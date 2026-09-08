Премиерът Радев: Българите искат мир. Нямаме място и не е време за експерименти в президентството

С Илияна Йотова бяхме девет години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.

Това заяви премиерът Румен Радев, след като беше учреден Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

"В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев", добави Радев.