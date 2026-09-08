Столът на канцлера Мерц се клати? Няколко поуки от изборите

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Изборите в Саксония-Анхалт поставят канцлера Мерц и неговия Християндемократически съюз в затруднено положение. Сред съпартийците на Мерц има и такива, които вече искат оставката му. Няколко поуки от изборите.

"Това тук не са избори за канцлер" - тази фраза се чуваше често по време на предизборната кампания в градовете на провинция Саксония-Анхалт. По този начин базата на ХДС се опитваше да не допусне непопулярността на Фридрих Мерц в градове като Магдебург, Десау или Грьонинген да окаже влияние на провинциалните избори.

1. Нестабилността на канцлера расте

Малкото изяви на Мерц в провинцията служеха най-вече на една цел: да проведе срещи в контролирана среда - далеч от обикновеното население, отбелязва АРД. След гласуването в Саксония-Анхалт изглежда почти изключено ХДС да се яви още веднъж с Мерц на избори за Бундестаг. По-скоро стои въпросът: още колко ще остане той на поста?

Още във вечерта на изборите от по-задните редици на ХДС прозвучаха първите призиви за оставка. Партията има нужда от „персонално и политическо ново начало“, заяви Тим Бранд, член на ръководството на младежката организация на консерваторите в Бранденбург. „Затова Фридрих Мерц трябва да подаде оставка като канцлер и като председател на ХДС.“ Въпросът е дали този вид призиви ще прозвучат и на по-високо ниво в следващите дни и седмици, отбелязва германската обществена медия.

2. Стратегически гласуващи избиратели подкрепиха социалдемократите и Зелените

Резултатите, които в крайна сметка постигнаха социалдемократите и Зелената партия, се оказаха по-добри от очакваните – и двете политически сили се опасяваха, че няма да преминат стопроцентовата бариера. Но не бива да се забравя, че много от получените за тях гласове са протестни - като реакция срещу голямата подкрепа за „Алтернатива за Германия“.

Анализите показват, че хиляди избиратели са гласували за тези две партии, вместо както обичайно за ХДС. Но партийните стратези в Берлин знаят, че на тези избиратели не може да се разчита в дългосрочен план и не бива тенденцията да се интерпретира като национална. Все пак има и надежди, че някои избиратели биха могли да бъдат задържани трайно.

3. Съюзът "Сара Вагенкнехт" може да стане фактор във властта

През пролетта много от допитванията даваха на Съюза "Сара Вагенкнехт" (ССВ) максимално четири процента в Саксония-Анхалт. А по-късно споровете в партията само се изостриха: в Тюрингия водещи нейни представители се отцепиха и създадоха нова партия, припомня АРД. Основната причина: „Не искаме флирт с крайнодесните“, както се изрази финансовата министърка на Тюрингия Катя Волф.

Тя и нейните съмишленици бяха потресени от активността, с която в последните седмици Сара Вагенкнехт се опитваше да се сближи с „Алтернатива за Германия“. В Саксония-Анхалт тя сигнализира, че може да подкрепи избора на министър-председател, предложен от АзГ.

Споровете за курса и хаотичните последни дни обаче изглежда не навредиха на ССВ, анализира германската обществена медия. Дори се смята, че 2000 избиратели на АзГ са дали гласа си на ССВ - най-вероятно заради желанието за съвместно управление. Въпреки това остава въпросът: каква точно е каузата на партията? Как ще се държи тя в местните парламенти? И дали ще помогне на АзГ да увеличи властта си?

4. Никой не знае какво да прави оттук нататък

Резултатите от изборите в Саксония-Анхалт се очертаваха вече от месеци, но все пак нито победителите в тях, нито останалите партии са наясно какво да правят оттук нататък, коментира още АРД.

АзГ сега би трябвало да сформира правителство. Би трябвало да разговаря с другите и да проучи предпоставките за компромис, т.е. да се опита да постигне най-доброто за страната. Водещият кандидат на АзГ Улрих Зигмунд обаче малко или повече изключи това преди изборите. Сега казва, че бил готов да протегне ръка, но е ясно, че не е действително склонен на компромиси.

Консерваторите пък си затваряха очите пред опасността и си казваха – и този път всичко ще е наред. Но това не се оказа достатъчно. В ХДС например трябва да са били наясно, че мнозинство срещу АзГ без Лявата партия няма да е възможно. Но ясни изказвания в този смисъл така и не бяха направени, независимо че в Тюрингия и Саксония консерваторите отдавна си сътрудничат с левите.

Не само в Саксония-Анхалт, в Берлин също не знаят какво да правят, а политиците реагират с клишета, пише АРД. От ХДС казват, че не са успели да докоснат хората емоционално. Социалдемократите предпочитат да говорят за своя „стабилен резултат“. Трябвало да се управлява по-добре, да се обяснява по-добре. Но какво ли ще си помислят избирателите, когато чуят това?

Страната не е на ръба на пропастта

Вероятно би трябвало да се прояви повече оптимизъм, защото не всичко е черно. Избирателната активност бе огромна, много хора се ангажираха за демокрацията. Страната не е на ръба на пропастта и не бива да се позволява на АзГ да внушава обратното.