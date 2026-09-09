Джордж Клуни е бил неотлъчно до сестра си в последните моменти от живота ѝ

Американският актьор Джордж Клуни разказа за последните мигове със сестра си Ада Зейдлър, която почина от рак, и призна, че загубата е променила начина, по който гледа на живота.

65-годишният носител на „Оскар“ говори за нея по време на церемонията на Венецианския филмов фестивал, където получи „Златен лъв“ за цялостно творчество.

„Сестра ми, с която бях много близък, се разболя от рак миналата година и почина много бързо“, каза Джордж Клуни. Актьорът разкри, че е бил до нея в последните ѝ минути и е държал ръката ѝ.

По думите му преживяното го е накарало да осъзнае колко бързо минава времето. Джордж Клуни си спомни как сякаш само преди миг двамата с Ада Зейдлър са били деца и са вървели хванати за ръце.

„Времето минава толкова бързо. Затова трябва да търсим радостта“, каза актьорът. Той допълни, че човек трябва съзнателно да я открива дори в трудни моменти и да я създава за семейството и приятелите си.

Джордж Клуни обяви смъртта на сестра си през декември. Ада Зейдлър беше на 65 години.

„Сестра ми Ада беше моят герой. Тя се изправи срещу рака с кураж и чувство за хумор. Никога не съм срещал толкова смел човек“, каза тогава актьорът пред People. Той добави, че двамата със съпругата му, адвоката по човешки права Амал Клуни, ще усещат силно липсата ѝ.

Ада Зейдлър е бивша учителка по изобразително изкуство в начално училище. Тя израства заедно с Джордж Клуни в Огаста, Кентъки, и през целия си живот остава далеч от светлините на прожекторите.

Една от редките ѝ публични появи е през 2014 г., когато присъства на сватбата на Джордж Клуни и Амал Клуни във Венеция.

Актьорът и преди е говорил за силната връзка със сестра си. Още през 2015 г. Джордж Клуни подчертава, че двамата са изключително близки, макар Ада Зейдлър да предпочита живот извън публичното внимание.