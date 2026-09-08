Ако АзГ управлява, това ще е добре. Защото ще плати цената

Заради санитарния кордон от другите партии до момента "Алтернатива за Германия" само печелеше от кризите. След резултата в Саксония-Анхалт тя вече ще ги създава. И ще плати цената за това.
Санитарният коридор, който всички основни политически партии бяха изградили около крайнодесните сили във Федералната република, до момента блокираше "Алтернатива за Германия" да се домогне до властта.
Идеята и на регионално, и на национално ниво партията да вземе достатъчно гласове, за да има мнозинство сама, беше немислима. До изборите в Саксония-Анхалт на 6 септември 2026 г.
Удобното положение в опозиция свърши
От създаването си през 2013 година "Алтернатива за Германия" бе обречена да е в опозиция. Като такава тя беше постоянен критик на политиките на федералното правителство и на регионалната власт - по време на бежанската криза, пандемията от Ковид-19, войната на Русия срещу Украйна и икономическата стагнация. Неуспехите на традиционните партии автоматично трупаха точки в отбора на крайнодесните, подкрепата им растеше, претенциите за власт също.
Програмата на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт ще обрече провинцията на икономически кризи и социално напрежение, убедени са икономисти и политолози.
Саксония-Анхалт разчита на чуждестранна работна ръка в ключови сфери като здравеопазването. Улрих Зигмунд и екипът му ще ги изгони. Алтернативните енергийни източници са силата на малката откъм население и икономика провинция - тя покрива около 60% от нуждите си през ветрогенератори и соларни панели. АзГ им е обявила война отдавна. Химическата индустрия е ключовият отрасъл, но тя е силно зависима от чужди инвеститори, които традиционно бягат от крайни политически доктрини. Тези инвестиции - ако не спрат, поне ще намалеят значително. Проруската политика на крайнодесните е немислима в Германия, която е обект на преки провокации и хибридни атаки от Кремъл. Националният консенсус по тази тема трудно може да бъде разрушен.
Сега те ще платят цената за кризите, които създават
След изборите "Алтернатива за Германия" най-вероятно ще може да управлява (може би с подкрепата на други популисти - "Съюз Сара Вагенкнехт").
До момента в опозиция тя имаше възможността да печели от кризите. Сега ще започне да ги създава. И ще плати цената за тях. А продемократичните и антирадикални сили в Германия вероятно най-после ще намерят отговора, който до момента не успяваха - "как да ги спрем?".
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
Коментиран от #6
10:03 08.09.2026
2 честен ционист
10:06 08.09.2026
3 Муахаха, соросоидите
Коментиран от #4
10:08 08.09.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "Муахаха, соросоидите":Той надали и Жан беше пряко отговорен, ама нали опра пешкира 97г?
10:09 08.09.2026
5 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
10:09 08.09.2026
6 Нищо ново
До коментар #1 от "123":У нас правителството на педофилите начело с Гюро, похарчи парите по украйна и остави на Радев да сърба кашата! Навсякъде нацистите са едни и същи!
Коментиран от #9, #16
10:09 08.09.2026
7 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
10:10 08.09.2026
8 Ццц
10:12 08.09.2026
9 Ццц
До коментар #6 от "Нищо ново":Не е вярно! Урсула си бръсне мустака, за да не я свържат с идола!
10:13 08.09.2026
10 Боко
Глад , мама Глааад😁
Всичко се връща!
10:28 08.09.2026
11 Перо
10:30 08.09.2026
12 ?????
Голям страх ги е подгонил от AfD и измислят всякакви страшни варианти за тяхното управление.
Ама колкото повече се дърпат толкова по вътрешно с техните 13% одобрение на Мерц.
10:38 08.09.2026
13 Германия
10:48 08.09.2026
14 Дзак
10:52 08.09.2026
15 Витя
10:54 08.09.2026
16 Мнение
До коментар #6 от "Нищо ново":Това за Гюров е правдоподобно, НО защо слагате Радев като алтернатива на ппдб, при положение, че именно Радев издигна пп в политиката???
Радев нямаше ли да спира оръжията за укрия?!
Кво каза военният му министър, че не подарявали, а продавали???
Нямаше ли да гони американските самолети водещи война срещу Иран???
Пък и нормално ли е да се кефим на оръжията убиващи наши събратя???
А и като уж продаваме толкова много на укрия, тогава защо държавата ни е в официална процедура по свръхдефицит???
Или едни олигарси (и техните задокеански господари) крадат, унищожват и тикат народа ни към война с Русия?!
Няма как това да продължава вечно!
Рано или късно българският народ ще получи своето възмездие за близо 4те десетилетия чуждопоклонен и продажен слугинаж на бг управляващите!!!
10:57 08.09.2026