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България »
Премиерът Радев: Българите искат мир. Нямаме място и не е време за експерименти в президентството

Премиерът Радев: Българите искат мир. Нямаме място и не е време за експерименти в президентството

8 Септември, 2026 20:24 1 303 85

  • румен радев-
  • иляна йотова-
  • президент

С Илияна Йотова бяхме девет години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава

Премиерът Радев: Българите искат мир. Нямаме място и не е време за експерименти в президентството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С Илияна Йотова бяхме девет години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава.

Това заяви премиерът Румен Радев, след като беше учреден Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

"В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев", добави Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    33 12 Отговор
    Румбата е готов с импийчмънта вече и закриването на тази декуративна институция.

    Коментиран от #34

    20:25 08.09.2026

  • 2 Кина

    12 26 Отговор
    Удриииии ти си шефа баце..! Без милост..

    Коментиран от #12

    20:25 08.09.2026

  • 3 Снимка от стария ти инициативен

    25 4 Отговор
    Комитет...само един няма и както е написал няма място за него защото не е олигарх

    20:26 08.09.2026

  • 4 ЦК на БКП

    30 4 Отговор
    Не се грижи вече за президентството.
    Тя - общата, добър "експеримент" си направи с теб 🤣🤣🤣

    20:26 08.09.2026

  • 5 Хан

    26 4 Отговор
    Трябва ни президент който да изкара подновена войска срещу мафията и мутрите.

    20:26 08.09.2026

  • 6 Алекс

    19 26 Отговор
    Българите са разочаровани и масово ще гласуват за кандидата на Възраждане.

    Коментиран от #84

    20:27 08.09.2026

  • 7 мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп

    48 5 Отговор
    В историята ни. А премиум дизел - 2.05 евро.
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    Коментиран от #9, #19

    20:27 08.09.2026

  • 8 Анонимен

    8 12 Отговор
    Така е. Българите искат мир!

    20:28 08.09.2026

  • 9 Ивайло Мирчев -ДБ

    42 3 Отговор

    До коментар #7 от "мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп":

    „Кошница с грижа“ се оказа кошница с пропаганда. Обещаха да свалят цените, а в промоциите на веригите те бяха по-ниски.
    Обещаха качествени продукти, а сиренето се оказа с вода.
    От ПБ през месец май обещаха цените да паднат с 10% до юли, а те вървят нагоре. Вдигнаха ви дизел до 1.86 евро най скъп откакто се отчитат горивата в България. Вдигнаха ви винетки ,ток вода ,застраховки,храна а обещаха "Стоп на инфлацията". Но за техните олигархични кръгове има милиарди. 130 дни минаха, мина и кампанията. Резултат отрицателен!
    Прогресивно ли ви е?

    Коментиран от #13, #76

    20:29 08.09.2026

  • 10 Боруна Лом

    27 2 Отговор
    НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР И ТАКА ДО СЛЕДВАЩАТА МАНДРА

    20:29 08.09.2026

  • 11 мунчо и йотовица ще бягат скоро

    36 3 Отговор
    Напуснете България йотовица и кРадев - национални предатели и крадци! Сватба на сина ти Марин Йотов за 1.6 млн.в Правец. На една маса Гергов - откраднал Пловдивския панаир и х-л Санкт Петербург ( бивш Тримонциум) и стотици милиони от Българския народ , зловещия генерал от ДС Сотир Ушев с предявени обвинения за кражби, оттам на милиционерите казват "Ушеви" и жена му Весела Лечева и за капак при тях мунчо кРадев който с ехидна усмивка маха на фотографите. Еднакво гнуснии мунчовите крадци и убития бивш чалга месия славуца от Учиндол който се потопи в бърлогата си и не смее да се покаже. Вън от България крадци и национални предатели.

    Коментиран от #16, #69

    20:30 08.09.2026

  • 12 БОЦ - ко

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Кинооо, Кино,
    Една бутилка вино,
    Няма да ме стигне,
    За теб да се повдигне !!!

    Коментиран от #18

    20:31 08.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    6 14 Отговор

    До коментар #9 от "Ивайло Мирчев -ДБ":

    ПРАВ СИ!НО ТИ ТРЯБВА ДА СИ ПРИ БАЙ СТАВРИ

    20:31 08.09.2026

  • 14 Кккк

    24 2 Отговор
    Плешив зеленочорапест м. У. Нчо

    20:31 08.09.2026

  • 15 Зелен чорап

    23 12 Отговор
    Винаги плаши българите.
    Гюров е няколко класи над комунистката Йотова.....

    20:31 08.09.2026

  • 16 Точен сте

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "мунчо и йотовица ще бягат скоро":

    На последните парламентарни избори активността беше 51% и гласуваха 3 млн.360 хил.човека ( избиратели -6 575 151 гласували -3 360 330 активност -51.11%)
    На изборите за президент октомври 2026 г. от тях ще гласуват за Йотова всички удовлетворени че за 4 месеца и половина Радев им вдигна винетки с 30 % ,от 1 юли ток, вода и парно ,цигари от 1 август ,хранителни продукти с 20% ,застраховки и социално осигуряване. Ще гласуват щастливите от това че взе веднага 6.3 млрд евро заеми и планира още 10.5 млрд.които не се водят на Радев или Йотова а на държавата България, тоест на всички нас. Ще гласуват за Йотова всички щастливци като гледат снимките на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.на който на една маса празнуват Георги Гергов ,ген. Сотир Ушев от ДС съден за кражби в особено големи размери и съпруг на Весела Лечева с имотите и островите в Гърция на една маса с Румен Радев и махат всички заедно ехидно ,а Марин Йотов е в Лондон с влогове в Лондонското сити за 79 млн.евро и тази година дари Илияна Йотова с внук на име Максим с подаръчен влог 11 млн.евро. Всички тези ще гласуват защото са реализирани като тях. Народното веселие е на макс и хвърчат калпаци във въздуха от щастие.

    20:32 08.09.2026

  • 17 Копейкин Костя

    19 3 Отговор
    Румен Боташа да си готви оставката.
    А правещата кълбета пред полковник Гундяев милионерка ще гледа сградата на Президентството само на снимка!

    20:32 08.09.2026

  • 18 БОЦ - ко

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "БОЦ - ко":

    ...... МИ..... 😭

    20:33 08.09.2026

  • 19 Гробар

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "мунчоо,дизела вече е 1.90 евро най скъп":

    България е Швейцария на Балканите. А бензинът в Швейцария е над 2 франка. Първо да ги стигнем с цените, другото ще последва.

    20:33 08.09.2026

  • 20 Другарю президент

    23 0 Отговор
    Влизал ли си в магазин изобщо??!Цените виждал ли си?Нали спря "помоща за Украйна?

    20:33 08.09.2026

  • 21 Биволицата йотовица е вън и е

    21 2 Отговор
    добре. Мунчо крадеца няма твърд електорат а гласувалите за него 3/4 от тях след 4 месеца и половина след изборите искат да го одерат жив вече. Вижте по групите в социалните мрежи ,стотици хиляди граждани с имена,снимки ,семейства афишират жестока саморазправа с него. Има един сайт напишете във фейсбук "трите града", става въпрос за градовете Велико Търново ,Горна Оряховица и Лясковец статията от преди 4 дни за учредяването на организация на ПБ на мунчо в региона. Петте депутата от този край и общо 18 човека. Вижте им физиономиите кои са и какви ,гражданите ги проклинат в коментари, подигравки,заявки за саморазправа ...Ако ПП/ДБ имат твърд електорат близо половин милион ,мунчо вече е под нулата без избиратели

    20:33 08.09.2026

  • 22 Гробар

    17 0 Отговор
    Плешо свири на тънката струнка в душичката на Ганю. Дай да изберем познатото старо да не ни се развали недай си боже рахатът и да ни приседнат ракийката и салатката.

    20:35 08.09.2026

  • 23 Анонимен

    14 1 Отговор
    Кога БКП завладяха държавата власт институции президинство

    Коментиран от #28

    20:35 08.09.2026

  • 24 Повече от месец без обвинени

    10 0 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    Коментиран от #52

    20:36 08.09.2026

  • 25 ШЕФА

    14 1 Отговор
    Какво държавническо мислене има идиотова след като поарява,но не от нейната заплата,а народни пари на украйна и е пръв евро-либерал в България ? Спри да лъжеш Бе Боташев,ставаш все по жалък и смешен,поне един грам достойнство ли не ти остана,или и ти откачи от пари ?

    20:36 08.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гробар

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Комунетата управляват още от времето на Луканов и Кюмура, ти от небето ли падаш?

    20:37 08.09.2026

  • 29 Анонимен

    6 2 Отговор
    Кога БКП завладяха държавата власт институции президинство

    20:37 08.09.2026

  • 30 Стенли

    12 1 Отговор
    Преди час от Евроком Кандев поздрави Борисов за решението и апелира демократичната общност която е около 1 милион да се мобилизира за да няма 2-ри тур. Според него за 2-то място на кантар са Йотова и кандидат на Възраждане с около 200-250 хиляди гласа. И призова внимателно да се вгледаме в Инициативния комитет на Йотова и кои са в него!

    20:42 08.09.2026

  • 31 Гост

    9 2 Отговор
    радев, бойко и пеефски - тримата ортака

    20:42 08.09.2026

  • 32 ха, ха, ха...

    6 1 Отговор
    Ами вярно е, че българите искат мир, но на два пъти получават отвън, не по своя воля и не своя мир. Не трябва да допускаме да се потрети и при това с наше съдействие! На някои много им допада чуждия мир, но не всички сме на същото мнение.

    20:42 08.09.2026

  • 33 Крадливи мафиоти

    12 3 Отговор
    ПБ и герб са коалиция

    Коментиран от #39

    20:44 08.09.2026

  • 34 ДрБр

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Сънищата са безплатни

    Коментиран от #68

    20:44 08.09.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 4 Отговор
    ДА БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ МИР, НО НЕ "МИРЪТ" НА ПУТЛЕР КОЙТО Е "ВОЙНА" ...................... С ТИЯ "СЕЛСКИ НОМЕРА" И "АЛА БАЛИZMИ" МОЖЕ САМО ДА .................... "БАЛАМОСВАШ" СЕЛСКИТЕ ТАРИКАТИ И ТАКИВА КАТО ТЕБ, ЧОРАПЕ ...................... ФАКТ !

    20:44 08.09.2026

  • 36 СПРАВЕДЛИВ

    3 10 Отговор
    В момента, няма по-добри кандидатури за президент на България и не трябва да се правят експерименти, защото всичко се лепи на гърба на българските граждани.

    20:44 08.09.2026

  • 37 Горски

    14 3 Отговор
    Нали щеше да нормализираш нещата и животът да става все по-хубав? А какво стана в действителност? Гатанка: Присвити очи, злобничка усмивка, "натовски" генерал, едно мисли, друго говори, трето върши, "мисли" за България... Що е то? ГЕРБ е клиентела. До 2 месеца елитът на партията ще се е разбягал, а бате ще трябва да усвои субсидията и да закрива предприятието. Радев беше готов и с хора и с решения - засега видяхме че сложи тук таме неговите хора, но решения още не сме видели - само думи. Редно е да смени някои министри: има един дето още търси самолетни билети, друг пък ще прегражда дунава, трети намали минималната заплата, другите не смеят да се обадят за да не се изложат. Само "калинки" и бивши ченгета в тая "нова власт". Значи когато ти правиш нещо е ок друг като го прави същото му намираме кусур? Плоско Радев, хората не са толкова глупави. Да не говорим че вицето на Илиянка май е скрита лимонка.

    20:45 08.09.2026

  • 38 Стоян

    9 7 Отговор
    Тази вечер в Добрич е празник

    20:46 08.09.2026

  • 39 Изглеждате

    2 12 Отговор

    До коментар #33 от "Крадливи мафиоти":

    толкова жалко с лъжи и тролене срещу Радев.

    Коментиран от #45, #48

    20:46 08.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хаха

    9 2 Отговор
    Ето го типичния празнотиквен байганьовец-ориенталец. Потънал до ушите в собственото си кафяво и тръгнал да се плюнчи там.
    ХАХАХА

    Типичният Тиквист тоест. Като не изринахте Тиквата О ВРЕМЕ...сега трябва да минете и през този. Мхм. Ум царува, ум робува, а байганьовците - с патките (себеподобните).

    20:47 08.09.2026

  • 42 пффф

    13 1 Отговор
    Искаме пари и добър стандарт на живот , не лъжи и измислени битки с неудобни олигарси. Съсипахте го тоз народ!

    20:49 08.09.2026

  • 43 4567

    6 2 Отговор
    Какво искаме ние няма никакво значение. Но ти не искаш мир, искаш победа на Русия дори с цената на : "Можем да станем свидетели - не го пожелавам и не трябва да става - на тактически ядрен удар", каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Народното събрание.

    20:49 08.09.2026

  • 44 Гарга Сарис

    7 1 Отговор
    Глупак

    20:49 08.09.2026

  • 45 Славуца

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Изглеждате":

    Мунчо влезе в политиката благодарение на тиквата

    Коментиран от #57

    20:50 08.09.2026

  • 46 Оставка

    8 1 Отговор
    Поредния измислен спасител , спаси ни от заглушителя на Сами , ред е за барбекюто на Швами.

    20:50 08.09.2026

  • 47 Куку

    8 1 Отговор
    Зелен и смръдлив чорап!

    20:51 08.09.2026

  • 48 Рипай у нужнико въшлю😀

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Изглеждате":

    Да ти се изхождам на главата.

    Коментиран от #53

    20:51 08.09.2026

  • 49 ха ха

    4 1 Отговор
    мир , след като тия с психотронните оръжия влязат в затвора , ако са твоите хора по добре си ги прибери за да няма жертви , ако продължават ще има траурна музика за боклуците независимо че са "служители на държавата"

    20:51 08.09.2026

  • 50 опаа,

    4 0 Отговор
    Плаках аз, сега си ти, а колелото се върти.
    Нека да го заболи както мен преди

    20:52 08.09.2026

  • 51 Горски

    10 3 Отговор
    Чета не само тук във форума а по социални мрежи, публични групи и едно е видно. Толкова омраза е генерирал сред обществото единствено Слави Трифонов. Но него и партията му намразиха така за 1.5-2 години а кРадев за 4-5 месеца. До зимата кРадев ще е вече най мразен много преди Трифонов.

    20:53 08.09.2026

  • 52 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Повече от месец без обвинени":

    Трябва да се докаже, дали е причина ваксината, защото понякога, ако детето не е било съвсем здраво или е било в инкубационен период на някое заболяване, след ваксина, спада имунитета и по-лесно се разболява, но това не означава, че децата не трябва да се ваксинират и да се въвеждат нови ваксини в имунизационния календар, защото те са в интерес на тяхното здраве и бъдеща сигурност. Разбира се, понякога ваксината може да представлява риск за определени деца, които имат съпътстващи заболявания, алергии или проблеми в развитието, но това е обект за преценка на лекуващия личен лекар, който носи отговорност.

    20:55 08.09.2026

  • 53 Рипай

    1 6 Отговор

    До коментар #48 от "Рипай у нужнико въшлю😀":

    С лъжи и тролене показваш циганите ПП и ДБ тролещият им отпадък, а отпадъка е за нужника.

    20:56 08.09.2026

  • 54 ха ха

    3 0 Отговор
    и още нещо , ще пиша когато и каквото реша че е правилно , независимо от помиярите и независимо чии са

    Коментиран от #65

    20:56 08.09.2026

  • 55 така е

    4 5 Отговор
    Който иска войничките на ЕС да грабва пушката и да се запътва за Украйна. Ако е виждал пушка де. Иначе може само да пищи, като обран евреин.

    20:57 08.09.2026

  • 56 тъпикомунисти

    10 1 Отговор
    майкавидаиба съсипахте държвата некадърницигрозни!

    20:57 08.09.2026

  • 57 Изглеждате супер глупаво

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Славуца":

    с тролене и лъжи и показвате отпадъка ПП и ДБ стигнал дъното да плаща ба цигани да лъжат и тролят!

    20:57 08.09.2026

  • 58 Мир и просперитет

    4 1 Отговор
    А който е луд, да хваща оръжието марш на фронта

    20:59 08.09.2026

  • 59 Този става

    8 1 Отговор
    все по-тъп в изказванията си :)

    21:00 08.09.2026

  • 60 Хмм

    4 2 Отговор
    с нея щебере повече ядове отколкото с "шарлатаните" и те бяха послушни като служебни министри, но после, същото ще е и с баба цоцолана

    21:00 08.09.2026

  • 61 България 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Прогресивна МАФИЯ СТАРАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС НАРОДА ИЗЛЪГАН ОТНОВО 👹 РАДЕВ ОТСТАВКА!

    21:01 08.09.2026

  • 62 Казуар

    6 3 Отговор
    Другарю Радев, българите искат мир, но Путин иска реванш.

    Коментиран от #71

    21:02 08.09.2026

  • 63 Тъпо соросоидче

    1 5 Отговор
    Ако Гюро и Кадьо не спечелят аз няма да се къпя. Слава на Урсула.

    21:03 08.09.2026

  • 64 И той ли е забелязал

    2 1 Отговор
    Руди Гела как лошо гледа, като че ли ще скача на бой и вече е късно да се прави на хрисим.

    21:04 08.09.2026

  • 65 оти да се лажеме?

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "ха ха":

    Аз винаги така съм правил, независимо дали някой ме харесва или не. Нито слагам, нито гледам плюсове или минуси, важното е мнението, а не колко трола как го оценяват или ако не могат да го оспорят го трият. Най големите тролове всъщност са самите медии и техните екипи. Никой не е толкова луд да плаща на тролове, мненията на които могат да бъдат изтрити само след минути.

    21:04 08.09.2026

  • 66 аз мисля,

    6 1 Отговор
    че не е работа на премиера да прави реклама на кандидат за президент. Още повече на рицар на годината - тамплиер. Мисля, че доцент Георги Димов е много по-добър избор от Илиана Йотова. Йотова, която няколко пъти отказа помилване на Десислава Иванчева, въпреки че знаеше, че най-вероятно е невинна, детето й е мъничко, а майка й прекалено възрастна за такава отговорност. Но Йотова изчака Иванчева почти изцяло да излежи присъдата си и като останаха едва няколко месеца, тогава се направи на добра. А случаят с ятаганите, с които са обезглавявани българи? Издънките й не са една и две и показват що за човек е. По-добре е да експериментираме и да изберем интелигентен, образован, възпитан и родолюбив българин като Георги Димов. А Шивиков, колкото и да не се харесва на някои, поне е истински генерал за разлика от много други "генерали".

    21:06 08.09.2026

  • 67 WRC шафьор

    6 1 Отговор
    Прогресивен картоф!

    21:06 08.09.2026

  • 68 Само кошмарите

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "ДрБр":

    Мечтите са си скъпи и си струват.

    21:09 08.09.2026

  • 69 Курдо Коленков

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "мунчо и йотовица ще бягат скоро":

    Брато, пишеш такива простотии, че чак мене не е срам. Хотел Санкт Петербург е бившия хотел Ленинград, а бившият хотел Тримонциум е от другата страна на река Марица, до бившия партиен дом. Много ти здраве от Майна Таун!

    21:09 08.09.2026

  • 70 Някой

    7 0 Отговор
    Браво Илияна Йотова ще ни оправи . Сега остава и главен прокурор да си изберете другарите и сме готови.

    21:10 08.09.2026

  • 71 Къв Путин бря

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Казуар":

    Тук е България!

    21:12 08.09.2026

  • 72 Такова чудо,

    8 1 Отговор
    такава кампания за президент не се беше случвало. Всички политици зад Йотова. Защо ли? Назначени са от едно място и вече съмнения няма. Няма и капчица срама Йотова, да иска да прекара остатъка от живота си като държавен глава.

    21:13 08.09.2026

  • 73 Мнение

    3 3 Отговор
    При Дремджиев днес казаха, че целта на Радев Йотова на всяка цена да спечели изборите и ако го сринат, тя да назначи удобно служебно правителство. И по този начин той да се задържи на власт 5 години поне.

    Коментиран от #75

    21:13 08.09.2026

  • 74 Този път ще се съглася с бившият

    3 0 Отговор
    Финансов министър Киро Ананиев

    Коментиран от #82

    21:16 08.09.2026

  • 75 Изглеждаш супер жалко

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Мнение":

    с тролене на детски глупости!

    21:17 08.09.2026

  • 76 СПРАВЕДЛИВ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивайло Мирчев -ДБ":

    Няма как да очакваме нещо по-добро, независимо кой ще ни бъде президент, ако не сменим коренно политиката, защото около нас всичко потъва - ЕС, войните, благодарение на които сме в това положение и политиката, която водим и сме съюзници на тези, които ги предизвикват. Може да става все по-лошо, но добро не можем да очакваме от хода на тези събития и тази политика. Трябва да изберем президент, който е против войните и тези, които ги предизвикват и поддържат, както и против участието на България в тези войни. Само тогава може бавно да изплуваме, но с много жертви и лишения. Скоро не се вижда светлина в тунела.

    21:19 08.09.2026

  • 77 Ами

    1 1 Отговор
    За неразбралите :)
    Очертават се президентски избори в един тур.

    21:20 08.09.2026

  • 78 Чфутката Гюров

    2 1 Отговор
    Няма шанс бре, разберете го! Никакъв ...

    21:20 08.09.2026

  • 79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 80 Всички срещу

    3 1 Отговор
    Идиотова. Станаха непоносимо нагли.

    21:23 08.09.2026

  • 81 Заю Баю

    0 0 Отговор
    Българите искат мир, а ти какво правиш за да има мир?

    21:24 08.09.2026

  • 82 Така беше,но...

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Този път ще се съглася с бившият":

    2012 г.месец септември зареждах дизел за 2.77 лв.за литър но барел петрол беше станал около 100 долара ,тоест не 1.20 евро около 1.40 евро...Сега е около 95 долара и вече е 1.86-1.90 евро за литър. Мунчо ни краде с около 40 евроцента на литър а обеща евтини горива след като върна Лукойл на русия. По зловещ крадец и измамник е нямало в новата история на България

    21:24 08.09.2026

  • 83 Доктор

    1 0 Отговор
    Ботуш. Елементарен, амбициозен, хитър, двуличен и успя да подведе много хора.

    21:25 08.09.2026

  • 84 Зарко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алекс":

    Не споменавай за Възраждане, ботовете веднага ще ти сложат минуси. Това е единственат про Българска партия от която мафията се страхува.

    21:27 08.09.2026

  • 85 мунчовци и йотовци

    1 0 Отговор
    Не ме интересува.Ако щете с дявола ортак ставайте .На всеки българин джобът , хладилникът и резервоарът му трябва да са пълни !

    21:28 08.09.2026

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