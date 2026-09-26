Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско

Шофьор загина при катастрофа между селата Ресен и Градина, Великотърновско. Произшествието е станало около 15.15 чaса.
По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива.
Водачът е загинал на място, спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ, уточни БНТ.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. Днес това е трето произшествие в този участък.
От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тоз не е пуштил фара🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #8
16:36 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Исторически парк
16:47 26.09.2026
4 Изпотрепаха
16:47 26.09.2026
5 Петрохан
16:48 26.09.2026
6 АГАТ а Кристи
17:02 26.09.2026
7 гОШО
Коментиран от #12
17:05 26.09.2026
8 Надали
До коментар #1 от "И тоз не е пуштил фара🤣🤣🤣🤣":...кога ченгелите дремят у храсталаците на сянка в новите си коли,заложили триногите и се правят на фотографи за по 70 евро на смяна...
17:18 26.09.2026
9 Гост
17:26 26.09.2026
10 Цвете
17:27 26.09.2026
11 Цвете
17:28 26.09.2026
12 Тошо
До коментар #7 от "гОШО":Каква пътна настилка бе брат?
години пътувам от село до Варна...ТРИ трапа изровени на асфалта в дясно до банкета...по педя дълбоки...наоколо храсталаците обрасли ,като в.,.,,ЖУНГЛА"...поне 4-5 коли съм видял с гръмнати гуми,подбити джанти...ама....И АПИ И КАТ СПЯТ...ЛАПАЙКИ МАНГИЗИ от знаци,табели и фалшиви безброй ...,,мЕНТИнели"...за да може едно прасе да лети ката седмица до...ДУБАЙ
17:33 26.09.2026
13 ДрайвингПлежър
Включая на отсечка със средна скорост край Сопот! Колко още им трябва на кухите милиционерски шефчета, да зареят, че с рекет не става?! И колко още му трябва на стадото да загрее, че го избиват докато му гепят кинти от джоба и това е целта! Да е дойна крава касичка, защото има кола и иска да си свърши работа с нея?!
Колко още за да почнете да зацепвате, че трябваат коренно различни мерки, и че глобите са последната част от една цялостна система!
17:34 26.09.2026