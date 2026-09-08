Зеленски: САЩ представиха много приемливи идеи за край на войната. Русия: Много сме близо до победата

Американските пратеници за мирните преговори за Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър представиха няколко добри идеи по време на разговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
През уикенда Уиткоф и Къшнър посетиха както Русия, така и Украйна. Двамата проведоха няколкочасови разговори със Зеленски и руския президент Владимир Путин.
Срещите обаче не доведоха до пробив по въпроса за слагане на край на войната, която вече навлезе в петата си година.
Зеленски заяви пред журналисти в медийна група в УатсАп, че планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през септември и възнамерява да обсъди с него пакет от мерки за подкрепа на украинската противовъздушна отбрана през зимата.
„Що се отнася до пакета за мир, за който говори Къшнър, и до новите идеи – мога да ви кажа, че наистина имаше някои много приемливи и заслужаващи внимание идеи“, каза Зеленски. Той не даде повече подробности, като заяви, че Киев се е договорил с американските пратеници първо да работи по тях.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред индийски журналисти, че Русия е уверена, че победата ѝ в конфликта с Украйна е „много близо“.
„Да, уверени сме и сме сигурни, че победата е много близо“, каза Песков.
Украйна и Русия продължават да имат разногласия по въпроса как да бъде прекратена войната. Един от основните спорни въпроси е съдбата на оставащите под украински контрол територии в източния район на Донбас, който Москва обяви за свой, но не успя да завземе въпреки продължилите години ожесточени боеве.
Дипломатическите усилия за прекратяване на войната също са в застой от месеци. От друга страна Зеленски заяви, че е благодарен на САЩ за усилията им да съживят дипломатическия процес. Той добави, че в близко бъдеще ще се срещнат представители на Украйна, САЩ и Европа, за да подготвят тристранна среща.
Следващата такава среща може да бъде организирана в Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга страна. Зеленски очаква на нея да бъдат обсъдени доставките на зърно и енергийната инфраструктура, наред с други въпроси, като добави, че Украйна е готова на компромис.
Той заяви също, че е необходимо да продължат преговорите за размяна на военнопленници. „Необходимо е не просто да обсъждаме, а да постигаме конкретни резултати“, каза още Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
Всичко друго е " ала бала"
Коментиран от #16, #114
16:02 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Питам:
Коментиран от #6, #21, #31, #40
16:04 08.09.2026
4 И без Зеленски може
16:05 08.09.2026
5 СЛАВАТА НА БАНДЕРИЗМА И КОРОНАТА
16:05 08.09.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "Питам:":Ти май чак сега вдеваш, че Зеля е просто посредник между императора на Третия Рим и Мага на Вавилон?
16:07 08.09.2026
7 5-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #15
16:07 08.09.2026
8 Госあ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бангаранга! ха ха ха ха и беонсе и тейлър дзифт!
Коментиран от #11
16:07 08.09.2026
9 Ало психопатите
16:10 08.09.2026
10 !!!?
Коментиран от #113
16:12 08.09.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Госあ":на Уинд ъф Чейндж се нас и рахтебе , копейки!! първия концерт на Скорпионс в Масква..
Коментиран от #53
16:13 08.09.2026
12 ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Метро в Киев, да има сега къде да се крият бандерите.
Коментиран от #45
16:13 08.09.2026
13 Хахахаха
16:14 08.09.2026
14 Хе хе...
16:14 08.09.2026
15 Хи хи
До коментар #7 от "5-та година "Киев за 3 дня"":3 дня беше да се види кой е толказ проссссс да се върже, и простите урки се вързаха !!! Не бе урки, ще ядете бой не 3 дня, а колкото е необходимо !!
16:15 08.09.2026
16 Хахахаха
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Естествено, че той може да каже копеизаж. Нали той започна войната и той я води. Естествено, че той може и ще каже кога ще я спре. Е може да я спре, след разпадането на раша, но пак от него зависи.
Коментиран от #64
16:15 08.09.2026
17 Ами
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щото нямаше вербатор затуй мразиш комунизма😀
Коментиран от #108
16:15 08.09.2026
18 Войната ще свърши
Коментиран от #22
16:15 08.09.2026
19 Любознателен
Коментиран от #30
16:16 08.09.2026
20 Хасковски каунь
16:17 08.09.2026
21 Бончо М.
До коментар #3 от "Питам:":Не, бе, САЩ и колонии водят война срещу Русия за Украйна. Основният въпрос вече е чия е Украйна. Продала се е на САЩ и Англия, но част от нея е завладяна от Русия. Явно още не могат да се съгласят с процентите.
16:18 08.09.2026
22 !!!?
До коментар #18 от "Войната ще свърши":Добре бе...спри си вибратора най-сетне...!
Коментиран от #25
16:18 08.09.2026
23 Крокодил Гена
Коментиран от #28, #35, #50
16:18 08.09.2026
24 Вова
16:18 08.09.2026
25 Е спирай го
До коментар #22 от "!!!?":Не е нужно да се жалваш! С тролене е ясно, че все ще е у теб! Не се нерви на другите, чер си глу...
16:19 08.09.2026
26 Герасимов
16:21 08.09.2026
27 az СВО Победа 81
Затова веднага бе включен антикризисен PR с подобни материали!
16:21 08.09.2026
28 Който
До коментар #23 от "Крокодил Гена":го може,го може!Неможачите не могат !
16:21 08.09.2026
29 Нелегитимните
Кой е Зеленски?
Този, който и ка е например Висшият съдебен съвет! И този орган за годините си извън мандатността си, съсипа толкова животи на читави колеги?
Всички актове след изтичането на мандата им са НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
Всичко подлежи на отмяна и за обезщетение на държавата.
Това е летецо!
Качвай се на аероплана и дим да те няма!
Коментиран от #39, #48
16:22 08.09.2026
30 Хахахаха
До коментар #19 от "Любознателен":Каква Одеса ще вземат рашите бе. Ти знаеш ли колко години имат докато стигнат до Одеса? За сега, 5 години, не са взели нито един областен град. Е толкоз са взели рашите.
Коментиран от #109
16:22 08.09.2026
31 Хахахаха
До коментар #3 от "Питам:":Тупин война със САЩ ли води, че с тях искал да преговаря?
Коментиран от #34, #36
16:23 08.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #31 от "Хахахаха":САЩ вкараха Украйна във война. Следователно ще свърши или когато САЩ реши или до последният украинец.
Коментиран от #37, #38, #52, #67
16:25 08.09.2026
35 Хахахаха
До коментар #23 от "Крокодил Гена":Сериозно ли бе копеизаж? Виж ся, не е точно така. Щот 2022 година рашите бяха при Киев, а сега са при Донецк. Там където бяха и преди 2022 година.
Коментиран от #47
16:25 08.09.2026
36 Деменцията
До коментар #31 от "Хахахаха":ако знае ,какво срещу кого води...
16:25 08.09.2026
37 И как
До коментар #34 от "Ами":САЩ,заповядаха на Путин да нападне!
Коментиран от #41
16:26 08.09.2026
38 Хахахаха
До коментар #34 от "Ами":Е чакай сега, нали ония пише горе, че тупин само щял да реши кога ще свърши?
Коментиран от #44
16:27 08.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Антирашист 4400
До коментар #3 от "Питам:":Не си компетентен !
16:28 08.09.2026
41 Чети за снижанка мъник
До коментар #37 от "И как":Фашизма пак опря в отчаянието си до деца срещу Русия като през ВСВ!
Коментиран от #61
16:28 08.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тези дни
16:29 08.09.2026
44 Къв тупиун бе глупав
До коментар #38 от "Хахахаха":Това троленето е върха на тъупотия1та и отчаянието!
16:30 08.09.2026
45 Ха ха ха
До коментар #12 от "ДОБРЕ ЧЕ СССР ПОСТРОИ":Където не е имало СССР метро няма нали така гений?
16:30 08.09.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #42 от "В София по онова време":абе ..ква РУСКА музика СЕ СЛУШАШЕ БЕ?ти изобщо разбра ли ми въпроса?
16:32 08.09.2026
47 Крокодил Гена
До коментар #35 от "Хахахаха":Да, бяха до Киев. И точно заради срещата в Истанбул се изнесоха от там. И точно след това стана Буча. Само че на единия ден нейния кмет се усмихваше, че окупаторите ги няма, а на другия ден някак се появиха труповете и се започна.
Коментиран от #54
16:33 08.09.2026
48 Ха ха ха
До коментар #29 от "Нелегитимните":Е по тая логика Путин отдавна е нелигитимен. Полагат се два мандата ,а тжя узурпатор 25 години виси в Кремъл.
16:34 08.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Антирашист 4401
До коментар #23 от "Крокодил Гена":Да припомня :пусин отмени честванията на воср през 2009 г . Това е краят на болшевизма и комунизма !
16:34 08.09.2026
51 Виждаш ли
До коментар #49 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":колко си глу. и жал... с тролене.
16:35 08.09.2026
52 Хахахаха
До коментар #34 от "Ами":А за това, кой е виновен за войната, да ти припомня думите на тупин от 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние копеизаж - Ние! Не Байдън, не Зеленски, не Мерц, а НИЕ! Ясно ли е! За нормалните е ясно, кой е виновен за войната. За ненормалните, не мога да отговоря.
Коментиран от #56
16:35 08.09.2026
53 Госあ
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Металика имат култов концерт в Москва.
Коментиран от #62, #68
16:37 08.09.2026
54 Хахахаха
До коментар #47 от "Крокодил Гена":Е как след срещата в Истанбул рашите се изнесоха, като от 60 километра колона се прибра само 5 километра?
Коментиран от #60
16:37 08.09.2026
55 Маринов
16:37 08.09.2026
56 За ко тролиш глупав
До коментар #52 от "Хахахаха":Изглеждаш доста глупаво, а и доста трябва да е отчаян фашизма да опре до глупаво дете да троли срещу Русия!
16:37 08.09.2026
57 Косатка
16:37 08.09.2026
58 Петстотин
Коментиран от #63
16:38 08.09.2026
59 И Малая токачка е руска
16:38 08.09.2026
60 Просто
До коментар #54 от "Хахахаха":С пропаганда за глупаци! 😄
16:39 08.09.2026
61 Антирашист 4402
До коментар #41 от "Чети за снижанка мъник":Смесването на събития от всв и сегашната служи само за манипулация !
Коментиран от #65, #80
16:39 08.09.2026
62 Макдоналдс
До коментар #53 от "Госあ":култово откриване!
16:39 08.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #16 от "Хахахаха":И тук в Европа сме късметлии,че от Путин зависи,защото ,ако не зависеше от Путин,сега ти нямаше да драскаш тук а щеше да си при Св.Петър:)))
Коментиран от #66
16:40 08.09.2026
65 Така е
До коментар #61 от "Антирашист 4402":Приликата е удивителна! Фашизъм и деца в отчаяние срещу Русия! 😄
16:40 08.09.2026
66 Путин
До коментар #64 от "Атина Палада":стнува и бълнува НАТО !
Коментиран от #69
16:41 08.09.2026
67 Госあ
До коментар #34 от "Ами":Точно така, обаче не подценявай и западно европейските хиени, които вече се набутаха здраво и със зъби и нокти ше драпат за плячка. Така че нищо чудно да е до последния украинец. което не е далеч във времето. американците видеха че губат в Украйна и дадоха задна, обаче западно европейците мачкат зелника сега.
Коментиран от #71, #73
16:41 08.09.2026
68 Спомени
До коментар #53 от "Госあ":Добре тръгна всичко , бяха славни години,но после дойде милиционера Путин и оцапа пейзажа.
Коментиран от #77
16:42 08.09.2026
69 Тая Русия ви размаза фашистите 😄
До коментар #66 от "Путин":Такова отчаяние да тролят глупаци, не е било!
16:42 08.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зрител
До коментар #67 от "Госあ":В момента руснаците се топят по бързо от украинците. На месец 40000. Тове е една армия. Така че може да е до последния руснак.
Коментиран от #86, #87
16:44 08.09.2026
72 Путин
16:44 08.09.2026
73 Войната винаги е за пари
До коментар #67 от "Госあ":С войната в Украйна, САЩ източва Европа със стотици милиарди. А урсулите си тъпчат сметките с милиони. За да спре това, трябва или народите да ги изхвърлят или последният украинец ще е края!
16:44 08.09.2026
74 За какъв си мисли
16:45 08.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Песков
16:45 08.09.2026
77 Госあ
До коментар #68 от "Спомени":абе... май си трябват и ченгета... ше му мине времето, важно е да задържи победата сега...
16:45 08.09.2026
78 Руснаците
16:45 08.09.2026
79 Малумник,
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":защо си още жив бе?
16:46 08.09.2026
80 Атина Палада
До коментар #61 от "Антирашист 4402":При ВСВ , Германия, България, Унгария,Япония -коалиция срещу СССР...Сега Германия,Франция,Англия , България коалиция на желаещите срещу РФ..Къде е манипулацията? В момента начело на Германия са децата на Хитлер (есесовците )..
16:46 08.09.2026
81 Стоянчо Пуканката
16:47 08.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Отреазвяващ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не съм копейка,но слушах всякаква музика Даже водех дискотеки,озвучавах семейни тържества,продавах музика.
16:47 08.09.2026
84 Фанова
16:47 08.09.2026
85 60 бригада
16:48 08.09.2026
86 Знаем
До коментар #71 от "Зрител":Виждаме при размяна на тела 6000 на 60. Фашистката пропаганда срещу Русия показва яко отчаяние. 😄
Коментиран от #95
16:48 08.09.2026
87 Госあ
До коментар #71 от "Зрител":така е, при размяната на тела на войници, съотношението винаги е 10:1 в полза на бандерите, потреблението на хляб и мобилни услуги е намаляло с повече от 50% в Русия, но при бандерите няма статистически достоверна разлика и на всичко отгоре, Русия загуби Азовско море и 20% от най богатите си на залежи територии!
Коментиран от #89, #101
16:51 08.09.2026
88 Панически
Този път руснаците няма да клъвнат обаче.
Коментиран от #90
16:54 08.09.2026
89 Зрител
До коментар #87 от "Госあ":Е ти какво искаш украинците да събират руската леш върху окупираната територия? Тях си ги горят сами ватенките. Статистиката е ясна 40000 вата на месец е фира. За сега чогат още да си го позволят да видим до кога..
Коментиран от #91
16:55 08.09.2026
90 Факти
До коментар #88 от "Панически":Това го слушаме 4 зими. Разликата е че тази зима и в Москва няма да има ток и бензин.
Коментиран от #96
16:57 08.09.2026
91 Троленето
До коментар #89 от "Зрител":показва отчаянието и слабостта на фашизма залял запада! Лъжата е последното дъно което са ударили в отчаяние. Жалко за глупака ползван за паржцал да троли. Трябва много да се мрази!
17:00 08.09.2026
92 Путин
17:01 08.09.2026
93 Мдаа
17:01 08.09.2026
94 Карлос
17:02 08.09.2026
95 Кога
До коментар #86 от "Знаем":си присъствал на размяна?Бе!
Коментиран от #98
17:04 08.09.2026
96 Атина Палада
До коментар #90 от "Факти":Не ме интересува Москва,какво ти нашепнаха звездите за нас в Европа? Ще има ли или не?
17:04 08.09.2026
97 75735745
17:05 08.09.2026
98 Не мрази истината
До коментар #95 от "Кога":Да те ползват за лъжи срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа и в Украйна загиват хиляди, те прави много жалко нещо!
17:10 08.09.2026
99 Стоянчо Пуканката
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЕГН-то ми почва със 7. През втората половина на 80-те се бях прихласнал по Accept. Албумите "Balls to the wall" и "Princess of the gawn" ги слушах до припадък. Една нощ по "Пулсиращи ноти" (имаше и такова предаване по националното радио, ако не се лъжа започваше в 24:00) чух за пръв път песента на Def Leppard " Too late for love", и от тогава ми станаха любимци. (Още си ги слушам). Иначе през лятото в махалата на пейките вечер дънеше Хисарския поп нон стоп.
Апропо пфенингчия съм, не копейка.
Коментиран от #105
17:11 08.09.2026
100 Хи хи хи . Голям майтап !
17:12 08.09.2026
101 Атина Палада
До коментар #87 от "Госあ":На мен звездите ми казах, че Путин тази зима ще се възкачи на Олимп и ще заеме мястото на баща ми, а аз.ще се оженя за него.
Коментиран от #110
17:15 08.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Какво ни пробутваш въпроси
Сега същото се повтаря с ЕССР! С център Брюксел вместо Москва. И от там назначават политици.
И не случайно ЕС комисарите прибраха нашите комунисти в структурите си. И не случайно трябва да внимаваме какво говорим и мислим и пак да четем медиите между редовете.
Но поне СССР не е наложил рублата насила на народа ни, без да го пита,
Коментиран от #107
17:16 08.09.2026
104 Шперца , макарона , урсулите от ес
Коментиран от #106
17:18 08.09.2026
105 Атина Палада
До коментар #99 от "Стоянчо Пуканката":Путин ще вземе и Стоянчо Пуканката и ще го направи водещ на телевизия Олимп, щото много му харесва как предавал новите. Само дето не трябва да слуша вече Деф Лепърд, а ще слуша Филип Киркоров, щото той много хубаво пее как Путин побеждава сичко живо на Земята.
17:20 08.09.2026
106 Абе къде се скри урсулата бе
До коментар #104 от "Шперца , макарона , урсулите от ес":Отиде да си харчи откраднатите пари дето ги вземаха от нас и ги изпращаха на бандерите ли ?????
17:21 08.09.2026
107 И да допълня
До коментар #103 от "Какво ни пробутваш въпроси":И тогава, както и сега е имало наведеняци-слуги, за които Партията е права и когато съгреши дори, за привилегии и трохи от трапезата. Громящи враговете и с пяна на уста.
В България те същите както преди, по времето на СССР.
И никой не може да им забрани да обичат Урсула и Сорос.
17:24 08.09.2026
108 Гуш вай
До коментар #17 от "Ами":Букета и върви да посрещаш рашисти !
17:29 08.09.2026
109 Херодот
До коментар #30 от "Хахахаха":Взеха Херсон. Вярно избягаха от него, защото такъв бил духът на времето, както каза Путин.
17:31 08.09.2026
110 Антирашист 4404
До коментар #101 от "Атина Палада":Подценяваш пусин, той отдавна си мисли че е там !
17:33 08.09.2026
111 КАПИТУЛАЦИЯ
МА КАК БЕ , МА ТИ ПОБЕЖДАВАШРЕ , БЕ ТИ НЯМАШЕ ДА ЕЕЕЕ........................!
КАКВА СТАНЯ ТЯ ! А УРСУЛАНИТЕ КАКВО А ПРАЯТ , МНОГО ИНТЕРЕСНО !
САМО КАПИТУЛАЦИЯ Е РЕШЕНИЕТО , НИЩО ДРУГО !!! РУСИЯ РЕШАВА !!!
17:35 08.09.2026
112 Софето
17:43 08.09.2026
113 Гост
До коментар #10 от "!!!?":Ами ти като екскремент от мръсния канал кога ще ликуваш..???
17:49 08.09.2026
114 Ха ха ха
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Русофиласти.
17:50 08.09.2026
115 Набили са му канчето... да изпълнява
17:53 08.09.2026
116 Истински
17:54 08.09.2026
117 Пуснаха ли тока
17:56 08.09.2026
118 Наблюдател
Толкоз по въпроса!
17:57 08.09.2026