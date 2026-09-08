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Двата реактора на единствената румънска атомна централа „Черна вода“ вероятно ще останат спрени през целия септември

Двата реактора на единствената румънска атомна централа „Черна вода“ вероятно ще останат спрени през целия септември

8 Септември, 2026 21:45 407 6

  • черна вода-
  • румъния-
  • аец-
  • атомна енергетика-
  • дунав

Около 15 септември изглежда, че ще има увеличение на дебита на Дунав, но и то ще бъде значително под средните стойности за последните години

Двата реактора на единствената румънска атомна централа „Черна вода“ вероятно ще останат спрени през целия септември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двата реактора на единствената румънска атомна централа „Черна вода“ вероятно ще останат спрени през целия септември заради ниското ниво на водата в река Дунав, предадоха Аджерпрес и Ройтерс, като се позоваха на изказване на заместник-министъра на енергетиката, съобщи БТА.

Дебитът на Дунав при влизане в страната ще остане нисък през целия месец септември, а нивото на водата в зоната на АЕЦ „Черна вода“ ще бъде недостатъчно за охлаждане на реакторите на атомната централа, заяви днес държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой, цитиран от Аджерпрес.

По думите му около 15 септември изглежда, че ще има увеличение на дебита на Дунав, но и то ще бъде значително под средните стойности за последните години.

„Поради това е възможно през целия септември да се окажем в ситуация, при която дебитът при влизането на реката в страната е нисък, а нивото на водата в района на „Черна вода“, необходимо за охлаждането на реакторите, работата на помпите и безопасното функциониране на атомната централа, да е недостатъчно за повторното ѝ пускане“, посочи Бушой.

Той добави, че в зависимост от вътрешното производство на електроенергия от други източници (фотоволтаици, вятърна енергия, ТЕЦ), Румъния може да компенсира недостига чрез внос.

„Както добре знаете, атомната електроцентрала „Пакш“ (в Унгария – бел. ред) отново работи с пълен капацитет. (АЕЦ) „Козлодуй“ не е бил застрашен и още по-малко е застрашен в момента (…)“, отбеляза заместник-министърът на енергетиката и посочи, че вечер, в пиковите часове, необходимото количество се осигурява чрез внос.

„(…) През следващите три дни имаме, така да се каже, подкрепа от вятърното производство, така че вносът в пиковите часове ще бъде значително под 2000 мегавата“, каза още заместник-министърът и увери, че националната енергийна система работи в нормални параметри.

АЕЦ „Черна вода“ покрива около 20 процента от потреблението на електроенергия в Румъния. Заради ниското ниво на река Дунав първи реактор на централата бе спрян на 27 юли, а втори блок – на 13 август.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Поздравявам Милен главния редактор за статията 5000 протестиращи е Берлин..! Казва се много с малко думи , БРАВО пожелавам ти безсмъртие..

    21:48 08.09.2026

  • 2 А50

    6 0 Отговор
    Нещо френската централа се изложи пред наща проектирана от руснаци и българи

    21:51 08.09.2026

  • 3 Шопо

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали.

    21:52 08.09.2026

  • 4 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Ех тези руснаци бе....каква централа само ни построиха .....няма спиране.....

    Само Миглена Кунева, Бойко Борисов и Трайчо Трайков са способни да я спрат и унищожат!

    22:03 08.09.2026

  • 5 Да, но

    0 0 Отговор
    Изнасяме яко ток в момента. Не е от АЕЦа.

    22:08 08.09.2026

  • 6 Нищо

    1 0 Отговор
    Ние им даваме ток, споко.

    22:10 08.09.2026

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