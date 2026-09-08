Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците трябва да увеличат подкрепата си за Украйна в борбата ѝ срещу Русия

Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си за нея в борбата ѝ срещу Русия, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Държавите трябва да направят повече, нямаме друг избор“, каза Рюте в рамките на видеоконференция с министрите на отбраната на страните, подкрепящи Украйна.
„Нашата обща подкрепа ще позволи на Украйна да се възползва от възможностите, които създава в момента на всички фронтове, и да брани небето си“, заяви той.
Украинският министър на отбраната Евген Хмара призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, предаде Ройтерс.
„Планът е толкова добър, колкото са ресурсите, с които разполагаме за изпълнението му, и финансовите решения са необходими още днес“, заяви той на среща на т.нар. Контактна група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
19:46 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мимо
19:49 08.09.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "тоя ли баш е секретар? тоя еПЕДЕРАCТ":много си точен приятел
19:49 08.09.2026
6 Мирно
Коментиран от #11
19:50 08.09.2026
7 само питам
19:50 08.09.2026
8 Авеее
19:50 08.09.2026
9 зоро
19:50 08.09.2026
10 Сатана Z
Утре по негова воля щи изпрати българи да умират на Украйна като свършим парите
19:51 08.09.2026
11 то и кирето го каза и тагаренко също
До коментар #6 от "Мирно":е то още от времето на ТАГАРЕНКО превеждаме по една месечна заплата на бандеровците във о-срайна
не сме спирали да пащаме заплати
нещо друго ако искат и нещо ще пратим едни генератори пращахме ама те ги продадоха на битака ха ха ха
19:52 08.09.2026
12 az СВО Победа 81
НАТО губи войната срещу Русия!
Коментиран от #30
19:52 08.09.2026
13 къде му е армията на секретарката?
бай дончо като каже че неговите са си негови и рюте остава с пръстФгъз ха ха ха
Коментиран от #32
19:53 08.09.2026
14 безпартиен
19:53 08.09.2026
15 ЗА СЛАВАТА НА КОРОНАТА НАТЮ И БАНДЕРА
19:54 08.09.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Страните бомбардирани след ВСВ до днес от САЩ:
Afghanistan 1998, 2001-
Bosnia 1994, 1995
Cambodia 1969-70
China 1945-46
Congo 1964
Cuba 1959-1961
El Salvador 1980s
Korea 1950-53
Guatemala 1954, 1960, 1967-69
Indonesia 1958 Laos 1964-73
Grenada 1983
Iraq 1991-2000s, 2015-
Iran 1987
Korea 1950-53
Kuwait 1991
Lebanon 1983, 1984
Libya 1986, 2011-
Nicaragua 1980s
Pakistan 2003, 2006- Palestine 2010
Panama 1989
Peru 1965
Somalia 1993, 2007-08, 2010-
Sudan 1998
Syria 2014-
Vietnam 1961-73
Yemen 2002, 2009-
Yugoslavia 1999
Афганистан 2001-2021
Iran 2025
Iran 2026
Коментиран от #23
19:54 08.09.2026
17 БЪЛГАРИЯ Е НАТО
ИДВА Великата МАКЕ дружина и за седмица са у моксель, а пен ДЕЛА у Йло у...С.Корея
Хахахаха
Коментиран от #21
19:54 08.09.2026
18 НА РЮТЕ
Коментиран от #25
19:55 08.09.2026
19 Боруна Лом
19:55 08.09.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Сороските кучки нека си джафкат, керванът Русия ще си върви.
19:57 08.09.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "БЪЛГАРИЯ Е НАТО":то затова ли самолетите ни вече не летят
Коментиран от #26
19:57 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Па то само у
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":П едерацията има...180 ПОРОБЕНИ НАЦИОНАЛНОСТИ! Всички съседни държави.. ТОЖЕ!!
19:58 08.09.2026
24 Механик
Докато не поринем от Европа тая продажна върхушка, голям глад ще гладуваме. И ще трябва да сме доволни ако само гладуваме, щото тия искат да ни вкарат във война.
19:59 08.09.2026
25 Соломон
До коментар #18 от "НА РЮТЕ":Не знам за Рюте дали ще му хареса.Но русия вече строи в Сибир градове от затворен тип за участниците в СВО
20:00 08.09.2026
26 Ту пой, да? )))
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":НАТО има...27 000 бойни САМАЛЬОТА!
Имаш ли представа какво представлява това?
Коментиран от #29
20:00 08.09.2026
27 ПРИТЕСНЕН СЪМ
20:01 08.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А ЛЕТЯТ ЛИ?
До коментар #26 от "Ту пой, да? )))":Или и те са само на плакат, като нашите ф-ки.
Коментиран от #31, #41
20:02 08.09.2026
30 Румен Решетников
До коментар #12 от "az СВО Победа 81":Верно?
Пета година я губи НАТО вайната.
Трябваше отдавна да я е загубило, ама не ще, проклетото.
Коментиран от #39
20:03 08.09.2026
31 Соломон
До коментар #29 от "А ЛЕТЯТ ЛИ?":Летят и даже свалят руски самолети.
Коментиран от #34
20:04 08.09.2026
32 В момента въоръжените
До коментар #13 от "къде му е армията на секретарката?":Сили ( армии ) на държавите в ЕС са около 5 милиона действащи!
Ха-ха-ха
Само Първа Българска армия ще смачка всички тия монголяк петушари от могучая в Украйна...за 2 дня!!
20:04 08.09.2026
33 Мишел
Коментиран от #42
20:04 08.09.2026
34 АМА МАЙ ГИ СВАЛЯТ
До коментар #31 от "Соломон":Само у нета и на снимка.
20:05 08.09.2026
35 Лакеите на Пентагона
20:05 08.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ОДИ НАТРОНТА ТИ БЕ ДУПЕ
20:05 08.09.2026
38 Копейкин Костя
20:06 08.09.2026
39 az СВО Победа 81
До коментар #30 от "Румен Решетников":Може да я загуби и в един миг, но Путин засега не пуска в действие "Сармат"-ите .....
За цел като Англия например и един "Сармат" е с прекалено голяма мощност.....
20:06 08.09.2026
40 Такива продажни мекерета
20:06 08.09.2026
41 Ту пой, да? )))
До коментар #29 от "А ЛЕТЯТ ЛИ?":Хехехехе
3 ПЪТИ ПОВЕЧЕ от КИТАЙ, москалбад и С.Корея...ВЗЕТИ ЗАЕДНО!!
Хехехехе
20:07 08.09.2026
42 Румен Решетников
До коментар #33 от "Мишел":Митя, дорогой, доколкото си спомням, Рассия нападна Украйна, не греша, нали? 😀
Коментиран от #46
20:07 08.09.2026
43 последната укра
20:07 08.09.2026
44 така, така
Видите ли, дефицита в бюджета за отбрана им бил 27 милиарда долара, а тия дни излезе, че за 42 милиарда от предоставените на 0срайна целеви средства за въоръжение не се знае как са изхарчени, т.е. направо си липсват. Ако по-малко крадяха, вероятно нямаше да има нужда от поредния вой за пари. Да, ама не, както казваше Петко Бочаров.
За режима на наркомана войната е основен източник на доходи, както и за кликата на ЕС. След като всички разбраха, че мисията да победат Русия е обречена, остана опцията за юнашко облагодетелстване за сметка на присвояване. Разбитите илюзии минават с прилагането на вечния принцип на мечо Пух - колкото повече, толкова повече. Никой няма да проверява бездънната яма.
Всички опорки за потенциални успехи на губещите украинци са за ба..лъците, явяващи се данъкоплатци в ЕС и чиито данъци, всъщност се разпиляват. И защо да не ни баламосват, щом номера им минава! Не ми се мисли колко още ще иска клоуна за 2027, защото освен армия имаме да издържаме и цялата 0срайна
20:08 08.09.2026
45 И правилно
20:08 08.09.2026
46 Грешиш
До коментар #42 от "Румен Решетников":Пришка не то ли излезе от тролене и папагалене. 😄
20:09 08.09.2026