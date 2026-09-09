Нейнски: Йотова говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска, че единият народ нападна другия

Очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава българската геополитическа ориентация такава, каквато е. Визията на Андрей Гюров е близка до моята и в този смисъл приех да участвам в кабинета му и сега го подкрепям като кандидат за президент. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV бившият министър на външните работи Надежда Нейнски, цитирана от novini.bg.
Вчерашното слово на президента и кандидат за президент Илияна Йотова отиде една стъпка по-нататък от очакванията ми. Имаше няколко тези, които ме смутиха. Първо премиерът Румен Радев, а сега тя каза, че България не трябва да бъде в Коалицията на желаещите, а трябва да работи за мир в Украйна. Преговорите сами по себе си не са стратегия, важно е тя да обясни как си представя този мир. Коалицията на желаещите помага на една страна, която е нападната, да се защити. Тя говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска да каже, че единият славянски народ нападна другия. Тук не може да се поставя знак за равенство, както се опитва президентът и кандидат за президент. Тя говори за диалог с Русия, но не става ясно какъв диалог. Ако има преговори, без възпиране на Русия, тези преговори ще обслужат интереса на по-силната държава. Ако санкциите не действат възпиращо, Русия много по-лесно ще победи Украйна, заяви Нейнски.
Националната сигурност на България се определя от това на коя страна застава страната. Националната сигурност на България зависи от Черно море, както и от това да не бъде допуснато границите да бъдат променяни със сила. Ако България допусне да се нормализира променянето на границите със сила, тя застава срещу собствения си интерес, защото утре някой може да иска да промени и нашите граници, посочи бившият външен министър.
Европейският съюз, наред със солидарността с Украйна, защитава и собствената си сигурност. Тук не приемам политиката на изолационизъм. Освен това, отношенията със САЩ трябва да бъдат стратегически, а не конюнктурни. Независимо кой е на власт в САЩ, връзката със САЩ и НАТО е много важна. Ние трябва да сме предвидими съюзници. България се нуждае от светлина, от яснота и от предвидимост. Ние нямаме потенциал да определяме световната политика. Нашата сила трябва да е в това да защитим интересите си, подчерта Надежда Нейнски.
По думите ѝ това, че ГЕРБ няма да издигнат кандидат, ще даде възможност част от привържениците на партията да гласуват по съвест на президентските избори.
Част от тях ще подкрепят Йотова, но очаквам друга част да подкрепят и Гюров. В такива моменти е много важно човек да преодолее емоциите си. В живота има много важни неща, които предопределят живота на нас, на децата и на внуците ни. Смятам, че президентските избори са един такъв момент. Сблъсъкът ще бъде ляво-дясно по отношение на това каква България искаме да имаме - дали България, която иска да гравитира към руската орбита и се снишава, или България със самочувствие, България с ясна оценка за своите преимущества, България с интелигентния си народ и България, която знае какво иска. Защото, ако не знаеш какво искаш, няма какво да го постигнеш. Всеки има глава на раменете си трябва да прецени кое е по-добре за бъдещето на децата му, каза още Нейнски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скрий се бе
Коментиран от #44, #76
19:29 09.09.2026
2 Име
Коментиран от #77
19:29 09.09.2026
3 Е, да де
19:30 09.09.2026
4 Ердоган
19:31 09.09.2026
5 00014
19:33 09.09.2026
6 Потрес
19:33 09.09.2026
7 Киро
19:33 09.09.2026
8 Народна песен:
Коментиран от #17
19:34 09.09.2026
9 Румен Решетников
Наздаровье!
Коментиран от #61
19:36 09.09.2026
10 О, Морес
19:38 09.09.2026
11 раи
19:38 09.09.2026
12 осраински
19:39 09.09.2026
13 дръта
19:39 09.09.2026
14 Академик
за нищо не става.
Фашизмът в украйна трябва да се унищожи.....
19:40 09.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчар
19:40 09.09.2026
17 Трият значи са като нея
До коментар #8 от "Народна песен:":Синонимът е патка
19:41 09.09.2026
18 РАДКА ВРЪТКАШЕ ЕДНОВРЕМЕННО
19:42 09.09.2026
19 ........–
19:42 09.09.2026
20 име
19:43 09.09.2026
21 Калоян
Едната страна нападна другата,защото другата направи всичко възможно да се случи.
Когато Владимир Волфович преупреди какво ще предстои , всички се присмяхте.Когато Вл.Вл. предупреди , всички гракнахте единогласно: ,, Русия няма да посмее " Е, посмя . А вашата ,, ориентация " ни е ясна...
Коментиран от #34
19:44 09.09.2026
22 Хаха
Красив ум.
19:45 09.09.2026
23 ЗАПРЯНОВ
Коментиран от #30
19:46 09.09.2026
24 Многу
Все тъй ли е била?
19:47 09.09.2026
25 ЗАПРЯНОВ
Коментиран от #26
19:49 09.09.2026
26 Ахъм
До коментар #25 от "ЗАПРЯНОВ":Как тично работи срещу националните интереси, тoвaриш kopeйка? Май не ти е удобна, че не харесва расия, а?
19:52 09.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Полският славянски народ
Коментиран от #35, #39
19:54 09.09.2026
29 1302
Снимката е страшна.
И достатъчна...
Коментиран от #47
19:54 09.09.2026
30 Ахъм
До коментар #23 от "ЗАПРЯНОВ":Не беше ли заради биолабораториите и някакви нацисти? Обърках се вече. В пacoля не ви ли дават по-ясни инструкции какво да коментирате.
19:54 09.09.2026
31 Това не е вярно
19:56 09.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Благой от СОФстрой
19:58 09.09.2026
34 БайБоцимир
До коментар #21 от "Калоян":Едната страна искаше да бъде независима, но другата настояваше да я държи подчинена. Нито една държава, която е пртньор на руснаците не е прокопсала, нито една!!! Налагате се със сила , държите се арогантно и очаквате безпрекословна вярност. Май сте пропуснали, че сме в 21ви век, а не в Средновековието. Като ви гаресва да имате крепостни селяни, не го налагайте на чужди народи със свободна воля.
19:58 09.09.2026
35 След което Полша
До коментар #28 от "Полският славянски народ":Остава под руско владичество до Първата световна война ха ха ха !!!
19:58 09.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ?????
През 2014 г.
19:59 09.09.2026
38 1234
Да върнем лентата назад.
Кримският въпрос не започва с Путин през 2014 г. Още на 20 януари 1991 г., преди разпадането на СССР, в Крим се провежда референдум за възстановяване на Кримската автономна република като субект на СССР и участник в Съюзния договор. При над 81% участие повече от 93% гласуват „за“.
След това идват конфликтите за статута на полуострова през 1992 г., изборът на проруско настроения Юрий Мешков за президент на Крим през 1994 г. и ново допитване, подкрепило значително по-широка автономия и двойно гражданство.
През 1995 г. Киев със закон премахва поста президент на Крим, отменя кримската конституционна конструкция и изпраща силови структури, украинските заелни човечета , за да наложи решенията на централната власт.
Тоест конфликтът между Киев и значителна част от населението на Крим съществува десетилетия преди 2014 г. А Донбас?
След политическата криза през 2014 г. Киев не отговаря само с политически преговори. Започва т.нар. „Антитерористична операция“. Срещу въоръжените формирования са използвани армия, авиация и тежко въоръжение, а бойните действия навлизат в гъсто населени градове.
Цената я плащат и цивилните. Докладите на ООН описват хиляди убити и ранени и масови цивилни жертви от артилерийски и ракетни обстрели на населени райони. ООН документира нарушения и от двете страни, вкл
19:59 09.09.2026
39 Много ти знае устата
До коментар #28 от "Полският славянски народ":Ама нали знаеш какво следва !
Коментиран от #54
20:00 09.09.2026
40 1234
Минските споразумения предвиждат не просто прекратяване на огъня, а политическо уреждане , специален статут, децентрализация, избори и конституционни промени. Тази част никога не е реализирана докрай. В същото време ЕС обвързва продължаването на основните си икономически санкции срещу Русия с пълното изпълнение на Минск.
Това не превръща автоматично руската инвазия от 2022 г. в законна.
Но прави интелектуално несъстоятелна приказката, че осем години конфликт, цивилни жертви, Крим, Донбас, Минск и провалът на политическото уреждане могат просто да бъдат изтрити, а историята да започне сутринта на 24 февруари 2022 г.
Да кажеш кой е преминал международната граница през 2022 г. е лесно.
Работата на дипломата е да обясни защо Европа стигна до война и как подобна катастрофа се предотвратява. Точно там лозунгите на Нейнски свършват.
20:01 09.09.2026
41 Обективен
Коментиран от #42, #70
20:02 09.09.2026
42 Глупости
До коментар #41 от "Обективен":Остана само надето
20:03 09.09.2026
43 Хора,
20:04 09.09.2026
44 Не Само Децата
До коментар #1 от "Скрий се бе":И старите се плащат.
Наде белела е малко .
Много плюс ка.
Трябва да отслабне. Обаче и се услажда , от омразата наречена русофобия печели добре.
20:05 09.09.2026
45 БеГемот
20:06 09.09.2026
46 Истината:
Нейнски. Какво с това име!
Ти не си българка и нямаш право да даваш съвети и да критикуваш!
Коментиран от #48
20:07 09.09.2026
47 Тoвapиш koпeйka...
До коментар #29 от "1302":Нетната миграция в расия е отрицателна. Никой не иска да се заселва там. Пoчeмy тak? Дай някаква информация колко от вас фенчетата на пyтя се преместихте да живеете в този рай? И защо други народи да искат това игo?
Коментиран от #65
20:07 09.09.2026
48 Хм...
До коментар #46 от "Истината:":И Насар не е българин ли бе, koпeйka? Ама волгин е, така ли?
Коментиран от #73
20:09 09.09.2026
49 Тази е една
Коментиран от #51
20:09 09.09.2026
50 Ами сега?
Коментиран от #58, #59, #68
20:10 09.09.2026
51 Хм...
До коментар #49 от "Тази е една":А Белене ше го връщате ли? Да закриваме ли мандрите, че явно се готвите да атакувате?
Коментиран от #57
20:12 09.09.2026
52 Ами
А хазарите са тюрки приели юдеизма.
Демек нищо славянско и нищо християнско.
20:12 09.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хиената ще поерЪща
До коментар #39 от "Много ти знае устата":Знае защото много.чете и познава историята. Следва разпад на Крайна и по-важното е,че Хиената на Европа ще ПОВръща на германците Силезия,Померания,Източна Прусия и ДанциГ.
20:13 09.09.2026
55 Гост
Анадъмну, Нейдин ханъм?
20:13 09.09.2026
56 Томов
20:13 09.09.2026
57 Заради тази
До коментар #51 от "Хм...":И подобни на нея си заслужава да се помисли.
20:15 09.09.2026
58 Гост
До коментар #50 от "Ами сега?":Интересно, защо тогава руснаците говорят на славянски език? Защо не говорят на уигурски?
20:16 09.09.2026
59 О, Морес
До коментар #50 от "Ами сега?":Ами империя бе,колега.Която Никога няма да допусне на територията, наречена Малорусия да има бази на НАТО !
20:16 09.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Антифашист
До коментар #9 от "Румен Решетников":Светла дата е, златните години на България няма как да отмените, оплювате и опровергавате. Статистиката и фактите са неотменими. Построеното, макар и откраднато съществува и е единственото работещо.
20:17 09.09.2026
62 Никой
Коментиран от #74
20:18 09.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А ти пропускаш
20:19 09.09.2026
65 Щото ...
До коментар #47 от "Тoвapиш koпeйka...":...еврорасти и либерасти в Русия не се допускат.
20:22 09.09.2026
66 Я кажи
20:24 09.09.2026
67 Коко
20:24 09.09.2026
68 Ами
До коментар #50 от "Ами сега?":Като етнос русите не са славяни, а са вряги.
Хаплогрупа R1а (славяните) е най-многобройната в Русия, но носители на
държавността са русите, а не славяните. Както в България между другото.
Като нация, всички граждани на Руската Федерация са руснаци.
20:25 09.09.2026
69 Гробаря
20:27 09.09.2026
70 Продажна чироз е,
До коментар #41 от "Обективен":Хубаво й е само пиара, а е грозен чироз, с диплома на даскалица, проскубана продажна сдсарка. Заряза българките в Либия, продаде България в Истанбул.
20:28 09.09.2026
71 Дърта мръсна кикимора
20:28 09.09.2026
72 батСали
20:29 09.09.2026
73 Спортен коментатор
До коментар #48 от "Хм...":Надал е продажник, арабите не приеха цената и боклучавия остана тук.
20:31 09.09.2026
74 Боже
До коментар #62 от "Никой":Прибери си тази тъпа версия да не пише простотии
20:32 09.09.2026
75 Край
20:32 09.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Име":Тази е еврейка ,а тук и дават или си е взела час да промиват мозъци ,я да каже тази чи@@@@@ къв е зеленски ,и кой го го сложи да изтреби укрите
20:33 09.09.2026