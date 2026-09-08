Високопоставен германски политик поиска да бъде разгледана възможността за забрана на "Алтернатива за Германия"

Премиерът на най-голямата по население германска провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст призова да бъде разгледана възможността за забрана на партията "Алтернатива за Германия" (АзГ), дни след като крайнодясната формация постигна убедителна победа в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА, съобщи БТА.

Вюст заяви днес, че работна група от представители на 16-те провинции на Германия и на федералното правителство трябва да разгледа конституционните възможности за забрана на АзГ.

"Предупреждавам да не се предприемат прибързани действия по отношение на евентуална забрана на АзГ, защото забраната на политическа партия може да бъде само последно средство, ако искаме да защитим нашата конституция", каза Вюст, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц.

"Сега трябва да има структура, в която тези въпроси да бъдат разгледани внимателно, професионално и сериозно от федералното правителство и правителствата на провинциите", каза още той. "Основният въпрос е как държавата да подходи по конституционен път към партия, която преследва противоконституционни цели, поне в някои отделни провинции", добави Вюст.

Съгласно германското законодателство политическите партии могат да бъдат забранени от Федералния конституционен съд, но само след получаване на официална петиция за това от някоя от двете камари на парламента или от правителството.

Миналата година службите за вътрешно разузнаване класифицираха АзГ като "доказано" екстремистка организация, въпреки че класификацията беше временно отменена до приключването на заведено срещу нея съдебно дело.

Няколко от местните структури на партията в Източна Германия получиха тази категоризация, което позволява на властите да ги поставят под наблюдение.

Това включва Саксония-Анхалт, където на АзГ не достигнаха малко гласове, за да спечели абсолютно мнозинство в регионалния парламент на изборите в неделя, но все пак може да оглави правителство на малцинството, след като спечели 43,8% от гласовете.