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ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

26 Септември, 2026 16:43 497 37

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Непосредствен повод за искането са поредните пожари и взривове в обекти на „ЕМКО“ ООД на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г

ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По инициатива на „Демократична България“, народни представители внесоха предложение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, които възпрепятстват ефективното противодействие от страна на компетентните държавни органи срещу хибридни атаки и друга дейност на чужди специални служби в Република България, включително саботажи и посегателства срещу живота и здравето на български граждани.

Непосредствен повод за искането са поредните пожари и взривове в обекти на „ЕМКО“ ООД на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г. Същевременно, по публично изнесени данни от 2011 г. до настоящия момент в предприятия и складови бази от българската отбранителна индустрия са настъпили повече от десет тежки инцидента, част от които са довели до човешки жертви, увреждане на здравето на български граждани и значителни материални щети. Сред тях са взривове и пожари в производствени обекти на ВМЗ - Сопот, в складови бази на „ЕМКО“ ООД в „Арсенал“ - Казанлък и др. Повечето от засегнатите обекти са част от т.нар. Стратегически списък от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната.

„Актуалните заплахи срещу държавите - членки на Европейския съюз и НАТО, включват съчетаване на саботаж, диверсионни действия, кибератаки, разузнавателна дейност, информационно въздействие, икономически натиск и използване на посредници. Създаването на временна комисия е необходимо, за да може Народното събрание да получи цялостна и систематизирана информация за различните проявени форми на предполагаемото хибридно въздействие и да упражни парламентарен контрол върху ефективността на институционалното противодействие“, заявиха от ДБ.

По-конкретно, предложената комисия установява и анализира фактите и обстоятелствата за периода от 1 януари 2011 г. и обхваща:

  • взривове, пожари и други тежки инциденти в производствени и складови бази на предприятия от отбранителната индустрия.
  • посегателства срещу живота и здравето на български граждани, когато са налице данни за връзка с дейността на чужди специални служби или с инцидентите по т. 1;
  • наличието на връзки между отделните случаи с оглед на времето, мястото, избраните цели, използваните способи и установеното движение и поведение на представляващи интерес лица;
  • данните за пряко или косвено участие на чужди специални служби, включително чрез използване на посредници, местни криминални структури, лица с прикрита самоличност или дистанционно вербувани изпълнители;
  • разкритите случаи за шпионаж в полза на чужди държави;
  • действията на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военно разузнаване“, Министерството на отбраната, Прокуратурата на Р.България и другите компетентни органи по предотвратяването, разкриването и изясняването на горните случаи;
  • обмена на информация и взаимодействието между компетентните български органи, както и сътрудничеството им с партньорските служби и органи на други държави, Европейския съюз и НАТО;
  • предприетите след всеки от разглежданите случаи мерки за отстраняване на установените уязвимости и за повишаване на физическата, техническата, кибернетичната и контраразузнавателната защита на обектите от отбранителната индустрия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и ас искам да работя в комися

    9 1 Отговор
    пак нова комисия нищо правеща на големи заплатики и пълно с доносници от които никакъв смисълняма
    но заплатката всеки месец върви ли върви

    Коментиран от #16, #21

    16:47 26.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Да разследва последните 15 години на хижа Петрохан?

    16:48 26.09.2026

  • 3 ДА СЪЗДАДАТ КОМИСИЯ ИМАТ ЛИ АКЪЛ

    8 1 Отговор
    В ГЛАВАТА.ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОЕПРИПАСИ Е С ПОВИШЕН РИСК , ПРЕСИТЕ ЕКСТРУДИРАТ БАРУТА С ОГРОМНО НАЛЯГАНЕ , ТРЯБВА ДА ИМА АНТИСТАТИЧНО ПОКРИТИЕ , МОЩНА ВЕНТИЛАЦИЯ.СЛЕД 40 ГОДИНИ ЗВЕРСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НИКАКВИ ИНВЕСТИЦИИ ОСВЕН ДА ГРЪМНЕ НЯМА КАКВО ДРУГО ДА СЕ СЛУЧИ

    Коментиран от #14

    16:50 26.09.2026

  • 4 Горски

    12 2 Отговор
    Изплющяли ги хибридно на ганг банг. Самите ДБ се опитват да правят саботажи и хибридни атаки. Но, поради вродена и придобита в последствие глупост, не им се получава. Активни са, но елементарни до идиотизъм. Задкулисната завера на Сглобката във формат ДБ, Капитал, Борисов продължава! Яд ги е на Радев, че ги помете и ги изхвърли от корупционната им хранилка и сега плюят истерично, но и подскачат напосоки като бройлери без глави в предсмъртни конвулсии. Преди 26 години закриха факултета във военното училище в Шумен, който изучаваше всичко за боеприпасите. Старите боеприпасчици са или стари пенсионери, или са умрели. А съхраняването и обслужването на боеприпасите е специализирана дейност, която вече няма кой да върши, няма специалисти. Това не е проста работа. И затова се получават тия разриви.

    Коментиран от #20

    16:50 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДРОГАрката Илиана Гоцева

    2 6 Отговор
    Минавам само да напомня, че наркоЙотова е помилвала петима наркотрафиканти, а сега се опитва да се скрие зад комисии и да не поеме отговорност за собствените си действия.
    Освен това Мафиотова не е спазила закона да свиква на 3 месеца Съвета по Национална сигурност, където да се разгледат въпросите с руските диверсии на наша територия и територията на страни от ЕС и НАТО.

    16:51 26.09.2026

  • 7 Баце ЕООД

    5 3 Отговор
    Точно тия лъжци, бивши комунисти ли искат това. Мерц прави Щази 2.0, тия капацитети и те да не останат назад. Фашисти

    16:51 26.09.2026

  • 8 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Питайте собственика,той обича да си гърми складовете когато не му изнася или се трови с "новичок" когато му е тъпо.За Гебрев става дума,не за Кирчо Петков

    16:53 26.09.2026

  • 9 Радев няма да допусне това

    2 6 Отговор
    Все пак една от задачите му е да неглижира саботажите и да се прави на разсеян.

    16:53 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да разследват

    4 2 Отговор
    доходите на всички управляващи и семействата им през последните 35 години! Още помним куфарчето на очите Чорни за Костов Черни! Не говорим за Прасчо от лада на самолет.. или подсилени със злато чекмеджета...

    16:53 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мярка

    2 5 Отговор
    Вместо комисия - едно данъче от 100евро/м2 за всички имоти на руснаци, руски фирми
    в България е по-добре. С приходите от него - компенсации от хибридните атаки.

    16:55 26.09.2026

  • 14 Те и хванатите шпиони

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДА СЪЗДАДАТ КОМИСИЯ ИМАТ ЛИ АКЪЛ":

    това лъжат.

    Коментиран от #22

    16:55 26.09.2026

  • 15 Петроханска следа

    4 2 Отговор
    До къде стигна разследването с опита за убийство на партийния функционер от ДБ,нискочелия Мирчев ,от разносвача на пици в квартал Лозенец?

    Коментиран от #23

    16:56 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нннн

    4 2 Отговор
    ,,Ако искаш нещо да не се свърши, направи комисия."

    16:57 26.09.2026

  • 18 Това само атанасов

    4 2 Отговор
    Го е съчинил
    Че то си има служби
    Той как така не е разбрал

    16:57 26.09.2026

  • 19 Прогресивен Бедофил

    1 2 Отговор
    Не може. Накрая ще ме докопат.

    16:59 26.09.2026

  • 20 Дрън, дрън съветски чугун

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    13 проверки на МВР са проведени от служители на сегашната власт, властта на Радев.
    За 13 проверки не са открили никакви нередности, това са хората на кРадев празнодумеца, хората на радев лъжеца. А що се отнася до сглобки и ГЕРБ, ами ГЕРБ може да го видим навсякъде във властта, назначени от кРадев и Копринков.

    Коментиран от #24

    16:59 26.09.2026

  • 21 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "и ас искам да работя в комися":

    Прочетох заглавието и мога да кажа тия са ненормални.... Каква ако обичаш какви хибридни атаки..... Помислете Как да направите живота на хората по-добър и не се занимавай с глупости..... Но какво да очакваш от политици особено от ДБ..... Тия са по-зле и от петрохУанците....

    17:00 26.09.2026

  • 22 ИБУШЕВ И ГЕБРЕВ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Те и хванатите шпиони":

    ПЪРВО МАХНАХА АНТИСТАТИЧНИТЕ РЕШЕТКИ ЗАЩОТО СА ОТ ПЛАТИНА И СЛЕД ТОВА ЗАПОЧНАХА ГЪРМЕЖИТЕ.ПЪРВО СЕ ОБРАЗОВАЙ И СЛЕД ТОВА ПИШИ ГЛУПОСТИ

    17:01 26.09.2026

  • 23 Тошко 🙉 семето

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Петроханска следа":

    Петрохан-а нещо ти се подава изотзад, бързал си да го "консомираш" преди да изсъхне.

    17:02 26.09.2026

  • 24 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Дрън, дрън USA чугун, а защо зареждаш съветски бензин и дизел на бензиностанцията?

    Коментиран от #25, #26

    17:03 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Жожи

    2 1 Отговор
    Заплати за нищо не правещи и нищо не разбиращи от хибридни атаки.

    17:14 26.09.2026

  • 30 Ха ха

    0 2 Отговор
    Изгонват се всички руски граждани като се обявяват за шпиони тотална забрана за участие на комунисти и русофили на ръководни постове отнемане на пенсии на бивши герои на бкп.

    Коментиран от #34, #37

    17:15 26.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    А ти защо практикуваш древния занаят срещу $$$$ предполагам?

    17:18 26.09.2026

  • 34 Жожи

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    Назначават се наши некадърници и ….бум цялата държава, воглаве с АЕЦ-а.

    17:19 26.09.2026

  • 35 Дзак

    2 0 Отговор
    Чакаме с интерес новите Съчинения!

    17:22 26.09.2026

  • 36 Оня

    0 0 Отговор
    ДЕ бе би ли ли те те отново ни напомнят че виреят само в отходните канализации! Що тъй женерала го няма!? Сигурен съм че дебне Путин на Искъра! А оня безчелния се крие че едни разносвачи го търсят! А бе кажете къде живее Божо да му пратя едно шампоанче, със инструктаж ще му го пратя щото разправят че забравил как се ползва!

    17:23 26.09.2026

  • 37 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    Ти виж да си сложиш жартиерите довечера че може и да изкараш малко пари!

    17:27 26.09.2026

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