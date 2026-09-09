Как войната на САЩ и Иран може да превърне Сирия в търговската врата на Близкия изток

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В началото на април конвой от 299 иракски цистерни с гориво премина през Сирия на път към средиземноморското пристанище Банияс — един от малкото останали пътища към международните пазари на фона на затварянето на Ормузкия проток. Това беше първият път от 2003 г. насам, когато иракски петрол премина законно през Сирия — годината, в която американското нахлуване в Ирак на практика прекрати трансграничния пренос на петрол от Ирак към Сирия, пишат за Foreign Affairs Джеси Маркс и Никълъс Лайл.

"В края на април Ирак разшири маршрута, като отвори отново северния граничен пункт Рабия със Сирия — пункт, който беше затворен повече от десетилетие по време на гражданската война в Сирия. Между април и края на юли над 2,1 милиона метрични тона иракско гориво бяха транспортирани до сирийското крайбрежие.

Преди началото на гражданската война в Сирия през 2011 г. страната беше търговски кръстопът между Ирак, Йордания, Ливан, Турция и Средиземноморието, свързвайки държавите от Персийския залив с европейските пазари. След 2011 г. обаче Сирия се превърна в друг вид транзитен център. Търговията беше доминирана от ирански оръжия и логистична подкрепа по пътя им към "Хизбула" в Ливан, както и от гориво, наркотици и други незаконни стоки, които пълнеха касите на диктатора на страната Башар Асад, но носеха малко ползи за сирийците.

След като "Хаят Тахрир аш Шам" — въоръжената групировка, някога ръководена от новия президент на Сирия Ахмед аш-Шара — свали режима на Асад в края на 2024 г., регионалната търговия започна постепенно да се възстановява. Според оценки на сирийската митническа служба до август 2025 г. до 327 000 камиона, превозващи над седем милиона тона товари, са преминали през сирийските граници. Йордания, Катар, Саудитска Арабия и Турция започнаха да нормализират отношенията си със Сирия и да развиват бизнес в страната. Новите власти в Дамаск бързо започнаха да възстановяват връзките на страната с широк кръг регионални и международни партньори с цел да сложат край на икономическата изолация на Сирия. Макар това да е значителна промяна, тя далеч не е достатъчна за възстановяването на страната след повече от десетилетие гражданска война. През 2025 г. Световната банка оцени, че възстановяването на Сирия ще струва 216 милиарда долара — почти десет пъти повече от прогнозирания БВП на страната за 2024 г.

Сега сирийските лидери се опитват да поставят страната в позиция, от която да се възползва от възраждането на регионалните сътресения. От избухването на войната с Иран в края на февруари възможностите за нови чуждестранни инвестиции в Сирия рязко се увеличиха. Тъй като обвързването със Съединените щати и Израел, както и зависимостта от Ормузкия проток, носят все по-голям риск от ответни действия от страна на Иран, много държави се обръщат към Сирия, която разполага с множество стратегически разположени сухопътни и морски маршрути. Сирийските власти използват потенциалния прилив на капитали и търговия, за да създадат нов източник на приходи, позволявайки на държавата да промени образа на страната — от източник на бежанци, тероризъм и регионална нестабилност към транзитна сила, която играе водеща роля в регионалната свързаност. Но скоростта и мащабът на инвестициите могат да претоварят институциите, необходими за тяхното управление. Ако новите инвестиции не бъдат подлагани на подходящ контрол или не бъдат разпределяни справедливо, този инвестиционен бум, който в момента изглежда толкова обещаващ, може да дестабилизира крехкото възстановяване на страната.

Вторични ефекти

Необходимостта от по-добър и разнообразен транзит през Близкия изток не е нова, но в продължение на близо 15 години гражданската война в Сирия го направи невъзможен през територията на страната. През 2009 г. правителствата на Саудитска Арабия и Турция започнаха обсъждания за възстановяване на маршрута на железницата "Хиджаз", построена от Османската империя и до голяма степен разрушена по време на Първата световна война. Плановете обаче бяха изоставени след избухването на гражданската война в Сирия. Между 2010 и 2021 г. сирийският износ се е свил с приблизително 90%. Основните транзитни маршрути през страната бяха напълно затворени, тъй като държавата се разпадна на конкуриращи се зони на контрол. През 2023 г. Индия, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Съединените щати и европейски партньори предложиха икономическия коридор "Индия-Близък изток-Европа" като начин за стимулиране на вътрешнорегионалната и междурегионалната свързаност и за интегриране на Израел — ключов елемент от коридора — с неговите съседи.

Нарушаването на корабоплаването през Ормузкия проток направи разширяването на тези проекти още по-належащо. През април и юни тази година правителствата на Йордания, Саудитска Арабия, Сирия и Турция се договориха да възстановят железницата "Хиджаз" в рамките на три до четири години. Анализи на сходни регионални железопътни коридори, като този на Атлантическия съвет, изчисляват, че железницата първоначално би могла да превозва около 1,5 милиона контейнера годишно, а при разширяване на капацитета на железопътната линия и пристанищата този брой потенциално може да достигне три милиона.

Това предложение съответства на общата визия на Шара, представена през април на неформална среща на върха на ЕС с участието на лидери от Европа и Близкия изток, за инициатива "Четири морета и девет коридора", която поставя Сирия в центъра на мрежа, свързваща Персийския залив, Каспийско, Черно и Средиземно море и улесняваща сухопътната и морската търговия със стоки, електроенергия и петрол.

След това - през юли, Ирак и Сирия се договориха да възстановят нефтопровода Киркук-Банияс, разрушен по време на американското нахлуване в Ирак през 2003 г., за да създадат постоянен излаз на иракския петрол към Средиземно море. Ако нефтопроводът бъде пуснат в експлоатация в рамките на прогнозирания четиригодишен срок, до 2030 г. той би могъл да транспортира два милиона барела дневно — еквивалент на приблизително 60% от иракския износ на суров петрол преди войната с Иран и около 9% от целия петрол, преминавал през Ормузкия проток. С новите маршрути, планирани и през Турция, Ирак би могъл да пренасочи над 80% от своя износ извън Ормузкия проток, с което да сложи край на почти пълната си зависимост от терминалите в Персийския залив.

Тези тенденции обаче не гарантират подобряване на икономическото и политическото положение на сирийците. Географското положение на Сирия ѝ дава геополитически лостове за влияние върху чуждестранни актьори, които търсят алтернативни маршрути за износ, но същевременно поставя страната в центъра на зараждащи се съперничества. Саудитска Арабия и Турция сближават позициите си по въпросите на сигурността, ОАЕ все повече се ориентират към търговията, пристанищата и логистиката, а Израел се стреми да попречи на Турция да установи влияние в близост до израелските граници. Конкуренцията кой ще финансира, управлява и защитава тези коридори може да въвлече Сирия в конфликти, които тя все още не е достатъчно стабилна, за да понесе.

Дамаск се опита да ограничи тази уязвимост, като работи с почти всяка сила, готова да подкрепи възстановяването и реинтеграцията на Сирия — включително Катар, Саудитска Арабия, Турция, ОАЕ и Съединените щати, както и Китай и Русия. Но с течение на времето тази стратегия се оказва все по-трудна. Влиянието на най-големите финансови поддръжници на Сирия тласка Дамаск към конфигурация около Катар, Саудитска Арабия и Турция. Ако конкуренцията за коридорите се разрасне по-бързо, отколкото Сирия може да я управлява, страната може да стане жертва на засилен чуждестранен контрол и извличане на ресурси.

Израел може да се окаже сериозна пречка пред възраждането на Сирия като надежден транзитен коридор за търговия. Ако възстановяването на железницата "Хиджаз" бъде успешно, това ще намали значението на Израел за икономическия коридор "Индия-Близък изток-Европа", както и ролята му на средиземноморски вход към арабските държави. Израел вероятно ще се опита да се противопостави на подобен развой.

През февруари израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди за "формираща се радикална сунитска ос", докато Сирия се сближаваше с Катар, Саудитска Арабия и Турция. През юни израелската министърка на транспорта Мири Регев пък посочи, че регионалните търговски и енергийни партньорства, създадени с цел да заобиколят Израел, представляват "реална стратегическа заплаха за националната сигурност", поставяйки появата на Сирия като алтернативен търговски коридор в рамките на по-широкото възприемане на заплахите от страна на Израел.

Израел вече е демонстрирал готовност да използва сила срещу тези държави. През 2025 г. той бомбардира комплекс на "Хамас" в Доха, извърши мащабни атаки в Сирия — включително срещу военновъздушни бази, които турски военни екипи проучваха с оглед на разполагането си в Сирия — и завзе допълнителни територии в южната част на страната. През август 2026 г. Израел нанесе удар по сирийската авиобаза Абу ад-Духур, след като заяви, че Дамаск се готви да разреши турско разполагане там, предназначено "да навреди на Израел", по думите на израелския министър на отбраната Израел Кац.

Дамаск, който не може да си позволи война с Израел, се въздържа от военен отговор и се опита да постигне изтегляне на израелските сили чрез участие в преговори с посредничеството на САЩ. Този умерен подход обаче може да не възпре Израел да разширява незаконната си окупация на сирийска територия, да атакува сирийска инфраструктура или да насърчава нестабилността чрез връзките си със сирийските малцинства — действия, които възпрепятстват ключови за възстановяването на Сирия проекти.

Опитите на новото сирийско правителство да противодейства на тези действия могат да доведат до превръщането на Израел и Сирия в трайни противници. Подобни опити ще изискват и още по-голяма подкрепа от чуждестранни партньори.

Плащаш, за да участваш

Нарастващото влияние на чуждестранните сили в Сирия засяга и важни политически аспекти на възстановяването на страната. По време на гражданската война Асад предоставяше на държавите, подкрепящи репресивния му режим, достъп до сирийска територия и икономически активи. Русия изгради военни бази и получи изгодни концесии за фосфати, петрол и газ, както и за пристанища. Иран пък използва Сирия като сухопътен мост към Ливан и разположи хиляди военнослужещи в страната.

Опитите за възстановяване на сирийската държава след падането на Асад се развиват в сянката на това наследство. Правителството на Шара до голяма степен прекрати този модел на изнасяне на сирийския суверенитет, като прогони иранските сили и "Хизбула" от Сирия, разруши мрежите, поддържали иранския военен коридор в страната, и си върна контрола над бившите руски военни бази, макар че те ще продължат да бъдат управлявани съвместно.

Но рискът от изнасяне на суверенитет не е изчезнал. Дамаск все още се бори с фрагментирана система на национално управление. В продължение на години митническите системи на различните части на сирийската територия бяха управлявани от отделни конкуриращи се държавни и недържавни структури, сред които най-вече кюрдската Автономна администрация на Северна и Източна Сирия. Макар Дамаск да възстанови контрола си върху граничните пунктове с Ирак в територии, които преди бяха под управлението на кюрдското малцинство, основният пункт към Турция от тази територия все още не е отворен отново.

За да привлече необходимото за възстановяването на Сирия финансиране, новото правителство намали бариерите пред регионалните и международните сили, които искат достъп и инвестиции в маршрутите, пристанищата и територията на страната — проекти, които могат да помогнат за свързването на разединените ѝ региони.

През юни миналата година Шара подписа указ, който позволява на чуждестранните инвеститори да притежават изцяло компании в повечето сектори, да изнасят свободно печалбите си и да се възползват от значителни данъчни и митнически облекчения. Указът концентрира правомощията за издаване на инвестиционни лицензи, достъп до държавна земя и право на значителни данъчни стимули в институции, тясно свързани с президента, което му дава значително влияние върху това кой може да инвестира в следвоенната икономика на Сирия.

Тази централизация вероятно ще помогне за ускоряване на инвестиционния процес. Но без независим контрол върху тези решения — механизъм, който Сирия все още не е изградила — централизацията може също така да възроди практиката от ерата на Асад икономическият достъп да се предоставя като награда за политическа лоялност. Подобна система може да превърне възстановяването в нов източник на политическо покровителство, подкопавайки легитимността на новото правителство в очите на сирийците, които остават ощетени, и потенциално възпроизвеждайки същите неравенства, които са допринесли за разцепването на страната преди гражданската война.

Дългосрочните концесии дават на чуждестранните компании значително влияние върху критичната инфраструктура. Френската корабоплавателна компания CMA CGM има 30-годишна концесия за най-голямото сирийско пристанище Латакия — споразумение, което дава на сирийското правителство 60% от приходите на пристанището. Базираната в ОАЕ логистична компания DP World ще финансира и изгради нова инфраструктура във второто по големина пристанище на Сирия в замяна на оперативен контрол върху съоръжението за 30 години, след което контролът ще бъде върнат на Дамаск. При липсата на публикувани условия за разпределение на приходите по това споразумение обаче остава неясно каква част от доходите ще получава държавата и как тези средства ще бъдат управлявани и разпределяни.

Мащабът на възстановяването на Сирия прави чуждестранното финансиране трудно за отхвърляне. Макар Световната банка да е насочила близо 500 милиона долара под формата на грантове към проекти за обществени услуги в областта на електроенергията, водоснабдяването, здравеопазването и финансовите институции, това ще покрие по-малко от 1% от нуждите на страната за възстановяване.

През октомври Шара заяви, че правителството му е привлякло ангажименти за 28 милиарда долара от турски и инвеститори от държавите от Персийския залив през първите десет месеца от управлението си — приблизително 13% от общо изчислените нужди на Сирия. Най-големите ангажименти обаче са насочени към инфраструктурни и развойни проекти, възложени от правителството — електроцентрали, пристанища, летища, телекомуникации и градски имоти — като се обръща малко внимание на възстановяването на основни услуги и разрушените домове в най-тежко пострадалите общности. Освен това голяма част от тази сума идва от предварителни споразумения.

Правителството на Шара създаде два фонда за управление на възстановяването: Сирийски фонд за развитие, предназначен за дарения и грантове за възстановяване на обществена инфраструктура, като пътища, мостове и мрежи за вода и електроенергия, и Сирийски суверенен фонд, създаден по подобие на суверенните фондове на държавите от Персийския залив, който да управлява държавни активи, да инвестира в публична собственост и да придобива дялове в стратегически проекти.

Специализираните фондове за възстановяване са често срещани в държави, излизащи от конфликти, а суверенният фонд може да бъде оправдан като начин за по-ефективно управление на разпокъсани, проблемни и исторически лошо управлявани публични активи. Проблемът обаче е, че в настоящия си вид Сирийският суверенен фонд концентрира управлението на публичните активи директно в ръцете на президента, без независим контрол и при ограничена публичност относно структурата и управлението му — по подобие на някои програми за възстановяване в Афганистан, Ирак и Сомалия.

Дори реформите, предназначени да засилят отчетността, са централизирани под ръководството на президента. Например планираният център за разрешаване на инвестиционни и търговски спорове ще бъде част от Сирийската инвестиционна служба, която сама по себе си е подчинена на президентството. Тази архитектура може да даде на президента прекомерно влияние върху това кои инвеститори, региони и общности ще се възползват от възстановяването. В страна, която от 60-те години насам е страдала от злоупотреба с власт и богатство от страна на държавата, този модел на контрол изглежда обезпокоително познат.

Ползи

Транспортните коридори и инвестициите не могат да генерират устойчиви ползи, ако ново фрагментиране на страната запази разрива между силен и богат Дамаск и бедната, недостатъчно развита периферия. В крайна сметка способността на Сирия да превърне чуждестранните инвестиции в местни ползи зависи от това дали Дамаск ще успее да установи предвидим политически ред. Засега правителството постига стабилен напредък, но все още има дълъг път пред себе си.

През последните две години кампанията на Шара за обединяване на страната беше белязана от насилие. Боевете по крайбрежието, където преобладават алавитите, в района Сувайда, населен предимно с друзи, и в кюрдския североизток задълбочиха недоверието между държавата и общностите, които тя се стреми да управлява.

Новото противопоставяне между Дамаск и Сирийските демократични сили — подкрепяна от САЩ коалиция, ръководена от кюрди, която управляваше голяма част от Североизточна Сирия, след като изтласка "Ислямска държава" от района, даде най-ясното предупреждение за възможно възобновяване на гражданската война.

Въпреки че централното правителство и Сирийските демократични сили подписаха споразумение за обединяване през март 2025 г., споровете за военното интегриране и кюрдската автономия първоначално попречиха на прилагането му. Това доведе до избухване на бойни действия през януари, при които над 170 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.

След като прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, спря настъплението на правителствените сили на север, Дамаск и ръководството на Сирийските демократични сили подписаха споразумение, предвиждащо предаването на контрола върху граничните пунктове, петролните и газовите находища и местните институции на Дамаск, както и интегрирането на бойците от Сирийските демократични сили в сирийската армия.

През август, след месеци на постепенно изпълнение на споразумението, командирът на Сирийските демократични сили Мазлум Абди обяви разпускането на коалицията като независима военна сила и края на кюрдското самоуправление в Североизточна Сирия. Дори инфраструктурата и ресурсите, които де факто бяха под контрола на кюрдите, сега се предават на Дамаск.

На теория януарското споразумение между Дамаск и Сирийските демократични сили създава рамка за разрешаване на неофициалните военновременни граници и затворените маршрути, както и за уеднаквяване на конкуриращите се правомощия и паралелните системи на управление. Ако обаче кюрдското мнозинство в североизточната част на страната възприеме тази реинтеграция като недостатъчна или като заплашваща кюрдските права и представителство, то може да започне да оказва съпротива, възпрепятствайки опитите на Дамаск да установи пълен контрол над страната и транзитните ѝ коридори.

Завръщането на милиони сирийци допълнително повишава политическия залог. До края на май приблизително 1,67 милиона бежанци и 1,92 милиона вътрешно разселени сирийци са се завърнали в родните си общности. Много от тях се завръщат след продължителна бедност в съседни държави в общности, които вече изпитват трудности да осигурят основните нужди на своите жители. Това засилва конкуренцията за жилища, работа и обществени услуги и може да създаде нови местни източници на недоволство и конфликти с продължаването на процеса.

За да интегрира успешно завръщащите се, Дамаск трябва да даде на провинциите и общините необходимите ресурси и автономия, за да решават своевременно проблеми, свързани с предоставянето на услуги, създаването на работни места и образованието.

За да избегне възпроизвеждането на рентна икономика, зависима от транзитни такси и чуждестранни концесии, сирийската държава трябва да инвестира приходите от проектите обратно в местните икономики. Зависимостта на Асад от Иран и Русия ограничаваше възможностите му за маневриране, но новото правителство може да преговаря с Европа, държавите от Персийския залив, Турция, Съединените щати и международни институции, които търсят достъп до сирийските пазари и транзитни маршрути.

Конкуренцията между тези партньори дава на Дамаск възможност да договори условия, които да запазят възможно най-голяма част от стойността на инвестициите в Сирия. Но ефективното използване на този лост ще изисква прозрачни споразумения, обвързани с ясни държавни приоритети за възстановяване и икономическо съживяване.

За да свърже по-добре столицата с отдалечените градове и населени места, централното правителство трябва да инвестира в подобряването на пътищата и електроенергийната свързаност и да изисква от чуждестранните инвеститори да подкрепят наемането на местни работници и споразумения за разпределение на приходите. То също така ще трябва да постигне устойчиви и справедливи споразумения с лидерите на малцинствата и племенните общности, за да укрепи вътрешното доверие.

Подновеният интерес към Сирия като изгодна транзитна точка за регионалната търговия даде на Дамаск приходи, значение и влияние в момент, когато страната има нужда и от трите. Но тези ресурси не са даденост. Предизвикателството пред Дамаск е да използва ползите от новооткритото си значение за регионалната търговия, за да изгради функциониращи институции, да разпредели ресурсите за възстановяване и да преодолее историческите вражди.

В противен случай, след десетилетия на изолация, Сирия може да се върне на регионалната карта единствено като крехък канал за чужди търговски интереси.