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Алонсо отряза спекулациите: няма да обяви бъдещето си в Мадрид

Алонсо отряза спекулациите: няма да обяви бъдещето си в Мадрид

9 Септември, 2026 19:30 410 0

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Алонсо има едва три точки на сметката си след 13 състезания

Алонсо отряза спекулациите: няма да обяви бъдещето си в Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През този уикенд Фернандо Алонсо ще се състезава в родината си, но дали предстои съобщение за края на кариерата му?

45-годишният двукратен шампион във Формула 1 обмисля бъдещето си – дали да удължи кариерата си до рекорден 24-ти сезон през 2027 година, или да се оттегли в края на разочароващата кампания с Астън Мартин.

Алонсо има едва три точки на сметката си след 13 състезания, което е най-слабият му резултат след такъв брой стартове от дебютния му сезон с Минарди през 2001, когато не спечели нито една точка. В неделя той отпадна от Гран При на Италия заради повреда в болида след удар на втория завой „Лесмо“.

Пилотите често обявяват големи новини, като предстоящо оттегляне, по време на домашните си уикенди. Алонсо ще участва в своето 23-то състезание за Гран При на Испания този уикенд на новата писта „Мадринг“ в Мадрид.

На въпрос след Гран При на Италия дали планира някакви съобщения през седмицата, Алонсо даде кратък и ясен отговор. „Не“, заяви той пред медиите.

След това, поглеждайки към новата писта, Алонсо изрази мнение, че може да има някои възможности за отбора на трасе, което не се очаква да бъде доминирано от мощността на двигателите.

„Гледайки напред, мисля, че от оставащите състезания знаем, че ще има уикенди, в които ще се борим, и уикенди, които ще бъдат по-добри. Може би следващият е една от тези възможности“, коментира Алонсо по повод предстоящата надпревара в Мадрид.


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