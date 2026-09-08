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Зеленски: САЩ представиха много приемливи идеи за край на войната. Русия: Много сме близо до победата
  Тема: Украйна

Зеленски: САЩ представиха много приемливи идеи за край на войната. Русия: Много сме близо до победата

8 Септември, 2026 16:00 2 959 118

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски-
  • дмитрий песков-
  • стив уиткоф

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес.

Зеленски: САЩ представиха много приемливи идеи за край на войната. Русия: Много сме близо до победата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските пратеници за мирните преговори за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър представиха няколко добри идеи по време на разговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

През уикенда Уиткоф и Къшнър посетиха както Русия, така и Украйна. Двамата проведоха няколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за слагане на край на войната, която вече навлезе в петата си година.

Зеленски заяви пред журналисти в медийна група в УатсАп, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември и възнамерява да обсъди с него пакет от мерки за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.

„Що се отнася до пакета за мир, за който говори Къшнър, и до новите идеи – мога да ви кажа, че наистина имаше някои много приемливи и заслужаващи внимание идеи“, каза Зеленски. Той не даде повече подробности, като заяви, че Киев се е договорил с американските пратеници първо да работи по тях.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред индийски журналисти, че Русия е уверена, че победата ѝ в конфликта с Украйна е „много близо“.

„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков.

Украйна и Русия продължават да имат разногласия по въпроса как да бъде прекратена войната. Един от основните спорни въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния район на Донбас, който Москва обяви за свой, но не успя да завземе въпреки продължилите години ожесточени боеве.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. От друга страна Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес. Той добави, че в близко бъдеще ще се срещнат представители на Украйна, САЩ и Европа, за да подготвят тристранна среща.

Следващата такава среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски очаква на нея да бъдат обсъдени доставките на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други въпроси, като добави, че Украйна е готова на компромис.

Той заяви също, че е необходимо да продължат преговорите за размяна на военнопленници. „Необходимо е не просто да обсъждаме, а да постигаме конкретни резултати“, каза още Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    73 9 Отговор
    Само Путин и хората около него могат да кажат кога ще приключи.
    Всичко друго е " ала бала"

    Коментиран от #16, #114

    16:02 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Питам:

    41 8 Отговор
    Наркомана война със САЩ и "Европа" ли води, че с тях ще води три "странни" преговори за мир?

    Коментиран от #6, #21, #31, #40

    16:04 08.09.2026

  • 4 И без Зеленски може

    29 8 Отговор
    Зеленски не е отменил закона забраняващ водене на преговори, 40 дневния му план работи, какво се оплаква, че скоро ще се самоубие ли

    16:05 08.09.2026

  • 5 СЛАВАТА НА БАНДЕРИЗМА И КОРОНАТА

    44 8 Отговор
    Закъсаха го. Голям бой ядат.

    16:05 08.09.2026

  • 6 честен ционист

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Ти май чак сега вдеваш, че Зеля е просто посредник между императора на Третия Рим и Мага на Вавилон?

    16:07 08.09.2026

  • 7 5-та година "Киев за 3 дня"

    15 44 Отговор
    Докато е жив Путлер и съществува неговия човеконенавистен рашистки режим, мир няма да има, който каквото да казва.

    Коментиран от #15

    16:07 08.09.2026

  • 8 Госあ

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бангаранга! ха ха ха ха и беонсе и тейлър дзифт!

    Коментиран от #11

    16:07 08.09.2026

  • 9 Ало психопатите

    27 2 Отговор
    По една и съща тема ще можете ли още 5-6 статии да изплющите ? Аре да се постараете щото други теми в света няма и трябва само с украинските и американски олигофрени да ни занимавате

    16:10 08.09.2026

  • 10 !!!?

    8 32 Отговор
    Победа - само Путлер може да обяви загубата за победа...,а копейкиния планктон ще ликува озлобен !!!?

    Коментиран от #113

    16:12 08.09.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 30 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    на Уинд ъф Чейндж се нас и рахтебе , копейки!! първия концерт на Скорпионс в Масква..

    Коментиран от #53

    16:13 08.09.2026

  • 12 ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ

    34 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Метро в Киев, да има сега къде да се крият бандерите.

    Коментиран от #45

    16:13 08.09.2026

  • 13 Хахахаха

    7 22 Отговор
    Искам да попитам копеизажа, кое е пабеда за тях? За да знаем след това, дали са стигнали до пабедата или ни представят някаква лъжа за пабеда?

    16:14 08.09.2026

  • 14 Хе хе...

    33 3 Отговор
    Както е тръгнало накрая на зеле наркомана ще му се види много приемлива идеята да остане и без Одеса и Николаев. Всичко ще му се види приемливо само и само да отърве въжето. Просто още малко кютек му трябва.

    16:14 08.09.2026

  • 15 Хи хи

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    3 дня беше да се види кой е толказ проссссс да се върже, и простите урки се вързаха !!! Не бе урки, ще ядете бой не 3 дня, а колкото е необходимо !!

    16:15 08.09.2026

  • 16 Хахахаха

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Естествено, че той може да каже копеизаж. Нали той започна войната и той я води. Естествено, че той може и ще каже кога ще я спре. Е може да я спре, след разпадането на раша, но пак от него зависи.

    Коментиран от #64

    16:15 08.09.2026

  • 17 Ами

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щото нямаше вербатор затуй мразиш комунизма😀

    Коментиран от #108

    16:15 08.09.2026

  • 18 Войната ще свърши

    31 4 Отговор
    Когато Русия реши и няма никакво значение от останалите! А тя ще реши, когато прецени, че фашизма е достатъчно наритан!

    Коментиран от #22

    16:15 08.09.2026

  • 19 Любознателен

    28 5 Отговор
    Значи Уиткоф и Зеленски са преговаряли за капитулацията на Русия, само че посланието не е стигнало до Москва. И сега руснаците недоразбрали ще вземат пък да вземат Одеса и всичко това в резултат на слаба комуникация

    Коментиран от #30

    16:16 08.09.2026

  • 20 Хасковски каунь

    16 2 Отговор
    Укривана се изтегля от Донбас

    16:17 08.09.2026

  • 21 Бончо М.

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Не, бе, САЩ и колонии водят война срещу Русия за Украйна. Основният въпрос вече е чия е Украйна. Продала се е на САЩ и Англия, но част от нея е завладяна от Русия. Явно още не могат да се съгласят с процентите.

    16:18 08.09.2026

  • 22 !!!?

    1 12 Отговор

    До коментар #18 от "Войната ще свърши":

    Добре бе...спри си вибратора най-сетне...!

    Коментиран от #25

    16:18 08.09.2026

  • 23 Крокодил Гена

    23 4 Отговор
    А можеше войната да приключи още март 2022-ра и да бъде поредната, да кажем, 10 дневна война. Не че някой можеше да гарантира, че ще има вечен мир, освен руснаците... Но Минските споразумения си бяха прелюдията на Запада към война в региона. Путин с неговата добронамеренст не успя да прозре това. Но всяко зло за добро. Добрите условия могат да се окажат всички някогашни руски области, присъединени от Ленин, Сталин и Хрущев към т.нар. Украйна, която ужасно страдаше от липса на икономика. Мда, такива бяха пагубните разбирания на всички онези лидери, които изглжда никога не са си представяли, че СССР може да се разпадне под натиска на Запада. Жалко! Жалко за толкова много животи. Но от друга страна Западът показа истинското си лице. Сега поне всеки може да бъде сигурен, че нищо в живота му не е сигурно. Нито парите, нито работата, нито свободата. Сигурното е едно - силните на борда на ЕС ще направят точно онова, което са намислили. Без значение дали вие го искате или не.

    Коментиран от #28, #35, #50

    16:18 08.09.2026

  • 24 Вова

    2 11 Отговор
    на сантиметри...

    16:18 08.09.2026

  • 25 Е спирай го

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "!!!?":

    Не е нужно да се жалваш! С тролене е ясно, че все ще е у теб! Не се нерви на другите, чер си глу...

    16:19 08.09.2026

  • 26 Герасимов

    5 6 Отговор
    Еййй добре, че още ми вярват в Кремъл за пАбедите .

    16:21 08.09.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    7 5 Отговор
    Всъщност условията са много неизгодни за наркофюрера!

    Затова веднага бе включен антикризисен PR с подобни материали!

    16:21 08.09.2026

  • 28 Който

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Крокодил Гена":

    го може,го може!Неможачите не могат !

    16:21 08.09.2026

  • 29 Нелегитимните

    5 1 Отговор
    Управляват или поне се стремят да управляват света
    Кой е Зеленски?
    Този, който и ка е например Висшият съдебен съвет! И този орган за годините си извън мандатността си, съсипа толкова животи на читави колеги?
    Всички актове след изтичането на мандата им са НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
    Всичко подлежи на отмяна и за обезщетение на държавата.
    Това е летецо!
    Качвай се на аероплана и дим да те няма!

    Коментиран от #39, #48

    16:22 08.09.2026

  • 30 Хахахаха

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "Любознателен":

    Каква Одеса ще вземат рашите бе. Ти знаеш ли колко години имат докато стигнат до Одеса? За сега, 5 години, не са взели нито един областен град. Е толкоз са взели рашите.

    Коментиран от #109

    16:22 08.09.2026

  • 31 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Тупин война със САЩ ли води, че с тях искал да преговаря?

    Коментиран от #34, #36

    16:23 08.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    САЩ вкараха Украйна във война. Следователно ще свърши или когато САЩ реши или до последният украинец.

    Коментиран от #37, #38, #52, #67

    16:25 08.09.2026

  • 35 Хахахаха

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Крокодил Гена":

    Сериозно ли бе копеизаж? Виж ся, не е точно така. Щот 2022 година рашите бяха при Киев, а сега са при Донецк. Там където бяха и преди 2022 година.

    Коментиран от #47

    16:25 08.09.2026

  • 36 Деменцията

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    ако знае ,какво срещу кого води...

    16:25 08.09.2026

  • 37 И как

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    САЩ,заповядаха на Путин да нападне!

    Коментиран от #41

    16:26 08.09.2026

  • 38 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Е чакай сега, нали ония пише горе, че тупин само щял да реши кога ще свърши?

    Коментиран от #44

    16:27 08.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Антирашист 4400

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питам:":

    Не си компетентен !

    16:28 08.09.2026

  • 41 Чети за снижанка мъник

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "И как":

    Фашизма пак опря в отчаянието си до деца срещу Русия като през ВСВ!

    Коментиран от #61

    16:28 08.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тези дни

    0 3 Отговор
    Моди пак ще дърпа ушите на Путин!Със Си,така са го заклещили на дървото...

    16:29 08.09.2026

  • 44 Къв тупиун бе глупав

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Това троленето е върха на тъупотия1та и отчаянието!

    16:30 08.09.2026

  • 45 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ":

    Където не е имало СССР метро няма нали така гений?

    16:30 08.09.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "В София по онова време":

    абе ..ква РУСКА музика СЕ СЛУШАШЕ БЕ?ти изобщо разбра ли ми въпроса?

    16:32 08.09.2026

  • 47 Крокодил Гена

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    Да, бяха до Киев. И точно заради срещата в Истанбул се изнесоха от там. И точно след това стана Буча. Само че на единия ден нейния кмет се усмихваше, че окупаторите ги няма, а на другия ден някак се появиха труповете и се започна.

    Коментиран от #54

    16:33 08.09.2026

  • 48 Ха ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Нелегитимните":

    Е по тая логика Путин отдавна е нелигитимен. Полагат се два мандата ,а тжя узурпатор 25 години виси в Кремъл.

    16:34 08.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Антирашист 4401

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Крокодил Гена":

    Да припомня :пусин отмени честванията на воср през 2009 г . Това е краят на болшевизма и комунизма !

    16:34 08.09.2026

  • 51 Виждаш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    колко си глу. и жал... с тролене.

    16:35 08.09.2026

  • 52 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    А за това, кой е виновен за войната, да ти припомня думите на тупин от 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние копеизаж - Ние! Не Байдън, не Зеленски, не Мерц, а НИЕ! Ясно ли е! За нормалните е ясно, кой е виновен за войната. За ненормалните, не мога да отговоря.

    Коментиран от #56

    16:35 08.09.2026

  • 53 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Металика имат култов концерт в Москва.

    Коментиран от #62, #68

    16:37 08.09.2026

  • 54 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Крокодил Гена":

    Е как след срещата в Истанбул рашите се изнесоха, като от 60 километра колона се прибра само 5 километра?

    Коментиран от #60

    16:37 08.09.2026

  • 55 Маринов

    3 0 Отговор
    Единственото, което може да стане, е размяна на военнопленници. Зеленият, Урсула, шапката на НАТО и коалицията на войната нямат интерес войната да спре. Тогава спират и финансовите потоци, от които си пълнят личните сметки ония по горе. Това е основният довод войната да върви.

    16:37 08.09.2026

  • 56 За ко тролиш глупав

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Изглеждаш доста глупаво, а и доста трябва да е отчаян фашизма да опре до глупаво дете да троли срещу Русия!

    16:37 08.09.2026

  • 57 Косатка

    5 0 Отговор
    Товариши Лиман и Светогорск наши ли са?

    16:37 08.09.2026

  • 58 Петстотин

    4 2 Отговор
    милиарда репарации!Путин е съгласен,само на 300!

    Коментиран от #63

    16:38 08.09.2026

  • 59 И Малая токачка е руска

    3 1 Отговор
    Ама на кукуво лято!

    16:38 08.09.2026

  • 60 Просто

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    С пропаганда за глупаци! 😄

    16:39 08.09.2026

  • 61 Антирашист 4402

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Чети за снижанка мъник":

    Смесването на събития от всв и сегашната служи само за манипулация !

    Коментиран от #65, #80

    16:39 08.09.2026

  • 62 Макдоналдс

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Госあ":

    култово откриване!

    16:39 08.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    И тук в Европа сме късметлии,че от Путин зависи,защото ,ако не зависеше от Путин,сега ти нямаше да драскаш тук а щеше да си при Св.Петър:)))

    Коментиран от #66

    16:40 08.09.2026

  • 65 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Антирашист 4402":

    Приликата е удивителна! Фашизъм и деца в отчаяние срещу Русия! 😄

    16:40 08.09.2026

  • 66 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    стнува и бълнува НАТО !

    Коментиран от #69

    16:41 08.09.2026

  • 67 Госあ

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Точно така, обаче не подценявай и западно европейските хиени, които вече се набутаха здраво и със зъби и нокти ше драпат за плячка. Така че нищо чудно да е до последния украинец. което не е далеч във времето. американците видеха че губат в Украйна и дадоха задна, обаче западно европейците мачкат зелника сега.

    Коментиран от #71, #73

    16:41 08.09.2026

  • 68 Спомени

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Госあ":

    Добре тръгна всичко , бяха славни години,но после дойде милиционера Путин и оцапа пейзажа.

    Коментиран от #77

    16:42 08.09.2026

  • 69 Тая Русия ви размаза фашистите 😄

    4 5 Отговор

    До коментар #66 от "Путин":

    Такова отчаяние да тролят глупаци, не е било!

    16:42 08.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зрител

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Госあ":

    В момента руснаците се топят по бързо от украинците. На месец 40000. Тове е една армия. Така че може да е до последния руснак.

    Коментиран от #86, #87

    16:44 08.09.2026

  • 72 Путин

    0 0 Отговор
    е медведь,косатка,тигър!Книжен!

    16:44 08.09.2026

  • 73 Войната винаги е за пари

    6 1 Отговор

    До коментар #67 от "Госあ":

    С войната в Украйна, САЩ източва Европа със стотици милиарди. А урсулите си тъпчат сметките с милиони. За да спре това, трябва или народите да ги изхвърлят или последният украинец ще е края!

    16:44 08.09.2026

  • 74 За какъв си мисли

    5 0 Отговор
    Губищият бил готов на компромис ха-ха-ха

    16:45 08.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Песков

    2 1 Отговор
    още само три дни и вземаме Киев

    16:45 08.09.2026

  • 77 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Спомени":

    абе... май си трябват и ченгета... ше му мине времето, важно е да задържи победата сега...

    16:45 08.09.2026

  • 78 Руснаците

    2 0 Отговор
    избягаха в Грузия,но сега ги гонят от там!

    16:45 08.09.2026

  • 79 Малумник,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    защо си още жив бе?

    16:46 08.09.2026

  • 80 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #61 от "Антирашист 4402":

    При ВСВ , Германия, България, Унгария,Япония -коалиция срещу СССР...Сега Германия,Франция,Англия , България коалиция на желаещите срещу РФ..Къде е манипулацията? В момента начело на Германия са децата на Хитлер (есесовците )..

    16:46 08.09.2026

  • 81 Стоянчо Пуканката

    8 1 Отговор
    Под "много приемливи идеи" Зелето разбира руснаците да прекратят огъня и англосаксите(и др.) пак/ отново да го натъпчат с оръжие и башибозук от Колумбия, Полша, Скандинавия и т.нат. Кремъл беше няколко пъти лъган, не вярвам пак да се доверят на кравирите, които са пословнични лицемери. Затова Русия не трябва да спира настъплението, така или иначе са набрали енерция.

    16:47 08.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Отреазвяващ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не съм копейка,но слушах всякаква музика Даже водех дискотеки,озвучавах семейни тържества,продавах музика.

    16:47 08.09.2026

  • 84 Фанова

    0 0 Отговор
    съкрати високиплатените и е пълна скука!Чао!

    16:47 08.09.2026

  • 85 60 бригада

    2 2 Отговор
    Поздрави за Путлер от Светогорск.

    16:48 08.09.2026

  • 86 Знаем

    7 4 Отговор

    До коментар #71 от "Зрител":

    Виждаме при размяна на тела 6000 на 60. Фашистката пропаганда срещу Русия показва яко отчаяние. 😄

    Коментиран от #95

    16:48 08.09.2026

  • 87 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Зрител":

    така е, при размяната на тела на войници, съотношението винаги е 10:1 в полза на бандерите, потреблението на хляб и мобилни услуги е намаляло с повече от 50% в Русия, но при бандерите няма статистически достоверна разлика и на всичко отгоре, Русия загуби Азовско море и 20% от най богатите си на залежи територии!

    Коментиран от #89, #101

    16:51 08.09.2026

  • 88 Панически

    5 3 Отговор
    се опитват да спрат войната преди зимата, която ще е фатална за украинците. Дано поне дърва да им осигурят за отопление.
    Този път руснаците няма да клъвнат обаче.

    Коментиран от #90

    16:54 08.09.2026

  • 89 Зрител

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Е ти какво искаш украинците да събират руската леш върху окупираната територия? Тях си ги горят сами ватенките. Статистиката е ясна 40000 вата на месец е фира. За сега чогат още да си го позволят да видим до кога..

    Коментиран от #91

    16:55 08.09.2026

  • 90 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "Панически":

    Това го слушаме 4 зими. Разликата е че тази зима и в Москва няма да има ток и бензин.

    Коментиран от #96

    16:57 08.09.2026

  • 91 Троленето

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Зрител":

    показва отчаянието и слабостта на фашизма залял запада! Лъжата е последното дъно което са ударили в отчаяние. Жалко за глупака ползван за паржцал да троли. Трябва много да се мрази!

    17:00 08.09.2026

  • 92 Путин

    1 2 Отговор
    ще победи,както косатка разкъсва бели мечки!

    17:01 08.09.2026

  • 93 Мдаа

    1 1 Отговор
    Руснака освен победа, друг мотив за край на война не знае. Мисленето му е такова. Затова е вярна приказката, че с Русия се преговаря, само когато си силно въоръжен.

    17:01 08.09.2026

  • 94 Карлос

    3 3 Отговор
    Кубинците обичат Русия и се сражават,българите само плямпат!

    17:02 08.09.2026

  • 95 Кога

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Знаем":

    си присъствал на размяна?Бе!

    Коментиран от #98

    17:04 08.09.2026

  • 96 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Факти":

    Не ме интересува Москва,какво ти нашепнаха звездите за нас в Европа? Ще има ли или не?

    17:04 08.09.2026

  • 97 75735745

    1 0 Отговор
    много добри идеи и предложения - газ до писледния !

    17:05 08.09.2026

  • 98 Не мрази истината

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Кога":

    Да те ползват за лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа и в Украйна загиват хиляди, те прави много жалко нещо!

    17:10 08.09.2026

  • 99 Стоянчо Пуканката

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЕГН-то ми почва със 7. През втората половина на 80-те се бях прихласнал по Accept. Албумите "Balls to the wall" и "Princess of the gawn" ги слушах до припадък. Една нощ по "Пулсиращи ноти" (имаше и такова предаване по националното радио, ако не се лъжа започваше в 24:00) чух за пръв път песента на Def Leppard " Too late for love", и от тогава ми станаха любимци. (Още си ги слушам). Иначе през лятото в махалата на пейките вечер дънеше Хисарския поп нон стоп.

    Апропо пфенингчия съм, не копейка.

    Коментиран от #105

    17:11 08.09.2026

  • 100 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 1 Отговор
    Условията на РУСИЯ са цяла новорусия .....във РУСИЯ и надрусаняка се радва на това !!!!!

    17:12 08.09.2026

  • 101 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    На мен звездите ми казах, че Путин тази зима ще се възкачи на Олимп и ще заеме мястото на баща ми, а аз.ще се оженя за него.

    Коментиран от #110

    17:15 08.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Какво ни пробутваш въпроси

    3 1 Отговор
    за СССР и блока в тогавашното време?? Тогава са забранявали разни неща, но свободните хора са заобикаляли забраните. Режима ги гонил, тероризирал и наказвал, но те са намирали някакъв начин.
    Сега същото се повтаря с ЕССР! С център Брюксел вместо Москва. И от там назначават политици.
    И не случайно ЕС комисарите прибраха нашите комунисти в структурите си. И не случайно трябва да внимаваме какво говорим и мислим и пак да четем медиите между редовете.
    Но поне СССР не е наложил рублата насила на народа ни, без да го пита,

    Коментиран от #107

    17:16 08.09.2026

  • 104 Шперца , макарона , урсулите от ес

    4 0 Отговор
    Ние победихме РУСИЯ и тя ще капитулира пред нас !

    Коментиран от #106

    17:18 08.09.2026

  • 105 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Стоянчо Пуканката":

    Путин ще вземе и Стоянчо Пуканката и ще го направи водещ на телевизия Олимп, щото много му харесва как предавал новите. Само дето не трябва да слуша вече Деф Лепърд, а ще слуша Филип Киркоров, щото той много хубаво пее как Путин побеждава сичко живо на Земята.

    17:20 08.09.2026

  • 106 Абе къде се скри урсулата бе

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Шперца , макарона , урсулите от ес":

    Отиде да си харчи откраднатите пари дето ги вземаха от нас и ги изпращаха на бандерите ли ?????

    17:21 08.09.2026

  • 107 И да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Какво ни пробутваш въпроси":

    И тогава, както и сега е имало наведеняци-слуги, за които Партията е права и когато съгреши дори, за привилегии и трохи от трапезата. Громящи враговете и с пяна на уста.
    В България те същите както преди, по времето на СССР.
    И никой не може да им забрани да обичат Урсула и Сорос.

    17:24 08.09.2026

  • 108 Гуш вай

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Букета и върви да посрещаш рашисти !

    17:29 08.09.2026

  • 109 Херодот

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Взеха Херсон. Вярно избягаха от него, защото такъв бил духът на времето, както каза Путин.

    17:31 08.09.2026

  • 110 Антирашист 4404

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Атина Палада":

    Подценяваш пусин, той отдавна си мисли че е там !

    17:33 08.09.2026

  • 111 КАПИТУЛАЦИЯ

    2 0 Отговор
    , като добави, че Украйна е готова на компромис. ИЙДЕ БЕ , МА ВЕРНО ,ЛИ БЕ ЗЕЛЬО???
    МА КАК БЕ , МА ТИ ПОБЕЖДАВАШРЕ , БЕ ТИ НЯМАШЕ ДА ЕЕЕЕ........................!
    КАКВА СТАНЯ ТЯ ! А УРСУЛАНИТЕ КАКВО А ПРАЯТ , МНОГО ИНТЕРЕСНО !
    САМО КАПИТУЛАЦИЯ Е РЕШЕНИЕТО , НИЩО ДРУГО !!! РУСИЯ РЕШАВА !!!

    17:35 08.09.2026

  • 112 Софето

    0 0 Отговор
    От пет години са близо ;)

    17:43 08.09.2026

  • 113 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    Ами ти като екскремент от мръсния канал кога ще ликуваш..???

    17:49 08.09.2026

  • 114 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Русофиласти.

    17:50 08.09.2026

  • 115 Набили са му канчето... да изпълнява

    1 2 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    17:53 08.09.2026

  • 116 Истински

    0 1 Отговор
    Даа, войната ще приключи един хубав ден, когато си счупят рогите. И когато единият овен падне от скалите, а другият стане вечеря на планинския леопард. Умната китайска маймуна седи на върха на планината и наблюдава всичко. И се готви за вечеря с руски мръвки.

    17:54 08.09.2026

  • 117 Пуснаха ли тока

    1 0 Отговор
    в Киев?

    17:56 08.09.2026

  • 118 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Днес Лавров заяви, че в момента напрактика не се видят преговори за прекратяване на руската военна операция по денацификация и тя ще продължи докато е Европа и Украйна не останат никакви следи от фашизъм и нацизъм.

    Толкоз по въпроса!

    17:57 08.09.2026

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