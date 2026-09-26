Новини
Любопитно »
Лорън Санчес събра погледите с дълбокото си деколте на среща с китайския президент в Белия дом (СНИМКИ)

Лорън Санчес събра погледите с дълбокото си деколте на среща с китайския президент в Белия дом (СНИМКИ)

26 Септември, 2026 16:22 1 469 10

  • лорън санчес-
  • джеф безос-
  • белия дом-
  • доналд тръмп-
  • деколте-
  • диаманти

Съпругата на Джеф Безос съчета черната секси рокля с впечатляваща диамантена огърлица

Лорън Санчес събра погледите с дълбокото си деколте на среща с китайския президент в Белия дом (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лорън Санчес Безос привлече вниманието с впечатляваща диамантена огърлица и винтидж рокля на Alexander McQueen с дълбоко деколте по време на държавната вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Дзинпин.

56-годишната журналистка, пилот и автор на детски книги пристигна на официалното събитие със съпруга си, основателя на Amazon Джеф Безос. За вечерта Лорън Санчес Безос избра прилепнала черна рокля с открити рамене и дълбоко деколте от архивите на британската модна къща Alexander McQueen.

Основният акцент обаче бяха бижутата. Санчес Безос носеше масивна огърлица от големи диаманти с изумрудено шлифоване, завършваща с още по-голям висящ диамант в центъра. Към нея тя добави големи висящи диамантени обеци.

Класическата черна рокля не остана незабелязана и заради дълбокото деколте. В социалната мрежа X част от потребителите определиха визията като прекалено провокативна за държавна вечеря, докато други насочиха вниманието към размера и предполагаемата стойност на бижутата.

Лорън Санчес Безос и преди е предизвиквала дискусии с избора си на облекло за събития във Вашингтон. През 2024 г. тя беше критикувана за прозрачна дантелена корсетна рокля, а година по-късно заложи на черна вечерна рокля, комбинирана с внушителна огърлица с изумруди от бижутерката Лорейн Шварц, оценявана на около 200 карата.

Широко коментирана беше и визията ѝ за президентската инаугурация на Тръмп през 2025 г., когато съпругата на милиардера Джеф Безос носеше бял костюм с видим дантелен корсет. По-късно тя заяви, че според собствените ѝ разбирания се е облякла „консервативно“ и е била доволна от избора си.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 У факултето

    13 1 Отговор
    Има много по убави!

    16:29 26.09.2026

  • 3 ха ха хаааа

    8 0 Отговор
    Дрътите чикиоре са надръвиха ..😁

    16:36 26.09.2026

  • 4 НА ТОЗИ НА СНИМКАТА

    4 0 Отговор
    Дали са му направили втора дупка или кара само на задна?

    16:37 26.09.2026

  • 5 Д-р Ментал

    21 1 Отговор
    Олеква с пошла визия. Тотална липса на класа- сякаш е фолк певица. Нелеп избор на тоалет за държавна вечеря

    Коментиран от #8

    16:40 26.09.2026

  • 6 ГаГа

    18 0 Отговор
    С повехнала хишническа латино физиономия, разголена като Маман - върхът! Но поне е последователна - това й е стилът :)

    16:46 26.09.2026

  • 7 Санчо Панса

    7 0 Отговор
    Баба знае всичко за пазвите.

    16:58 26.09.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Д-р Ментал":

    Абе, като за Джеф Безос става. Този съм го чул да говори. Тъп е , като Кандев.

    17:03 26.09.2026

  • 9 Боци

    1 0 Отговор
    Добре са го докарали на външен вид момчето. Щом му е мерак да се прави на жена няма пречки. Джефа има при може да си позволи да го ъпгрейдва.

    17:22 26.09.2026

  • 10 Този

    0 1 Отговор
    Дърт увехнал парцал има визия на пенсионирана проститутка, но с много по малко класа! Ето ви жив пример, че никакви пари не помагат да станеш класна жена!

    17:42 26.09.2026