.нар. Контактна група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    27 1 Отговор
    марш оттук бе чukиджия

    19:46 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мимо

    27 1 Отговор
    Абе тия хора немога да разбера вече имам чувството, че живеят в някаква паралелна реалност и нямат никаква връзка с реалността.

    19:49 08.09.2026

  • 5 оня с коня

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "тоя ли баш е секретар? тоя еПЕДЕРАCТ":

    много си точен приятел

    19:49 08.09.2026

  • 6 Мирно

    23 1 Отговор
    Чухте Рюте.....нямате друг избор!.....нямате право на избор!....пращайте веднага по една заплата на нацистите в Украйна, за да тържествува четвъртия райх на Урсула!!!

    Коментиран от #11

    19:50 08.09.2026

  • 7 само питам

    20 1 Отговор
    Миче ма миче, кой бе тоз дрътПЕДЕРАСТ на снимката, ма?

    19:50 08.09.2026

  • 8 Авеее

    21 1 Отговор
    Тоя е същата кокошка "ястреб", като Кая и Урсула в която Дончо рижия си бърше джапаките!

    19:50 08.09.2026

  • 9 зоро

    16 1 Отговор
    Какво не ви казват...? Ще има зимен украински туризъм и хотелите ще се напълнят с бежанци..! Абигела да почва да иска защото тези туристи НЕ ПЛАЩАТ..

    19:50 08.09.2026

  • 10 Сатана Z

    16 1 Отговор
    За да бъде избран за главатар на НАТО,Рюте изнуди България да гласува за него срещу отпадането на Нидерландското вето за членство на България в Шенген както и стана.
    Утре по негова воля щи изпрати българи да умират на Украйна като свършим парите

    19:51 08.09.2026

  • 11 то и кирето го каза и тагаренко също

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мирно":

    е то още от времето на ТАГАРЕНКО превеждаме по една месечна заплата на бандеровците във о-срайна

    не сме спирали да пащаме заплати

    нещо друго ако искат и нещо ще пратим едни генератори пращахме ама те ги продадоха на битака ха ха ха

    19:52 08.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Накратко:

    НАТО губи войната срещу Русия!

    Коментиран от #30

    19:52 08.09.2026

  • 13 къде му е армията на секретарката?

    10 2 Отговор
    тоя армията му във коя държава е ? че не му виждам войниците къде са?

    бай дончо като каже че неговите са си негови и рюте остава с пръстФгъз ха ха ха

    Коментиран от #32

    19:53 08.09.2026

  • 14 безпартиен

    11 1 Отговор
    Подкрепата я разбират само като ПАРИ!!Нашите пари,а не техните!

    19:53 08.09.2026

  • 15 ЗА СЛАВАТА НА КОРОНАТА НАТЮ И БАНДЕРА

    6 2 Отговор
    До последния окраинец.

    19:54 08.09.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    Вечната война на психопатите от САЩ

    Страните бомбардирани след ВСВ до днес от САЩ:
    Afghanistan 1998, 2001-
    Bosnia 1994, 1995
    Cambodia 1969-70
    China 1945-46
    Congo 1964
    Cuba 1959-1961
    El Salvador 1980s
    Korea 1950-53
    Guatemala 1954, 1960, 1967-69
    Indonesia 1958 Laos 1964-73
    Grenada 1983
    Iraq 1991-2000s, 2015-
    Iran 1987
    Korea 1950-53
    Kuwait 1991
    Lebanon 1983, 1984
    Libya 1986, 2011-
    Nicaragua 1980s
    Pakistan 2003, 2006- Palestine 2010
    Panama 1989
    Peru 1965
    Somalia 1993, 2007-08, 2010-
    Sudan 1998
    Syria 2014-
    Vietnam 1961-73
    Yemen 2002, 2009-
    Yugoslavia 1999
    Афганистан 2001-2021
    Iran 2025
    Iran 2026

    Коментиран от #23

    19:54 08.09.2026

  • 17 БЪЛГАРИЯ Е НАТО

    2 5 Отговор
    Хомо могучая и Фюрера Пиздюх ... уйдеа!
    ИДВА Великата МАКЕ дружина и за седмица са у моксель, а пен ДЕЛА у Йло у...С.Корея
    Хахахаха

    Коментиран от #21

    19:54 08.09.2026

  • 18 НА РЮТЕ

    8 1 Отговор
    Дали ще му хареса в Сибир.

    Коментиран от #25

    19:55 08.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ЕВРОГЕИСКИ ОТПАДЪЦИ, ЗАМИНАВАИТЕ И ВИЕ БАРАБАР С НАШИТЕ ТАГАРЕВЦИ И КО..

    19:55 08.09.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Путин е напълно прав за всичко. Русия може да победи, Русия трябван да победи, Русия ще победи в тая война срещу САЩ и слугинажния му Запад.
    Сороските кучки нека си джафкат, керванът Русия ще си върви.

    19:57 08.09.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "БЪЛГАРИЯ Е НАТО":

    то затова ли самолетите ни вече не летят

    Коментиран от #26

    19:57 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Па то само у

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    П едерацията има...180 ПОРОБЕНИ НАЦИОНАЛНОСТИ! Всички съседни държави.. ТОЖЕ!!

    19:58 08.09.2026

  • 24 Механик

    2 1 Отговор
    Давайте братя да даваме! Да даваме още и гащи да събуваме.
    Докато не поринем от Европа тая продажна върхушка, голям глад ще гладуваме. И ще трябва да сме доволни ако само гладуваме, щото тия искат да ни вкарат във война.

    19:59 08.09.2026

  • 25 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "НА РЮТЕ":

    Не знам за Рюте дали ще му хареса.Но русия вече строи в Сибир градове от затворен тип за участниците в СВО

    20:00 08.09.2026

  • 26 Ту пой, да? )))

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    НАТО има...27 000 бойни САМАЛЬОТА!
    Имаш ли представа какво представлява това?

    Коментиран от #29

    20:00 08.09.2026

  • 27 ПРИТЕСНЕН СЪМ

    3 1 Отговор
    Явно на всички настоящи европидери са им изрязани мозъците.

    20:01 08.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А ЛЕТЯТ ЛИ?

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ту пой, да? )))":

    Или и те са само на плакат, като нашите ф-ки.

    Коментиран от #31, #41

    20:02 08.09.2026

  • 30 Румен Решетников

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 81":

    Верно?
    Пета година я губи НАТО вайната.
    Трябваше отдавна да я е загубило, ама не ще, проклетото.

    Коментиран от #39

    20:03 08.09.2026

  • 31 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "А ЛЕТЯТ ЛИ?":

    Летят и даже свалят руски самолети.

    Коментиран от #34

    20:04 08.09.2026

  • 32 В момента въоръжените

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "къде му е армията на секретарката?":

    Сили ( армии ) на държавите в ЕС са около 5 милиона действащи!
    Ха-ха-ха
    Само Първа Българска армия ще смачка всички тия монголяк петушари от могучая в Украйна...за 2 дня!!

    20:04 08.09.2026

  • 33 Мишел

    0 2 Отговор
    Съюзниците загубиха надеждата, че чрез Украйна ще разклатят Русия и казват" Рюте, няма вече балами!

    Коментиран от #42

    20:04 08.09.2026

  • 34 АМА МАЙ ГИ СВАЛЯТ

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Само у нета и на снимка.

    20:05 08.09.2026

  • 35 Лакеите на Пентагона

    1 0 Отговор
    Ако някой си е правил илюзий че за друго ни присъединиха, индикира "уж" наивна предплатеност.

    20:05 08.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОДИ НАТРОНТА ТИ БЕ ДУПЕ

    1 0 Отговор
    НАЙ- РЕНОМИРАНИЯ БОКЛУК . ОДИ ТИ НА ФРОНТА ДА СЕ БИЕШ ЗА УКРИТЕ БЕ БЪЗЛЬО!!

    20:05 08.09.2026

  • 38 Копейкин Костя

    0 0 Отговор
    Рашибозука, за Тексаската Народна Република, юруш! 😀

    20:06 08.09.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Румен Решетников":

    Може да я загуби и в един миг, но Путин засега не пуска в действие "Сармат"-ите .....

    За цел като Англия например и един "Сармат" е с прекалено голяма мощност.....

    20:06 08.09.2026

  • 40 Такива продажни мекерета

    1 0 Отговор
    като това фашистко нищожество са вредни за Европа и света!

    20:06 08.09.2026

  • 41 Ту пой, да? )))

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "А ЛЕТЯТ ЛИ?":

    Хехехехе
    3 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от КИТАЙ, москалбад и С.Корея...ВЗЕТИ ЗАЕДНО!!
    Хехехехе

    20:07 08.09.2026

  • 42 Румен Решетников

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Митя, дорогой, доколкото си спомням, Рассия нападна Украйна, не греша, нали? 😀

    Коментиран от #46

    20:07 08.09.2026

  • 43 последната укра

    2 0 Отговор
    Ако иска да направи нещо повече, спокойно може да отиде на фронта и да помага, ама не отива, що така, все другите да правели нещо.

    20:07 08.09.2026

  • 44 така, така

    0 0 Отговор
    Това ми мяза на вопъл да се граби като за последно!
    Видите ли, дефицита в бюджета за отбрана им бил 27 милиарда долара, а тия дни излезе, че за 42 милиарда от предоставените на 0срайна целеви средства за въоръжение не се знае как са изхарчени, т.е. направо си липсват. Ако по-малко крадяха, вероятно нямаше да има нужда от поредния вой за пари. Да, ама не, както казваше Петко Бочаров.
    За режима на наркомана войната е основен източник на доходи, както и за кликата на ЕС. След като всички разбраха, че мисията да победат Русия е обречена, остана опцията за юнашко облагодетелстване за сметка на присвояване. Разбитите илюзии минават с прилагането на вечния принцип на мечо Пух - колкото повече, толкова повече. Никой няма да проверява бездънната яма.
    Всички опорки за потенциални успехи на губещите украинци са за ба..лъците, явяващи се данъкоплатци в ЕС и чиито данъци, всъщност се разпиляват. И защо да не ни баламосват, щом номера им минава! Не ми се мисли колко още ще иска клоуна за 2027, защото освен армия имаме да издържаме и цялата 0срайна

    20:08 08.09.2026

  • 45 И правилно

    1 0 Отговор
    С тия насоки трябва да се убеди Зелю спешно да фата вокзала Москва подпис на капитулацията и да мирне света!!!

    20:08 08.09.2026

  • 46 Грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Румен Решетников":

    Пришка не то ли излезе от тролене и папагалене. 😄

    20:09 08.09.2026

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