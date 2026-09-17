САЩ налагат невиждан натиск над Русия с безпрецедентно строги санкции

Във фокуса на американски и британски издания попада и одобреният снощи от Камарата на представителите в Конгреса на САЩ законопроект за безпрецедентно строги санкции, свързани с Русия, известен като Закона "Линдзи Греъм". Това бе последната стъпка, преди очакваният подпис на американския президент Доналд Тръмп да му даде силата на действащ закон, отбелязва западният печат, предаде БТА.

Великобритания

Още новини от Украйна

"Камарата на представителите одобри най-строгите санкции срещу Русия от новото избиране на Тръмп за президент насам", извежда в заглавие по темата британският в. "Дейли Телеграф", допълвайки, че целта е да упражни невиждан досега икономически натиск върху Москва заради инвазията на силите ѝ в Украйна.

Законопроектът вече е изпратен на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис, за да придобие официално силата на закон, отбелязва изданието. Приемането на мащабния проект на акта, носещ името „Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ в чест на починалия внезапно през юли тази година сенатор от Южна Каролина, стана факт след близо една година и половина на съпротива. Преди толкова време той бе внесен в Конгреса от покойния Греъм, отбелязва изданието.

Долната камара на Конгреса на САЩ прие закона с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, като десетки демократи се разграничиха от партийното си ръководство, за да се присъединят към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката, обръща внимание „Дейли телеграф".

Законодателството е насочено срещу руската енергийна и отбранителна промишленост, както и срещу „сенчестия флот“ от танкери, заобикалящи съществуващите санкции. То срещна съпротива, тъй като дава правомощия на Тръмп да налага високи мита на вносните стоки от Китай, Индия и други държави с цел намаляване на зависимостта им от руския петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран, акцентира лондонското издание.

Руслан Стефанчук, председателят на украинския парламент, благодари на Конгреса на САЩ за подкрепата. „Приемането е конкретна стъпка към засилване на натиска върху Русия, нейната военна машина и онези, които помагат за финансирането на агресията ѝ срещу Украйна“, заяви той в публикация в социалната платформа Екс, цитиран от „Дейли Телеграф".

Законът "Линдзи Греъм" позволява налагането на мита до 100 процента върху продукция на купувачите на руска енергия, акцентира друг британски вестник – "Файненшъл таймс". „Америка е най-силна у дома, когато демонстрира сила в чужбина. Този закон прави точно това“, са думите на конгресмена от Републиканската партия Майкъл Маккол, цитирани от това издание.

Представител на Белия дом потвърди вчера, че президентът Тръмп възнамерява да подпише закона, допълва "Файненшъл таймс". Петте най-големи вносителя на руски суров петрол и природен газ през последната година биха могли да бъдат засегнати от митата съгласно законопроекта, посочва вестникът. Китай, Индия и Турция са сред най-големите купувачи на енергийни ресурси от Москва, но съюзници на САЩ като Япония, Франция и Унгария също могат да бъдат обект на повишено облагане, обръща внимание "Файненшъл таймс".

"В законопроекта са заложени толкова много вратички, че според мен е много малко вероятно предвиденото в него облекчаване на санкциите някога да се осъществи“, заяви лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис по време на дебатите вчера, обяснявайки позицията си против законопроекта. Петдесет и осем демократи се разграничиха от своята партия, за да подкрепят закона, докато 152 гласуваха „против“. Републиканците подкрепиха мярката с 203 гласа „за“ срещу 7 „против“, посочва британското издание. В Европейския съюз продължават да разчитат на Москва за доставки на газ, но се стремят постепенно да преустановят зависимостта си догодина, отбелязва "Файненшъл таймс".

САЩ

Законопроектът за санкции срещу Русия на името на Линдзи Греъм бе одобрен след рядко срещан двупартиен консенсус на Капитолия, пише американският в. "Ню Йорк таймс". Законодателният акт преодоля възраженията на някои демократи, които се противопоставиха на предоставянето на нови правомощия за налагане на мита на президента Тръмп, акцентира изданието, допълвайки, че новото законодателство предвижда санкционирането на руски длъжностни лица, олигарси, финансови институции и енергийни компании.

Мащабният законопроект цели да прекъсне финансовите канали, поддържащи руската война срещу Украйна. Основната част от текста засяга руския енергиен сектор, който финансира продължаващата вече над четири години и половина война, посочва вестникът.

Законът включва и удължаване с пет години на санкциите срещу енергийния сектор и сектора за въоръжаване на Иран, което отразява загрижеността в Конгреса на САЩ от тесните военни връзки между Москва и Техеран, обобщава "Ню Йорк таймс".



Двупартийният законопроект, целящ да отслаби военната машина на Кремъл, предоставя на президента Доналд Тръмп допълнителни правомощия в сферата на търговията, извежда на преден план друг американски вестник – "Вашингтон пост". На свой ред, деловото издание "Уолстрийт джърнъл“ пише, че са били преборени опасенията, че американският президент може да злоупотреби с разширените си правомощия в областта на митата.