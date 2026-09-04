Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха "Ройтерс" и ТАСС, съобщи БТА.
“Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември”, заяви запознат с плановете им пред ТАСС.
Дискусиите за посещението на американски преговарящи в Украйна все още продължават и екипите са говорили за 6 септември като възможна дата, каза източник, запознат с въпроса. Ако отидат в украинската столица, това ще бъде първото им посещение в Киев, пише "Ройтерс".
Между Русия и Украйна остава огромна пропаст относно това как да се сложи край на 4 годините и половина война, най-смъртоносната в Европа след Втората световна война. Путин многократно е настоявал Украйна да се откаже от повече територии, докато Украйна отхвърля условия, които счита за равносилни на капитулация.
Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".
В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.
Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.
Украинският президент Володимир Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.
"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски. "Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."
САЩ правят нов опит да възстановят дипломатическия диалог между Русия и Украйна и да посредничат за прекратяване на войната. Очакваните срещи на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – в Москва и Киев са част от този подновен дипломатически натиск. Целта на Вашингтон е да сближи позициите на двете страни и да създаде условия за преговори за мир, след като предишните усилия бяха в застой.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #8, #26, #86
12:08 04.09.2026
2 Хаген Дас
12:10 04.09.2026
3 Защо пък толкова спешно летят?
12:10 04.09.2026
4 Путин
Коментиран от #44
12:11 04.09.2026
5 нннн
12:12 04.09.2026
6 Българин 🇧🇬
12:13 04.09.2026
7 Макробиолог
12:14 04.09.2026
8 Истина
До коментар #1 от "име":Киев ската хунта не знам дали бърза ,но московският агресор налапа голям залък и сега се е задавил.
Коментиран от #37
12:16 04.09.2026
9 САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?
Коментиран от #13, #52, #73
12:16 04.09.2026
10 ФАКТ
12:17 04.09.2026
11 Любознателен
12:19 04.09.2026
12 Докато преговаряме,
Коментиран от #25
12:19 04.09.2026
13 честен ционист
До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":Та на Витков и Кушнер родата е от бившия СССР. Как искаш да си ходят у дома? За мен е по-интересен въпросът, какъв % от съветниците на Тръмп са с корен СССР?
12:19 04.09.2026
14 Феникс
Коментиран от #18, #23
12:20 04.09.2026
15 Колко от обкръжените
Жалко за момчетата загиващи заради един корумпиран наркоман
Коментиран от #19
12:21 04.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!
Коментиран от #21, #24, #28
12:21 04.09.2026
18 Тихо бе
До коментар #14 от "Феникс":Тъ пи р,трай
12:21 04.09.2026
19 Няколко чувала има
До коментар #15 от "Колко от обкръжените":Урките нямат желание да се бият с Русия. Само се озъртат да избягат в Русия и да се предадат. Вече няколко полка от тях се сражават на страната на Русия.
Коментиран от #27
12:24 04.09.2026
20 Джуджето се нуждае
До коментар #16 от "Стоянов":Остро от мир.Нет бензина ,нет света в Крим нет и водий.Гари Масква ,какви постижения за 4,5 г война и на 50км от Донбас погребвайки и осакатявайки 1,4 милиона ватенки.
12:24 04.09.2026
21 Путин
До коментар #17 от "ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!":заповядаха ми да не ескалирам войната. така ми вързаха ръцете в Украйна 5 г.
Коментиран от #31
12:24 04.09.2026
22 Абе що
12:25 04.09.2026
23 То пък
До коментар #14 от "Феникс":Щото някой ги взема насериозно вече...
Лавров го каза в прав текст :
" САЩ са недоговороспособни".
Демек- много лъжат и не може да им се вярва за нищо.
Но като искат хората, да си направят една екдкурзийка до Москва- лошо няма, градът е хубав, а и да видят малко цивилизация.
12:25 04.09.2026
24 Справедлив
До коментар #17 от "ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!":Вярваш ли си, или за пари бръщолевиш?
12:25 04.09.2026
25 Я пак!
До коментар #12 от "Докато преговаряме,":Така и никой не можа да ми обяснини защо според всички копейки имаме само две възможности за избор. Или с Русия, или със САЩ. Ами умните хора не избират нито една от двете, а справедливостта.
Коментиран от #36, #88
12:26 04.09.2026
26 Има някакъв проблем
До коментар #1 от "име":с завода за кола..
12:26 04.09.2026
27 Абе тъй по пи тек
До коментар #19 от "Няколко чувала има":И вчера едно руско генерал че взе букета в Енгелск.Кога гледа сводка да видиш колко ватенки се предават не им се мре в месните атаки,щото дроновете гонят до дупка.Не прощават Анадъмо.
Коментиран от #68
12:26 04.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Иван
12:27 04.09.2026
30 Песничаря
12:28 04.09.2026
31 Путин
До коментар #21 от "Путин":Меркел ме излъга в Минск, Борката след Истанбул, Макроня и той, Доналд ме излъга в Анкоридж и сега пак. Стига вече! Валякът тръгва бавно и бавно спира!
12:28 04.09.2026
32 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #35
12:29 04.09.2026
33 Кажи честно ... 🤣
- Не слышим, на концерте у Кобзона музыка громко играет! 😆
12:30 04.09.2026
34 И Киев е Руски
12:31 04.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Петокласник
До коментар #25 от "Я пак!":Няма нужда да се правиш че мислиш.Погледни кой е със сащ ,кой против и ще разбееш кое е по добре за децата ни.
Коментиран от #57
12:32 04.09.2026
37 внимателно лапай банана
До коментар #8 от "Истина":Да не се задавиш и ти!
Коментиран от #45
12:34 04.09.2026
38 Макробиолог
12:34 04.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Коментиран от #46
12:36 04.09.2026
41 Руско
12:36 04.09.2026
42 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #35 от "Путин":Ще го накажем.
Коментиран от #49
12:37 04.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кая Калас
До коментар #4 от "Путин":Ох, прилоша ми от тази новина. Трябва да се провокира преговорният процесс спешно. Свържете ме с Зеленски
12:40 04.09.2026
45 Стой наведен
До коментар #37 от "внимателно лапай банана":Путин е зад теб.
12:40 04.09.2026
46 Владимир Владимирович
До коментар #40 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":След Украйна, ще поискаме от българското правителство да ви предаде на Русия. За обида на Президента ще получите по 5 години в бригада за дърводобив. За неизпълнение на нормата още 5 и така до живот.
12:40 04.09.2026
47 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Кога си е държал на думата? Това не е мъж - фамилията му го описва добре!
На жужети и рашистката му орада не може да се има и процент доверие. Докато не се изкорени рашизма и Путинизма, МИР няма да има.
Коментиран от #58
12:40 04.09.2026
48 Дон Дони
12:41 04.09.2026
49 Ще те извадят от панелката
До коментар #42 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":Ще ти сложат пранги и ще те закарат да те съдят в Москва. За обида на Президента дават 5 години. И в Турция е така. Не се учудвай. Незнанието не те оправдава пред Закона!
12:43 04.09.2026
50 Бай Дън
Коментиран от #55
12:44 04.09.2026
51 ПУТИН Е ЗАКЪСАЛ ЩОМ ВИКА САЩ ЗА ПОМОЩ
12:44 04.09.2026
52 Мишел
До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":Напразни надежди. Когато някой е на колене върху килимчето в Москва, той не е дошъл да заповядва, а да моли.
Коментиран от #54
12:45 04.09.2026
53 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
12:46 04.09.2026
54 ру БЛАТА
До коментар #52 от "Мишел":Както БЛАТУШКИТЕ молиха за хуманитарни помощи и анцузи Адидас 90те години 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #61
12:47 04.09.2026
55 Фронтът се разпада
До коментар #50 от "Бай Дън":Урките бягат. Русия превзе мините за редкоземелни. Кой ще плаща стотиците милиарди помощи? По милост на Путин не са разрушени всички градове. Хората трябва да живеят някъде.
12:47 04.09.2026
56 Сещам се
12:47 04.09.2026
57 Я пак!
До коментар #36 от "Петокласник":Ти с този телевизор, който носиш на раменете си, наистина е нужно само да гледаш, а не да мислиш. Ако нещо е справедливо то няма нужда да е изречено от конкретна инстанция или личност. Затова обаче е нужно да притежаваш способност за самостоятелно мислене, а не само да повтаряш като папагал всичко чуто или прочетено.
12:47 04.09.2026
58 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #47 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #63, #75
12:47 04.09.2026
59 Путин
12:49 04.09.2026
60 Иван
12:50 04.09.2026
61 мефистофел
До коментар #54 от "ру БЛАТА":това да е си ти да молиш за памперси
12:50 04.09.2026
62 ГАЛЯ ОТ АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО
Коментиран от #83
12:51 04.09.2026
63 Пожелаваш успех
До коментар #58 от "УСПЕХ УКРАЙНА":на фашистка хунта, отменила изборите и прогонила 30 милиона от населението в чужбина. Няма друга толкова жестока хунта в света! Никога и никъде!
12:51 04.09.2026
64 Историк
Коментиран от #65
12:52 04.09.2026
65 Умната!
До коментар #64 от "Историк":Обиждаш велики президенти!
12:54 04.09.2026
66 Нещо пак ще просят
12:55 04.09.2026
67 Иван
12:56 04.09.2026
68 Мишел
До коментар #27 от "Абе тъй по пи тек":Фантазираш. Руснаците няма нито за какво да се предадат, нито на кого да се предадат. Украйна отстъпва средно по 300кв.км.месечно и не и до пленници .
В момента над 5000 украински военни се варят в котли и масово се предават.
12:56 04.09.2026
69 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
12:57 04.09.2026
70 Сега е момента
12:58 04.09.2026
71 РАША ЗАСИЛВА ИЗНОСА ЗА САЩ?
12:58 04.09.2026
72 Абе кво стана
12:58 04.09.2026
73 Дебил,
До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":Значи зеленото жуже като ходи пет пъти в щатите, кравария е ycpaински щат. 🫢🫢
12:59 04.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Мишел
До коментар #58 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Успехът на Украйна е ,че ежемесечно традиционно получава над 500 трупа на свои военни, срещу 25 руски.
12:59 04.09.2026
76 Биби
13:00 04.09.2026
77 Много
13:00 04.09.2026
78 Уиткоф и Къшнър са притеснени хората
13:01 04.09.2026
79 ужас
13:03 04.09.2026
80 Чини ми се
13:03 04.09.2026
81 ПОМОЩ ЗА ИЗОСТАНАЛА АМЕРИКА
13:03 04.09.2026
82 Фори
13:03 04.09.2026
83 гальо от дружба
До коментар #62 от "ГАЛЯ ОТ АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО":Ама той ли ходи на килимчето в СЩ, или янките тичат да се молят, че нещо ги напъна и им настъпиха интереса в укроланд? Я, помисли пак, центакий неук...
13:04 04.09.2026
84 Даже няма през Брюксел да минат
13:04 04.09.2026
85 Крокодила Гена
13:05 04.09.2026
86 дада
До коментар #1 от "име":Пичели, ама за по сигурно.
13:05 04.09.2026
87 Ясно е
13:06 04.09.2026
88 Я де,
До коментар #25 от "Я пак!":то голяма справедливост да те качат насила в буса и да те изпратят на фронта, това шекелките сте напълно безмозъчни.
13:06 04.09.2026