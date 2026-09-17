Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Китай разкритикува американските санкции, насочени срещу купувачите на руски ресурси
  Тема: Украйна

Китай разкритикува американските санкции, насочени срещу купувачите на руски ресурси

17 Септември, 2026 15:40 585 6

  • санкции-
  • сащ-
  • китай-
  • русия-
  • петрол-
  • доналд тръмп

Китай поддържа „нормални търговски отношения с всички страни по света на основата на равенство и взаимна изгода“, заяви говорителят на китайското външно министерство

Китай разкритикува американските санкции, насочени срещу купувачите на руски ресурси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай разкритикува нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който може да има значително отражение върху Пекин като един от най-големите купувачи на руски енергийни ресурси, предаде ДПА, съобщи БТА.

Законопроектът, одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ, предстои да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис. Той дава на президента правомощия да налага мита до 100 на сто на големи купувачи на руски петрол и природен газ.

Още новини от Украйна

Китай поддържа „нормални икономически и търговски отношения с всички страни по света на основата на равенство и взаимна изгода“, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.

Подобно сътрудничество не е насочено срещу трета страна, каза Го и добави, че други държави не трябва нито да се намесват, нито да оказват натиск. Китай се противопоставя и на извънтериториалното прилагане на закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, каза още говорителят. Камарата на представителите на САЩ одобри законопроекта вчера, след като преди това текстовете бяха приети и от Сената. Мярката цели да ограничи възможностите на Русия да финансира войната си срещу Украйна.

Законопроектът включва преки санкции срещу руски представители и компании, както и мерки, насочени към износа на руски петрол и природен газ.

Документът дава на Тръмп правомощия да налага мита до 100 на сто върху вноса от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски суров петрол или природен газ и продължават да извършват такива покупки.

Китай и Индия, които са сред големите купувачи на руски енергийни ресурси, могат да бъдат особено засегнати от мерките. Спорът идва в чувствителен момент в отношенията между САЩ и Китай, като китайският президент Си Цзинпин се очаква във Вашингтон следващата седмица. По-рано днес Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Индия

    3 0 Отговор
    Батее, Бате... Онзи рижия иска да ме бие...... Китай и Русия (БРИКС): Я кажи кой е този со/по/ланко... Ей сега ще стане Страшно....

    Коментиран от #2

    15:43 17.09.2026

  • 2 Продължение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Индия":

    Ти пак ли си със шапка бе.... Къде ти и лявото ухо..... Аааааа

    15:45 17.09.2026

  • 3 Опорка

    3 0 Отговор
    В Китай има закон, забраняващ на местните фирми да спазват американските "санкции".

    15:52 17.09.2026

  • 4 ГРУ

    0 0 Отговор
    НАСТАНА ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО!!!

    16:09 17.09.2026

  • 5 ха ха ха

    3 1 Отговор
    "Китай поддържа „нормални икономически и търговски отношения с всички страни по света"
    Ми чи продавайте на тях бе. Ко сте зарИвали за пустия американски пазар.

    16:15 17.09.2026

  • 6 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 0 Отговор
    САНКЦИИТЕ НИ ПРАВЯТ ПО СИЛНИ.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    НО СЕГА И КИТАЙ И ИНДИЯ СА ВЪЗМУТЕНИ

    ОТ САНКЦИИТЕ НА АГЕНТ КРАСНОВ.

    ЗАЩО ЛИ ?

    16:22 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания