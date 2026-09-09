Новият двигател на Renault може да работи под вода

Horse Powertrain — съвместното предприятие на Renault Group, Geely и Saudi Aramco — представи специализиран двигател с вътрешно горене, проектиран да разшири възможностите на хибридните офроуд автомобили в неизследвани досега територии. С кодово име HORSE B20, 2.0-литровият четирицилиндров турбодвигател е проектиран изцяло от нулата, за да поддържа архитектури на хибридни (HEV), плъг-ин хибридни (PHEV) и електрически автомобили с удължител на пробега (REEV). Характерното техническо постижение на двигателя е сертифицираният клас на водоустойчивост IPX8, който му позволява да остане напълно работоспособен, докато е потопен във вода на дълбочина до 1,1 метра, дълбочина на преминаване през вода, която значително надминава възможностите на конвенционалните луксозни офроуд автомобили.

Постигането на защита от проникване на вода, отговаряща на морските стандарти, наложи изцяло ново преосмисляне на уплътненията на двигателя и електронното управление. Моделът B20 използва напълно запечатан алуминиев блок от тип „гантри“, амортисьори и специализирани динамични уплътнения в мястото на съединение между двигателя и картера. Всеки външен сензор и кабелен сноп притежава степен на защита IPX8, като предава телеметрични данни за реалните условия на околната среда към бордовия модул за управление. Когато системата засече потапяне във вода, софтуерът за управление на двигателя автоматично прекалибрира настройките на дроселовата клапа и подаването на мощност, като защитава вътрешните компоненти и същевременно поддържа стабилен въртящ момент, за да предотврати заглушаване на двигателя при преминаване през дълбоки преходи. За да се справи с продължителни високи натоварвания, като изкачване на непрекъснати наклони със 100-процентов (45-градусов) наклон, архитектурата включва активна двойна система за охлаждане и маслена помпа с променлив работен обем.

Въпреки здравата си конструкция, четирицилиндровият двигател с тегло 130 килограма е силно фокусиран върху термичната и обемната ефективност. Работейки с цикъл на горене „Милър“ с висока турбулентност, съчетан с директно впръскване под високо налягане и специално проектирани глави на буталата, B20 постига декларирана термична ефективност на спирачката (BTE) от 48,4 процента,което го нарежда сред най-ефективните специализирани хибридни двигатели в световното производство. В зависимост от настройката, мощността варира от 188 до 248 конски сили (140 до 185 kW) с въртящ момент от 300 до 380 Нм. Далеч от това да бъде просто лабораторна концепция, B20 вече е влязъл в серийно производство в Китай като част от задвижващата система на PHEV модела Geely Galaxy Cruiser 700 с рамкова конструкция, където работи заедно с тристепенната интелигентна хибридна трансмисия 3DHT230 на Horse.