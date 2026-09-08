Премиерът Радев: Българите искат мир. Нямаме място и не е време за експерименти в президентството

С Илияна Йотова бяхме девет години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.
Това заяви премиерът Румен Радев, след като беше учреден Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.
"В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев", добави Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #34
20:25 08.09.2026
2 Кина
Коментиран от #12
20:25 08.09.2026
3 Снимка от стария ти инициативен
20:26 08.09.2026
4 ЦК на БКП
Тя - общата, добър "експеримент" си направи с теб 🤣🤣🤣
20:26 08.09.2026
5 Хан
20:26 08.09.2026
6 Алекс
Коментиран от #84
20:27 08.09.2026
7 мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп
Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
Коментиран от #9, #19
20:27 08.09.2026
8 Анонимен
20:28 08.09.2026
9 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #7 от "мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп":„Кошница с грижа“ се оказа кошница с пропаганда. Обещаха да свалят цените, а в промоциите на веригите те бяха по-ниски.
Обещаха качествени продукти, а сиренето се оказа с вода.
От ПБ през месец май обещаха цените да паднат с 10% до юли, а те вървят нагоре. Вдигнаха ви дизел до 1.86 евро най скъп откакто се отчитат горивата в България. Вдигнаха ви винетки ,ток вода ,застраховки,храна а обещаха "Стоп на инфлацията". Но за техните олигархични кръгове има милиарди. 130 дни минаха, мина и кампанията. Резултат отрицателен!
Прогресивно ли ви е?
Коментиран от #13, #76
20:29 08.09.2026
10 Боруна Лом
20:29 08.09.2026
11 мунчо и йотовица ще бягат скоро
Коментиран от #16, #69
20:30 08.09.2026
12 БОЦ - ко
До коментар #2 от "Кина":Кинооо, Кино,
Една бутилка вино,
Няма да ме стигне,
За теб да се повдигне !!!
Коментиран от #18
20:31 08.09.2026
13 Боруна Лом
До коментар #9 от "Ивайло Мирчев -ДБ":ПРАВ СИ!НО ТИ ТРЯБВА ДА СИ ПРИ БАЙ СТАВРИ
20:31 08.09.2026
14 Кккк
20:31 08.09.2026
15 Зелен чорап
Гюров е няколко класи над комунистката Йотова.....
20:31 08.09.2026
16 Точен сте
До коментар #11 от "мунчо и йотовица ще бягат скоро":На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.
20:32 08.09.2026
17 Копейкин Костя
А правещата кълбета пред полковник Гундяев милионерка ще гледа сградата на Президентството само на снимка!
20:32 08.09.2026
18 БОЦ - ко
До коментар #12 от "БОЦ - ко":...... МИ..... 😭
20:33 08.09.2026
19 Гробар
До коментар #7 от "мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп":България е Швейцария на Балканите. А бензинът в Швейцария е над 2 франка. Първо да ги стигнем с цените, другото ще последва.
20:33 08.09.2026
20 Другарю президент
20:33 08.09.2026
21 Биволицата йотовица е вън и е
20:33 08.09.2026
22 Гробар
20:35 08.09.2026
23 Анонимен
Коментиран от #28
20:35 08.09.2026
24 Повече от месец без обвинени
Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.
Коментиран от #52
20:36 08.09.2026
25 ШЕФА
20:36 08.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гробар
До коментар #23 от "Анонимен":Комунетата управляват още от времето на Луканов и Кюмура, ти от небето ли падаш?
20:37 08.09.2026
29 Анонимен
20:37 08.09.2026
30 Стенли
20:42 08.09.2026
31 Гост
20:42 08.09.2026
32 ха, ха, ха...
20:42 08.09.2026
33 Крадливи мафиоти
Коментиран от #39
20:44 08.09.2026
34 ДрБр
До коментар #1 от "честен ционист":Сънищата са безплатни
Коментиран от #68
20:44 08.09.2026
35 ЕДГАР КЕЙСИ
20:44 08.09.2026
36 СПРАВЕДЛИВ
20:44 08.09.2026
37 Горски
20:45 08.09.2026
38 Стоян
20:46 08.09.2026
39 Изглеждате
До коментар #33 от "Крадливи мафиоти":толкова жалко с лъжи и тролене срещу Радев.
Коментиран от #45, #48
20:46 08.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 хаха
ХАХАХА
Типичният Тиквист тоест. Като не изринахте Тиквата О ВРЕМЕ...сега трябва да минете и през този. Мхм. Ум царува, ум робува, а байганьовците - с патките (себеподобните).
20:47 08.09.2026
42 пффф
20:49 08.09.2026
43 4567
20:49 08.09.2026
44 Гарга Сарис
20:49 08.09.2026
45 Славуца
До коментар #39 от "Изглеждате":Мунчо влезе в политиката благодарение на тиквата
Коментиран от #57
20:50 08.09.2026
46 Оставка
20:50 08.09.2026
47 Куку
20:51 08.09.2026
48 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #39 от "Изглеждате":Да ти се изхождам на главата.
Коментиран от #53
20:51 08.09.2026
49 ха ха
20:51 08.09.2026
50 опаа,
Нека да го заболи както мен преди
20:52 08.09.2026
51 Горски
20:53 08.09.2026
52 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #24 от "Повече от месец без обвинени":Трябва да се докаже, дали е причина ваксината, защото понякога, ако детето не е било съвсем здраво или е било в инкубационен период на някое заболяване, след ваксина, спада имунитета и по-лесно се разболява, но това не означава, че децата не трябва да се ваксинират и да се въвеждат нови ваксини в имунизационния календар, защото те са в интерес на тяхното здраве и бъдеща сигурност. Разбира се, понякога ваксината може да представлява риск за определени деца, които имат съпътстващи заболявания, алергии или проблеми в развитието, но това е обект за преценка на лекуващия личен лекар, който носи отговорност.
20:55 08.09.2026
53 Рипай
До коментар #48 от "Рипай у нужнико въшлю😀":С лъжи и тролене показваш циганите ПП и ДБ тролещият им отпадък, а отпадъка е за нужника.
20:56 08.09.2026
54 ха ха
Коментиран от #65
20:56 08.09.2026
55 така е
20:57 08.09.2026
56 тъпикомунисти
20:57 08.09.2026
57 Изглеждате супер глупаво
До коментар #45 от "Славуца":с тролене и лъжи и показвате отпадъка ПП и ДБ стигнал дъното да плаща ба цигани да лъжат и тролят!
20:57 08.09.2026
58 Мир и просперитет
20:59 08.09.2026
59 Този става
21:00 08.09.2026
60 Хмм
21:00 08.09.2026
61 България 🇧🇬
21:01 08.09.2026
62 Казуар
Коментиран от #71
21:02 08.09.2026
63 Тъпо соросоидче
21:03 08.09.2026
64 И той ли е забелязал
21:04 08.09.2026
65 оти да се лажеме?
До коментар #54 от "ха ха":Аз винаги така съм правил, независимо дали някой ме харесва или не. Нито слагам, нито гледам плюсове или минуси, важното е мнението, а не колко трола как го оценяват или ако не могат да го оспорят го трият. Най големите тролове всъщност са самите медии и техните екипи. Никой не е толкова луд да плаща на тролове, мненията на които могат да бъдат изтрити само след минути.
21:04 08.09.2026
66 аз мисля,
21:06 08.09.2026
67 WRC шафьор
21:06 08.09.2026
68 Само кошмарите
До коментар #34 от "ДрБр":Мечтите са си скъпи и си струват.
21:09 08.09.2026
69 Курдо Коленков
До коментар #11 от "мунчо и йотовица ще бягат скоро":Брато, пишеш такива простотии, че чак мене не е срам. Хотел Санкт Петербург е бившия хотел Ленинград, а бившият хотел Тримонциум е от другата страна на река Марица, до бившия партиен дом. Много ти здраве от Майна Таун!
21:09 08.09.2026
70 Някой
21:10 08.09.2026
71 Къв Путин бря
До коментар #62 от "Казуар":Тук е България!
21:12 08.09.2026
72 Такова чудо,
21:13 08.09.2026
73 Мнение
Коментиран от #75
21:13 08.09.2026
74 Този път ще се съглася с бившият
Коментиран от #82
21:16 08.09.2026
75 Изглеждаш супер жалко
До коментар #73 от "Мнение":с тролене на детски глупости!
21:17 08.09.2026
76 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #9 от "Ивайло Мирчев -ДБ":Няма как да очакваме нещо по-добро, независимо кой ще ни бъде президент, ако не сменим коренно политиката, защото около нас всичко потъва - ЕС, войните, благодарение на които сме в това положение и политиката, която водим и сме съюзници на тези, които ги предизвикват. Може да става все по-лошо, но добро не можем да очакваме от хода на тези събития и тази политика. Трябва да изберем президент, който е против войните и тези, които ги предизвикват и поддържат, както и против участието на България в тези войни. Само тогава може бавно да изплуваме, но с много жертви и лишения. Скоро не се вижда светлина в тунела.
21:19 08.09.2026
77 Ами
Очертават се президентски избори в един тур.
21:20 08.09.2026
78 Чфутката Гюров
21:20 08.09.2026
79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
80 Всички срещу
21:23 08.09.2026
81 Заю Баю
21:24 08.09.2026
82 Така беше,но...
До коментар #74 от "Този път ще се съглася с бившият":2012 г.месец септември зареждах дизел за 2.77 лв.за литър но барел петрол беше станал около 100 долара ,тоест не 1.20 евро около 1.40 евро...Сега е около 95 долара и вече е 1.86-1.90 евро за литър. Мунчо ни краде с около 40 евроцента на литър а обеща евтини горива след като върна Лукойл на русия. По зловещ крадец и измамник е нямало в новата история на България
21:24 08.09.2026
83 Доктор
21:25 08.09.2026
84 Зарко
До коментар #6 от "Алекс":Не споменавай за Възраждане, ботовете веднага ще ти сложат минуси. Това е единственат про Българска партия от която мафията се страхува.
21:27 08.09.2026
85 мунчовци и йотовци
21:28 08.09.2026