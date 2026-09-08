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Милен Русков нападна Георги Господинов: Пълен бездарник!

Милен Русков нападна Георги Господинов: Пълен бездарник!

8 Септември, 2026 10:35 1 114 24

  • милен русков-
  • георги господинов-
  • критика-
  • писател-
  • нападна

Русков твърди още, че международният успех на Господинов е свързан с „политкоректна линия“

Милен Русков нападна Георги Господинов: Пълен бездарник! - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Остра публична атака срещу Георги Господинов отправи писателят Милен Русков. В публикация във Facebook той подложи на унищожителна критика творчеството и литературната кариера на своя колега, като го нарече „пълен бездарник“, „конформист“ и „нагаждач“ и постави под съмнение стойността на произведенията му.

Русков твърди още, че международният успех на Господинов е свързан с „политкоректна линия“, а признанието, което авторът получава, определя като „обида за занаята“. Публикацията е написана в крайно остър тон и съдържа редица лични квалификации по адрес на един от най-популярните съвременни български писатели:

"Може ли да кажа един път завинаги, понеже май не съм го правил в прав текст, че според мен Георги Господинов е пълен бездарник. Конформист. Нагаждач. Нещо на гърба на социализма суче и върти, с позата на закъснял бунтовник, разбираш ли. Айде стига евтини номера, а? Навремето го пробутаха по политкоректна линия, а той, понеже е хитрец, се възползва от това и направи голяма кариера. А всъщност за нищо не става, нищо не може. Георги Господинов е гола вода! Не казвам това, защото му завиждам. Аз го презирам много тежко. Казвам го заради всички тези парвенюта и глупаци, които четат неговите глупости и се правят - а може и наистина да си въобразяват, - че намират нещо там. Там няма нищо, приятел, това е разредена боза. Представяш ли си колко нисък, плебейски литературен вкус трябва да имаш, за да смяташ, че Георги Господинов е добър писател?! Ама това е обида за занаята! Стига, моля ти се, аз съм от този занаят, не може да превръщаш чирака в майстор! Това е обида именно за професията. Това е позор и либералска политическа простотия!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    17 4 Отговор
    МОЖЕ И ДА СИ ПРАВ! ПОБЕДА НА АвГЗ

    10:39 08.09.2026

  • 2 честен ционист

    11 29 Отговор
    Да носиш фамилия Русков на днешно време е много политкоректно.

    10:39 08.09.2026

  • 3 сироко

    11 28 Отговор
    Брей де брях, каква злоба, велик народ сме ............

    10:39 08.09.2026

  • 4 Таня

    33 8 Отговор
    Не съм чувала за Милен Русков, но е прав!
    Защо хората не си признават, че не разбират Господинов?! Книгите са му бля, бля, бля.
    Много реклама и нищописане.

    Коментиран от #23

    10:40 08.09.2026

  • 5 Чакай

    13 19 Отговор
    Че не се сещам какво е написал Милен Русков и какви международни награди е спечелил. Иска ми се да прочета нещо от него за да разбера какво е да си създал майсторска творба.

    Коментиран от #9, #17

    10:40 08.09.2026

  • 6 Браво

    23 4 Отговор
    Чел съм нещо от лайнта на господином. Четох и недочетох-отвратително. Тъпня с вулгаризми.

    10:41 08.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Това съм го казвал и аз! Всъщност талантлив български автор, изключая класиците ни, няма!

    10:42 08.09.2026

  • 8 САМО ТАКА МИЛЕНЕ

    6 1 Отговор
    КАК БЕШЕ СТАРОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КЛАСИКА , ВАЖИ И ЗА МУЗИКАТА-НЕЩО КОЕТО НИКОЙ НЕ ЧЕТЕ , НЕ СЛУША , НО ВСЕКИ ГОВОРИ ЗА НЕГО

    10:42 08.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Чакай":

    То не трябва да си написал нещо, а да си прочел на Господинов книга... или поне да си пробвал, щото реално не стават за четене!

    10:44 08.09.2026

  • 10 хехе

    19 3 Отговор
    Този Господинов е направо за рекордите на Гинес защото наградите са му повече от хората които са прочели книгите му.

    10:44 08.09.2026

  • 11 665

    14 3 Отговор
    Че това тайна ли е?! Времеубежище е една от малкото книги, които съм захвърлил на 20та страница, а принципно съм "всеяден" читател. Но ГГ е мъка съчетана с безмислие, никакъв смисъл да си го причинявам.

    10:44 08.09.2026

  • 12 българин

    14 3 Отговор
    Не чета "книгите" на Г.Г.

    10:45 08.09.2026

  • 13 Завърнал се

    3 10 Отговор
    Абе присмял се хърбел на щърбел работата.

    Коментиран от #24

    10:47 08.09.2026

  • 14 име

    8 1 Отговор
    Всички знаем това, няма нужда повече да му вдигаме акциите на бездарника. Оставете ги да си живуркат жалкия живот, един ден като ги питат какво постигнахте, ще могат гордо да заявят че цял живот са хейтили комунизма и руснаците. Много смислен живот, нека да си го живеят, а вие си гледайте вашия.

    10:48 08.09.2026

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    0 4 Отговор
    МИ ЧИ ТО
    В ДНЕШНО ВРЕМЕ ДА ЧЕТЕШ КНИГА
    Е КАТО ДА ГЛЕДАШ ТЕЛЕВИЗИИТЕ..,МАЙ
    А И ДА ГЛЕДАШ ТЕАТЪР С Де.До.
    А И ДА ГЛЕДАШ БГ.ФИЛМИ СЛЕД
    1989 г.пр.н.е......🤔

    10:50 08.09.2026

  • 16 когато нещо е така - така е

    7 0 Отговор
    Не ми е известен г-н Русков и нищо негово не съм чел , НО - за Георги Господинов е съвършено прав !!! Прбвах се (кълна се) , наистина се пробвах да прочета нещо написано от Господинов и ... нищо не се получи , по мизантропски , несвързани , исторически неверни , вулгарно унизителни и национално комплексарски драсканици не ми бяха попадали (до този момент) , издържах до-към стотната страница (истински подвиг) и захвърлих гнусното пасквилче . Та , така !

    10:55 08.09.2026

  • 17 Котка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чакай":

    Ами, прочети първо де. Лесно е. Започни с Чамкория, например. А да те видим.

    10:56 08.09.2026

  • 18 Отвратен

    1 5 Отговор
    Е щом Русков се изхожда така по творчество на ГГ значи всички тия дето раздават награди са глупаци и вече Само г-н Русков ще определя Даровитите писатели.!

    10:57 08.09.2026

  • 19 Софиянец

    4 0 Отговор
    Абсолютно прав! Този е господинов е някакво жалко, мазно безгръбначно, дето има повече награди за "литература" от продадените му книги 🤭

    10:57 08.09.2026

  • 20 Не се коси!

    4 0 Отговор
    Всички пидерално демократични политкоректни малуомници са бездарници, крадци и батакчии, но са на власт, което в случая се явява най-важното.

    10:58 08.09.2026

  • 21 8625

    2 0 Отговор
    Хаха хаха, ако това е поезия...?
    Георги Господинов
    ЛЮБОВНО
    Ти си топчето в моята супа
    Аз съм кадратчето на покривката
    Ти си солницата дето не пуска
    Аз съм оцетникът в края на масата
    Ти си мушицата винена в него
    Аз съм Бьоф Строганов покрай празник
    Ти си горчицата гор-чи-ца след празника
    Не прекалявай с горчицата скъпа
    Не прекалявай с горчицата казвам
    Аз съм стомахът на твоята язва

    10:59 08.09.2026

  • 22 Анита и бети шушумигите 🚩🤭🤭

    0 0 Отговор
    Почивките са най важното нещо

    11:00 08.09.2026

  • 23 ЧЕКЛАС

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Таня":

    Ами тогава е време да прочетете „Чамкория“ и „Възвишение“. Написани са от Милен Русков

    11:02 08.09.2026

  • 24 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Завърнал се":

    Милен Русков е най-стойностният съвременен писател, прочетете "Възвишение" и "Чамкория" и ще се убедите, след случайнапрепоръка в нета прочетох всичките му книги, документалното му есе за чумата е великолепно, същите КПП-та като при ковида, а за Господинов четох, че преводите му се заплащат от държавата, аз прочетох само "Естествен роман", защото е много тъничка и за да се запозная с него, той е избрал друг жанр, ей-така да си пише и все за социализма, политкоректен и нкомформист, а Милен пише неща свързани с много труд и проучвания, явно му е писнало да изригне така

    11:04 08.09.2026