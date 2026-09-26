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Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско
  Тема: Войната на пътя

Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско

26 Септември, 2026 16:34 909 13

  • линейка-
  • катастрофа-
  • загинал

Произшествието е станало около 15.15 чaса

Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор загина при катастрофа между селата Ресен и Градина, Великотърновско. Произшествието е станало около 15.15 чaса.

По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива.

Водачът е загинал на място, спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ, уточни БНТ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Днес това е трето произшествие в този участък.

От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тоз не е пуштил фара🤣🤣🤣🤣

    4 3 Отговор
    Фаровете денем спосявали животи🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    16:36 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Исторически парк

    3 1 Отговор
    5 броя за днес а сме още обяд

    16:47 26.09.2026

  • 4 Изпотрепаха

    4 2 Отговор
    се маса хора ! Този , с чужда регистрация , вероятно работил някъде по чужбина или е на социални помощи , искало му се е да се поизфука и ето го края !

    16:47 26.09.2026

  • 5 Петрохан

    1 1 Отговор
    РАДЕВ Е ВИНОВЕН !

    16:48 26.09.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Крайно време е да се споменава и етноса на шофьора.

    17:02 26.09.2026

  • 7 гОШО

    1 1 Отговор
    А защо не питат , какво е състоянието на пътната настилка , щом само днес има три инцидента в този участък? Избиха ни тия крадци!!!!

    Коментиран от #12

    17:05 26.09.2026

  • 8 Надали

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тоз не е пуштил фара🤣🤣🤣🤣":

    ...кога ченгелите дремят у храсталаците на сянка в новите си коли,заложили триногите и се правят на фотографи за по 70 евро на смяна...

    17:18 26.09.2026

  • 9 Гост

    0 2 Отговор
    Тези коли с чуждестранните регистрации обикновено ги карат едни мургави брадати талибани...

    17:26 26.09.2026

  • 10 Цвете

    1 1 Отговор
    ДОРИ И ШОФЬОРИТЕ ДА СА ВНИМАТЕЛНИ ,КОГАТО ПЪТИЩАТА СА В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ, Е ,КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ? АПИ ИЛИ ЛАПНИ ПОВЕЧКО ПАРИЧКИ.

    17:27 26.09.2026

  • 11 Цвете

    1 1 Отговор
    ДОРИ И ШОФЬОРИТЕ ДА СА ВНИМАТЕЛНИ ,КОГАТО ПЪТИЩАТА СА В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ, Е ,КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ? АПИ ИЛИ ЛАПНИ ПОВЕЧКО ПАРИЧКИ.

    17:28 26.09.2026

  • 12 Тошо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "гОШО":

    Каква пътна настилка бе брат?
    години пътувам от село до Варна...ТРИ трапа изровени на асфалта в дясно до банкета...по педя дълбоки...наоколо храсталаците обрасли ,като в.,.,,ЖУНГЛА"...поне 4-5 коли съм видял с гръмнати гуми,подбити джанти...ама....И АПИ И КАТ СПЯТ...ЛАПАЙКИ МАНГИЗИ от знаци,табели и фалшиви безброй ...,,мЕНТИнели"...за да може едно прасе да лети ката седмица до...ДУБАЙ

    17:33 26.09.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Погледнете надолу в листа с новини колко са катастрофите и жертвите днес!

    Включая на отсечка със средна скорост край Сопот! Колко още им трябва на кухите милиционерски шефчета, да зареят, че с рекет не става?! И колко още му трябва на стадото да загрее, че го избиват докато му гепят кинти от джоба и това е целта! Да е дойна крава касичка, защото има кола и иска да си свърши работа с нея?!

    Колко още за да почнете да зацепвате, че трябваат коренно различни мерки, и че глобите са последната част от една цялостна система!

    17:34 26.09.2026

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