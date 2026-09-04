Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха "Ройтерс" и ТАСС, съобщи БТА.

“Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември”, заяви запознат с плановете им пред ТАСС.

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Дискусиите за посещението на американски преговарящи в Украйна все още продължават и екипите са говорили за 6 септември като възможна дата, каза източник, запознат с въпроса. Ако отидат в украинската столица, това ще бъде първото им посещение в Киев, пише "Ройтерс".

Между Русия и Украйна остава огромна пропаст относно това как да се сложи край на 4 годините и половина война, най-смъртоносната в Европа след Втората световна война. Путин многократно е настоявал Украйна да се откаже от повече територии, докато Украйна отхвърля условия, които счита за равносилни на капитулация.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.

"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски. "Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."

САЩ правят нов опит да възстановят дипломатическия диалог между Русия и Украйна и да посредничат за прекратяване на войната. Очакваните срещи на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – в Москва и Киев са част от този подновен дипломатически натиск. Целта на Вашингтон е да сближи позициите на двете страни и да създаде условия за преговори за мир, след като предишните усилия бяха в застой.