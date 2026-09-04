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Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев
  Тема: Украйна

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев

4 Септември, 2026 12:06, обновена 4 Септември, 2026 13:06 2 229 88

  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • стив уиткоф-
  • русия-
  • сащ-
  • москва-
  • киев

Путин заяви, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят спешно за Москва, след това ще посетят Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще посетят Русия и Украйна на 5 и 6 септември, предадоха "Ройтерс" и ТАСС, съобщи БТА.

“Очаква се да пристигнат в Москва, а след това в Киев - на 5 и 6 септември”, заяви запознат с плановете им пред ТАСС.

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Дискусиите за посещението на американски преговарящи в Украйна все още продължават и екипите са говорили за 6 септември като възможна дата, каза източник, запознат с въпроса. Ако отидат в украинската столица, това ще бъде първото им посещение в Киев, пише "Ройтерс".

Между Русия и Украйна остава огромна пропаст относно това как да се сложи край на 4 годините и половина война, най-смъртоносната в Европа след Втората световна война. Путин многократно е настоявал Украйна да се откаже от повече територии, докато Украйна отхвърля условия, които счита за равносилни на капитулация.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.

"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски. "Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."

САЩ правят нов опит да възстановят дипломатическия диалог между Русия и Украйна и да посредничат за прекратяване на войната. Очакваните срещи на специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – в Москва и Киев са част от този подновен дипломатически натиск. Целта на Вашингтон е да сближи позициите на двете страни и да създаде условия за преговори за мир, след като предишните усилия бяха в застой.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    76 11 Отговор
    Бре, що така са се разбързали! Киевската хунта нали пичели навсякъде!

    Коментиран от #8, #26, #86

    12:08 04.09.2026

  • 2 Хаген Дас

    43 3 Отговор
    Сега не сключат ли мир ни чака тежка зима!

    12:10 04.09.2026

  • 3 Защо пък толкова спешно летят?

    51 6 Отговор
    Нали побеждават?!

    12:10 04.09.2026

  • 4 Путин

    21 35 Отговор
    Правя се на луд и печеля време, през това време на "преговори" ще разположа повече войници, оръжие, отбрана срещу дронове. Винаги ми се връзват, така че ми трябва глътка въздух, за да продължа после с нива сила.

    Коментиран от #44

    12:11 04.09.2026

  • 5 нннн

    40 2 Отговор
    На разходка ли са тръгнали? Какво споразумение, като исканията на Путин и Зеленски са противоположни?

    12:12 04.09.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    39 5 Отговор
    Дано има по-бързо мир между тези братски страни . Но ми се струва , че ако има оцелели главатари на Десен сектор и Азов , трябва да бъдат съдени като военнопрестъпници за убийствата на цивилни рускоезични , жени и деца преди войната .

    12:13 04.09.2026

  • 7 Макробиолог

    21 2 Отговор
    И замириса на мореееее.Спешно ,щот от високо се вижда надалеч.

    12:14 04.09.2026

  • 8 Истина

    11 43 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Киев ската хунта не знам дали бърза ,но московският агресор налапа голям залък и сега се е задавил.

    Коментиран от #37

    12:16 04.09.2026

  • 9 САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?

    11 39 Отговор
    СЛЕД ШЕФА НА ЦРУ, СЕГА ДРУГИ ХАМЕРИКАНЦИ ЩЕ НАБИВАТ КАНЧЕТО НА ПУТИНЯКА? ХОДЯТ СИ В МАСКВА КАТО ЧЕ ЛИ РАША ИМ Е ТЕХЕН ЩАТ?

    Коментиран от #13, #52, #73

    12:16 04.09.2026

  • 10 ФАКТ

    19 7 Отговор
    Ще го молят да не ескалира войната. Спряха го и го направиха многоходов в началото със заплахи

    12:17 04.09.2026

  • 11 Любознателен

    34 4 Отговор
    Май ще имаме кисело зеле тази зима. Натам върви, Зельо вече е сготвен

    12:19 04.09.2026

  • 12 Докато преговаряме,

    32 8 Отговор
    Ще превземем Херсон, Николаев и Одеса. Слава на Русия и Путин!

    Коментиран от #25

    12:19 04.09.2026

  • 13 честен ционист

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":

    Та на Витков и Кушнер родата е от бившия СССР. Как искаш да си ходят у дома? За мен е по-интересен въпросът, какъв % от съветниците на Тръмп са с корен СССР?

    12:19 04.09.2026

  • 14 Феникс

    24 2 Отговор
    Топкат топката и се надяват пак да излъжат руснаците под някаква форма!

    Коментиран от #18, #23

    12:20 04.09.2026

  • 15 Колко от обкръжените

    23 5 Отговор
    ще загинат докато американците пристигнат в Москва и се опитат да издействат изход от чувала в който са ги хванали руските.
    Жалко за момчетата загиващи заради един корумпиран наркоман

    Коментиран от #19

    12:21 04.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!

    11 30 Отговор
    ПУТИНЧО МАЛКИЯ, СИ РАЗОРИ "ВЕЛИКАТА" РАША? УЖ ЗА 3 ДНИ, ТА ПЕТ ГОДИНИ ЯДЕ БОЙ, НЕ ТОЙ ЛИЧНО, А НЕГОВИЯ НАРОД! МИЛИОНИ ВОЙНИЦИ, ХИЛЯДИ ОФИЦЕРИ И ДЕСЕТКИ ГЕНЕРАЛИ ЗАМИНАХА В ДРУГИЯ СВЯТ СКОРОСТНО. ПУТИН ГИ УСКОРИ?

    Коментиран от #21, #24, #28

    12:21 04.09.2026

  • 18 Тихо бе

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Феникс":

    Тъ пи р,трай

    12:21 04.09.2026

  • 19 Няколко чувала има

    18 4 Отговор

    До коментар #15 от "Колко от обкръжените":

    Урките нямат желание да се бият с Русия. Само се озъртат да избягат в Русия и да се предадат. Вече няколко полка от тях се сражават на страната на Русия.

    Коментиран от #27

    12:24 04.09.2026

  • 20 Джуджето се нуждае

    5 24 Отговор

    До коментар #16 от "Стоянов":

    Остро от мир.Нет бензина ,нет света в Крим нет и водий.Гари Масква ,какви постижения за 4,5 г война и на 50км от Донбас погребвайки и осакатявайки 1,4 милиона ватенки.

    12:24 04.09.2026

  • 21 Путин

    4 15 Отговор

    До коментар #17 от "ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!":

    заповядаха ми да не ескалирам войната. така ми вързаха ръцете в Украйна 5 г.

    Коментиран от #31

    12:24 04.09.2026

  • 22 Абе що

    17 5 Отговор
    фалиралата империя на "демокрацията" е постоянно в стойка Г на килимчето в Москва пред Путин??

    12:25 04.09.2026

  • 23 То пък

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "Феникс":

    Щото някой ги взема насериозно вече...
    Лавров го каза в прав текст :
    " САЩ са недоговороспособни".
    Демек- много лъжат и не може да им се вярва за нищо.
    Но като искат хората, да си направят една екдкурзийка до Москва- лошо няма, градът е хубав, а и да видят малко цивилизация.

    12:25 04.09.2026

  • 24 Справедлив

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ ЯКО!":

    Вярваш ли си, или за пари бръщолевиш?

    12:25 04.09.2026

  • 25 Я пак!

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Докато преговаряме,":

    Така и никой не можа да ми обяснини защо според всички копейки имаме само две възможности за избор. Или с Русия, или със САЩ. Ами умните хора не избират нито една от двете, а справедливостта.

    Коментиран от #36, #88

    12:26 04.09.2026

  • 26 Има някакъв проблем

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    с завода за кола..

    12:26 04.09.2026

  • 27 Абе тъй по пи тек

    5 17 Отговор

    До коментар #19 от "Няколко чувала има":

    И вчера едно руско генерал че взе букета в Енгелск.Кога гледа сводка да видиш колко ватенки се предават не им се мре в месните атаки,щото дроновете гонят до дупка.Не прощават Анадъмо.

    Коментиран от #68

    12:26 04.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иван

    13 5 Отговор
    Отиват да лазят пред Путин

    12:27 04.09.2026

  • 30 Песничаря

    6 6 Отговор
    Никакъв мир. Цяла Европа трябва да гори и да бъде в пепел.

    12:28 04.09.2026

  • 31 Путин

    11 6 Отговор

    До коментар #21 от "Путин":

    Меркел ме излъга в Минск, Борката след Истанбул, Макроня и той, Доналд ме излъга в Анкоридж и сега пак. Стига вече! Валякът тръгва бавно и бавно спира!

    12:28 04.09.2026

  • 32 Клоуна пусин 🤡💩

    8 11 Отговор
    "Ще ме обесят" - промълвил бункерния дядка и .... за първи път беше прав.

    Коментиран от #35

    12:29 04.09.2026

  • 33 Кажи честно ... 🤣

    5 9 Отговор
    - Товарищи моряки, вы слышите меня!?
    - Не слышим, на концерте у Кобзона музыка громко играет! 😆

    12:30 04.09.2026

  • 34 И Киев е Руски

    13 4 Отговор
    Да побързат щото до като се наканят да пътуват за киииф киииф може да го няма

    12:31 04.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Петокласник

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Я пак!":

    Няма нужда да се правиш че мислиш.Погледни кой е със сащ ,кой против и ще разбееш кое е по добре за децата ни.

    Коментиран от #57

    12:32 04.09.2026

  • 37 внимателно лапай банана

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истина":

    Да не се задавиш и ти!

    Коментиран от #45

    12:34 04.09.2026

  • 38 Макробиолог

    6 5 Отговор
    Заплахата на Зе срещу гражданската авиация на Русия е израз и вследствие от факта че на фронта укр държи всички карти/от 9ка надолу/.Там е и спешната причина---един свален граждански самолет е отличен повод за две три седмици да се приключи с тая мъка.

    12:34 04.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 9 Отговор
    От цар и господар, стана китайски васал, който всеки презира!

    Коментиран от #46

    12:36 04.09.2026

  • 41 Руско

    3 0 Отговор
    Тия не се налетяха!

    12:36 04.09.2026

  • 42 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Путин":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #49

    12:37 04.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кая Калас

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Ох, прилоша ми от тази новина. Трябва да се провокира преговорният процесс спешно. Свържете ме с Зеленски

    12:40 04.09.2026

  • 45 Стой наведен

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "внимателно лапай банана":

    Путин е зад теб.

    12:40 04.09.2026

  • 46 Владимир Владимирович

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    След Украйна, ще поискаме от българското правителство да ви предаде на Русия. За обида на Президента ще получите по 5 години в бригада за дърводобив. За неизпълнение на нормата още 5 и така до живот.

    12:40 04.09.2026

  • 47 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    3 7 Отговор
    Кое споразумение, кой договор е спазил Путлер, че се надяват на сделка с него ?
    Кога си е държал на думата? Това не е мъж - фамилията му го описва добре!
    На жужети и рашистката му орада не може да се има и процент доверие. Докато не се изкорени рашизма и Путинизма, МИР няма да има.

    Коментиран от #58

    12:40 04.09.2026

  • 48 Дон Дони

    6 1 Отговор
    След това ще минат през Брюксел да напомнят че трябва да платят военната помощ за Украйна! Нали на пролет ЕС лидерите заявиха че са готови да платят стига САЩ да не спира доставките на оръжие за Киев! Честито на всички европейци!

    12:41 04.09.2026

  • 49 Ще те извадят от панелката

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    Ще ти сложат пранги и ще те закарат да те съдят в Москва. За обида на Президента дават 5 години. И в Турция е така. Не се учудвай. Незнанието не те оправдава пред Закона!

    12:43 04.09.2026

  • 50 Бай Дън

    2 1 Отговор
    Посещението на шефа на ЦРУ и на тези сега

    Коментиран от #55

    12:44 04.09.2026

  • 51 ПУТИН Е ЗАКЪСАЛ ЩОМ ВИКА САЩ ЗА ПОМОЩ

    4 9 Отговор
    ЖУЖЕ СИ Е СВАЛИЛ ГАЩИТЕ. МОЛИ ЧИЧО ДОНЧО ДА ГО ОПРАВИ?

    12:44 04.09.2026

  • 52 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":

    Напразни надежди. Когато някой е на колене върху килимчето в Москва, той не е дошъл да заповядва, а да моли.

    Коментиран от #54

    12:45 04.09.2026

  • 53 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 3 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    12:46 04.09.2026

  • 54 ру БЛАТА

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Както БЛАТУШКИТЕ молиха за хуманитарни помощи и анцузи Адидас 90те години 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #61

    12:47 04.09.2026

  • 55 Фронтът се разпада

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Дън":

    Урките бягат. Русия превзе мините за редкоземелни. Кой ще плаща стотиците милиарди помощи? По милост на Путин не са разрушени всички градове. Хората трябва да живеят някъде.

    12:47 04.09.2026

  • 56 Сещам се

    5 0 Отговор
    за Милко и Морко !

    12:47 04.09.2026

  • 57 Я пак!

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Петокласник":

    Ти с този телевизор, който носиш на раменете си, наистина е нужно само да гледаш, а не да мислиш. Ако нещо е справедливо то няма нужда да е изречено от конкретна инстанция или личност. Затова обаче е нужно да притежаваш способност за самостоятелно мислене, а не само да повтаряш като папагал всичко чуто или прочетено.

    12:47 04.09.2026

  • 58 УСПЕХ УКРАЙНА

    4 6 Отговор

    До коментар #47 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #63, #75

    12:47 04.09.2026

  • 59 Путин

    3 3 Отговор
    Никога не сме предполагали,че ще ни удрят така!Това е безумна ескалация!Цитат!

    12:49 04.09.2026

  • 60 Иван

    3 2 Отговор
    Коварните сатанински евреи работят за коварната са.танинска синагога.

    12:50 04.09.2026

  • 61 мефистофел

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "ру БЛАТА":

    това да е си ти да молиш за памперси

    12:50 04.09.2026

  • 62 ГАЛЯ ОТ АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО

    2 2 Отговор
    И ПУТИН КАТО НАШ КИРО ЗА ВСИЧКО ПИТА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО?

    Коментиран от #83

    12:51 04.09.2026

  • 63 Пожелаваш успех

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    на фашистка хунта, отменила изборите и прогонила 30 милиона от населението в чужбина. Няма друга толкова жестока хунта в света! Никога и никъде!

    12:51 04.09.2026

  • 64 Историк

    3 2 Отговор
    Брокерите на агент Краснов първо трябва да получат инструкции от Путин и след това да изнудват Зеленски да капитулира. Това е в момента световната външна политика- ръководи се от военнопрестъпника терорист Путин и капо ди тути капи на клана тръмп. Това води до пълен разпад на всякакъв международен ред, право и закони. Силата на безумието е най-важна, това е по-страшно от закона на джунглата, където силните животни спират да нападат, когато се наядат, а тези двамата нямат наяждане .Путинолизците и тръмпанарите у нас са същите безхаберници,щом харесват това.

    Коментиран от #65

    12:52 04.09.2026

  • 65 Умната!

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Историк":

    Обиждаш велики президенти!

    12:54 04.09.2026

  • 66 Нещо пак ще просят

    3 1 Отговор
    Уиткоф и Къшнър. Като пощенски гълъби са

    12:55 04.09.2026

  • 67 Иван

    1 1 Отговор
    Израелски преговарящи.

    12:56 04.09.2026

  • 68 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Абе тъй по пи тек":

    Фантазираш. Руснаците няма нито за какво да се предадат, нито на кого да се предадат. Украйна отстъпва средно по 300кв.км.месечно и не и до пленници .
    В момента над 5000 украински военни се варят в котли и масово се предават.

    12:56 04.09.2026

  • 69 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 0 Отговор
    а след москва ще посетят сибир

    12:57 04.09.2026

  • 70 Сега е момента

    1 0 Отговор
    Русия да им свалят самолета и да го пишат на Зеленски 🤣 Той сам каза, че руското небе е затворено

    12:58 04.09.2026

  • 71 РАША ЗАСИЛВА ИЗНОСА ЗА САЩ?

    3 1 Отговор
    ЯВНО ПУТИН Е ОБЕЩАЛ, ЧЕ ЩЕ ЗАЛЕЕ САЩ С ЕВТИНИ КОЛИ, ТЕЛЕВИЗОРИ, КОМПЮТРИ, СМАРТФОНИ И ДРУГА РУСКА ТЕХНИКА? ОСВЕН САМОВАРИ И МАТРЬОШКИ, КВО ДРУГО?

    12:58 04.09.2026

  • 72 Абе кво стана

    2 0 Отговор
    С унова фърчило над баренцово море ? Намериха ли му транспондера?

    12:58 04.09.2026

  • 73 Дебил,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ ЛИ УПРАВЛЯВАТ РАША?":

    Значи зеленото жуже като ходи пет пъти в щатите, кравария е ycpaински щат. 🫢🫢

    12:59 04.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Успехът на Украйна е ,че ежемесечно традиционно получава над 500 трупа на свои военни, срещу 25 руски.

    12:59 04.09.2026

  • 76 Биби

    1 2 Отговор
    Путилифона бат Пундю каза каде е много обиден на туй каде го наричат Пундлер и шо е ромски патриот сака од тука насетне да го наричат Путлин или Движухашвили! Внетен ли е?

    13:00 04.09.2026

  • 77 Много

    1 0 Отговор
    екскурзии си направиха тези двама туристи се в името на мира.

    13:00 04.09.2026

  • 78 Уиткоф и Къшнър са притеснени хората

    4 0 Отговор
    че както е тръгнало няма да има кой да им копа редкоземните.

    13:01 04.09.2026

  • 79 ужас

    2 0 Отговор
    Щом летят спешно, това означава че положението на укрите е катастрофално. Само че този път няма да могат да излъжат Путин.

    13:03 04.09.2026

  • 80 Чини ми се

    2 0 Отговор
    Ще обслужват орално Путин.

    13:03 04.09.2026

  • 81 ПОМОЩ ЗА ИЗОСТАНАЛА АМЕРИКА

    0 2 Отговор
    РУСИЯ ИСКА ДА ПОМАГА НА САЩ С РУБЛИ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ДА НЕ СИ СЕКАТ ДЪРВЕТАТА?

    13:03 04.09.2026

  • 82 Фори

    0 1 Отговор
    Ще ходят да вземат Путин и да го водят в Киев.

    13:03 04.09.2026

  • 83 гальо от дружба

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГАЛЯ ОТ АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО":

    Ама той ли ходи на килимчето в СЩ, или янките тичат да се молят, че нещо ги напъна и им настъпиха интереса в укроланд? Я, помисли пак, центакий неук...

    13:04 04.09.2026

  • 84 Даже няма през Брюксел да минат

    2 0 Отговор
    Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

    13:04 04.09.2026

  • 85 Крокодила Гена

    0 1 Отговор
    САЩ вече не са в позиция да притискат Украйна. Това време отмина. Сега могат да се пазарят за нещо, но лостовете им за влияние стават все по-малко. Останаха само ракетите Пейтриът. Но ако продължат с техните номера, скоро и те няма да са фактор. Украйна и ЕС постепено замениха повечето лт американските системи и идва момента когато украинците няма да зависят от САЩ.

    13:05 04.09.2026

  • 86 дада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Пичели, ама за по сигурно.

    13:05 04.09.2026

  • 87 Ясно е

    0 0 Отговор
    Ще връщат Аляска

    13:06 04.09.2026

  • 88 Я де,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пак!":

    то голяма справедливост да те качат насила в буса и да те изпратят на фронта, това шекелките сте напълно безмозъчни.

    13:06 04.09.2026

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