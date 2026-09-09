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Нейнски: Йотова говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска, че единият народ нападна другия

Нейнски: Йотова говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска, че единият народ нападна другия

9 Септември, 2026 19:22 778 77

  • надежда нейнски-
  • илияна йотова-
  • сблъсък-
  • нападане-
  • славянски народи

Очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава българската геополитическа ориентация такава, каквато е. Визията на Андрей Гюров е близка до моята и в този смисъл приех да участвам в кабинета му и сега го подкрепям като кандидат за президент, коментира бившият министър на външните работи

Нейнски: Йотова говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска, че единият народ нападна другия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава българската геополитическа ориентация такава, каквато е. Визията на Андрей Гюров е близка до моята и в този смисъл приех да участвам в кабинета му и сега го подкрепям като кандидат за президент. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV бившият министър на външните работи Надежда Нейнски, цитирана от novini.bg.

Вчерашното слово на президента и кандидат за президент Илияна Йотова отиде една стъпка по-нататък от очакванията ми. Имаше няколко тези, които ме смутиха. Първо премиерът Румен Радев, а сега тя каза, че България не трябва да бъде в Коалицията на желаещите, а трябва да работи за мир в Украйна. Преговорите сами по себе си не са стратегия, важно е тя да обясни как си представя този мир. Коалицията на желаещите помага на една страна, която е нападната, да се защити. Тя говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска да каже, че единият славянски народ нападна другия. Тук не може да се поставя знак за равенство, както се опитва президентът и кандидат за президент. Тя говори за диалог с Русия, но не става ясно какъв диалог. Ако има преговори, без възпиране на Русия, тези преговори ще обслужат интереса на по-силната държава. Ако санкциите не действат възпиращо, Русия много по-лесно ще победи Украйна, заяви Нейнски.

Националната сигурност на България се определя от това на коя страна застава страната. Националната сигурност на България зависи от Черно море, както и от това да не бъде допуснато границите да бъдат променяни със сила. Ако България допусне да се нормализира променянето на границите със сила, тя застава срещу собствения си интерес, защото утре някой може да иска да промени и нашите граници, посочи бившият външен министър.

Европейският съюз, наред със солидарността с Украйна, защитава и собствената си сигурност. Тук не приемам политиката на изолационизъм. Освен това, отношенията със САЩ трябва да бъдат стратегически, а не конюнктурни. Независимо кой е на власт в САЩ, връзката със САЩ и НАТО е много важна. Ние трябва да сме предвидими съюзници. България се нуждае от светлина, от яснота и от предвидимост. Ние нямаме потенциал да определяме световната политика. Нашата сила трябва да е в това да защитим интересите си, подчерта Надежда Нейнски.

По думите ѝ това, че ГЕРБ няма да издигнат кандидат, ще даде възможност част от привържениците на партията да гласуват по съвест на президентските избори.
Част от тях ще подкрепят Йотова, но очаквам друга част да подкрепят и Гюров. В такива моменти е много важно човек да преодолее емоциите си. В живота има много важни неща, които предопределят живота на нас, на децата и на внуците ни. Смятам, че президентските избори са един такъв момент. Сблъсъкът ще бъде ляво-дясно по отношение на това каква България искаме да имаме - дали България, която иска да гравитира към руската орбита и се снишава, или България със самочувствие, България с ясна оценка за своите преимущества, България с интелигентния си народ и България, която знае какво иска. Защото, ако не знаеш какво искаш, няма какво да го постигнеш. Всеки има глава на раменете си трябва да прецени кое е по-добре за бъдещето на децата му, каза още Нейнски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скрий се бе

    73 6 Отговор
    Плашаш децата

    Коментиран от #44, #76

    19:29 09.09.2026

  • 2 Име

    78 6 Отговор
    Тази е тъпа като Кая Калас!

    Коментиран от #77

    19:29 09.09.2026

  • 3 Е, да де

    69 6 Отговор
    След американския преврат 2014г. в украйна започна избиването на единия славянски народ

    19:30 09.09.2026

  • 4 Ердоган

    60 6 Отговор
    ВЕЩИЦА!

    19:31 09.09.2026

  • 5 00014

    56 5 Отговор
    Ти си "никоя", за да си мислиш, че се интересуваме какво очакваш. Ама поне разбрахме, че вече си си избърсала сълзите, че не те предложиха за президент.

    19:33 09.09.2026

  • 6 Потрес

    56 4 Отговор
    Ай ся Надке уточни, кой кого нападна пръв или не си пиеш гинкобилобата?

    19:33 09.09.2026

  • 7 Киро

    48 3 Отговор
    Айде скрй се някъде я кажи каво првихте с копонара И.Костов какви въшехте

    19:33 09.09.2026

  • 8 Народна песен:

    45 2 Отговор
    Наща Надка, Наща Надка, умна е като ......... селски лебед!

    Коментиран от #17

    19:34 09.09.2026

  • 9 Румен Решетников

    4 36 Отговор
    Рашибозука, пийте по един бояришник на светлата дата, когато СССР окупира Отечеството.
    Наздаровье!

    Коментиран от #61

    19:36 09.09.2026

  • 10 О, Морес

    47 5 Отговор
    Май си много зле с историята! Територията на която се водят военните действия е присъединена, заедно с полуостров Крим към Руската Империя през 18 век от Екатерина Велика.Нарича се Малорусия.А Екатерина,между другото е принцеса от Саксония-Анхалт! Войната, лельо,я спретнаха Лордовете от Острова.С активното и платено участие на фашизираните бандеровци,по настоящем покойници.

    19:38 09.09.2026

  • 11 раи

    31 3 Отговор
    Предполагам говори за 2014г. Права е, българи умряха!

    19:38 09.09.2026

  • 12 осраински

    28 4 Отговор
    човек може да стане евр.ин но ев..ин човек НИКОГА

    19:39 09.09.2026

  • 13 дръта

    28 3 Отговор
    фуста,гаражна.така започна обогатяването нейно и на бившия нейн мъж-чрез криминално присвояване на прав.гараж.после правеше кафенца в офиса на СДС на тогавашните тартори.умишлено пропуска тормоза,който търпеше единия от тези народи.близо до геноцид.сега седнала да дава "акъл" за ориентацията.няма нужда!

    19:39 09.09.2026

  • 14 Академик

    33 2 Отговор
    ...т.а.я о.в.ц.а........
    за нищо не става.
    Фашизмът в украйна трябва да се унищожи.....

    19:40 09.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчар

    22 4 Отговор
    Надявам се този тумор да бъде целунат по челото от някое дронче..! Паразит ненужен на НИКОЙ.

    19:40 09.09.2026

  • 17 Трият значи са като нея

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Народна песен:":

    Синонимът е патка

    19:41 09.09.2026

  • 18 РАДКА ВРЪТКАШЕ ЕДНОВРЕМЕННО

    20 2 Отговор
    Костов и Петър Стоянов Коня. Така тръгна развала на сдс-то.

    19:42 09.09.2026

  • 19 ........–

    17 2 Отговор
    Къде е паркирала летящата метла?

    19:42 09.09.2026

  • 20 име

    23 2 Отговор
    Спорно е дали бандерите, които нападнаха украинците в Донбас, са славяни и православни християни.

    19:43 09.09.2026

  • 21 Калоян

    24 2 Отговор
    Надо,
    Едната страна нападна другата,защото другата направи всичко възможно да се случи.
    Когато Владимир Волфович преупреди какво ще предстои , всички се присмяхте.Когато Вл.Вл. предупреди , всички гракнахте единогласно: ,, Русия няма да посмее " Е, посмя . А вашата ,, ориентация " ни е ясна...

    Коментиран от #34

    19:44 09.09.2026

  • 22 Хаха

    9 3 Отговор
    "... Българската ориентация, такава, каквато е. "
    Красив ум.

    19:45 09.09.2026

  • 23 ЗАПРЯНОВ

    23 5 Отговор
    У..ЛИ..ЧНИЦА, ПРИНУДИХТЕ РУСИЯ ДА ВЛЕЗЕ В УКРАЙНА И СЕГА СЕ ОБРЪЩАТЕ НА 180 ГРАДУСА, ЗАЩО? ЗАБРАВИ ЛИ КАК УКРАИНЦИТЕ УБИВАХА РУСКОГОВОРЕЩИ И ТРУПАХТЕ ОРЪЖИЕ И ВОЕННА ТЕХНИКА 8 ГОДИНИ ЗА ДА НАХЛУЕТЕ В РУСИЯ? КОТКА ВИ МИНА ПЪТ И УВИ, РУСИЯ ВИ ИЗПРЕВАРИ И СИ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА!

    Коментиран от #30

    19:46 09.09.2026

  • 24 Многу

    10 5 Отговор
    йеродиран чуек е Надка.
    Все тъй ли е била?

    19:47 09.09.2026

  • 25 ЗАПРЯНОВ

    20 3 Отговор
    КОИ ДАВА ПРАВА НА ЛИЦЕ, КОЕТО РАБОТИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗПРАВЯ И ДА НАЗИДАВА? ТАЗИ Е ЗА ЗАТВОР БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА!

    Коментиран от #26

    19:49 09.09.2026

  • 26 Ахъм

    3 17 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАПРЯНОВ":

    Как тично работи срещу националните интереси, тoвaриш kopeйка? Май не ти е удобна, че не харесва расия, а?

    19:52 09.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Полският славянски народ

    4 3 Отговор
    ММммм... да , права е. Полският славянски народ първо покатолИчи доброЗорно Западна Крайна , а през 1610-12г. се натрЕсе нЕпоканен в Москва.

    Коментиран от #35, #39

    19:54 09.09.2026

  • 29 1302

    14 2 Отговор
    На човек това, което му е в душата, му се изписва на лицето.
    Снимката е страшна.
    И достатъчна...

    Коментиран от #47

    19:54 09.09.2026

  • 30 Ахъм

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "ЗАПРЯНОВ":

    Не беше ли заради биолабораториите и някакви нацисти? Обърках се вече. В пacoля не ви ли дават по-ясни инструкции какво да коментирате.

    19:54 09.09.2026

  • 31 Това не е вярно

    3 6 Отговор
    Хунтата напада руското население от 2014г а това население е почти 20 млн. тоест половината население на Украйна. Но и позицията на другата жена не е правилна .

    19:56 09.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Благой от СОФстрой

    3 4 Отговор
    У рашляшко славянството е малцинство от времето на царизма ТАМ!!!

    19:58 09.09.2026

  • 34 БайБоцимир

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "Калоян":

    Едната страна искаше да бъде независима, но другата настояваше да я държи подчинена. Нито една държава, която е пртньор на руснаците не е прокопсала, нито една!!! Налагате се със сила , държите се арогантно и очаквате безпрекословна вярност. Май сте пропуснали, че сме в 21ви век, а не в Средновековието. Като ви гаресва да имате крепостни селяни, не го налагайте на чужди народи със свободна воля.

    19:58 09.09.2026

  • 35 След което Полша

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Полският славянски народ":

    Остава под руско владичество до Първата световна война ха ха ха !!!

    19:58 09.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    1 0 Отговор
    Ъхъ.
    През 2014 г.

    19:59 09.09.2026

  • 38 1234

    7 1 Отговор
    Надежда Нейнски може да повтаря до безкрай „единият народ нападна другия“, но това описва 24 февруари 2022 г., а не обяснява как се стигна до него.
    Да върнем лентата назад.
    Кримският въпрос не започва с Путин през 2014 г. Още на 20 януари 1991 г., преди разпадането на СССР, в Крим се провежда референдум за възстановяване на Кримската автономна република като субект на СССР и участник в Съюзния договор. При над 81% участие повече от 93% гласуват „за“.
    След това идват конфликтите за статута на полуострова през 1992 г., изборът на проруско настроения Юрий Мешков за президент на Крим през 1994 г. и ново допитване, подкрепило значително по-широка автономия и двойно гражданство.
    През 1995 г. Киев със закон премахва поста президент на Крим, отменя кримската конституционна конструкция и изпраща силови структури, украинските заелни човечета , за да наложи решенията на централната власт.
    Тоест конфликтът между Киев и значителна част от населението на Крим съществува десетилетия преди 2014 г. А Донбас?
    След политическата криза през 2014 г. Киев не отговаря само с политически преговори. Започва т.нар. „Антитерористична операция“. Срещу въоръжените формирования са използвани армия, авиация и тежко въоръжение, а бойните действия навлизат в гъсто населени градове.
    Цената я плащат и цивилните. Докладите на ООН описват хиляди убити и ранени и масови цивилни жертви от артилерийски и ракетни обстрели на населени райони. ООН документира нарушения и от двете страни, вкл

    19:59 09.09.2026

  • 39 Много ти знае устата

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Полският славянски народ":

    Ама нали знаеш какво следва !

    Коментиран от #54

    20:00 09.09.2026

  • 40 1234

    10 0 Отговор
    После идва Минск.
    Минските споразумения предвиждат не просто прекратяване на огъня, а политическо уреждане , специален статут, децентрализация, избори и конституционни промени. Тази част никога не е реализирана докрай. В същото време ЕС обвързва продължаването на основните си икономически санкции срещу Русия с пълното изпълнение на Минск.
    Това не превръща автоматично руската инвазия от 2022 г. в законна.
    Но прави интелектуално несъстоятелна приказката, че осем години конфликт, цивилни жертви, Крим, Донбас, Минск и провалът на политическото уреждане могат просто да бъдат изтрити, а историята да започне сутринта на 24 февруари 2022 г.
    Да кажеш кой е преминал международната граница през 2022 г. е лесно.
    Работата на дипломата е да обясни защо Европа стигна до война и как подобна катастрофа се предотвратява. Точно там лозунгите на Нейнски свършват.

    20:01 09.09.2026

  • 41 Обективен

    3 2 Отговор
    От хубавото Наде остана само х-то

    Коментиран от #42, #70

    20:02 09.09.2026

  • 42 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Обективен":

    Остана само надето

    20:03 09.09.2026

  • 43 Хора,

    9 0 Отговор
    спрете тази жена,бре! Питайте я каква пенсия взема? За другото няма да питаме.То се знае..И продължава да се бута.🤮🤮🤮

    20:04 09.09.2026

  • 44 Не Само Децата

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Скрий се бе":

    И старите се плащат.
    Наде белела е малко .
    Много плюс ка.
    Трябва да отслабне. Обаче и се услажда , от омразата наречена русофобия печели добре.

    20:05 09.09.2026

  • 45 БеГемот

    5 0 Отговор
    Глупости това е гражданска война ...

    20:06 09.09.2026

  • 46 Истината:

    9 3 Отговор
    Скрийсе бе б.о.к.л.у.к
    Нейнски. Какво с това име!
    Ти не си българка и нямаш право да даваш съвети и да критикуваш!

    Коментиран от #48

    20:07 09.09.2026

  • 47 Тoвapиш koпeйka...

    1 9 Отговор

    До коментар #29 от "1302":

    Нетната миграция в расия е отрицателна. Никой не иска да се заселва там. Пoчeмy тak? Дай някаква информация колко от вас фенчетата на пyтя се преместихте да живеете в този рай? И защо други народи да искат това игo?

    Коментиран от #65

    20:07 09.09.2026

  • 48 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Истината:":

    И Насар не е българин ли бе, koпeйka? Ама волгин е, така ли?

    Коментиран от #73

    20:09 09.09.2026

  • 49 Тази е една

    7 1 Отговор
    От сигурните клиентки на Народен съд 2

    Коментиран от #51

    20:09 09.09.2026

  • 50 Ами сега?

    3 7 Отговор
    Какви два славянски народа? Колко от гражданите на Русия са славяни поне според условнните позиции. В Руската федерация живечт над 145 милиона, а етническия състав е над 190 етноса. Най голямата част от тях се самоопределят като руснаци, а нямат нищо общо с руския етнос. Другите са предимно чеченци, башкири, чуваши, арменци, украинци, буряти, варяги, уйгури, казахстанци, татари, тюркмени и какви ли още не. Най голямата измама, която много упорито Москва пропагандира е, че руснаците са славяни и твърдението без никакви доказателства, че славяните произхождат от земите на днешна Русия.

    Коментиран от #58, #59, #68

    20:10 09.09.2026

  • 51 Хм...

    0 5 Отговор

    До коментар #49 от "Тази е една":

    А Белене ше го връщате ли? Да закриваме ли мандрите, че явно се готвите да атакувате?

    Коментиран от #57

    20:12 09.09.2026

  • 52 Ами

    0 3 Отговор
    То единият славянски народ го управляват хазари.
    А хазарите са тюрки приели юдеизма.
    Демек нищо славянско и нищо християнско.

    20:12 09.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хиената ще поерЪща

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Много ти знае устата":

    Знае защото много.чете и познава историята. Следва разпад на Крайна и по-важното е,че Хиената на Европа ще ПОВръща на германците Силезия,Померания,Източна Прусия и ДанциГ.

    20:13 09.09.2026

  • 55 Гост

    3 0 Отговор
    Аз пък очаквам ти да защитаваш ориентацията и желанието на българската нация, а не да ни диктуваш какво да искаме и с какво да се примиряваме.
    Анадъмну, Нейдин ханъм?

    20:13 09.09.2026

  • 56 Томов

    5 0 Отговор
    Мумията се завръща 5

    20:13 09.09.2026

  • 57 Заради тази

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хм...":

    И подобни на нея си заслужава да се помисли.

    20:15 09.09.2026

  • 58 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ами сега?":

    Интересно, защо тогава руснаците говорят на славянски език? Защо не говорят на уигурски?

    20:16 09.09.2026

  • 59 О, Морес

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ами сега?":

    Ами империя бе,колега.Която Никога няма да допусне на територията, наречена Малорусия да има бази на НАТО !

    20:16 09.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Антифашист

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Румен Решетников":

    Светла дата е, златните години на България няма как да отмените, оплювате и опровергавате. Статистиката и фактите са неотменими. Построеното, макар и откраднато съществува и е единственото работещо.

    20:17 09.09.2026

  • 62 Никой

    1 5 Отговор
    До края на годината войната ще бъде завършена , но живота в Русия никога няма да е по добър . Американците ще позволят позора за Русия да бъде прикрит . Путин ще представи завършека като постигната победа и целите постигнати . Само ,че руския народ няма да прости .

    Коментиран от #74

    20:18 09.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 А ти пропускаш

    7 1 Отговор
    колко САЩ и Великобритания се постараха за това! Продажница седнала на Йотова да говори!

    20:19 09.09.2026

  • 65 Щото ...

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Тoвapиш koпeйka...":

    ...еврорасти и либерасти в Русия не се допускат.

    20:22 09.09.2026

  • 66 Я кажи

    2 1 Отговор
    В Турция какво ти направиха на попски ръкав!

    20:24 09.09.2026

  • 67 Коко

    1 2 Отговор
    Винаги когато видя тази госпожа се сещам за един роман на Мери Шели.

    20:24 09.09.2026

  • 68 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ами сега?":

    Като етнос русите не са славяни, а са вряги.
    Хаплогрупа R1а (славяните) е най-многобройната в Русия, но носители на
    държавността са русите, а не славяните. Както в България между другото.
    Като нация, всички граждани на Руската Федерация са руснаци.

    20:25 09.09.2026

  • 69 Гробаря

    0 1 Отговор
    Тази и ваню по една лопата и...... Да не се мъчат. Има за какво.

    20:27 09.09.2026

  • 70 Продажна чироз е,

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Обективен":

    Хубаво й е само пиара, а е грозен чироз, с диплома на даскалица, проскубана продажна сдсарка. Заряза българките в Либия, продаде България в Истанбул.

    20:28 09.09.2026

  • 71 Дърта мръсна кикимора

    3 1 Отговор
    Пача и продажница е дъртата Надежда

    20:28 09.09.2026

  • 72 батСали

    3 1 Отговор
    Баба Яга фъфли квото кажат в слушалката от МИ6

    20:29 09.09.2026

  • 73 Спортен коментатор

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Хм...":

    Надал е продажник, арабите не приеха цената и боклучавия остана тук.

    20:31 09.09.2026

  • 74 Боже

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Никой":

    Прибери си тази тъпа версия да не пише простотии

    20:32 09.09.2026

  • 75 Край

    0 1 Отговор
    А спрете се. За 30 +!години сме чули всички надкини напъни да прилича на умна. Стигайте / май няма такава дума/ сте ни облъчвали с нейните терзания.

    20:32 09.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Kaлпазанин

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Тази е еврейка ,а тук и дават или си е взела час да промиват мозъци ,я да каже тази чи@@@@@ къв е зеленски ,и кой го го сложи да изтреби укрите

    20:33 09.09.2026

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