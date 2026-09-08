Двата реактора на единствената румънска атомна централа „Черна вода“ вероятно ще останат спрени през целия септември заради ниското ниво на водата в река Дунав, предадоха Аджерпрес и Ройтерс, като се позоваха на изказване на заместник-министъра на енергетиката, съобщи БТА.

Дебитът на Дунав при влизане в страната ще остане нисък през целия месец септември, а нивото на водата в зоната на АЕЦ „Черна вода“ ще бъде недостатъчно за охлаждане на реакторите на атомната централа, заяви днес държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой, цитиран от Аджерпрес.

По думите му около 15 септември изглежда, че ще има увеличение на дебита на Дунав, но и то ще бъде значително под средните стойности за последните години.

„Поради това е възможно през целия септември да се окажем в ситуация, при която дебитът при влизането на реката в страната е нисък, а нивото на водата в района на „Черна вода“, необходимо за охлаждането на реакторите, работата на помпите и безопасното функциониране на атомната централа, да е недостатъчно за повторното ѝ пускане“, посочи Бушой.

Той добави, че в зависимост от вътрешното производство на електроенергия от други източници (фотоволтаици, вятърна енергия, ТЕЦ), Румъния може да компенсира недостига чрез внос.

„Както добре знаете, атомната електроцентрала „Пакш“ (в Унгария – бел. ред) отново работи с пълен капацитет. (АЕЦ) „Козлодуй“ не е бил застрашен и още по-малко е застрашен в момента (…)“, отбеляза заместник-министърът на енергетиката и посочи, че вечер, в пиковите часове, необходимото количество се осигурява чрез внос.

„(…) През следващите три дни имаме, така да се каже, подкрепа от вятърното производство, така че вносът в пиковите часове ще бъде значително под 2000 мегавата“, каза още заместник-министърът и увери, че националната енергийна система работи в нормални параметри.

АЕЦ „Черна вода“ покрива около 20 процента от потреблението на електроенергия в Румъния. Заради ниското ниво на река Дунав първи реактор на централата бе спрян на 27 юли, а втори блок – на 13 август.