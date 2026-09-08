Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците трябва да увеличат подкрепата си за Украйна в борбата ѝ срещу Русия

Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си за нея в борбата ѝ срещу Русия, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Държавите трябва да направят повече, нямаме друг избор“, каза Рюте в рамките на видеоконференция с министрите на отбраната на страните, подкрепящи Украйна.

„Нашата обща подкрепа ще позволи на Украйна да се възползва от възможностите, които създава в момента на всички фронтове, и да брани небето си“, заяви той.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. В тази връзка той отправи и апел към тях да вземат решение по въпроса най-късно до ноември, предаде Ройтерс.

„Планът е толкова добър, колкото са ресурсите, с които разполагаме за изпълнението му, и финансовите решения са необходими още днес“, заяви той на среща на т.нар. Контактна група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна.