ПП предлагат 7 кандидати за ВСС- сред тях Андрей Янкулов и Емил Дечев

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлага 7 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, като оценява техните високи професионални и нравствени качества. Считаме, че всички те са имали куража да говорят открито за проблемите на съдебната система, а част от тях са имали и възможността да работят за промяна на системата като министри и заместник-министри, казват от партията на Асен Василев в съобщение, изпратено до медиите.

Петима от предложените кандидати са издигнати от професионални организации и неправителствения сектор.

Андрей Янкулов за член на Прокурорската колегия на ВСС

Андрей Янкулов е юрист с над 20 години юридически стаж, започнал кариерата си като младши прокурор и прокурор в Софийска районна прокуратура, а по-късно и в Софийска градска прокуратура (2017–2020 г.), където работи по международно сътрудничество и изпълнение на наказанията. Заемал е ключови постове в изпълнителната власт – заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебното правителство. След излизането от съдебната система практикува като адвокат по наказателни дела и работи като старши правен експерт във Фондация „Антикорупционен фонд“ (2020–2026 г.), където е съавтор на годишните доклади за мониторинг на корупцията по високите етажи на властта. Според оценката на издигналите го водещи граждански организации той е показал независимост при отстояване на своите виждания за реформиране на съдебната система. Съчетанието от опит като прокурор, адвокат, ръководител на ведомство и граждански експерт му дава широк поглед върху съдебната система. Кандидатурата му се номинира от седем водещи граждански организации, работещи в областта на върховенството на правото.

Проф. д-р Веселин Вучков за член на Прокурорската колегия на ВСС

Проф. д-р Веселин Вучков притежава общ юридически стаж от 32 години. Кариерата му започва като следовател, след което се насочва към академичната сфера, преминавайки последователно през длъжностите асистент, доцент и професор по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а по-късно и в Нов български университет и ЮЗУ „Н. Рилски“. През 2003 г. защитава докторска дисертация, а от 2016 г. е професор по наказателнопроцесуално право. В периода 2009–2013 г. е заместник-министър на вътрешните работи, като под негово ръководство се въвеждат ключови законодателни реформи – стандартът за пропорционална употреба на сила и оръжие от полицейски служители, разширяване на правомощията на полицията за извършване на следствени действия, както и осигуряване на достъп на нотариусите до база данни за самоличност с цел борба с имотните измами. Проявява независимост чрез оставката си от поста министър на вътрешните работи през март 2015 г. поради разногласия с министър-председателя. Кандидатурата му се номинира от Съюза на юристите в България – най-голямата правна неправителствена организация в страната.

Таня Радуловска-Мадамжиева за член на Съдийската колегия на ВСС

Таня Радуловска-Мадамжиева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие и притежава около 23 години юридически стаж. Кариерата ѝ преминава през длъжностите младши експерт в Министерството на транспорта, експерт-юрист в Комисията за финансов надзор, младши съдия в Софийския градски съд, а от 2007 до 2018 г. – съдия в Софийския районен съд със специализация по младежко правосъдие, като получава комплексна оценка „Много добра“ и статут на несменяемост, както и ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В периода 2012–2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, а през 2015 г. е избрана за член на конкурсна комисия за назначаване на съдии в районните съдилища. В периода март–май 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където ръководи разработването на концепция за защита на магистрати от натиск и заплахи. Демонстрира последователна независимост – публично се противопоставя на политически натиск върху съдебната власт, включително чрез участие в протест през 2015 г. в защита на конституционните гаранции за независимост на съда. Съчетава опит като редови съдия, ръководител на съсловна организация, адвокат и представител на изпълнителната власт, което ѝ дава многостранен поглед върху функционирането на съдебната система. Към настоящия момент работи като адвокат. Кандидатурата ѝ се номинира от седем водещи граждански организации, работещи в областта на върховенството на правото.

Евгений Стайков за член на Съдийската колегия на ВСС

Евгений Стайков в периода 1994 до 1998 г. е председател на Софийския градски съд. Ръководи Софийския апелативен съд като негов председател 11 години. От 2003 до 2007 г. е член на Висшия съдебен съвет, избран от квотата на съдиите. След напускане на съдебната система работи като адвокат до 2015 г., когато след спечелен външен конкурс постъпва в Търговската колегия на ВКС, а от март 2022 г. до пенсионирането си през 2026 г. е заместник-председател на ВКС и ръководител на Търговската колегия. Признат е за приноса си в консолидирането на дейността на колегията и решаването на проблеми със срочността на насрочване на делата, за което е удостоен с отличия при освобождаването си. Има опит и като член на Президиума и арбитър в Арбитражния съд при БТПП. Професионалният му път, управленският опит, компетентността и доказаната му независимост го определят като кандидат с необходимите качества за член на Висшия съдебен съвет. Кандидатурата му за Съдийската колегия на ВСС е предложена от Българската асоциация за европейско право и подкрепена от БТПП.

Светлозар Георгиев за член на Съдийската колегия на ВСС

Светлозар Георгиев е съдия от 1995 г. с дългогодишен юридически стаж, преминал през длъжностите председател на Военния съд във Варна и заместник-председател на Районния и на Окръжния съд във Варна. Понастоящем правораздава в Наказателното отделение на Окръжен съд – Варна, където разглежда и знакови дела, включително срещу лидера на „Воля“ Веселин Марешки. През 2017 г. срещу него е повдигнато обвинение за оказан натиск върху прокурор, но в рамките на една година е оправдан на три съдебни инстанции. След оправдаването успешно осъжда прокуратурата и получава обезщетение от над 90 000 лв. за претърпените вреди от неоснователното наказателно преследване. Случаят му се коментира публично като пример за институционален натиск върху независим магистрат, което подкрепя изводите за неговата професионална независимост и готовност да отстоява правата си по законен ред. Кандидатурата му е номинирана от Сдружение „Инициатива Единение“.

Доц. д-р Васил Пандов за член на Съдийската колегия на ВСС

Доц. д-р Васил Пандов завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. и специализира в Кеймбриджкия университет. Понастоящем е доцент по международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава дисциплини като международен търговски арбитраж, право на международния транспорт и консулски функции. Бил е председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Народен представител в няколко народни събрания, като основните му обществени каузи са свързани с достъпното здравеопазване и защитата на основните права. Кандидатурата му за член на ВСС от квотата на Народното събрание се издига от „Продължаваме Промяната“.

Емил Иванов Дечев за член на Прокурорската колегия на ВСС

Емил Дечев е роден на 5 май 1970 г. Кариерата му започва като следовател, а впоследствие става наказателен съдия в Плевенския районен съд. Продължава като наказателен съдия в Софийския градски съд, като общият му юридически стаж е близо 30 години, преобладаващата част от които в наказателното правораздаване. През 2022 г. е назначен за заместник-министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков, като запазва поста и по времето на служебния министър Крум Зарков, а през 2023–2024 г. отново е заместник-министър на правосъдието. В периода на служебното правителство на Андрей Гюров е министър на вътрешните работи. Дечев съчетава дългогодишен опит като наказателен съдия с опит в изпълнителната власт, което му дава разнопосочна институционална перспектива. Публичните му позиции срещу недъзите в съдебната система, както и системата на МВР, които са неразривно свързани в контекста на наказателното преследване, са добре известни, като Емил Дечев неведнъж е показал, че не се притеснява да изразява мнение по всички значими за обществото въпроси. Кандидатурата му за член на ВСС от квотата на Народното събрание се издига от „Продължаваме Промяната“.