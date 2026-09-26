ДБ предлага временна комисия за хибридните атаки и саботажи през последните 15 години

По инициатива на „Демократична България“, народни представители внесоха предложение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, които възпрепятстват ефективното противодействие от страна на компетентните държавни органи срещу хибридни атаки и друга дейност на чужди специални служби в Република България, включително саботажи и посегателства срещу живота и здравето на български граждани.
Непосредствен повод за искането са поредните пожари и взривове в обекти на „ЕМКО“ ООД на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г. Същевременно, по публично изнесени данни от 2011 г. до настоящия момент в предприятия и складови бази от българската отбранителна индустрия са настъпили повече от десет тежки инцидента, част от които са довели до човешки жертви, увреждане на здравето на български граждани и значителни материални щети. Сред тях са взривове и пожари в производствени обекти на ВМЗ - Сопот, в складови бази на „ЕМКО“ ООД в „Арсенал“ - Казанлък и др. Повечето от засегнатите обекти са част от т.нар. Стратегически списък от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната.
„Актуалните заплахи срещу държавите - членки на Европейския съюз и НАТО, включват съчетаване на саботаж, диверсионни действия, кибератаки, разузнавателна дейност, информационно въздействие, икономически натиск и използване на посредници. Създаването на временна комисия е необходимо, за да може Народното събрание да получи цялостна и систематизирана информация за различните проявени форми на предполагаемото хибридно въздействие и да упражни парламентарен контрол върху ефективността на институционалното противодействие“, заявиха от ДБ.
По-конкретно, предложената комисия установява и анализира фактите и обстоятелствата за периода от 1 януари 2011 г. и обхваща:
- взривове, пожари и други тежки инциденти в производствени и складови бази на предприятия от отбранителната индустрия.
- посегателства срещу живота и здравето на български граждани, когато са налице данни за връзка с дейността на чужди специални служби или с инцидентите по т. 1;
- наличието на връзки между отделните случаи с оглед на времето, мястото, избраните цели, използваните способи и установеното движение и поведение на представляващи интерес лица;
- данните за пряко или косвено участие на чужди специални служби, включително чрез използване на посредници, местни криминални структури, лица с прикрита самоличност или дистанционно вербувани изпълнители;
- разкритите случаи за шпионаж в полза на чужди държави;
- действията на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военно разузнаване“, Министерството на отбраната, Прокуратурата на Р.България и другите компетентни органи по предотвратяването, разкриването и изясняването на горните случаи;
- обмена на информация и взаимодействието между компетентните български органи, както и сътрудничеството им с партньорските служби и органи на други държави, Европейския съюз и НАТО;
- предприетите след всеки от разглежданите случаи мерки за отстраняване на установените уязвимости и за повишаване на физическата, техническата, кибернетичната и контраразузнавателната защита на обектите от отбранителната индустрия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и ас искам да работя в комися
но заплатката всеки месец върви ли върви
Коментиран от #16, #21
16:47 26.09.2026
2 Последния Софиянец
16:48 26.09.2026
3 ДА СЪЗДАДАТ КОМИСИЯ ИМАТ ЛИ АКЪЛ
Коментиран от #14
16:50 26.09.2026
4 Горски
Коментиран от #20
16:50 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДРОГАрката Илиана Гоцева
Освен това Мафиотова не е спазила закона да свиква на 3 месеца Съвета по Национална сигурност, където да се разгледат въпросите с руските диверсии на наша територия и територията на страни от ЕС и НАТО.
16:51 26.09.2026
7 Баце ЕООД
16:51 26.09.2026
8 Сатана Z
16:53 26.09.2026
9 Радев няма да допусне това
16:53 26.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да разследват
16:53 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мярка
в България е по-добре. С приходите от него - компенсации от хибридните атаки.
16:55 26.09.2026
14 Те и хванатите шпиони
До коментар #3 от "ДА СЪЗДАДАТ КОМИСИЯ ИМАТ ЛИ АКЪЛ":това лъжат.
Коментиран от #22
16:55 26.09.2026
15 Петроханска следа
Коментиран от #23
16:56 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нннн
16:57 26.09.2026
18 Това само атанасов
Че то си има служби
Той как така не е разбрал
16:57 26.09.2026
19 Прогресивен Бедофил
16:59 26.09.2026
20 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #4 от "Горски":13 проверки на МВР са проведени от служители на сегашната власт, властта на Радев.
За 13 проверки не са открили никакви нередности, това са хората на кРадев празнодумеца, хората на радев лъжеца. А що се отнася до сглобки и ГЕРБ, ами ГЕРБ може да го видим навсякъде във властта, назначени от кРадев и Копринков.
Коментиран от #24
16:59 26.09.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "и ас искам да работя в комися":Прочетох заглавието и мога да кажа тия са ненормални.... Каква ако обичаш какви хибридни атаки..... Помислете Как да направите живота на хората по-добър и не се занимавай с глупости..... Но какво да очакваш от политици особено от ДБ..... Тия са по-зле и от петрохУанците....
17:00 26.09.2026
22 ИБУШЕВ И ГЕБРЕВ
До коментар #14 от "Те и хванатите шпиони":ПЪРВО МАХНАХА АНТИСТАТИЧНИТЕ РЕШЕТКИ ЗАЩОТО СА ОТ ПЛАТИНА И СЛЕД ТОВА ЗАПОЧНАХА ГЪРМЕЖИТЕ.ПЪРВО СЕ ОБРАЗОВАЙ И СЛЕД ТОВА ПИШИ ГЛУПОСТИ
17:01 26.09.2026
23 Тошко 🙉 семето
До коментар #15 от "Петроханска следа":Петрохан-а нещо ти се подава изотзад, бързал си да го "консомираш" преди да изсъхне.
17:02 26.09.2026
24 Горски
До коментар #20 от "Дрън, дрън съветски чугун":Дрън, дрън USA чугун, а защо зареждаш съветски бензин и дизел на бензиностанцията?
Коментиран от #25, #26
17:03 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Жожи
17:14 26.09.2026
30 Ха ха
Коментиран от #34, #37
17:15 26.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горски
До коментар #26 от "Дрън, дрън съветски чугун":А ти защо практикуваш древния занаят срещу $$$$ предполагам?
17:18 26.09.2026
34 Жожи
До коментар #30 от "Ха ха":Назначават се наши некадърници и ….бум цялата държава, воглаве с АЕЦ-а.
17:19 26.09.2026
35 Дзак
17:22 26.09.2026
36 Оня
17:23 26.09.2026
37 Някой си
До коментар #30 от "Ха ха":Ти виж да си сложиш жартиерите довечера че може и да изкараш малко пари!
17:27 26.09.2026