Китай разкритикува американските санкции, насочени срещу купувачите на руски ресурси

Китай разкритикува нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който може да има значително отражение върху Пекин като един от най-големите купувачи на руски енергийни ресурси, предаде ДПА, съобщи БТА.

Законопроектът, одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ, предстои да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава на президента правомощия да налага мита до 100 на сто на големи купувачи на руски петрол и природен газ.

Още новини от Украйна

Китай поддържа „нормални икономически и търговски отношения с всички страни по света на основата на равенство и взаимна изгода“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.

Подобно сътрудничество не е насочено срещу трета страна, каза Го и добави, че други държави не трябва нито да се намесват, нито да оказват натиск. Китай се противопоставя и на извънтериториалното прилагане на закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, каза още говорителят. Камарата на представителите на САЩ одобри законопроекта вчера, след като преди това текстовете бяха приети и от Сената. Мярката цели да ограничи възможностите на Русия да финансира войната си срещу Украйна.

Законопроектът включва преки санкции срещу руски представители и компании, както и мерки, насочени към износа на руски петрол и природен газ.

Документът дава на Тръмп правомощия да налага мита до 100 на сто върху вноса от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски суров петрол или природен газ и продължават да извършват такива покупки.

Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски енергийни ресурси, могат да бъдат особено засегнати от мерките. Спорът идва в чувствителен момент в отношенията между САЩ и Китай, като китайският президент Си Цзинпин се очаква във Вашингтон следващата седмица. По-рано днес Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения.