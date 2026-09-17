САЩ налагат невиждан натиск над Русия с безпрецедентно строги санкции

Във фокуса на американски и британски издания попада и одобреният снощи от Камарата на представителите в Конгреса на САЩ законопроект за безпрецедентно строги санкции, свързани с Русия, известен като Закона "Линдзи Греъм". Това бе последната стъпка, преди очакваният подпис на американския президент Доналд Тръмп да му даде силата на действащ закон, отбелязва западният печат, предаде БТА.
Великобритания
"Камарата на представителите одобри най-строгите санкции срещу Русия от новото избиране на Тръмп за президент насам", извежда в заглавие по темата британският в. "Дейли Телеграф", допълвайки, че целта е да упражни невиждан досега икономически натиск върху Москва заради инвазията на силите ѝ в Украйна.
Законопроектът вече е изпратен на президента на САЩ Доналд Тръмп за подпис, за да придобие официално силата на закон, отбелязва изданието. Приемането на мащабния проект на акта, носещ името „Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ в чест на починалия внезапно през юли тази година сенатор от Южна Каролина, стана факт след близо една година и половина на съпротива. Преди толкова време той бе внесен в Конгреса от покойния Греъм, отбелязва изданието.
Долната камара на Конгреса на САЩ прие закона с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, като десетки демократи се разграничиха от партийното си ръководство, за да се присъединят към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката, обръща внимание „Дейли телеграф".
Законодателството е насочено срещу руската енергийна и отбранителна промишленост, както и срещу „сенчестия флот“ от танкери, заобикалящи съществуващите санкции. То срещна съпротива, тъй като дава правомощия на Тръмп да налага високи мита на вносните стоки от Китай, Индия и други държави с цел намаляване на зависимостта им от руския петрол и газ, както и да разшири санкциите срещу Иран, акцентира лондонското издание.
Руслан Стефанчук, председателят на украинския парламент, благодари на Конгреса на САЩ за подкрепата. „Приемането е конкретна стъпка към засилване на натиска върху Русия, нейната военна машина и онези, които помагат за финансирането на агресията ѝ срещу Украйна“, заяви той в публикация в социалната платформа Екс, цитиран от „Дейли Телеграф".
Законът "Линдзи Греъм" позволява налагането на мита до 100 процента върху продукция на купувачите на руска енергия, акцентира друг британски вестник – "Файненшъл таймс". „Америка е най-силна у дома, когато демонстрира сила в чужбина. Този закон прави точно това“, са думите на конгресмена от Републиканската партия Майкъл Маккол, цитирани от това издание.
Представител на Белия дом потвърди вчера, че президентът Тръмп възнамерява да подпише закона, допълва "Файненшъл таймс". Петте най-големи вносителя на руски суров петрол и природен газ през последната година биха могли да бъдат засегнати от митата съгласно законопроекта, посочва вестникът. Китай, Индия и Турция са сред най-големите купувачи на енергийни ресурси от Москва, но съюзници на САЩ като Япония, Франция и Унгария също могат да бъдат обект на повишено облагане, обръща внимание "Файненшъл таймс".
"В законопроекта са заложени толкова много вратички, че според мен е много малко вероятно предвиденото в него облекчаване на санкциите някога да се осъществи“, заяви лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис по време на дебатите вчера, обяснявайки позицията си против законопроекта. Петдесет и осем демократи се разграничиха от своята партия, за да подкрепят закона, докато 152 гласуваха „против“. Републиканците подкрепиха мярката с 203 гласа „за“ срещу 7 „против“, посочва британското издание. В Европейския съюз продължават да разчитат на Москва за доставки на газ, но се стремят постепенно да преустановят зависимостта си догодина, отбелязва "Файненшъл таймс".
САЩ
Законопроектът за санкции срещу Русия на името на Линдзи Греъм бе одобрен след рядко срещан двупартиен консенсус на Капитолия, пише американският в. "Ню Йорк таймс". Законодателният акт преодоля възраженията на някои демократи, които се противопоставиха на предоставянето на нови правомощия за налагане на мита на президента Тръмп, акцентира изданието, допълвайки, че новото законодателство предвижда санкционирането на руски длъжностни лица, олигарси, финансови институции и енергийни компании.
Мащабният законопроект цели да прекъсне финансовите канали, поддържащи руската война срещу Украйна. Основната част от текста засяга руския енергиен сектор, който финансира продължаващата вече над четири години и половина война, посочва вестникът.
Законът включва и удължаване с пет години на санкциите срещу енергийния сектор и сектора за въоръжаване на Иран, което отразява загрижеността в Конгреса на САЩ от тесните военни връзки между Москва и Техеран, обобщава "Ню Йорк таймс".
Двупартийният законопроект, целящ да отслаби военната машина на Кремъл, предоставя на президента Доналд Тръмп допълнителни правомощия в сферата на търговията, извежда на преден план друг американски вестник – "Вашингтон пост". На свой ред, деловото издание "Уолстрийт джърнъл“ пише, че са били преборени опасенията, че американският президент може да злоупотреби с разширените си правомощия в областта на митата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въх, сенатът не се съобразил
Ам сега?
10:33 17.09.2026
2 честен ционист
10:34 17.09.2026
3 В.В.П.
10:34 17.09.2026
4 Ами
10:36 17.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д
10:36 17.09.2026
6 ФАКТ
Коментиран от #29
10:37 17.09.2026
7 не може да бъде
Коментиран от #31
10:37 17.09.2026
8 Обикн. читател
Коментиран от #10, #16
10:40 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин многоходовия
До коментар #8 от "Обикн. читател":Не можем, децата си на запад.
10:42 17.09.2026
11 ПЪЛНА ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ
ДА ВИ Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #18, #25
10:44 17.09.2026
12 Тия са нагли
10:44 17.09.2026
13 Историк
Коментиран от #17
10:44 17.09.2026
14 Световният хегемон САЩ
10:47 17.09.2026
15 Републиканец
Коментиран от #23
10:48 17.09.2026
16 Абе
До коментар #8 от "Обикн. читател":Каква 3-та световна? Няма между кого да се води. Русия не е фактор тя ез атънала в Украйна вече 5-та и няма измакване, а сега ще остане и без приходи защо иномическия удар е насочен главно срещу Китай. Той трява да избере да се откаже от покупките на нефт от Русия или вноса от него да бъде облаган с още 100% мито. Кое ли ще избере предстои да разберем, но аз залагам на по-малката загуба тоест отказ от руския нефт. А какво ще последва после е ясно.
Коментиран от #19
10:52 17.09.2026
17 ФАКТ
До коментар #13 от "Историк":В Конгреса всички са служители на нпо-та и гласуват анблок, по еврейски.
Коментиран от #30
10:54 17.09.2026
18 Какво ми харесва в Москва
До коментар #11 от "ПЪЛНА ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ":Градът е приел всичко хубаво от Запада. Има обширни паркове. Наистина зелен град. Жилищата от соца станаха частна собственост и са добре благоустроени. По ГОСТ във всяко жилище има централно отопление и вана. Тока струва копейки. Всяко междублокови пространство се почиства от назначени от общината хора.
Навсякъде цари чистота и ред.
Коментиран от #20
10:56 17.09.2026
19 С това тролене
До коментар #16 от "Абе":казваш Русия е най големият фактор. Толкова отчаяние, че до опрат до флупаци да тролят казва всичко! 😄
Коментиран от #27
10:57 17.09.2026
20 Стой си там,
До коментар #18 от "Какво ми харесва в Москва":одобряване решението ти.
Хеле дигиталната ти рубла.
10:59 17.09.2026
21 китаец
10:59 17.09.2026
22 Отреазвяващ
10:59 17.09.2026
23 Никой не го пита
До коментар #15 от "Републиканец":обаче.
10:59 17.09.2026
24 матю хари
Коментиран от #26, #32
11:00 17.09.2026
25 Хубав виц!
До коментар #11 от "ПЪЛНА ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ":Сам ли го измисли?
11:00 17.09.2026
26 Щом тролят флупаци
До коментар #24 от "матю хари":екстра е Русия! 😄
11:02 17.09.2026
27 Да бе, да
До коментар #19 от "С това тролене":Какъв фактор? Такъв какъвто е СССР през 1991г. т.е разпадащ се. Ами да такъв е и сега предстои поредния разпад на остатъците от предишния и този път ще е още по-брутален пълен и окончателен. Ядрените оръжия стават за възпиране на противника да не напада, но няма как да запазят целостта на една страна загубила икономическа война това е доказано исторически вече.
11:06 17.09.2026
28 пешо
Коментиран от #35
11:08 17.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Историк
До коментар #17 от "ФАКТ":Нормална тъпотия на чугунена глава, с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл!
11:11 17.09.2026
31 Цените може и да се повишат
До коментар #7 от "не може да бъде":но поне имаме нафта и бензин, за разлика от РФ. И една копейка да стане нафтата е без значение като я няма по бензиностанциите
Коментиран от #36
11:15 17.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "матю хари":Хахахаха русия вече е 4 икономика в света, Германия пада на 7мо място и потъва с невероятна скорост, Франция падна на 12 място, другата голяма икономика в ЕС Италия няма да ви казвам на кое място е, че е срамно, та ко каза ко, кой и как е зле и се разпада.
Коментиран от #34
11:16 17.09.2026
33 Тръмп рече,
11:16 17.09.2026
34 Извинете,
До коментар #32 от "ГОЛЕМ СМЕХ":мечтите Ви не ни касаят.
11:17 17.09.2026
35 Ти ли му го
До коментар #28 от "пешо":местиш?
11:18 17.09.2026
36 Розовото пони зеля
До коментар #31 от "Цените може и да се повишат":И кво те навя на странната мисъл, че Русия няма бензин и горива, спряха износа на дизел и си остава да си го ползват, а на бензин дори не са спирали износа, нито па на нефт, да имаха някой затруднения ама вече са ремонтирани и работят, 0.50 цента е горивото в Русия, ти на колко зареди днес.
11:19 17.09.2026
37 млад еврас
11:20 17.09.2026