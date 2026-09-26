Лорън Санчес събра погледите с дълбокото си деколте на среща с китайския президент в Белия дом (СНИМКИ)

Лорън Санчес Безос привлече вниманието с впечатляваща диамантена огърлица и винтидж рокля на Alexander McQueen с дълбоко деколте по време на държавната вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Дзинпин.
56-годишната журналистка, пилот и автор на детски книги пристигна на официалното събитие със съпруга си, основателя на Amazon Джеф Безос. За вечерта Лорън Санчес Безос избра прилепнала черна рокля с открити рамене и дълбоко деколте от архивите на британската модна къща Alexander McQueen.
Jeff Bezos’ wife gets criticized online for ‘inappropriate’ and ‘revealing’ dress while attending the state dinner at The White House.
Lauren Sanchez wore a black gown with a plunging neckline- with some social media users branding it ‘completely inappropriate’ for the occasion. pic.twitter.com/ucK0J85Jxu
— Oli London (@OliLondonTV) September 26, 2026
Основният акцент обаче бяха бижутата. Санчес Безос носеше масивна огърлица от големи диаманти с изумрудено шлифоване, завършваща с още по-голям висящ диамант в центъра. Към нея тя добави големи висящи диамантени обеци.
Класическата черна рокля не остана незабелязана и заради дълбокото деколте. В социалната мрежа X част от потребителите определиха визията като прекалено провокативна за държавна вечеря, докато други насочиха вниманието към размера и предполагаемата стойност на бижутата.
Lauren Sanchez Bezos and Jeff Bezos arrive for the Xi Jinping state dinner at the White House pic.twitter.com/cUINkjnTFq— Danny Kemp (@dannyctkemp) September 24, 2026
Лорън Санчес Безос и преди е предизвиквала дискусии с избора си на облекло за събития във Вашингтон. През 2024 г. тя беше критикувана за прозрачна дантелена корсетна рокля, а година по-късно заложи на черна вечерна рокля, комбинирана с внушителна огърлица с изумруди от бижутерката Лорейн Шварц, оценявана на около 200 карата.
Широко коментирана беше и визията ѝ за президентската инаугурация на Тръмп през 2025 г., когато съпругата на милиардера Джеф Безос носеше бял костюм с видим дантелен корсет. По-късно тя заяви, че според собствените ѝ разбирания се е облякла „консервативно“ и е била доволна от избора си.
Trump Inauguration Day 2025 live updates: Lauren Sanchez arrives at Rotunda in revealing, lingerie-inspired look with fiancé Jeff Bezos https://t.co/oYuq9rG3Gh pic.twitter.com/UnBMQCgKua— New York Post (@nypost) January 20, 2025
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 У факултето
16:29 26.09.2026
3 ха ха хаааа
16:36 26.09.2026
4 НА ТОЗИ НА СНИМКАТА
16:37 26.09.2026
5 Д-р Ментал
Коментиран от #8
16:40 26.09.2026
6 ГаГа
16:46 26.09.2026
7 Санчо Панса
16:58 26.09.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Д-р Ментал":Абе, като за Джеф Безос става. Този съм го чул да говори. Тъп е , като Кандев.
17:03 26.09.2026
9 Боци
17:22 26.09.2026
10 Този
17:42 26.09.2026