Милен Русков нападна Георги Господинов: Пълен бездарник!

Остра публична атака срещу Георги Господинов отправи писателят Милен Русков. В публикация във Facebook той подложи на унищожителна критика творчеството и литературната кариера на своя колега, като го нарече „пълен бездарник“, „конформист“ и „нагаждач“ и постави под съмнение стойността на произведенията му.
Русков твърди още, че международният успех на Господинов е свързан с „политкоректна линия“, а признанието, което авторът получава, определя като „обида за занаята“. Публикацията е написана в крайно остър тон и съдържа редица лични квалификации по адрес на един от най-популярните съвременни български писатели:
"Може ли да кажа един път завинаги, понеже май не съм го правил в прав текст, че според мен Георги Господинов е пълен бездарник. Конформист. Нагаждач. Нещо на гърба на социализма суче и върти, с позата на закъснял бунтовник, разбираш ли. Айде стига евтини номера, а? Навремето го пробутаха по политкоректна линия, а той, понеже е хитрец, се възползва от това и направи голяма кариера. А всъщност за нищо не става, нищо не може. Георги Господинов е гола вода! Не казвам това, защото му завиждам. Аз го презирам много тежко. Казвам го заради всички тези парвенюта и глупаци, които четат неговите глупости и се правят - а може и наистина да си въобразяват, - че намират нещо там. Там няма нищо, приятел, това е разредена боза. Представяш ли си колко нисък, плебейски литературен вкус трябва да имаш, за да смяташ, че Георги Господинов е добър писател?! Ама това е обида за занаята! Стига, моля ти се, аз съм от този занаят, не може да превръщаш чирака в майстор! Това е обида именно за професията. Това е позор и либералска политическа простотия!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
10:39 08.09.2026
2 честен ционист
10:39 08.09.2026
3 сироко
10:39 08.09.2026
4 Таня
Защо хората не си признават, че не разбират Господинов?! Книгите са му бля, бля, бля.
Много реклама и нищописане.
Коментиран от #23
10:40 08.09.2026
5 Чакай
Коментиран от #9, #17
10:40 08.09.2026
6 Браво
10:41 08.09.2026
7 ДрайвингПлежър
10:42 08.09.2026
8 САМО ТАКА МИЛЕНЕ
10:42 08.09.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Чакай":То не трябва да си написал нещо, а да си прочел на Господинов книга... или поне да си пробвал, щото реално не стават за четене!
10:44 08.09.2026
10 хехе
10:44 08.09.2026
11 665
10:44 08.09.2026
12 българин
10:45 08.09.2026
13 Завърнал се
Коментиран от #24
10:47 08.09.2026
14 име
10:48 08.09.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
В ДНЕШНО ВРЕМЕ ДА ЧЕТЕШ КНИГА
Е КАТО ДА ГЛЕДАШ ТЕЛЕВИЗИИТЕ..,МАЙ
А И ДА ГЛЕДАШ ТЕАТЪР С Де.До.
А И ДА ГЛЕДАШ БГ.ФИЛМИ СЛЕД
1989 г.пр.н.е......🤔
10:50 08.09.2026
16 когато нещо е така - така е
10:55 08.09.2026
17 Котка
До коментар #5 от "Чакай":Ами, прочети първо де. Лесно е. Започни с Чамкория, например. А да те видим.
10:56 08.09.2026
18 Отвратен
10:57 08.09.2026
19 Софиянец
10:57 08.09.2026
20 Не се коси!
10:58 08.09.2026
21 8625
Георги Господинов
ЛЮБОВНО
Ти си топчето в моята супа
Аз съм кадратчето на покривката
Ти си солницата дето не пуска
Аз съм оцетникът в края на масата
Ти си мушицата винена в него
Аз съм Бьоф Строганов покрай празник
Ти си горчицата гор-чи-ца след празника
Не прекалявай с горчицата скъпа
Не прекалявай с горчицата казвам
Аз съм стомахът на твоята язва
10:59 08.09.2026
22 Анита и бети шушумигите 🚩🤭🤭
11:00 08.09.2026
23 ЧЕКЛАС
До коментар #4 от "Таня":Ами тогава е време да прочетете „Чамкория“ и „Възвишение“. Написани са от Милен Русков
11:02 08.09.2026
24 Хмм
До коментар #13 от "Завърнал се":Милен Русков е най-стойностният съвременен писател, прочетете "Възвишение" и "Чамкория" и ще се убедите, след случайнапрепоръка в нета прочетох всичките му книги, документалното му есе за чумата е великолепно, същите КПП-та като при ковида, а за Господинов четох, че преводите му се заплащат от държавата, аз прочетох само "Естествен роман", защото е много тъничка и за да се запозная с него, той е избрал друг жанр, ей-така да си пише и все за социализма, политкоректен и нкомформист, а Милен пише неща свързани с много труд и проучвания, явно му е писнало да изригне така
11:04 08.09.2026