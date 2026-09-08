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Високопоставен германски политик поиска да бъде разгледана възможността за забрана на "Алтернатива за Германия"

Високопоставен германски политик поиска да бъде разгледана възможността за забрана на "Алтернатива за Германия"

8 Септември, 2026 20:15 1 906 113

  • алтернатива за германия-
  • хендрик вюст-
  • германия-
  • хдс

Работна група от представители на 16-те провинции на Германия и на федералното правителство трябва да разгледа конституционните възможности за забрана, каза той

Високопоставен германски политик поиска да бъде разгледана възможността за забрана на "Алтернатива за Германия" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на най-голямата по население германска провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст призова да бъде разгледана възможността за забрана на партията "Алтернатива за Германия" (АзГ), дни след като крайнодясната формация постигна убедителна победа в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА, съобщи БТА.

Вюст заяви днес, че работна група от представители на 16-те провинции на Германия и на федералното правителство трябва да разгледа конституционните възможности за забрана на АзГ.

"Предупреждавам да не се предприемат прибързани действия по отношение на евентуална забрана на АзГ, защото забраната на политическа партия може да бъде само последно средство, ако искаме да защитим нашата конституция", каза Вюст, който е член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц.

"Сега трябва да има структура, в която тези въпроси да бъдат разгледани внимателно, професионално и сериозно от федералното правителство и правителствата на провинциите", каза още той. "Основният въпрос е как държавата да подходи по конституционен път към партия, която преследва противоконституционни цели, поне в някои отделни провинции", добави Вюст.

Съгласно германското законодателство политическите партии могат да бъдат забранени от Федералния конституционен съд, но само след получаване на официална петиция за това от някоя от двете камари на парламента или от правителството.

Миналата година службите за вътрешно разузнаване класифицираха АзГ като "доказано" екстремистка организация, въпреки че класификацията беше временно отменена до приключването на заведено срещу нея съдебно дело.

Няколко от местните структури на партията в Източна Германия получиха тази категоризация, което позволява на властите да ги поставят под наблюдение.

Това включва Саксония-Анхалт, където на АзГ не достигнаха малко гласове, за да спечели абсолютно мнозинство в регионалния парламент на изборите в неделя, но все пак може да оглави правителство на малцинството, след като спечели 43,8% от гласовете.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    129 3 Отговор
    Явно, при неолибералната демокрация неудобните ги забраняват.

    Коментиран от #112

    20:19 08.09.2026

  • 2 Зоро

    95 4 Отговор
    Германия има крещяща нужда от немски еквивалент на Радко Младич..!

    20:19 08.09.2026

  • 3 Соломон

    92 5 Отговор
    Правилно, ако АзГ не бъде забранена, освен в Москва, вече и в Берлин няма да мога да ходя на прайд. Това е лавина, следват милано, париж, лондон. Къде ще си вея пауновото перо?

    Коментиран от #9, #34

    20:19 08.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    62 3 Отговор
    ЩЕ ИМА СКОРО НОЩ НА ,,ТВЪРДИТЕ,, НОЖОВЕ?

    20:19 08.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    103 3 Отговор
    Нали уж демокрация СДС свобода на словото на печата на убежденията Какво става Май нещо демокрацията се оказа недоносче

    20:20 08.09.2026

  • 6 айде

    89 3 Отговор
    Румънски сценарийййййййййййййй.Ех тоя Путин.

    20:20 08.09.2026

  • 7 Европеец

    72 1 Отговор
    То и Хитлер забраняваше....

    20:20 08.09.2026

  • 8 Вашето мнение

    92 2 Отговор
    Това не е ново за демократичните юропски цености. Урсула вече го направи в Румъния.

    20:21 08.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стеф

    84 1 Отговор
    Това ли ви е демокрацията?

    20:23 08.09.2026

  • 11 Либерастките партии

    75 2 Отговор
    И нефелни политици са свикнали само те да бият дузпи.Идват времена в които на хората им писва от некадърници и продажници и сега народа ще им бие дузпата.

    20:24 08.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това си знаят това правят

    63 1 Отговор
    Това е политиката на юргейовете... това и който е против нас и ни бори да се забрани.... абе демоКРАДЦИ !!!

    20:24 08.09.2026

  • 14 "Демокрация" и чудо

    78 2 Отговор
    Е на това му се вика "демокрация". Който им е неудобен "демократично" го забраняват. Какво ще кажете евролибеларчета, каква е разликата между вас и социализма ? Май при социализма имахме повече права,а ?

    Коментиран от #31

    20:25 08.09.2026

  • 15 Перо

    66 2 Отговор
    Браво на ционистката демокрация! Който не е с нас, да бъде забранен!

    20:25 08.09.2026

  • 16 ДПС- партия в НС

    49 4 Отговор
    кога ще я забранят?
    В Турция няма българска партия!

    Коментиран от #24

    20:25 08.09.2026

  • 17 Започва румънският сценарий

    51 3 Отговор
    Но едва ли гражданите на федералната Република ще бъда толкова лесно пани като румънците.

    Коментиран от #22, #25

    20:26 08.09.2026

  • 18 Урсула

    19 4 Отговор
    Аз съм в Гренландия и както вече ясно заявих, се чувствам у дома си!
    Оправяйте се там сами!

    20:27 08.09.2026

  • 19 Този

    51 3 Отговор
    Огън ще подпали много голям пожар в Европа. Освобождението на Европейските народи е факт. Путин може и да помогне.

    Коментиран от #23, #27, #35

    20:28 08.09.2026

  • 20 Много е лесно

    6 53 Отговор
    Нацизмът е забранен в Европа и България,
    следователно и тази партия е забранена по дефолт.
    А ние тук ще забраним Възраждане по същия казус.

    Коментиран от #55, #66

    20:28 08.09.2026

  • 21 Забрана вчера

    25 3 Отговор
    е късно !

    20:28 08.09.2026

  • 22 Я па тоя!

    7 17 Отговор

    До коментар #17 от "Започва румънският сценарий":

    Срещу закон не се рита.

    Коментиран от #42, #106

    20:29 08.09.2026

  • 23 Свободни

    3 22 Отговор

    До коментар #19 от "Този":

    като руснаци ли?

    20:29 08.09.2026

  • 24 Ни в клин, ни в ръкав

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "ДПС- партия в НС":

    Ко речи пък ти бе?

    20:30 08.09.2026

  • 25 Щото

    8 11 Отговор

    До коментар #17 от "Започва румънският сценарий":

    Путин хич не забранява!

    20:30 08.09.2026

  • 26 САНДОКАН

    49 3 Отговор
    Щом Урсулците треперят значи АзГ е на прав път

    Коментиран от #44

    20:30 08.09.2026

  • 27 Немците

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "Този":

    Са много умен народ.

    20:31 08.09.2026

  • 28 Не забрана

    5 22 Отговор
    а в Гуантанамо тези терористи!

    Коментиран от #41

    20:31 08.09.2026

  • 29 Да,бе

    38 3 Отговор
    Евролиберастията се уповава на "демокрацията",докато пИчели,а после се завръща към фашистките си корени....Нищо не се променя.

    20:32 08.09.2026

  • 30 Осман

    5 21 Отговор
    Предателските глави се секат,така се прави силна дъжава!

    Коментиран от #32

    20:33 08.09.2026

  • 31 Прочети що е демокрация

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от ""Демокрация" и чудо":

    Вид диктатура, в която мнозинството (народът) командва без нацистки прояви. А не еднолични диктатори. Диктатура и беззаконие не е едно и също. И демокрацията е несъвместима с нацизма.

    20:34 08.09.2026

  • 32 Няма да дерибействаме като теб и Путин.

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Осман":

    Само ще ги забраним.

    Коментиран от #37

    20:35 08.09.2026

  • 33 Путин

    8 4 Отговор
    Тези,до един са,като Навални!

    20:36 08.09.2026

  • 34 Сулейманчо

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Как каде на пилона ми

    20:36 08.09.2026

  • 35 Копейските мечти

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "Този":

    са безплатни.

    20:37 08.09.2026

  • 36 ВВП

    14 5 Отговор
    Фашизмът е в ЕССР. Русофобията се плаща яко.. След малко Фалве затваря .После и други..Верижна реакция ...Кой ще бесят после..??

    20:37 08.09.2026

  • 37 Ше станат

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Няма да дерибействаме като теб и Путин.":

    като Ханас и Хузбула!Само гилотина!

    20:37 08.09.2026

  • 38 Дзак

    9 1 Отговор
    Ами поставят много остро въпроса за отговорността на управляващите!

    20:37 08.09.2026

  • 39 Ако искат да стане

    19 4 Отговор
    Революция - да я забранят! Наглостта няма граници!

    Коментиран от #71

    20:37 08.09.2026

  • 40 ВВП

    21 3 Отговор
    Не всички обичат Урсула ,Мерц и Зелю. напротив .Мразят ги .

    20:38 08.09.2026

  • 41 Ба бааааа

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Не забрана":

    А вас у Сибир да сечете дръва до откат

    20:38 08.09.2026

  • 42 Ще дойде друга партия

    17 4 Отговор

    До коментар #22 от "Я па тоя!":

    И тези които са гласували за тази ще гласува за другата. А тя ще бъде същата но за друго име и за нея ще гласуват двойно повече защото ще са осъзнали че трябва да се борят срещу такива като теб .....изроди забраняващи свободното гласуване на гражданите в Европейския съюз.

    20:38 08.09.2026

  • 43 Мнение

    14 2 Отговор
    Най- лесно е да забраним неудобните, да отменим избори, но не и да се прояви разум, да се види реалността
    Защо хората подкрепят алт.за Германия? Няма ли да им "светне лампата" в Брюксел? Не сме расисти, но искаме християнска и културна Европа, а не да храним дошляците с по 10 чаеета, които не работят, не се интегрират и само чакат помощи от нашите данъци

    Коментиран от #47

    20:38 08.09.2026

  • 44 Привидяло ти се е

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "САНДОКАН":

    Стана ти навик. А може да имаш проблеми.. Айде на очен и ушен доктор!

    20:38 08.09.2026

  • 45 ВВП

    13 4 Отговор
    Свиквайте ,подлоги ..!!Шефа е Путин!

    Коментиран от #54

    20:40 08.09.2026

  • 46 Иван

    15 4 Отговор
    Нали беше суверена решава ама неудобно нали овцете прогледнах че демокрацията е една измислици и сега ще забраняваме

    20:40 08.09.2026

  • 47 Не е неудобство

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мнение":

    Нацизмът е бич за човечеството.
    Затова е забранен.
    Немците са бляки, докато той се е промъквал . Сега ще им е по-трудно да го разкарат.

    Коментиран от #82

    20:40 08.09.2026

  • 48 Гробар

    17 5 Отговор
    Глас народен, глас божи. Дори Хитлер е избран от народа. По-добре забранете Урсулът и Кая, които никой не е избирал.

    20:41 08.09.2026

  • 49 Ироничен

    12 3 Отговор
    Високопоставен обратен поиска служебна победа. Проверено в Румъния.

    20:42 08.09.2026

  • 50 Някой

    11 2 Отговор
    Хегел, като не можем да го победим, да ги забраним. Щото да не вЗемат да им отнемат откраднатото и привилегиите.

    20:42 08.09.2026

  • 51 ВВП

    11 3 Отговор
    Насила ще правят демокрация .Фашистка фракция от кьопеци..Така или иначе ,демократично РФ ще ви го нахака до дисагите ...Ахаха ..

    Коментиран от #59

    20:42 08.09.2026

  • 52 Лакеите на Пентагона

    3 6 Отговор
    Писториус напомня 1933, Националсоциалистическата партия (NSDAP) на Хитлер идват на власт през януари, а след изборите през март същата година и последвалия „Упълномощителен акт“ бързо ликвидират демокрацията и забраняват всички останали политически партии до юли 1933 г.

    20:42 08.09.2026

  • 53 Чисто прокси

    2 6 Отговор
    на Путин!

    20:42 08.09.2026

  • 54 На кого му пука

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "ВВП":

    кой ти е шефът. Нюхай му кълките и не ни занимавай.

    Коментиран от #56

    20:43 08.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Путин

    2 8 Отговор
    забрани Яблоко !Що не ревахте?

    20:43 08.09.2026

  • 58 Така Така

    6 1 Отговор
    Къде ни отиде иб нага демокрация

    Коментиран от #61

    20:44 08.09.2026

  • 59 Обади се,

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "ВВП":

    когато стане, да ти идваме на свиждане в Курило.

    20:44 08.09.2026

  • 60 DDR победа

    12 2 Отговор
    Край на урсулите

    20:45 08.09.2026

  • 61 Така Така

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Така Така":

    Къде ВИ отиде иб нага демокрация

    20:45 08.09.2026

  • 62 Ицко Финци

    14 2 Отговор
    Значи като при комунизма - просто забраняваме който не мисли като нас.

    Коментиран от #69

    20:45 08.09.2026

  • 63 Чингиз

    0 5 Отговор
    Нвма силна държава търпяща предатели!

    Коментиран от #77

    20:46 08.09.2026

  • 64 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    9 1 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    20:46 08.09.2026

  • 65 ВВП

    10 3 Отговор
    АЗГ иска на Райхстага да се вее немския флаг.Не украинския .нито гайския..Иска, да не си затваря вратата с РФ. И още някои неща...Прости неща ,които Шолц,Мерц и Урсула не разбират..Затова се появи АзГ...Свиквайте .!

    Коментиран от #70

    20:46 08.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Урсуланите се мятат като риби на сухо!))

    11 2 Отговор
    И Хитлер забрани опозицията! И на Урсула Възраждане й е трън в очите. В България русофобските и проукраински партии също искат да забранят единствената българска пария Възраждане !

    20:46 08.09.2026

  • 68 Потрес

    10 2 Отговор
    Всъщност, кои са фашистите? Май, май точно тези либерасти, които "демократично" забраняват, "класифицират", преследват и пр.

    20:46 08.09.2026

  • 69 В Китай

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ицко Финци":

    е една партия,виж къде е !!!

    20:47 08.09.2026

  • 70 Дааам

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "ВВП":

    И руския!

    20:47 08.09.2026

  • 71 Вдигай я,

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ако искат да стане":

    кво се зъбиш от дивана.
    Айде, действай!
    Ще се криеш ли с маска и качулка, юнако?

    20:48 08.09.2026

  • 72 ЦИРК

    12 1 Отговор
    Абе дойчовците що не си касираха изборите ? Румъния е на светлинни години пред немската демокрация в това отношение !

    Иначе статията е слаба най-малкото понеже заглавие и съдържание са диаметрално противоположни (цитата с изказването на Вюст). ДЗ ли пуснаха тази статия и вие я преписахте ?

    20:48 08.09.2026

  • 73 О, Морес

    9 1 Отговор
    Много сте сладки,демократични "муцки".След обявяването на резултатите от местните избори в Саксония-Анхалт,днес прочетох в Интернет че:
    1.Лидерката на "Алтернатива за Германия" е хо мо сек суална и живее с приятелката си-емигрантка от Шри Ланка.
    2."Алтернатива за Германия" са на цис ти! и
    3."Алтернатива за Германия са "мръс ни ком ун исти" и закусват с живи бе бе та!
    Нееее,нямате стигане в глупостите си!

    20:48 08.09.2026

  • 74 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Доста демократично!! Забранете другите партии, изгорете всички неподходящи книги, арестувайте инакомислещите и да живее демокрацията! Даже сигурно друг германец преди не се е сещал, но може да направите и лагери за опозицията и политическите противници! Как изобщо си мисли това келеме, че когато една партия има почти половината гласоподаватели, а той има някви мижави проценти би могъл да ги забрани?! Ами тия милиони хора, които са гласували какво ли ще направят тогава? А? А? А?

    Коментиран от #107

    20:49 08.09.2026

  • 75 Путин

    1 0 Отговор
    направо ги праща на полярни вълци!

    20:49 08.09.2026

  • 76 ВВП

    13 2 Отговор
    Така или иначе Киев и режима ще изядат солта ,после тоягите ,и накрая ше платят кинтите ..Друг начин няма .Крим е руски ,Донбас ,тоже !.

    Коментиран от #81

    20:49 08.09.2026

  • 77 Затова ще забранят нацистите

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Чингиз":

    Нацитата са предатели на човешките права по дефолт.
    Чао!

    20:50 08.09.2026

  • 78 Хохо Бохо

    6 2 Отговор
    Те тава е демокрация от севернокорейски тип.

    20:50 08.09.2026

  • 79 Най великата

    6 0 Отговор
    държава Китай,има само една партия!

    20:50 08.09.2026

  • 80 Алтернатива за България!

    5 4 Отговор
    Време е !
    България на българите !
    Не на продажните комунисти !

    20:51 08.09.2026

  • 81 И какво ти помагат лозунгите ти!?

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "ВВП":

    Те ли ще те изкъпят да не вониш.

    20:51 08.09.2026

  • 82 Аха

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Не е неудобство":

    А ти как прецени , че бич за човечеството имнно Хитлер от дръжава с икономика като от Африка за 5 години я превръща в номер едно сила.Всичко което ползваш в момента е измислено от тяхни инжинери/ мая, тенджери под налягане , и още много др./ , та общо взето тогава е последния истенски бум на общество в пълния смисъл на думата!

    20:52 08.09.2026

  • 83 ВВП

    14 0 Отговор
    Честито на АзГ ,приятел на РФ.Руския флаг ще се вее в Магдебург.Окраинския ще бъде изгорен ,като символ на тероризма ..

    20:53 08.09.2026

  • 84 На практика

    4 1 Отговор
    в Русия е една партия,като С.Корея и Китай!За това трите са номбър уан!

    20:53 08.09.2026

  • 85 ВВП

    8 0 Отговор
    Крим е руски ,Донбас Също .Свиквайте подлоги ..!!РФ командва

    20:54 08.09.2026

  • 86 ВВП

    7 0 Отговор
    Урсула ,Шолц ,Макрон ,Байдън ескалираха ситуацията в Донбас .Нарушиха договори от Минск..Затова РФ ги пребива демократично и законно .КРИМ Е РУСКИ ,ДОНБАС ,СЪЩО.

    20:57 08.09.2026

  • 87 Иван

    7 1 Отговор
    Ако защитаваш правата на хората щото немеца работи по цял ден а арабина или чужденеца взема помощи дава му се къща и пари без да прави нищо и това е демократично а ти си нацист

    20:58 08.09.2026

  • 88 ВВП

    9 1 Отговор
    Успех АзГ..Приветстваме !

    20:59 08.09.2026

  • 89 Нощта на дългите ножове

    6 3 Отговор
    Ама разбира се.....доста се забивихте.....Хитлер на времето такива политически формации бързо ги приключваше.
    Мерц трябваше да проведе операция колибри отдавна по образец на своя идол Хитлер.

    Четвъртият райх на Урсула трябва да се стегне!

    20:59 08.09.2026

  • 90 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    волoдiмiр
    Партията "Алтернатива за Германия" (AfD) излиза за първи път на политическата сцена през 2013 година. Нейният възход и установяване на политическата карта на страната преминава през няколко ключови етапа.
    Към днешна дата (септември 2026 г.) няма нито един успешен опит за забрана на AfD. Инициативите за това не са стигнали до реално съдебно производство пред Федералния конституционен съд.

    21:01 08.09.2026

  • 91 тез пък

    8 0 Отговор
    Следващата стъпка е да се забрани хората да гласуват. Крайните либерали вече искат само те да гласуват. Крайно либералните партии са проказа за демокрацията!

    Коментиран от #103

    21:02 08.09.2026

  • 92 Пехливанов

    4 0 Отговор
    Определено демократично мислене. Трябва и ние да вземем опит от тях.

    21:05 08.09.2026

  • 93 ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ЕВРОДЕМОКРАТИ

    7 1 Отговор
    Това е западна демокрация в действие. Забрана за всички инакомислещи. И после Русия е виновна и се вмешателства във всеки провален евроатлантически избор извън правата линия. Срам за Европа.

    Коментиран от #108

    21:07 08.09.2026

  • 94 Въпрос

    5 1 Отговор
    Християндемократически съюз (ХДС)???
    Не виждам нищо християнско в нацистите които са на власт в Германия.
    Ако не се успокоят и искат воЙна може този пт да няма ГДР ,а да няма въобще Германия

    Коментиран от #102

    21:10 08.09.2026

  • 95 Така де

    4 1 Отговор
    Хубава инициатива! Предлагам да почерпим опит и да се забранят партиите ОПГ в България: Герб, ДПС, ПП, ДБ, ИТН и прочие отпадъци!
    Те са вредни за нас !

    Коментиран от #98

    21:12 08.09.2026

  • 96 Решено

    1 1 Отговор
    Ще ги забраняват.

    21:15 08.09.2026

  • 97 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    страх ги швабите да не се разцепи съюза на урсулките и да не тръгне северен поток хахахахаха източно немъчко не ще да живеее по правилата на западно немъчко хахаха

    Коментиран от #100

    21:18 08.09.2026

  • 98 Исках и аз, но само нацизмът е забранен

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Така де":

    Единствено Възраждане отговаря на критериите.
    Ако не бяхте плашили с бесене и Белене и не биехте хора пред кината, можеше да ви се размине. Ама Коцко с трите виШи не блести с креативност.

    21:18 08.09.2026

  • 99 Т.Живков

    3 0 Отговор
    Демокрация ,А?!?!
    На Ви банани ,че и портокали .
    Знаете къде съм ,елата да ме целунете

    21:19 08.09.2026

  • 100 Страх ги е

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ний ша Ва упрайм":

    да не се върне хитлеризмът.
    Кво се плашиш?

    Ще го преживееш.

    Коментиран от #110

    21:20 08.09.2026

  • 101 Анонимен

    3 1 Отговор
    Трябва да се забранят всички партии подкрепящи джендърите и педофилите.Само така можем да се избавим завинаги от пошлостта и наглостта на соросоидите.Този, който зове за забрани самото Провидение да го накаже с вечни мъки в ада.Да гори ,защото който нож вади от нож умира.

    Коментиран от #105

    21:20 08.09.2026

  • 102 Млък, пик04!

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Въпрос":

    Не си компетентен.

    21:21 08.09.2026

  • 103 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "тез пък":

    Ако гласуването променяше нещо отдавна да беше забранено .Марк Твен

    21:22 08.09.2026

  • 104 Хмм

    2 1 Отговор
    оставете ги на мира, нека се порадват, ако се провалят ще е за тяхна сметка, пък и това е само един федерален окръг в бившето ГДР, нямат и абсолютно мнозинство, ще разчитат на партията на Сара Вагенкнехт

    21:22 08.09.2026

  • 105 С лозунги не става

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Анонимен":

    Тичкай да го забраниш!

    21:22 08.09.2026

  • 106 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Я па тоя!":

    Те ония с черните маски като ги заритат ,ще забравят и закони и всичко,ще се катерят един през друг по колесниците:))) няма да отварям и дума за спящите клетки,където САЩ напълниха Германия .

    Коментиран от #109, #113

    21:22 08.09.2026

  • 107 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Лопата Орешник":

    Всичко това идва от Острова ! За империята е равносилно на смърт сближаване между Русия и Германия.На смърт! И за това за тях спиране Няма ! Но,кой знае,подсмихнал се Суворов.

    21:24 08.09.2026

  • 108 Кои сте тези Всички?

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ЕВРОДЕМОКРАТИ":

    Педофилите на Путин ли?

    21:24 08.09.2026

  • 109 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Атина Палада":

    Обади се да ти дойдем на свиждане.

    21:25 08.09.2026

  • 110 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Страх ги е":

    Ми той хитлеризма е на власт в момента в Германия бре.:) Наследниците на Хитлер управляват Германия .

    21:25 08.09.2026

  • 111 За тези които плачат

    1 0 Отговор
    за мигрантите в Германия - ВЪПРОС:
    Коя Германия постигна възход и стана лидер и образец в Европа? Онази от миналия век, чиста или поне почти чиста от мигранти или тази която се напълни с мързелива паплач поканена от Меркел? Германеца е доказал, че може да бъде силен без външните навлеци. За кои мигранти плачат днес евродемократите? Тези които пресушиха немския социалния фонд? С напълно грешната политика към Русия, зелените сделки и сервилната политика към пълчищата неоварвари, Германия се обезличи в световен мащаб. Браво на новото немско начало в лицето на AzD. Добър пример за цяла Европа!

    21:26 08.09.2026

  • 112 Няма начин да не пробват

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    някоя мизерия. Като в Румъния. Иначе демокрация било.

    21:26 08.09.2026

  • 113 Нали ислямите са ти братя бре?

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Атина Палада":

    Последно - кой? Нацистите или ислямите, че сам се обърка.

    21:26 08.09.2026

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