Високопоставен германски политик поиска да бъде разгледана възможността за забрана на "Алтернатива за Германия"

Премиерът на най-голямата по население германска провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст призова да бъде разгледана възможността за забрана на партията "Алтернатива за Германия" (АзГ), дни след като крайнодясната формация постигна убедителна победа в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА, съобщи БТА.
Вюст заяви днес, че работна група от представители на 16-те провинции на Германия и на федералното правителство трябва да разгледа конституционните възможности за забрана на АзГ.
"Предупреждавам да не се предприемат прибързани действия по отношение на евентуална забрана на АзГ, защото забраната на политическа партия може да бъде само последно средство, ако искаме да защитим нашата конституция", каза Вюст, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц.
"Сега трябва да има структура, в която тези въпроси да бъдат разгледани внимателно, професионално и сериозно от федералното правителство и правителствата на провинциите", каза още той. "Основният въпрос е как държавата да подходи по конституционен път към партия, която преследва противоконституционни цели, поне в някои отделни провинции", добави Вюст.
Съгласно германското законодателство политическите партии могат да бъдат забранени от Федералния конституционен съд, но само след получаване на официална петиция за това от някоя от двете камари на парламента или от правителството.
Миналата година службите за вътрешно разузнаване класифицираха АзГ като "доказано" екстремистка организация, въпреки че класификацията беше временно отменена до приключването на заведено срещу нея съдебно дело.
Няколко от местните структури на партията в Източна Германия получиха тази категоризация, което позволява на властите да ги поставят под наблюдение.
Това включва Саксония-Анхалт, където на АзГ не достигнаха малко гласове, за да спечели абсолютно мнозинство в регионалния парламент на изборите в неделя, но все пак може да оглави правителство на малцинството, след като спечели 43,8% от гласовете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
Коментиран от #112
20:19 08.09.2026
2 Зоро
20:19 08.09.2026
3 Соломон
Коментиран от #9, #34
20:19 08.09.2026
4 Боруна Лом
20:19 08.09.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:20 08.09.2026
6 айде
20:20 08.09.2026
7 Европеец
20:20 08.09.2026
8 Вашето мнение
20:21 08.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стеф
20:23 08.09.2026
11 Либерастките партии
20:24 08.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това си знаят това правят
20:24 08.09.2026
14 "Демокрация" и чудо
Коментиран от #31
20:25 08.09.2026
15 Перо
20:25 08.09.2026
16 ДПС- партия в НС
В Турция няма българска партия!
Коментиран от #24
20:25 08.09.2026
17 Започва румънският сценарий
Коментиран от #22, #25
20:26 08.09.2026
18 Урсула
Оправяйте се там сами!
20:27 08.09.2026
19 Този
Коментиран от #23, #27, #35
20:28 08.09.2026
20 Много е лесно
следователно и тази партия е забранена по дефолт.
А ние тук ще забраним Възраждане по същия казус.
Коментиран от #55, #66
20:28 08.09.2026
21 Забрана вчера
20:28 08.09.2026
22 Я па тоя!
До коментар #17 от "Започва румънският сценарий":Срещу закон не се рита.
Коментиран от #42, #106
20:29 08.09.2026
23 Свободни
До коментар #19 от "Този":като руснаци ли?
20:29 08.09.2026
24 Ни в клин, ни в ръкав
До коментар #16 от "ДПС- партия в НС":Ко речи пък ти бе?
20:30 08.09.2026
25 Щото
До коментар #17 от "Започва румънският сценарий":Путин хич не забранява!
20:30 08.09.2026
26 САНДОКАН
Коментиран от #44
20:30 08.09.2026
27 Немците
До коментар #19 от "Този":Са много умен народ.
20:31 08.09.2026
28 Не забрана
Коментиран от #41
20:31 08.09.2026
29 Да,бе
20:32 08.09.2026
30 Осман
Коментиран от #32
20:33 08.09.2026
31 Прочети що е демокрация
До коментар #14 от ""Демокрация" и чудо":Вид диктатура, в която мнозинството (народът) командва без нацистки прояви. А не еднолични диктатори. Диктатура и беззаконие не е едно и също. И демокрацията е несъвместима с нацизма.
20:34 08.09.2026
32 Няма да дерибействаме като теб и Путин.
До коментар #30 от "Осман":Само ще ги забраним.
Коментиран от #37
20:35 08.09.2026
33 Путин
20:36 08.09.2026
34 Сулейманчо
До коментар #3 от "Соломон":Как каде на пилона ми
20:36 08.09.2026
35 Копейските мечти
До коментар #19 от "Този":са безплатни.
20:37 08.09.2026
36 ВВП
20:37 08.09.2026
37 Ше станат
До коментар #32 от "Няма да дерибействаме като теб и Путин.":като Ханас и Хузбула!Само гилотина!
20:37 08.09.2026
38 Дзак
20:37 08.09.2026
39 Ако искат да стане
Коментиран от #71
20:37 08.09.2026
40 ВВП
20:38 08.09.2026
41 Ба бааааа
До коментар #28 от "Не забрана":А вас у Сибир да сечете дръва до откат
20:38 08.09.2026
42 Ще дойде друга партия
До коментар #22 от "Я па тоя!":И тези които са гласували за тази ще гласува за другата. А тя ще бъде същата но за друго име и за нея ще гласуват двойно повече защото ще са осъзнали че трябва да се борят срещу такива като теб .....изроди забраняващи свободното гласуване на гражданите в Европейския съюз.
20:38 08.09.2026
43 Мнение
Защо хората подкрепят алт.за Германия? Няма ли да им "светне лампата" в Брюксел? Не сме расисти, но искаме християнска и културна Европа, а не да храним дошляците с по 10 чаеета, които не работят, не се интегрират и само чакат помощи от нашите данъци
Коментиран от #47
20:38 08.09.2026
44 Привидяло ти се е
До коментар #26 от "САНДОКАН":Стана ти навик. А може да имаш проблеми.. Айде на очен и ушен доктор!
20:38 08.09.2026
45 ВВП
Коментиран от #54
20:40 08.09.2026
46 Иван
20:40 08.09.2026
47 Не е неудобство
До коментар #43 от "Мнение":Нацизмът е бич за човечеството.
Затова е забранен.
Немците са бляки, докато той се е промъквал . Сега ще им е по-трудно да го разкарат.
Коментиран от #82
20:40 08.09.2026
48 Гробар
20:41 08.09.2026
49 Ироничен
20:42 08.09.2026
50 Някой
20:42 08.09.2026
51 ВВП
Коментиран от #59
20:42 08.09.2026
52 Лакеите на Пентагона
20:42 08.09.2026
53 Чисто прокси
20:42 08.09.2026
54 На кого му пука
До коментар #45 от "ВВП":кой ти е шефът. Нюхай му кълките и не ни занимавай.
Коментиран от #56
20:43 08.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Путин
20:43 08.09.2026
58 Така Така
Коментиран от #61
20:44 08.09.2026
59 Обади се,
До коментар #51 от "ВВП":когато стане, да ти идваме на свиждане в Курило.
20:44 08.09.2026
60 DDR победа
20:45 08.09.2026
61 Така Така
До коментар #58 от "Така Така":Къде ВИ отиде иб нага демокрация
20:45 08.09.2026
62 Ицко Финци
Коментиран от #69
20:45 08.09.2026
63 Чингиз
Коментиран от #77
20:46 08.09.2026
64 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
20:46 08.09.2026
65 ВВП
Коментиран от #70
20:46 08.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Урсуланите се мятат като риби на сухо!))
20:46 08.09.2026
68 Потрес
20:46 08.09.2026
69 В Китай
До коментар #62 от "Ицко Финци":е една партия,виж къде е !!!
20:47 08.09.2026
70 Дааам
До коментар #65 от "ВВП":И руския!
20:47 08.09.2026
71 Вдигай я,
До коментар #39 от "Ако искат да стане":кво се зъбиш от дивана.
Айде, действай!
Ще се криеш ли с маска и качулка, юнако?
20:48 08.09.2026
72 ЦИРК
Иначе статията е слаба най-малкото понеже заглавие и съдържание са диаметрално противоположни (цитата с изказването на Вюст). ДЗ ли пуснаха тази статия и вие я преписахте ?
20:48 08.09.2026
73 О, Морес
1.Лидерката на "Алтернатива за Германия" е хо мо сек суална и живее с приятелката си-емигрантка от Шри Ланка.
2."Алтернатива за Германия" са на цис ти! и
3."Алтернатива за Германия са "мръс ни ком ун исти" и закусват с живи бе бе та!
Нееее,нямате стигане в глупостите си!
20:48 08.09.2026
74 Лопата Орешник
Коментиран от #107
20:49 08.09.2026
75 Путин
20:49 08.09.2026
76 ВВП
Коментиран от #81
20:49 08.09.2026
77 Затова ще забранят нацистите
До коментар #63 от "Чингиз":Нацитата са предатели на човешките права по дефолт.
Чао!
20:50 08.09.2026
78 Хохо Бохо
20:50 08.09.2026
79 Най великата
20:50 08.09.2026
80 Алтернатива за България!
България на българите !
Не на продажните комунисти !
20:51 08.09.2026
81 И какво ти помагат лозунгите ти!?
До коментар #76 от "ВВП":Те ли ще те изкъпят да не вониш.
20:51 08.09.2026
82 Аха
До коментар #47 от "Не е неудобство":А ти как прецени , че бич за човечеството имнно Хитлер от дръжава с икономика като от Африка за 5 години я превръща в номер едно сила.Всичко което ползваш в момента е измислено от тяхни инжинери/ мая, тенджери под налягане , и още много др./ , та общо взето тогава е последния истенски бум на общество в пълния смисъл на думата!
20:52 08.09.2026
83 ВВП
20:53 08.09.2026
84 На практика
20:53 08.09.2026
85 ВВП
20:54 08.09.2026
86 ВВП
20:57 08.09.2026
87 Иван
20:58 08.09.2026
88 ВВП
20:59 08.09.2026
89 Нощта на дългите ножове
Мерц трябваше да проведе операция колибри отдавна по образец на своя идол Хитлер.
Четвъртият райх на Урсула трябва да се стегне!
20:59 08.09.2026
90 Хи хи хи
Партията "Алтернатива за Германия" (AfD) излиза за първи път на политическата сцена през 2013 година. Нейният възход и установяване на политическата карта на страната преминава през няколко ключови етапа.
Към днешна дата (септември 2026 г.) няма нито един успешен опит за забрана на AfD. Инициативите за това не са стигнали до реално съдебно производство пред Федералния конституционен съд.
21:01 08.09.2026
91 тез пък
Коментиран от #103
21:02 08.09.2026
92 Пехливанов
21:05 08.09.2026
93 ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ЕВРОДЕМОКРАТИ
Коментиран от #108
21:07 08.09.2026
94 Въпрос
Не виждам нищо християнско в нацистите които са на власт в Германия.
Ако не се успокоят и искат воЙна може този пт да няма ГДР ,а да няма въобще Германия
Коментиран от #102
21:10 08.09.2026
95 Така де
Те са вредни за нас !
Коментиран от #98
21:12 08.09.2026
96 Решено
21:15 08.09.2026
97 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #100
21:18 08.09.2026
98 Исках и аз, но само нацизмът е забранен
До коментар #95 от "Така де":Единствено Възраждане отговаря на критериите.
Ако не бяхте плашили с бесене и Белене и не биехте хора пред кината, можеше да ви се размине. Ама Коцко с трите виШи не блести с креативност.
21:18 08.09.2026
99 Т.Живков
На Ви банани ,че и портокали .
Знаете къде съм ,елата да ме целунете
21:19 08.09.2026
100 Страх ги е
До коментар #97 от "Ний ша Ва упрайм":да не се върне хитлеризмът.
Кво се плашиш?
Ще го преживееш.
Коментиран от #110
21:20 08.09.2026
101 Анонимен
Коментиран от #105
21:20 08.09.2026
102 Млък, пик04!
До коментар #94 от "Въпрос":Не си компетентен.
21:21 08.09.2026
103 Иван
До коментар #91 от "тез пък":Ако гласуването променяше нещо отдавна да беше забранено .Марк Твен
21:22 08.09.2026
104 Хмм
21:22 08.09.2026
105 С лозунги не става
До коментар #101 от "Анонимен":Тичкай да го забраниш!
21:22 08.09.2026
106 Атина Палада
До коментар #22 от "Я па тоя!":Те ония с черните маски като ги заритат ,ще забравят и закони и всичко,ще се катерят един през друг по колесниците:))) няма да отварям и дума за спящите клетки,където САЩ напълниха Германия .
Коментиран от #109, #113
21:22 08.09.2026
107 О, Морес
До коментар #74 от "Лопата Орешник":Всичко това идва от Острова ! За империята е равносилно на смърт сближаване между Русия и Германия.На смърт! И за това за тях спиране Няма ! Но,кой знае,подсмихнал се Суворов.
21:24 08.09.2026
108 Кои сте тези Всички?
До коментар #93 от "ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ЕВРОДЕМОКРАТИ":Педофилите на Путин ли?
21:24 08.09.2026
109 Хихи!
До коментар #106 от "Атина Палада":Обади се да ти дойдем на свиждане.
21:25 08.09.2026
110 Атина Палада
До коментар #100 от "Страх ги е":Ми той хитлеризма е на власт в момента в Германия бре.:) Наследниците на Хитлер управляват Германия .
21:25 08.09.2026
111 За тези които плачат
Коя Германия постигна възход и стана лидер и образец в Европа? Онази от миналия век, чиста или поне почти чиста от мигранти или тази която се напълни с мързелива паплач поканена от Меркел? Германеца е доказал, че може да бъде силен без външните навлеци. За кои мигранти плачат днес евродемократите? Тези които пресушиха немския социалния фонд? С напълно грешната политика към Русия, зелените сделки и сервилната политика към пълчищата неоварвари, Германия се обезличи в световен мащаб. Браво на новото немско начало в лицето на AzD. Добър пример за цяла Европа!
21:26 08.09.2026
112 Няма начин да не пробват
До коментар #1 от "Русенец":някоя мизерия. Като в Румъния. Иначе демокрация било.
21:26 08.09.2026
113 Нали ислямите са ти братя бре?
До коментар #106 от "Атина Палада":Последно - кой? Нацистите или ислямите, че сам се обърка.
21:26 08.09.2026