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Заради санитарния кордон от другите партии до момента "Алтернатива за Германия" само печелеше от кризите. След резултата в Саксония-Анхалт тя вече ще ги създава. И ще плати цената за това.

Санитарният коридор, който всички основни политически партии бяха изградили около крайнодесните сили във Федералната република, до момента блокираше "Алтернатива за Германия" да се домогне до властта.

Идеята и на регионално, и на национално ниво партията да вземе достатъчно гласове, за да има мнозинство сама, беше немислима. До изборите в Саксония-Анхалт на 6 септември 2026 г.

Удобното положение в опозиция свърши

От създаването си през 2013 година "Алтернатива за Германия" бе обречена да е в опозиция. Като такава тя беше постоянен критик на политиките на федералното правителство и на регионалната власт - по време на бежанската криза, пандемията от Ковид-19, войната на Русия срещу Украйна и икономическата стагнация. Неуспехите на традиционните партии автоматично трупаха точки в отбора на крайнодесните, подкрепата им растеше, претенциите за власт също.

Програмата на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт ще обрече провинцията на икономически кризи и социално напрежение, убедени са икономисти и политолози.

Саксония-Анхалт разчита на чуждестранна работна ръка в ключови сфери като здравеопазването. Улрих Зигмунд и екипът му ще ги изгони. Алтернативните енергийни източници са силата на малката откъм население и икономика провинция - тя покрива около 60% от нуждите си през ветрогенератори и соларни панели. АзГ им е обявила война отдавна. Химическата индустрия е ключовият отрасъл, но тя е силно зависима от чужди инвеститори, които традиционно бягат от крайни политически доктрини. Тези инвестиции - ако не спрат, поне ще намалеят значително. Проруската политика на крайнодесните е немислима в Германия, която е обект на преки провокации и хибридни атаки от Кремъл. Националният консенсус по тази тема трудно може да бъде разрушен.

Сега те ще платят цената за кризите, които създават

След изборите "Алтернатива за Германия" най-вероятно ще може да управлява (може би с подкрепата на други популисти - "Съюз Сара Вагенкнехт").

До момента в опозиция тя имаше възможността да печели от кризите. Сега ще започне да ги създава. И ще плати цената за тях. А продемократичните и антирадикални сили в Германия вероятно най-после ще намерят отговора, който до момента не успяваха - "как да ги спрем?".

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